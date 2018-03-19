Выбираем процессор для офисного компьютера: 6 ключевых характеристик

Персональный компьютер для офиса – вещь не просто нужная, а жизненно необходимая. Рынок ПК растет, и владельцы малого и среднего бизнеса подбирают для своих офисов недорогие и в то же время производительные машины. Но далеко не все предприниматели в курсе, что залог успешного выбора хорошего офисного компьютера – это его процессор.

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) провела исследование, согласно которому спрос на персональные компьютеры в России по итогам 2017 г. увеличился на 9,2% и составил 4,88 млн ПК. Это противоречит общемировой тенденции: всемирный рынок компьютеров уменьшается в течение вот уже шести лет. Одна из причин роста отечественного рынка – положительная динамика бизнеса в стране. Предприятий малого и среднего бизнеса в нашей стране стало больше на 10%.

Так как владельцы в первую очередь малого бизнеса не располагают крупными средствами, их интересуют бюджетные ПК, направленные в основном на работу с офисными программами и интернетом. Но тенденция состоит еще и в том, что рабочие задачи требуют все более производительных компьютеров и мощных систем. Для предпринимателя важно обеспечить свой бизнес хорошим парком мощных и доступных ПК. И выбор процессора одна ключевых задач, которая во многом определяет, сколько денег придется потратить сейчас и сколько уйдет на апгрейд системы через пару лет. Мы рассказываем о шести основных характеристиках, на которые нужно обратить внимание при выборе процессора для рабочего компьютера.

Ускоряет вычисления

Чем сложнее задачи – тем выше требования к производительности. Процессорам требуются в том числе и больший объем кэш-памяти и большее количество ядер. Сложные алгоритмы обучения понимают принцип работы программ и рассчитывают, какие ресурсы вскоре понадобятся. Как пример можно привести новейшую технологию Smart Prefetch: она передает данные с прогнозами в процессор для ускорения вычислений и минимизации времени отклика.

Позволяет экономить на видеокарте

Все еще существует стереотип, что системе необходима дискретная (отдельная) видеокарта, но на самом деле почти треть продаваемых сейчас персональных компьютеров теперь идут без этого компонента без ущерба для производительности! Некоторые современные процессоры выполняют также все функции видеокарты, при этом он ни в чем не уступает внешней, с его помощью можно делать 3D-моделирование и рендеринг, кодировать мультимедийные файлы и программы автоматизированного проектирования. Например, новый продукт компании AMD – Чип RYZEN 5 2400G (с графикой VEGA). Это комбинация мощного и признанного рынком процессора Ryzen и новейшей графики Radeon Vega. Оба компонента встроены в один чип, который продается под торговыми названиями Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G. Его графика Radeon Vega обеспечивает производительность на уровне внешней видеокарты GeForce 1030, средняя цена которой колеблется от p4,6 до 6 тыс. за штуку. То есть, собирая сеть из 12 компьютеров, можно сэкономить до p60 тыс. за счет возможности отказаться от видеокарт.

Обеспечивает многозадачность

Производители процессоров чаще всего указывают результаты тестов своих устройств в многопоточном режиме бенчмарка Cinebench. Он оценивает производительность видеокарты и центрального процессора, просчитывая трехмерные сцены, которые содержат в себе около 2 тысяч объектов. По результатам теста реальная поддержка многозадачности имеется у процессоров, у которых есть 4 ядра и до 8 потоков. Плюсом будут интеллектуальные технологии, которые оптимизируют производительность процессора.

Легко разогнать

Процессор можно разогнать, повысив тактовую частоту. Тогда его производительность значительно вырастит. Раньше этот процесс происходит вручную и был связан со многими рисками (так, процессор мог перегреться и сгореть), но современные процессоры с помощью новых интеллектуальных технологий делают такой «разгон» автоматически, если есть эффективная система охлаждения (например, водяная).

Позволяет планировать обновления на годы вперед

Стратегию ведения бизнеса нужно рассчитывать на годы вперед, поэтому минимальный срок актуальности процессора (а значит – и офисного компьютера) должен составлять не меньше двух лет. Тогда предприниматель может рассчитывать траты заранее и планировать модернизацию компьютерного парка. В идеале приобретенные для офиса ПК должны работать больше 4–5 лет и быть совместимыми с новыми поколениями процессоров: тогда можно обновлять компьютеры и повышать их производительность с минимумом расходов. Если имеющийся разъем принимает следующее поколение процессоров, вы гарантированно сможете проводить апгрейды и повышать производительность в течение следующих пяти лет, тратя на это минимальные средства. Разъем, АМ4 для поступивших в продажу год назад процессоров Ryzen, подходит для PROчипа, и в том числе для ожидаемого в этом году нового поколения продуктов.

Экономит электроэнергию

Экономия электроэнергии – важный шаг в экономии финансов, что особенно важно для малого бизнеса. В современных процессорах (например, в AMD Ryzen) имеется сложная система интеллектуальных датчиков. Она контролирует температуру, поэтому процессор работает тихо и не греется, а также потребляет гораздо меньше электричества от сети. Таким образом, энергопотребление снижается, и в течение длительного периода времени это может составить заметную экономию средств.