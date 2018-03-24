Как управлять капитальным строительством в эпоху цифровой трансформации

64% сложных проектов не укладывается в бюджет, 73% – выходит за заранее оговоренные сроки, а фактические затраты на их реализацию в среднем на 59% выше запланированных. При этом крупные проекты в сфере капитального строительства требуют значительных инвестиций, которые могут достигать миллиардов рублей.

Крупные проекты капитального строительства не только требуют значительных инвестиций, но находятся под самым пристальным вниманием как государства, так и общественности. Как правило, они технически сложные, имеют непростую структуру финансирования и должны быть выполнены в сжатые сроки. При этом в реализации таких проектов участвует множество различных организаций, управляемых собственными проектными офисами.

Согласно данным исследования, проведенного в 2014 г. Ernst & Young, реализация сложных проектов в 64% случаев происходит с перерасходом бюджета. Заранее оговоренные сроки нарушаются в 73%, а фактические затраты оказываются в среднем на 59% запланированных. По данным Bloomberg, только 20% таких проектов завершается в срок и не требует дополнительного финансирования. Около 75% из них выходит за планируемые сроки реализации, а 60% – не укладывается в запланированные траты.

О сроках и деньгах

В списке основных причин такого положения вещей – ошибки, допущенные еще на этапе планирования проекта, такие как невыполнимые графики и сметы, не выстроенные отношения между его участниками и проблемы с его финансированием. Огромную роль играет также то, насколько грамотно организована работа в рамках проекта: техническое проектирование, выбор подрядчика и привлечение нужных специалистов, внесение изменений в проект и управление рисками.

По мнению 84% респондентов, опрошенных компанией AVEVA совместно с Международной ассоциацией управления договорами и коммерческой деятельностью (IACCM), грамотно проработанный проект должен содержать в себе четко описанный объем работ. Успеху его выполнения, по мнению 56% респондентов, способствуют доверительные отношения с подрядчиком и эффективное управление изменениями в договоре (47%). Самыми распространенными причинами перерасхода средств и отставания от графика являются невозможность отслеживать изменения в техническом задании в соответствии с новыми требованиями заказчика (64%), недостаточно эффективный контроль изменений (56%), неэффективный контроль в рамках управления договорами (38%).

Очевидно, что сегодня, в век всеобщей цифровизации, управлять этими процессами в ручную уже невозможно. В тоже время, стандартные системы управления договорными отношениями в данном случае не работают – они не обладают достаточно гибкими функциями, чтобы эффективно обрабатывать постоянные изменения в проектах капитального строительства.

Какое решение необходимо

Надежная система управления проектами капитального строительства должна регистрировать все изменения и поправки к договору в режиме реального времени, чтобы можно было легко выяснить, кто и когда принял то или иное решение. В ней также должны содержаться сведения о том, на каком основании то или иное решение было принято. И конечно, все данные и сопутствующая документация должны храниться в надежном журнале, защищенном от изменений, который, в случае споров или претензий, будет являться единственным источником достоверных сведений о ранее принятых решениях и выполненных действиях.

Такая система должна быть не просто хранилищем документов. Она должна уметь прогнозировать проблемы и заранее оповещать о них соответствующих специалистов, чтобы можно было своевременно принять меры и избежать отставания от графика. Например, если на стройплощадке возникла особая ситуация и подрядчику необходимо отправить запрос на изменения, система сформирует такой запрос, отправит его специалисту, ответственному за принятие решений, сообщит о сроках принятия решения и затем проинформирует о нем подрядчика, отправив ему уведомление о подтверждении или отклонении запроса на изменения.

Проекты капитального строительства: задачи и технологии

Источник: AVEVA, 2018

Одним из решений, ориентированных специально на управление рисками в рамках контрактов в сфере капитального строительства, является AVEVA ProCon. Оно помогает управлять процессом составления договоров, контролировать соблюдение прописанных в них сроков и бюджетов, определять целевые КПЭ и формировать отчетность. Кроме того, AVEVA ProCon регистрирует все сообщения, которыми обменивается заказчик и подрядчик, связывает их с изменениями в договоре и создает список новых мероприятий и обязательств. Все решения и утверждение изменений или поправок к договору фиксируются в режиме реального времени, что обеспечивает соблюдение условий договора на протяжении всего жизненного цикла проекта. Платформа также ведет журнал аудита, который позволяет сторонам в любой момент получить доступ к информации за прошедший период.

Благодаря этому у всех участников проекта появляется возможность организовать эффективное информационное взаимодействие и существенно сократить риск перерасхода бюджета или несоблюдения графика выполнения работ. Подробную информацию о платформе AVEVA ProCon для управления контрактными рисками можно запросить, отправив сообщение по адресу эл. почты marketing.russia@aveva.com.