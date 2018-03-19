Сергей Калугин, Минкомсвязь – об особом пути цифровизации для России

О том, как бизнесу взаимодействовать с государством, тестируя и внедряя передовые технологии, и какая роль в этом сотрудничестве отводится отраслевым консорциумам, рассказывает замглавы Минкомсвязи России и глава координационного комитета консорциумов «Умный город» и «Цифровое здравоохранение» Сергей Калугин.

Трансформация экономики в цифровую в рамках каждого национального государства имеет свою специфику и свои особенности. Осознание и практическая реализация региональных особенностей, сильных и слабых сторон, поиск и реализация конкретных механизмов может ускорить процесс, сделать его более дешевым и безболезненным. Не претендуя на полноту анализа и изложения, хочется привести несколько аргументов в пользу создания отраслевых консорциумов.

Вначале несколько слов о вызовах, предполагающих данную форму как эффективный вариант решения задачи «цифровой трансформации». Одна из главных проблем отечественной экономики – стареющее население. Уже в ближайшем будущем очень многое будет зависеть от того, насколько эффективнее начнет работать все более малочисленная группа молодых россиян. Работать приведется лучше не только для экономического роста, но и для поддержания текущего уровня жизни. Для этого важно не только получить хорошее образование, но и дольше сохранять свою высокую работоспособность, быть здоровым и жить в комфортных условиях. Параллельно мы имеем негибкую централизованную экономику с очень невысоким уровнем разумного цифрового регулирования, нормативами и стандартами зачастую из прошлого века.

Отдельная история – отсутствие в нашей стране достаточного количества «технологических супегигантов» типа Siemens, Mitsubishi или Huawei, составляющих основу экономик – «цифровых» лидеров. В России на сегодняшний момент таких «супергигантов» нет. Но есть понимание, что в нескольких ключевых направлениях можно добиться быстрого и реального прогресса, правильно соединив уже существующие отдельные наработки отечественных компаний. Это вполне достижимо при условии, что игроки рынка будут взаимодействовать друг с другом, быстро внедрять новые технологические решения, а государство будет им помогать в продвижении этих решений и их мультипликации на территории страны – к примеру, через госзаказ. Отраслевыми нишами для работы первых консорциумов могут стать «Умные города» и «Цифровая медицина».

Формат консорциумов предполагает объединение очень сильных компаний или госкорпораций (типа «Росатома» и «Ростелекома»), средних компаний, которые успешно делают стандартные вещи, и новых технологических стартапов, у которых есть компетенции и ноу-хау. Задача на начальном этапе – выработка отраслевых стандартов, координация разработки новых цифровых продуктов, и тестирование предлагаемых технологий и архитектур в нескольких «пилотных» регионах РФ.

Наличие в составе консорциума «государственных гигантов» существенно повышает доверие к ним заказчиков – субъектов госуправления и территориальных органов. Крупные корпорации могут так же стать своеобразным зонтиком для других предприятий – определенным образом гарантировав финансовую стабильность и долгосрочные отношения с заказчиками. Им будет легче видеть реально происходящие изменения продуктов и услуг, а, в конечном счете, проще нащупать и обосновать направления собственной трансформации. И конечно, поучаствовать в развитии новых отраслей, продвигая в том числе и свои текущие услуги.

Для технологических и инженерных компаний упростится доступ к заказчикам, им легче будет договориться между собой, предложив клиентам комплексные решения. Проще будет сформулировать долгосрочные планы развития, лучше видя долгосрочные потребности клиентов. Наконец, проще будет решиться на инвестиции в собственное развитие. Для венчурных капиталистов это шанс получить заказ на свои инновационные разработки. Увидеть свои продукты в действии, развивать их в постоянном контакте с заказчиком. Способ сбалансировать свое развитие, уменьшить количество стрессов, сосредоточится на совершенствовании продукта. Легче получить финансирование от инвесторов, которым комфортнее вкладывать в компанию с прогнозируемым, долгосрочным и растущим спросом на ее продукт. Наконец реальное, живое дело займет больше светлых умов, потенциально снизит утечку как мозгов, так и капитала.

Сергей Калугин: Задача консорциумов на начальном этапе – выработка отраслевых стандартов, координация разработки новых цифровых продуктов, и тестирование предлагаемых технологий и архитектур в нескольких «пилотных» регионах РФ.

Мне хочется сделать оговорку: умный город – это не самый компьютеризированный город, это город в котором делается максимум для комфортной жизни людей. На мой взгляд, лучшее определение Умного города дал профессор Васильев, руководитель Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университета ИТМО): «Умный» город – это система городского хозяйства, создающая наилучшие условия для жизни горожан, повышения качества городского управления, условий ведения бизнеса за счет оптимального использования доступных ресурсов, в том числе за счет разумного использования передовых информационных технологий».

В каждом крупном российском городе уже сейчас существует больше сотни (иногда до 150!) разных и разрозненных информационных систем. Многие из них отчасти «интеллектуальны». Правильно объединить их – и будет очевидный эффект. В рамках национального консорциума «Умный город» мы хотим предложить территориям конкретную аппаратно-программную платформу. Она будет уметь эффективно управлять не одной, а всеми сферами городского жизнеобеспечения, и может быть масштабирована по всей стране. Эффективно – это когда каждый из модулей – «умный свет», «умные дороги», «умная вода», «умный дом» – становится более экономным и точным за счет использования и предиктивного анализа данных «соседних» модулей. Общая платформа позволит этого добиться.

Похожая ситуация в медицине. Конкурентоспособность экономики определяется качеством человеческого капитала. При этом скачок в развитии высокотехнологичной медицинской помощи, создание новых средств контроля физиологических параметров, средств дистанционного контроля а также имплантируемых медицинских изделий вместе со стремительным развитием ИТ позволяют кардинально улучшить качество медпомощи для каждого конкретного гражданина РФ. Цель консорциума «Цифровая медицина» – подготовить возможность перевода всей национальной медицины на модель «цифрового двойника» каждого человека, в каком бы отдаленном населенном пункте он ни находился.

Еще один важный вопрос – безопасность. В цифровом мире, где существуют цифровые двойники всего – всех систем городского хозяйства, предприятий, людей, а все системы живут в облаке – особо звучит тема цифрового суверенитета. Важно понимать, где хранятся данные, кто принимает решение о работе той или иной системы. И только использование продвинутых отечественных систем и платформ может обеспечить национальный суверенитет.

Мы видим, сколько труда, а в конечном итоге денег стоят подобные системы. Они создаются годами тысячами талантливых разработчиков и стоят миллиарды долларов. И миллиарды вкладываются в их развитие каждый год. Наверное, только объединение усилий десятков компаний могут обеспечить создание конкурентоспособных систем. Консорциумам проще не проиграть рыночной борьбе транснациональным компаниям. В конце концов, если консорциумы создадут глобально конкурентоспособные продукты – мы сможем выйти с ними на рынки других стран.

Консорциумы открыты для присоединения новых профильных участников, также как и для сотрудничества с региональными и муниципальными администрациями. «Пилотные» территории для тестирования решений определяются буквально сейчас, до конца полугодия мы планируем сформировать этот пул.

Современный мир глобален, выиграют те экономики – которые смогут создать наиболее конкурентные продукты. Городского хозяйства и новой медицины, как двух самых больших отраслей экономики, это касается в полной мере.