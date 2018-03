Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами

CNews: Расскажите, как вы попали в ИТ-бизнес?

Леонид Дорогой: Я всегда интересовался компьютерами и информационными технологиями. Во время учебы, я постоянно принимал участие в различных конференциях и конкурсах, писал статьи на темы ИТ, даже занимал призовые места. Начиная со второго курса университета, стал работать системным администратором. Уже тогда я понял, что знание английского языка имеет большое значение для специалиста в области информационных технологий. Поэтому, в 2005 году я участвовал в международной программе студенческого обмена, в США – CCUSA. В результате я значительно улучшил свой уровень владения английским языком. После штатов я вернулся в Россию, чтобы закончить учебу в университете. На одном из курсов я познакомился с оборудованием и технологиями Cisco. Меня настолько это заинтересовало и увлекло, что уже через несколько месяцев, я работал сетевым инженером в одном из крупнейших операторов сотовой связи. В итоге, я окончил университет уже имея четырехлетний опыт работы в ИТ-индустрии.

CNews: Как складывался ваш карьерный путь поле окончания университета?

Леонид Дорогой: После университета я стал работать ведущим специалистом по телекоммуникациям в банке. Компания имела второй по величине Cisco Unified Contact Center в России, и успешно применяла передовую практику по управлению проектами (PMI) и сервис менеджменту (ITIL). Моя задача заключалась в автоматизации работы контакт-центра на базе оборудования и приложений CISCO. Это была не просто техническая работа, я взаимодействовал с большим количеством бизнес-клиентов. Мне приходилось балансировать между потребностями бизнеса и возможностями службы ИТ, управлять проектами с большим количеством подрядчиков, сервисных компаний и поставщиков, что оказалось сложной, но интересной задачей. Уже тогда я понял, что хочу стать одним из лучших профессионалов в области ИТ. Поэтому я начал изучать международные программы ИТ сертификации, и сдал экзамены необходимые для получения сертификаций MCP и CCNA. Мой руководитель порекомендовал мне получить сертификацию по голосовым технологиям CISCO (ССVP). В 2009 году я выполнил все требования к сертификации, сдав пять международных экзаменов, и получил сертификат CCVP. В то же время я начал изучать свод знаний по управлению проектами (PMBOK) и библиотеку ITIL, чтобы получить больше знаний в управлении проектами и услугами на рынке ИТ.

CNews: Как продвигалась дальше ваша карьера?

Леонид Дорогой: В 2009 году я работал менеджером по развитию бизнеса в системном интеграторе, золотом партнере Cisco. Зная, что ожидают от внедрения продуктов и технологий Cisco заказчики, конечно, можно более эффективно позиционировать продуктовую линейку вендора под конкретные потребности бизнеса клиента. Кроме того, всю информацию о новых продуктах вы получаете сразу одновременно с такими же партнерами, как и вы, по всему миру.

Я также отвечал за аудит существующих активов компании по направлению унифицированных коммуникаций, в результате которого оценил конкурентные преимущества компании. Например, основным активом компании – системного интегратора, являются высококвалифицированные специалисты – инженеры, имеющие специализированные сертификаты, которые, во-первых достаточно непросто получить, а во вторых надо постоянно подтверждать. Для того чтобы осуществлять сложные проекты, системный интегратор должен иметь в своем штате определенное количество таких специалистов, а также инвестировать средства в тестовые лаборатории и стенды. При этом специалисты компании должны быть постоянно загружены задачами и быть вовлечены в проекты, а это уже работа менеджеров по продажам. В результате работы удалось значительно улучшить взаимодействие между подразделениями компании и одними из первых на рынке предложить клиентам новейшие модели маршрутизаторов Cisco, для решения их задач по организации унифицированных коммуникаций между офисами по всему миру. Это очень приятно, когда можешь не только предложить заказчику новейшее оборудование, но также внедрить его, настроить и протестировать, а потом увидеть результаты своей работы, при этом осознавая, что делаешь это одним из первых на рынке.

CNews: Вы долгое время жили и работали в России, почему вы решили переехать в другую страну?

Леонид Дорогой: Я люблю путешествовать и расширять свои возможности. Я прошел программы сертификации Cisco Certified Voice Professional, CCNA, MCP, а также получил знания в области спутниковых технологий в результате посещения как конференций – Cisco Expo, так и семинаров организованных компанией Cisco. Мой опыт оказался идеальным для позиции ИТ-менеджера, и когда появилась возможность взять на себя эту роль в одной из крупнейших энергетических компаний в Ливии, я с радостью согласился. Это была большая ответственность, можно сказать, вызов. Одно дело, когда вы привыкли работать в России, зная наш менталитет, рынок, и поставщиков. Совсем другое, когда приезжаешь в незнакомую страну со своими обычаями, культурными и языковыми особенностями и методами ведения бизнеса. Я работал с командой профессионалов со всего мира, большинство из них всю жизнь посвятили работе в нефтегазовой отрасли, работая на проектах геологоразведки и добычи углеводородов. Затем я вернулся в Россию и продолжил работать в консалтинговом отделе банка, отвечал за управление ИТ-проектами в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. Горный бизнес стал для меня новым интересным опытом.

CNews: Хотелось ли вам поделиться своими знаниями в области ИТ?

Обладание широкими знаниями в области информационных технологий подогрело мое желание передать свои знания молодым поколениям. Я создал блог www.itcoach.ru, посвященный тому, как построить карьеру в области ИТ. Также я выступал в своем университете перед студентами, профессорами и многочисленными выпускниками. Мои идеи были тепло встречены и вдохновили многих специалистов в этой области, которые начали делиться своими знаниями со студентами. Кроме того, выпускники университета, занимающие сейчас ведущие позиции в телекоммуникационных компаниях, банках, государственных учреждениях, подтвердили, в том числе и на своем опыте, что начинать планировать карьеру необходимо уже со студенческой скамьи и как можно раньше приобретать опыт работы по специальности. В 2013 году я участвовал в конкурсе «Академия CIO», организованном компанией Microsoft и крупнейшим изданием в сфере высоких технологий в России и странах СНГ Cnews, и занял 5 место среди более чем 750 участников, а также выиграл специальный приз от организаторов.

CNews: С какими проблемами Вам пришлось встретиться на позиции ИТ менеджера в нефтегазовом бизнесе?

Леонид Дорогой: В 2013 году я переехал в Алжир на должность ИТ-менеджера в одной из крупнейших энергетических компаний мира. Успешная работа в нефтегазовом секторе полностью зависит от геологов и буровиков. Однако роль ИТ и телекоммуникаций имеет не менее важное значение. 30 лет назад топ-менеджмент нефтегазовых корпораций не мог себе представить, что находясь в главном офисе компании можно наблюдать за процессами бурения на месторождениях расположенных на разных географических объектах по всему миру. Теперь это реальность. Для меня, как ИТ-менеджера, обеспечение связи являлось одной из ключевых задач. Я отвечал за установление всех видов коммуникаций: спутниковых (VSAT, Iridium, Thuraya, Inmarsat,), оптических, Wi-Max и сотовых сетей связи. В наши дни люди привыкли жить в мире высокоскоростного интернета. Более того, сегодня пользователи стали очень требовательны с точки зрения скорости Интернета, даже если они находятся в пустыне Сахара. Тем не менее, спутниковые технологии очень дорого стоят и скорость интернета, которую можно обеспечить на нефтяных месторождениях, очень сильно ограничена. Для бизнеса наиболее критичными услугами являются передача данных о процессе бурения в реальном времени (Mud Logging), а также передача голоса и данных. В Алжире мы разрабатывали и внедряли систему мониторинга производственных процессов, которая помогает более эффективно управлять всем операционным персоналом удаленно.

Леонид Дорогой: Программы профессиональной сертификации помогают специалисту расти и развиваться, а также дают знания, полученные и многократно проверенные лучшими специалистами в ИТ-индустрии

Кроме того, в таких экстремальных условиях требуется особый тип компьютеров, ноутбуков и оборудования. Их невозможно просто купить в магазине. Для этого необходимо взаимодействовать с глобальными поставщиками ИТ и телекоммуникационного оборудования, сформировать технические требования и определиться с конфигурацией, чтобы компьютерная техника была произведена на заводах вендора, по специальному заказу, и поставлена в Алжир. Для нашей команды, это было непростой задачей, но мы успешно ее решили с помощью наших партнеров и поставщиков. Мы также были первой компанией на алжирском рынке, которая приобрела, импортировала и внедрила новейшей оборудование HP в 2014 году. Компания Hewlett Packard также предоставила нам новейшие модели ноутбуков на тестирование в экстремальных условиях, для того чтобы мы смогли оценить надежность и качество новой продуктовой линейки по сравнению с предшественниками.

Но не только технические аспекты интересны в работе за рубежом. Самый полезный для меня опыт – общение с людьми со всего мира (Франция, Италия, США, Канада, Россия, Великобритания, Австралия, Ирландия, Алжир); некоторые из них работают в нефтегазовом бизнесе уже более 30 лет. Для меня было честью работать с этими людьми и делиться друг с другом своими знаниями и опытом. Например, буровики и геологи, способны работать в течение 30 дней, в смену, в экстремальных условиях пустыни Сахары, а затем возвращаться в свои страны, чтобы строить дом или ферму для себя и своих семей. Через месяц им приходилось возвращаться к своей прежней жизни и продолжать работу. Добыча газа и нефти – это процесс, который может длиться много лет. Очень трудно находиться далеко от семьи в течение столь длительного периода времени, но это жертва профессионалов нефтегазового бизнеса.

CNews: Как вы думаете, будут ли проблемы, с которыми компаниям нефтегазового сектора придется столкнуться в ближайшем будущем, например в связи с переходом на альтернативные источники энергии?

Леонид Дорогой: Нетрадиционные ресурсы – это будущее нашей планеты. В то же время этот переход должен быть постепенным. Согласно исследованиям компании-производителя геологического программного обеспечения, Kappa, большинство крупных компаний нефтегазового бизнеса уже инвестируют деньги в эти возможности. Крупные корпорации обучают свой персонал (геологов, операторов, руководителей проектов) которые большую часть своей трудовой жизни провели в области добычи углеводородов. И сотрудникам нефтегазовой отрасли не составит труда переквалифицироваться и работать в сфере альтернативных источников энергии.

CNews: Каковы, по вашему мнению, самые важные навыки ИТ-менеджера?

Леонид Дорогой: Самое главное – понять бизнес, в котором вы работаете. Если вы хотите принести пользу своим клиентам, вы должны понимать их потребности. Например, для нефтегазового бизнеса, проведите неделю на месторождении, поживите вместе с персоналом и получите базовые знания об разведочных работах. Кроме того, хорошие коммуникативные навыки помогают достичь результатов. В последние годы каждый бизнес становился все более и более цифровым, и роль управления ИТ в компаниях становилась все более важной.

CNews: Состоите ли вы сейчас в каких-либо профессиональных ассоциациях?

Леонид Дорогой: Я являюсь членом Ассоциации аудита и контроля информационных систем (ISACA) и Института управления проектами (PMI). Это общепризнанные организации, которые собирают лучших специалистов в области ИТ и управления проектами со всего мира.

Какими ИТ-сертификатами вы обладаете в настоящее время, а какие из них сложнее получить, согласно вашему опыту?

В настоящее время я имею различные технические и управленческие сертификаты:

CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Сертифицированный специалист по сетевым технологиям Cisco.

CCNP (Cisco Certified Network Professional Collaboration) – Сертифицированный профессионал по технологиям унифицированных коммуникаций Cisco.

MCP (Microsoft Certified Professional) – Ceртифицированныйспециалист Microsoft

ITIL Foundation – Основы управления ИТ-услугами.

Профессионал в управлении проектами (Project Management Professional, PMP)

Scrum Fundamentals Certified Credential – Сертифицированный специалист по основам методологии управления проектами Scrum.

6 Sigma Yellow Belt – Желтый Пояс Шести Сигм.

CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) – Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ.

CISA (Certified information Systems Audigor) – Сертифицированный аудитор информационных систем).

Каждая сертификация требует времени и усилий, но, по моему опыту, сложнее всего было получить сертификации Cisco CCNA, PMP, CISA и CGEIT. Также для получения сертификатов PMP, CISA и CGIET, необходимо иметь соответствующий профильный опыт работы а также, подтверждать свою квалификацию каждые 3 года.

CNews: Какова ценность ИТ-сертификации для ИТ-специалиста и что эти сертификаты дали вам с точки зрения достижений в вашей работе?

Леонид Дорогой: Меня иногда спрашивают, стоит ли тратить деньги на сертификаты и как это поможет стать хорошим специалистом. Прохождение сертификации требует от ИТ-специалиста очень много времени, терпения и сил. Были моменты, когда я сам думал, что сертификаты не работают, но спустя годы выяснилось, что сертификаты помогли мне найти возможности, которых у меня никогда бы не было бы без них. После многолетнего опыта я постоянно убеждался в важности сертификации: помимо ценности, которую программы профессиональной сертификации привносят в бизнес, они дают специалисту возможность расти и развиваться, а также знания, полученные и многократно проверенные лучшими специалистами в ИТ-индустрии.