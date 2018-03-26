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Интернет в офисе: как настроить без участия админа

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В конце 2017 г. компания Hewlett Packard Enterprise представила решение для малого бизнеса в сфере беспроводного Wi-Fi доступа корпоративного класса – HPE OfficeConnect OC20. Технология беспроводного доступа разработана для предприятий с числом сотрудников от 2 до 100 и не имеющих выделенных ИТ-ресурсов для их обслуживания. 

HPE Office Connect OC20 помогает решать возможные проблемы, возникающие при установке и настройке специализированных решений, предлагая интуитивно понятную технологию беспроводной связи. Благодаря ОС20 малый бизнес и компании-партнеры могут быстро разворачивать и управлять сетями Wi-Fi в любых отраслях.


Характеристики
  • Надежные и производительные точки доступа – 2x2 Dual radio 802.11ac Wave1 
  • Кластеризация до 8 точек доступа – идеально для малого бизнеса 
  • Быстрота и простота настройки через приложение 
  • Удаленный мониторинг работы сети.
 Точки доступа OC20 обеспечивают высокую производительность и надежную связь по сети Wi-Fi для современных критически важных бизнес-приложений, включая голосовые, видео и облачные приложения. Точки доступа HPE Office Connect OC20 с двумя радиомодулями и поддержкой стандарта 802.11ac обеспечивают скорость передачи данных до 1,3 Гбит/с. 
Преимущества
  • Создание безопасных корпоративных и гостевых сетей Wi-Fi за минуту 
  • Гостевой доступ с помощью Facebook Wi-Fi log-in 
  • Надежная связь для поддержки критически важных приложений
  • Разделение гостевого и служебного трафика
  • Защита сети от внешних угроз 
  • Привлекайте клиентов гостевым Wi-Fi
Интеллектуальное ПО Smart Air оптимизирует эффективность и зону покрытия беспроводной сети и автоматически подключается к самой быстрой точке доступа, повышая удобство работы пользователей. Портал аутентификации позволяет быстро регистрировать гостей вашей организации с помощью Facebook Wi-Fi. Беспроводная сеть OfficeConnect может быть организованна в кластер до 8 точек доступа, что существенно помогает повысить производительность и гибкость беспроводной инфраструктуры.

Настройка OfficeConnect OC20

Как мы уже говорили, решение OfficeConnect ориентировано на предприятия малого бизнеса, где ИТ-ресурсы на поддержку сетевой инфраструктуры ограничены. Следовательно, процесс настройки и обслуживания должен быть прост и интуитивно понятен любому пользователю.

Условно, процедуру организации Wi-Fi доступа на базе OfficeConnect OC20 можно разделить на три простых этапа.

Этапы организации Wi-Fi доступа

Управление и настройка системой OfficeConnect осуществляется через приложение для мобильных устройств и доступно для скачивания в магазине приложений (App Store/Google Play).

Интерфейс приложения адаптирован для устройств различных форм-факторов, что обеспечивает удобство использования

Конечно, не стоит забывать о том, что развертывание беспроводной сети происходит в уже существующей сетевой инфраструктуре, от которой требуется как минимум наличие DHCP-сервера и доступа к сети Интернет.

Порядок настройки OfficeConnect

Подключаем точку доступа к PoE коммутатору (или запитываем через блок питания), ожидаем около 2-4 минут, когда точка доступа запустится и перейдет в рабочее состояние (о чем свидетельствует световой индикатор).

Порядок подключения точки доступа к PoE коммутатору

Далее, при помощи мобильного устройства, на котором установлено приложение OfficeConnect, необходимо подключиться к Wi-Fi сети с SSID вида «OfficeConnect.xxxxxxx», где XXXXXXX – серийный номер точки доступа OC20.

Подключаемся к Wi-Fi сети

После подключения через приложение OfficeConnect, нажимаем Connect и приступаем к настройке системы.

Поиск устройства

Новое устройство обнаружено и требует конфигурирования. Нужно задать название сети и пароль доступа. Далее необходимо создать учетную запись для управления своими сетями OfficeConnect.

Конфигурирование устройства

Затем, в течение примерно 30-40 секунд происходит активация новой сети на портале OfficeConnect.

Активация новой сети

По сути всё, на этом настройка закончена, и мы имеем полноценно работающую Wi-Fi сеть, созданную в «два клика».

Экран настроек новой сети в приложении

C помощью мобильного приложения OfficeConnect мы сможем отслеживать состояние нашей сети, смотреть количество подключенных абонентов (суммарный трафик по каждому абоненту), статистику и категоризацию генерируемого трафика (ограничивать доступ к определенным группам приложений) и так далее.

Работа с сетью в приложении

Кластер

Для организации кластера в нашей Wi-Fi сети, нам достаточно лишь включить новые точки доступа OC20 и дождаться их появления в списке доступного оборудования в разделе «Inventory». Все настройки будут произведены автоматически.

Организация кластера

Гостевая сеть

Для организации гостевого доступа, во вкладке «Networks» нужно нажать на кнопку «Active» и задать параметры гостевой сети: имя, параметры безопасности, расписание работы сети (опционально) и настройки доступа к определенным видам трафика (опционально).

Настройка гостевого доступа

Итоги

Защита сети с помощью фильтрации приложений
  • Возможность установить ограничения для гостей и сотрудников
  • Блокировка доступа к вредоносным веб-сайтам, содержимому для взрослых и т.д. 
  • Комплексная защита от онлайн-угроз

Точки доступа HPE Office Connect OC20 – идеальное решение для пользователей, которые хотят быстро и легко развернуть сеть беспроводного доступа Wi-Fi, не вникая при этом в тонкости администрирования локально-вычислительных сетей. Но для более развёрнутых инсталляций функционала и возможностей по масштабированию OC20 может оказаться недостаточно – в таких случаях стоит обратить внимание на ещё одно решение от Hewlett Packard Enterprise, точки доступа Aruba Instant. Использование Aruba Instant при построении сети Wi-Fi позволяет достичь уровня управляемости и масштабирования сетей корпоративного класса, не используя при этом громоздких (и финансово затратных) конструкций с выделенным контроллером для управления и лицензированием используемых точек доступа.


Контролируйте сеть отовсюду

Настройка учетной записи 
  • Может осуществляться партнером или заказчиком 
  • Есть возможность регистрации кластера 
Устранение проблем 
  • Перезагрузка точек доступа 
  • Сетевая статистика 
  • Управление ПО
Компания Treolan является официальным дистрибутором Hewlett Packard Enterprise и предлагает своим клиентам широкий спектр сетевого оборудования (как линейки OfficeConnect, так и линейки Aruba) со склада компании в Подмосковье. Кроме того, партнёры Treolan имеют возможность воспользоваться специальным предложением по демо-оборудованию и протестировать функционал точек доступа HPE OfficeConnect OC20 самостоятельно. Кроме этих устройств, в список доступного демо-оборудования также входят точки доступа Aruba Instant и широкий спектр коммутаторов и маршрутизаторов.

Второе пришествие BPM