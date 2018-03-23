Система для полицейских: что представляет собой ИСОД МВД России

Компания AT Consulting стала одним из подрядчиков в проекте по созданию ИСОД МВД России – масштабной системы, которая информатизирует работу полицейских по всей стране. О том, как внедрялась система, как решались задачи импортозамещения и защиты данных, рассказал партнер AT Consulting, заместитель генерального директора Алексей Думнов.

CNews: Какие задачи ставил перед вами заказчик на проекте по созданию системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России?

Алексей Думнов: Начнем с того, что до внедрения ИСОД в 2014 году в МВД не существовало системы, которая бы обеспечивала единую информационную среду для всех территориальных подразделений. Документы или запросы между подразделениями МВД в соседних субъектах РФ пересылались телеграммами или факсами. И это происходило в то время, когда в стране уже с 2011 года был реализован электронный и юридически значимый межведомственный информационный обмен. А здесь внутри одного ведомства не было даже общей электронной почты, не говоря уже о единой системе электронного документооборота или системе оперативной передачи информации между дежурными частями техподразделений. При этом в каждом субъекте функционировали десятки различных программ, никак не интегрированных между собой, и только в отдельных случаях делались попытки обобщения информации на федеральном уровне.

В этой связи существовали очевидные трудности в виде несовместимости форматов данных, проблем внутриведомственного информационного обмена, сложности с защитой информации. Кроме того, автоматизация оперативно-служебной деятельности сотрудников по единым регламентам требовала унифицированного подхода к созданию информационных систем. Ключевым был и вопрос стоимости доработок и эксплуатации, где преимущество единого решения также очевидно. Таким образом, руководство министерства приняло решение о создании единой комплексной системы для повышения эффективности работы всего МВД.

В ходе проекта мы объединили целый ряд сервисов, которые были разработаны в интересах МВД, провели их взаимную интеграцию на базе единой облачной среды ЦОДов. Одновременно решались вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Десятки информационных сервисов были внедрены в территориальных подразделениях МВД России, а пользователей обучили работе с новыми технологиями. Поэтому создание единой системы ИСОД в 2014 году стало колоссальным шагом вперед для ведомства во внедрении информационных технологий в повседневную работу полиции.

CNews: Каковы технологические особенности системы? Что можно сказать о ее защищенности (мы несколько раз были свидетелями ситуаций, когда структуры МВД поражались ransomware и другими зловредами)?

Алексей Думнов: Информационная безопасность и независимость от проприетарных западных разработок – два приоритетных направления, на которые ориентировалось руководство министерства.

На вопросах информационной безопасности я не буду останавливаться детально – в нашей стране хорошо проработаны как нормативная база, так и применяемые подходы. Отмечу лишь, что нашумевшая «эпидемия» вируса WannaCry не нарушила функционирование ни единого сервиса ИСОД МВД России, и ни одна запись в базе данных или хранимый в ЦОДах документ не были повреждены. Как только производители антивирусного ПО обновили сигнатуры, то небольшое количество машин, которые были заражены у конечных пользователей, «вылечились». Вирус затронул менее 1% от общего числа компьютеров МВД.

Алексей Думнов: Информационная безопасность и независимость от проприетарных западных разработок – два приоритетных направления, на которые ориентировалось руководство министерства

Положительным примером успехов ведомства в области информационной безопасности может быть и тот момент, что после того как в 2016 году все территориальные подразделения ГИБДД были переведены на единое федеральное решение, на компьютерных рынках уже не найти «свежие базы данных ГИБДД».

С технологической независимостью от западных решений дела обстоят сложнее. Здесь против нас играет как определенное технологическое отставание, так и де-факто стандарты на западное оборудование и ПО, которые сложились за последние десятки лет. Любой инженер серьезно задумается, когда одновременно с «независимостью» надо решать и основные задачи функционального плана.

Поэтому уход от иностранных технологий поэтапный, но системный. Приятно осознавать, что во многих случаях отечественное ПО даже превосходит по своим характеристикам иностранные аналоги. Видеоконференцсвязь на рабочих местах пользователей, антивирусная защита, электронная почта – это далеко не все сервисы ИСОД, где мы использовали лицензионное российское ПО.

Отдельное направление − переход на технологии с открытым исходным кодом. Система виртуализации и управления облачной инфраструктурой ЦОДов, сервисы управления дежурными частями и основная часть прочих сервисов никак не зависят от проприетарного ПО западных вендоров. А по тем сервисам, где исторически сложилась привязка к западному программному обеспечению, МВД ставит задачу «поэтапного замещения» на отечественное ПО или технологии с открытым исходным кодом.

Особого внимания заслуживает переход на отечественное оборудование. МВД успешно реализовало проект по оснащению системой электронной очереди сотен подразделений по всей стране – полностью на базе российского оборудования с процессором «Байкал-Т1». Вряд ли это заметно посетителям подразделений, но вот с точки зрения технологической независимости и практических шагов по поддержке российского производителя это важная веха. Аналогичным образом дела обстоят с серверным оборудованием на российских процессорах «Эльбрус».

Тут нужно отметить позицию руководства ведомства, его последовательность. Ведь ожидать технологического рывка от наших ученых и инженеров в сфере микроэлектроники можно только в том случае, когда у продукции есть заказчик, который не просто начинает «формально» применять какие-то отдельные элементы в своих задачах, а стремится находить у себя новые ниши для практического применения российской продукции. Так у нас будут появляться новые более мощные процессоры, начнут загружаться наши, российские заводы. Безусловно, только лишь за счет МВД это не осилить. Хорошо, что и другие заказчики, не только государственные, но и частные, стали понимать необходимость развития российских технологий и начали не словами, а реальными заказами поддерживать отечественную науку и производство.

Ну и, конечно, там, где установка российского оборудования пока еще невозможна, максимально применены аппаратные решения на базе открытой архитектуры. Подобные решения получают все большее распространение в крупнейших западных компаниях, начали использоваться и в российской ИТ-индустрии, например, в «Яндексе». Их смысл заключается в использовании стандартных спецификаций x86-оборудования, которые могут производить множество предприятий на базе открытой конструкторской документации. Это означает совместимость компонентов от различных производителей, что дает выигрыш как с точки зрения стоимости закупки и техподдержки решений, так и с точки зрения максимальной независимости от санкционных ограничений каких-либо стран в отношении Российской Федерации.

CNews: Сколько подрядчиков работало над ИСОД МВД России? Какова была роль AT Consulting?

Алексей Думнов: Свою работу с МВД России AT Consulting начал, выиграв в 2013 году ряд открытых конкурсов в качестве разработчика отдельных ведомственных сервисов, а в 2014 году НИИАА им. Семенихина, являясь головным исполнителем соответствующей работы, включил нас в кооперацию по созданию единой системы. Наша компания на тот момент уже имела за плечами успешный опыт реализации проектов в масштабах всей страны, людей в региональных филиалах, а главное – знания, каким образом решаются задачи внедрения масштабных информационных систем в кратчайшие сроки.

Примером флагманского проекта, выполненного AT Consulting, являлся на тот момент проект по созданию и внедрению типовых решений электронного правительства на федеральном уровне и в субъектах РФ, результаты которого были оценены в т. ч. экспертами ООН, а Россия поднялась в рейтинге E-Government survey на 32 пункта, догнав развитые страны. Таким образом, наша компания была выбрана НИИАА в качестве интегратора. В нашу задачу входило в том числе внедрение в территориальных подразделениях МВД сервисов в составе ИСОД. Всего же в этой масштабной работе участвовало более десятка различных компаний.

CNews: Расскажите, пожалуйста, о вашей проектной команде. Каково было взаимодействие с заказчиком и другими подрядчиками?

Алексей Думнов: На мой взгляд, этот проект можно с уверенностью назвать беспрецедентным. В пиковые моменты проекта команда насчитывала более 1500 человек – это примерно половина всех сотрудников компании. К счастью, опыт эффективного управления большими распределенными командами у нас был.

В нашей компании есть специалисты, которые не раз доказывали, что могут решать подобные масштабные задачи. Безусловно, лидирующая роль принадлежит Сергею Шилову, основателю AT Consulting. Вклад Сергея сложно переоценить как с точки зрения отраслевой экспертизы, так и с точки зрения мотивации сотрудников, которые реализовали поставленную задачу, работая практически в круглосуточном режиме.

Но в проектной команде подрядчики – это не главное. Без грамотного управления и поддержки со стороны руководства министерства, активного и вовлеченного участия сотен сотрудников полиции – внедрять новые технологии в повседневную работу ведомства и осуществить выполнение столь масштабного государственного проекта было бы невозможно в принципе. Руководители министерства лично начали использовать результаты автоматизации, подав тем самым пример своим подчиненным и задав импульс для начала массового применения сервисов во всех подразделениях.

Постоянное взаимодействие как с ответственными сотрудниками центрального аппарата и территориальных органов, так и с непосредственными пользователями сервисов позволяло не только эффективно достигать результатов, но и оперативно получать обратную связь по мере начала использования сервисов и корректировать ход реализации проекта.

CNews: Как вы можете прокомментировать информацию в СМИ, что система была сдана в эксплуатацию не полностью готовой?

Алексей Думнов: Мне это сложно прокомментировать, никогда не говорил ничего подобного. Могу лишь отметить, что все, без единого исключения, информационные системы и сервисы, которые в рамках наших контрактных обязательств должны были быть включены в состав ИСОД МВД России, функционировали. И тому есть письменные подтверждения сотен сотрудников заказчика из всех территориальных подразделений МВД России.

Работы по созданию ИСОД МВД России были полностью приняты заказчиком, и за прошедшие четыре года к нам ни разу не предъявили никаких претензий по их качеству или объему. Более того, наша компания получала десятки благодарственных писем, подписанных руководителями территориальных подразделений полиции, в которых была отмечена наша работа применительно к достигнутым в МВД России результатам. И это отражает мнение сотрудников полиции относительно выполненного проекта, их оценку сделанных работ, которая для меня гораздо важнее, чем просто подписанные акты приемки.

CNews: Какой результат был получен в результате внедрения ИСОД? Как система влияет на работу МВД России и граждан?

Алексей Думнов: Система существенно помогает работе сотрудников полиции. Автоматизирован внутренний документооборот, кадровая деятельность, средства коммуникации, управление дежурными частями, функции охраны общественного правопорядка. Сервисы внедрены во всех территориальных подразделениях МВД России. На сегодняшний день в системе электронного документооборота ведомства еженедельно регистрируются миллионы документов по всей стране. А служба «02» только в Москве каждый день регистрирует в электронном виде тысячи обращений о происшествиях и реагирует на них.

Эффект от внедрения ИСОД почувствовали не только сотрудники полиции, но и рядовые граждане. Так, одним из результатов работы стало создание системы электронных очередей и сервиса мониторинга качества оказания госуслуг. Жители нашей страны могут записаться на прием практически в любое подразделение МВД России через портал госуслуг, а руководство министерства – отследить показатели по уровню оказания услуг гражданам.

CNews: Есть ли в России и за рубежом аналогичные разработки? Какова роль системы в общей структуре электронного правительства? В чем особенность этой системы по сравнению с АСУ других госструктур?

Алексей Думнов: Если анализировать опыт проектов в западных странах, то в открытых источниках непросто найти информацию об успешных внедрениях подобных по масштабу систем в странах, сопоставимых с Россией по численности населения и размеру территории. Но зато можно прочитать про приостановленный проект в Соединенных Штатах Америки. Там рассматривалась возможность создания единой информационной системы, которая должна была объединить порядка 130 подсистем. Работы по этой системе приостановили из-за технических сложностей (различие платформ существующего ПО мешает интеграции разрозненных систем в единое целое) и высокой стоимости (по предварительным оценкам работы по созданию такой системы должны были составить порядка 10 млрд долларов). А вот в России, получается, аналогичная задача по объединению нескольких десятков разноплановых систем на различных платформах в единое решение успешно решается в рамках ИСОД МВД, причем за несопоставимо меньший объем финансирования.

В качестве сравнимого по охвату проекта в нашей стране можно назвать создание инфраструктуры электронного правительства. Помимо министерства связи в нем были задействованы и все остальные федеральные и региональные органы власти Российской Федерации, которые осуществляли подключение своих информационных систем к инфраструктуре электронного правительства с целью обеспечения оказания госуслуг и межведомственного взаимодействия в электронном виде на всей территории РФ. В том числе и отдельные сервисы ИСОД МВД России подключены к единой системе электронного правительства.

Если сравнивать ИСОД с информационными системами иных ведомств или крупных организаций, то ключевой особенностью является масштаб. Эта высоконагруженная ведомственная информационная система, которая используется ежедневно сотнями тысяч сотрудников по всей территории нашей страны, включая самые отдаленные населенные пункты.

CNews: Будет ли система развиваться, и есть ли перспективы участия AT Consulting в этом?

Алексей Думнов: Я не вправе определять вектор дальнейшего развития системы и тем более оценивать перспективы нашего участия – это однозначно относится к решениям заказчика, а также регулируется нормами федерального закона о контрактной системе закупок. Однако наш опыт дает возможность выразить частное мнение: у системы фантастические перспективы развития.

Информационные технологии уже сейчас делают нашей повседневной реальностью то, что когда-то мы видели только в фантастических фильмах. Например, используя технологии нейронных сетей при анализе массива данных, которые обрабатывает система, можно разрабатывать принципы прогнозирования. Это не только повысит раскрываемость преступлений, но и поможет их предотвращать.

Убежден, что технологии в основе ИСОД будут и дальше повышать уровень информатизации МВД России и помогать ведомству обеспечивать безопасность граждан на высоком уровне.