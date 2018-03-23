Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента

В этом году на выборах Президента России использовалась технология QR-кодирования итоговых протоколов, обеспечившая быстрые и точные результаты. Новое программное обеспечение уже было опробовано в нескольких регионах в день единого голосования в сентябре 2017 г., но 18 марта было применено повсеместно.

Последние три года многие российские ИТ-компании пытались решить проблему максимального исключения человеческого фактора при подсчете результатов выборов. Центризбирком выбрал решение, предложенное компанией «Открытый код». Ее руководитель Олег Сурнин рассказывает о новом ПО: «С помощью компьютера, генерирующего QR-код, изготавливается протокол участковой избирательной комиссии, в который заключены все необходимые данные. Затем протокол передается в территориальную избирательную комиссию, где код позволяет в ускоренном порядке ввести данные в систему ГАС «Выборы». Сами по себе QR-коды – технология давно известная. Мы как раз и взяли ее за основу из-за высокого распространения, дополнив программными решениями собственной разработки. Количество и масштаб выборов, проводимых в России огромен. Поэтому мы проработали десятки математических и логических соотношений по каждому виду избирательных кампаний, чтобы дать предельно точный результат».

Новое решение помогло не только повысить достоверность результатов, но и ускорить процессы обработки бюллетеней, подсчета голосов и составления протоколов, а также ввода их в государственную автоматизированную систему «Выборы». По полученным данным, основная масса протоколов была введена в ГАС «Выборы» уже через несколько часов после закрытия избирательных участков. А к 8 утра следующего дня все протоколы были учтены.

Сравнение скорости ввода протоколов УИКов на выборах Президента в 2012 г. и 2018 г., а также на выборах в Госдуму в 2016 г.

Проблема ручного подсчета

После того, как избиратели покидали участки, и начинался подсчет голосов, каждой участковой избирательной комиссии (УИК) необходимо сформировать итоговый протокол. Этот документ является основополагающим для всей системы выборов. Именно он вносится в программу ГАС «Выборы» и вливается ручейком в общий поток информации. В протоколе обязательно указывается количество выданных бюллетеней, и к нему подбивается цифра голосов, поданных за конкретного кандидата, а также количество непогашенных и испорченных бюллетеней. До последнего времени эта работа проводилась вручную и была сопряжена с массой ошибок. После того, как протокол УИКа подписывался, его везли в территориальную избирательную комиссию, и также вручную «вбивали» в систему ГАС «Выборы», что тоже занимало массу времени. Более того, известны случаи, когда протокол по дороге заменялся на другой, и это вело к прямой фальсификации результатов выборов.

Автоматическое формирование протоколов

Каждый УИК оборудован комплексом, в котором установлена специальная программа по формированию итоговых протоколов. Оператор вводит в программу контрольные цифры, и если обнаруживается несовпадение по входящим и исходящим данным, программа выдает сигнал об ошибке и показывает, где она скрывается. После того, как все правильно заполнено и проверено уполномоченными членами УИКов, программа формирует уникальный QR-код, который способна «прочитать» только система ГАС «Выборы». Этот протокол члены УИК передают в территориальную избирательную комиссию (ТИК), где код считывается специальным сканером, и данные протокола автоматически загружаются в государственную автоматизированную систему «Выборы».

О результатах внедрения системы

Новая технология действительно позволила максимально исключить человеческий фактор при подсчете результатов выборов. В результате многие избирательные комиссии закончили подсчет голосов на несколько часов раньше, чем в ходе предыдущих выборов. Помимо скорости обработки бюллетеней и составления итоговых протоколов, участники этой процедуры отмечают отсутствие ошибок в подаваемых в ГАС «Выборы» данных, а также надежность всей системы в целом. «Система отработала в штатном режиме, без сбоев, – комментирует Инесса Винярская, председатель избирательной комиссии Калининградской области. – Мы применяем ее уже второй раз. И уже после сентябрьских выборов 2017 года успели оценить ее преимущества. Самые положительные отзывы вы можете услышать, прежде всего, от членов участковых избирательных комиссий, которым существенно облегчили задачу по формированию итоговых протоколов. Я могу констатировать тот факт, что количество ошибок при составлении протоколов существенно сократилось, а повторных протоколов, которые мы вынуждены составлять при обнаружении ошибки, на этих выборах не было вовсе».

Это же преимущество, а также высокую скорость обработки данных отмечает и Вадим Михеев, председатель избирательной комиссии Самарской области: «До введения новой системы победить ошибки при составлении итоговых протоколов было практически невозможно. Эти ошибки были и серьезные, и нелепые. Например, при вводе буквенного написания числа люди пропускали слова или путали строки. На этом основании протокол считался недействительным, и приходилось делать все сначала. А самое важное, – это, конечно, контрольное соотношение. То, что программа не позволяет вывести итоговый протокол без проверки цифр выданных и погашенных бюллетеней, - это, на мой взгляд, главное достижение этого программного продукта. Сама по себе вроде бы несложная математика, но она довольно объемная. Мы сами на территории Самарской области пытались автоматизировать этот момент. Были у нас наработки с табличками в формате Excel, но это, конечно, ни в какое сравнение не идет с новым программным продуктом. Если сравнить время ввода итоговых протоколов в этом году и в 2016, то динамика потрясающая. Мы к 8:00 утра имели 100% посчитанных бюллетеней. Такого не было никогда».

Среди субъектов РФ, в которых новая технология применялась впервые, оказалась Ивановская область. Председатель областной избирательной комиссии Анжелика Соловьева также отмечает скорость обработки протоколов: «В масштабах области мы применяли технологию формирования итоговых протоколов с помощью QR-кодов впервые. И к 12 ночи мы посчитали уже 70% всех протоколов. Примерно на 6 часов раньше мы завершили подсчет голосов, если сравнивать эту кампанию с предыдущей аналогичной. Считаю это большим достижением».

Новая технология оказалась удобной и в применении на территориях с большим количеством сельских населенных пунктов, удаленным расположением избирательных комиссий. «Наша территория сложна тем, что у нас много сельского населения и большие расстояния от УИКов до ТИКов, – рассказывает Евгений Демьянов, председатель избирательной комиссии Ставропольского края. – Но, даже не смотря на это, мы значительно быстрее в этом году завершили подсчет голосов. Конечно, нововведение с QR-кодами повлекло за собой много напряженных организационных вопросов, каждую комиссию необходимо было оснастить компьютером, установить на него соответствующую программу. Но эти моменты полностью перекрыл положительный эффект от внедрения новой технологии. Я хотел бы отметить, что впервые на этих выборах у нас не было очередей в ТИКах, когда члены участковых избирательных комиссий ждали, чтобы их протокол был введен в систему ГАС «Выборы». Они приезжали, моментально загружали протокол в сканер, QR-код считывался, и система «видела» готовый итоговый протокол. Требовалось несколько минут для всей операции, включая проверку протоколов членами территориальных избирательных комиссий перед подачей их в ГАС «Выборы».