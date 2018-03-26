Интернет в офисе: как настроить без участия админа

В конце 2017 г. компания Hewlett Packard Enterprise представила решение для малого бизнеса в сфере беспроводного Wi-Fi доступа корпоративного класса – HPE OfficeConnect OC20. Технология беспроводного доступа разработана для предприятий с числом сотрудников от 2 до 100 и не имеющих выделенных ИТ-ресурсов для их обслуживания.

HPE Office Connect OC20 помогает решать возможные проблемы, возникающие при установке и настройке специализированных решений, предлагая интуитивно понятную технологию беспроводной связи. Благодаря ОС20 малый бизнес и компании-партнеры могут быстро разворачивать и управлять сетями Wi-Fi в любых отраслях.

Характеристики Надежные и производительные точки доступа – 2x2 Dual radio 802.11ac Wave1

Кластеризация до 8 точек доступа – идеально для малого бизнеса

Быстрота и простота настройки через приложение

Удаленный мониторинг работы сети.

Преимущества Создание безопасных корпоративных и гостевых сетей Wi-Fi за минуту

Гостевой доступ с помощью Facebook Wi-Fi log-in

Надежная связь для поддержки критически важных приложений

Разделение гостевого и служебного трафика

Защита сети от внешних угроз

Привлекайте клиентов гостевым Wi-Fi

Настройка OfficeConnect OC20

Как мы уже говорили, решение OfficeConnect ориентировано на предприятия малого бизнеса, где ИТ-ресурсы на поддержку сетевой инфраструктуры ограничены. Следовательно, процесс настройки и обслуживания должен быть прост и интуитивно понятен любому пользователю.

Условно, процедуру организации Wi-Fi доступа на базе OfficeConnect OC20 можно разделить на три простых этапа.

Этапы организации Wi-Fi доступа

Управление и настройка системой OfficeConnect осуществляется через приложение для мобильных устройств и доступно для скачивания в магазине приложений (App Store/Google Play).

Интерфейс приложения адаптирован для устройств различных форм-факторов, что обеспечивает удобство использования

Конечно, не стоит забывать о том, что развертывание беспроводной сети происходит в уже существующей сетевой инфраструктуре, от которой требуется как минимум наличие DHCP-сервера и доступа к сети Интернет.

Порядок настройки OfficeConnect

Подключаем точку доступа к PoE коммутатору (или запитываем через блок питания), ожидаем около 2-4 минут, когда точка доступа запустится и перейдет в рабочее состояние (о чем свидетельствует световой индикатор).

Порядок подключения точки доступа к PoE коммутатору

Далее, при помощи мобильного устройства, на котором установлено приложение OfficeConnect, необходимо подключиться к Wi-Fi сети с SSID вида «OfficeConnect.xxxxxxx», где XXXXXXX – серийный номер точки доступа OC20.

Подключаемся к Wi-Fi сети

После подключения через приложение OfficeConnect, нажимаем Connect и приступаем к настройке системы.

Поиск устройства

Новое устройство обнаружено и требует конфигурирования. Нужно задать название сети и пароль доступа. Далее необходимо создать учетную запись для управления своими сетями OfficeConnect.

Конфигурирование устройства

Затем, в течение примерно 30-40 секунд происходит активация новой сети на портале OfficeConnect.

Активация новой сети

По сути всё, на этом настройка закончена, и мы имеем полноценно работающую Wi-Fi сеть, созданную в «два клика».

Экран настроек новой сети в приложении

C помощью мобильного приложения OfficeConnect мы сможем отслеживать состояние нашей сети, смотреть количество подключенных абонентов (суммарный трафик по каждому абоненту), статистику и категоризацию генерируемого трафика (ограничивать доступ к определенным группам приложений) и так далее.

Работа с сетью в приложении

Кластер

Для организации кластера в нашей Wi-Fi сети, нам достаточно лишь включить новые точки доступа OC20 и дождаться их появления в списке доступного оборудования в разделе «Inventory». Все настройки будут произведены автоматически.

Организация кластера

Гостевая сеть

Для организации гостевого доступа, во вкладке «Networks» нужно нажать на кнопку «Active» и задать параметры гостевой сети: имя, параметры безопасности, расписание работы сети (опционально) и настройки доступа к определенным видам трафика (опционально).

Настройка гостевого доступа

Итоги

Защита сети с помощью фильтрации приложений Возможность установить ограничения для гостей и сотрудников

Блокировка доступа к вредоносным веб-сайтам, содержимому для взрослых и т.д.

Комплексная защита от онлайн-угроз

Точки доступа HPE Office Connect OC20 – идеальное решение для пользователей, которые хотят быстро и легко развернуть сеть беспроводного доступа Wi-Fi, не вникая при этом в тонкости администрирования локально-вычислительных сетей. Но для более развёрнутых инсталляций функционала и возможностей по масштабированию OC20 может оказаться недостаточно – в таких случаях стоит обратить внимание на ещё одно решение от Hewlett Packard Enterprise, точки доступа Aruba Instant. Использование Aruba Instant при построении сети Wi-Fi позволяет достичь уровня управляемости и масштабирования сетей корпоративного класса, не используя при этом громоздких (и финансово затратных) конструкций с выделенным контроллером для управления и лицензированием используемых точек доступа.

Контролируйте сеть отовсюду

Настройка учетной записи Может осуществляться партнером или заказчиком

Есть возможность регистрации кластера Устранение проблем Перезагрузка точек доступа

Сетевая статистика

Управление ПО

Treolan является официальным дистрибутором Hewlett Packard Enterprise и предлагает своим клиентам широкий спектр сетевого оборудования (как линейки OfficeConnect, так и линейки Aruba) со склада компании в Подмосковье. Кроме того, партнёры Treolan имеют возможность воспользоваться специальным предложением по демо-оборудованию и протестировать функционал точек доступа HPE OfficeConnect OC20 самостоятельно. Кроме этих устройств, в список доступного демо-оборудования также входят точки доступа Aruba Instant и широкий спектр коммутаторов и маршрутизаторов.