Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции

Четвертая промышленная революция, разговоры о которой ведутся уже не первый год, наконец-то стала реальностью. Цифровые преобразования требуют радикальной перестройки не только ИТ-инфраструктуры, но и бизнес-процессов компаний. На смену CIO приходит CDO – человек, одинаково хорошо ориентирующийся как в бизнесе, так и в технологиях. О том, какой должна быть ИТ-стратегия бизнеса в новых условиях, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «ИТ-стратегия 2018».

страницы: 1 | 2 | следующая

Среди технологий, которые буду оказывать наиболее существенное влияние на бизнес через 5 лет, – виртуализация, интернет вещей, мобильность, цифровое проектирование, социальные сети, суперкомпьютеры. Такие результаты были получены в ходе опроса руководителей российских компаний, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ) весной 2017 г., рассказал участникам конференции Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С». Большинство из представленных в этом списке технологий уже в той или иной мере используются на отдельных предприятиях. И это позволяет на практике оценить их эффективность.

Технологические направления, которые окажут влияние на бизнес компании через 5 лет

Источник: 1С, ВШЭ, 2017

Ярким примером влияния цифровизации на бизнес является «Почта России», где в 2014 - 2017 гг. происходила замена устаревших ИТ-решений на современную платформу «1С: Управление холдингом». Была централизована учетная и управленческая работа, автоматизирована работа логистического блока и почтовых отделений, создана единая система управления ИТ-услугами, запущены электронные сервисы для клиентов. «1С: Управление холдингом» поддерживает большинство новых технологий: облака, удаленный доступ, двоичные данные, нейросети, блокчейн.

Кроме того, «1С» активно продвигает новый продукт «1С: Корпорация», который объединяет в себе «1С: ERP 2.0», «1С: Управление холдингом» и «1С: Документооборот». В настоящее время он внедрен в Ford Sollers, BelGee. В ближайшее время к его использованию намерены перейти Магнитогорский металлургический комбинат, группа КАМАЗ, «Первая башенная компания» (дочернее предприятие «Мегафон»), «Автоспеццентр» и др. «Получается, что ИТ-стратегия должна помочь выстроить стратегическое управление бизнесом от уровня железа до уровня управления корпорацией. Это сложная задача и серьезный вызов для CIO», – говорит Алексей Нестеров.

«Технологии стремительно меняются. То, что сегодня выглядит фантастично, может уже завтра стать реальностью, – начал свое выступление Сергей Халяпин, главный инженер Citrix Ru&CIS. – Уже сегодня 69% заказчиков решений Citrix отмечают, что их сотрудники регулярно работают удаленно, 85% имеют облачную стратегию, а 50% уверены, что гибкий стиль работы повышает производительность труда». По его мнению, в ближайшее время на смену традиционным рабочим местам придут рабочие места будущего, и схема их работы будет совершенно иной. Они будут ориентированы на потребности пользователей – максимальное удобство, мобильность. И ИТ-служба должна будет создать соответствующую ИТ-инфраструктуру.

Citrix предлагает объединить имеющиеся у компании продукты различных вендоров, которые уже используются on-premise, и постепенно переходить к облачным сервисам. Например, таким как Citrix Cloud Services – решению, готовому стать единой панелью управления для предоставления унифицированного и надежного доступа к приложениям, данным и сетям, необходимым сотрудникам, и позволяющем избежать проблем, связанных с развертыванием и обеспечением безопасности корпоративных информационных систем.

Что включить в ИТ-стратегию

Говорить о повсеместной цифровизации бизнеса еще рановато, уверен Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware. Для того чтобы добиться этого, необходима ИТ-стратегия, в основе которой – цифровые платформы и решения, созданные лидерами ИТ-рынка. На сегодняшний день в большинстве компаний такой платформой является ERP. Но этого уже явно недостаточно. Будущее – за системами, способными повысить эффективность бизнеса, такими как BPMS. Сегодня в их состав входят кейс-менеджмент (ACM), мобильные приложения, облака, продвинутая аналитика. Все большую популярность приобретают возможность настройки бизнес-процессов без программирования (low-code), подключение внешних пользователей, работа с данными, интеграция с интернетом-вещей, блокчейном, RPA, нейросетями. Именно такое решение Comindware Business Application Platform может стать фундаментом цифровой трансформации.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: Получается, что ИТ-стратегия должна помочь выстроить стратегическое управление бизнесом от уровня железа до уровня управления корпорацией

ИТ-стратегия должна помогать бизнесу адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, уверен Иван Семчук, генеральный директор «Бaккa». Одним из основных драйверов цифровизации он считает мобильные технологии. Однако не все проекты в этой области оказываются эффективными – 52,7% из них не достигают первоначальной цели, 31,1% были остановлены и не завершены, а стоимость внедрения мобильных решений в компании в среднем на 189% превышает первоначально запланированный бюджет. Серьезными факторами, ограничивающими распространение мобильных решений, является повышенное внимание к ним киберпреступников и высокая стоимость поддержки. Несмотря на то, без корпоративной стратегии развития мобильности сегодня уже не обойтись, уверен Иван Семчук. Если ее грамотно разработать, то большинства проблем при реализации проектов можно будет избежать.

Большой интерес участников конференции вызвал доклад генерального директора Spinnaker Support, Russia&CIS Алика Абдуллина. Он предложил предусмотреть в ИТ-стратегии возможность перехода от вендорской поддержки решений SAP и Oracle к услугам стороннего провайдера Spinnaker Support. Провайдер самостоятельно выпускает необходимые патчи для устранения ошибок и обновления системы в соответствии с требованиями меняющегося налогового, трудового и другого законодательства. За каждым клиентом закрепляется выделенная команда специалистов и русскоязычный менеджер по поддержке. Кроме того, клиент получает ежемесячный отчет о проделанной провайдером работе. При этом стоимость поддержки решений SAP и Oracle силами провайдера примерно в 2 раза меньше, чем вендорской.

Проблеме успешности ИТ-проектов посвятил свое выступление Андрей Глащенко, партнер, руководитель направления «Платформа CUBA» Haulmont. Он предложил посмотреть на это глазами разработчика. Как правило, любая высказанная руководству компании идея до момента ее реализации проходит несколько стадий. Первая из них – отрицание, когда бизнес в принципе отказывается ее обсуждать. Вторая – инициация, и на этой стадии существует опасность появления избыточных требований к конечному продукту, а также вовлечения в процесс его создания слишком большого числа участников. На третьей стадии – стадии разработки – существует свой список «подводных камней»: высокая стоимость, дорогое администрирование изменений, формальная сдача работ и сохранение всей экспертизы на стороне разработчика. Андрей Глащенко поделился с участниками конференции рядом рекомендаций о том, как справиться с этими сложностями, и рекомендовал не привлекать аутсорсеров для разработки решений «с нуля», а создавать собственные команды и использовать готовые платформы, например, такие как CUBA Platform.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) был образован в результате слияния нескольких компаний, рассказал Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД. В результате у компании возникли типичные для такого случая проблемы смешения различных технологий. В 2013 г. Ernst&Young совместно с бизнес-подразделениями НРД разработали ИТ-стратегию Национального расчетного депозитария со сроком реализации 2014-2016 гг. Результатом ее реализации стало построение модели управления ИТ как набором сервисов для бизнеса с измеряемыми параметрами качества (SLA), появление прозрачной для бизнеса системы управления релизами и приоритетами задач, создание системы управления ИТ-архитектурой, отказ от использования устаревших систем и начало перехода на единую технологическую платформу.

В 2017 г. в компании были сформулированы новые бизнес-задачи: среди которых активизация продаж, развитие аутсорсинга для клиентов и разработка и внедрение новых продуктов и услуг. Их выполнение потребовало трансформации ИТ из сервисного подразделения в источник инноваций для развития бизнеса и создания современных FinTech сервисов и продуктов. На сегодняшний день НРД реализован уже целый ряд инновационных проектов, например, разработан и протестирован первый прототип e-proxy voting голосования на блокчейн, проведена первая в России сделка по выпуску коммерческих облигаций на блокчейн.

От управления ИТ к управлению данными

Эпоху управления данными можно условно разделить на три этапа. На первом из них происходила локальная автоматизация рабочих мест, данных было немного, а затраты на их хранение и обработку существенно уступали расходам на создание ИТ-инфраструктуры. Второй этап, который сегодня близится к завершению, был отмечен повсеместной интеграцией приложений и созданием единого информационного пространства. При этом данных становилось все больше, и затраты на их хранение и обеспечение качества постоянно росли. Сейчас мир стоит на пороге третьего этапа, в ходе которого большие данные превращаются в ключевой актив бизнеса и становятся основным драйвером его роста. Однако вопрос о том, кто должен отвечать за управление ими, до сих пор остается открытым, говорит Александр Тарасов, управляющий партнер DIS Group. Именно поэтому имеющиеся у большинства компаний данные остаются неполными, непрозрачными, их сложно интегрировать между собой.

Организационная структура Data Governance

Источник: DIS Group, 2018

По мнению Александра Тарасова, бизнесу необходима стратегия Data Governance, которая должна реализовываться на трех уровнях управления: стратегическом, операционном и технологическом. Только так можно добиться полноценной интеграции бизнеса и ИТ, в результате которой все ИТ-инициативы и ИТ-проекты будут подчинены стратегическим целям компании. И ключевым элементом этого процесса должен стать выделенный офис CDO, обеспечивающий ликвидность актива данных и достижение стратегических целей компании.

О чем говорят заказчики

«Четвертая промышленная революция уже началась, – начал свое выступление Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «ЕвразХолдинг». – Однако все преимущества, которые она с собой несет, являются результатом серьезных усилий и новых подходов».

Индустрия 4.0 – потенциальные выгоды

Источник: ЕвразХолдинг, 2018

В 2017 г. в «ЕвразХолдинг» было реализовано 19 проектов цифровой трансформации, еще 16 находятся в стадии исполнения, 11 – рассматриваются. В планах компании на 2-5 лет внедрение MES-систем, переход на международный стандарт ISA-95, широкое использование приложений, обеспечивающих статистический контроль качества продуктов и процессов, а также технологий планирования производственной деятельности на основании спроса на продукцию. Через 5-10 лет в «ЕвразХолдинге» появятся технологии отслеживания продукции на разных этапах производства, системы мониторинга состояния оборудования с фокусом на предиктивное обслуживание, поддержки принятия решений, интернет вещей и мн.др.

«Четвертая промышленная революция уже идет полным ходом, – продолжает Владимир Шевченко, директор по ИТ компании ABB. – И тот, кто это игнорирует, рискует уже в ближайшие годы столкнуться с серьезными проблемами». В то время как все предыдущие промышленные революции начинались или в государственном, или в производственном секторе, сегодняшняя берет свое начало в сфере потребления. Стоимость постепенно переходит от физических продуктов к цифровым технологиям. На рынок выходят новые компании, бизнес которых полностью построен на использовании ИТ. И компания ABB старается не отставать от них, внедряя самые современные решения. Например, благодаря внедрению MES и использованию роботов на предприятии ABB Heidelbergудалось добиться 3-кратного повышения производительности труда.

Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент» посвятил свое выступление тому, какой не должна быть ИТ-стратегия. Он призвал участников конференции не создавать многостраничные документы, содержание которых абсолютно не связано со стратегией бизнеса. Не ограничиваться списком определенных технологий и не стараться сделать ИТ-стратегию долгосрочной: в современном мире все меняется слишком быстро и предвидеть эти изменения просто невозможно.

Как приступить к цифровой трансформации

В ходе дискуссии участники конференции поделились опытом, как организовать процесс цифровой трансформации. Как правило, она начинается с целого ряда небольших проектов, в ходе которых тестируется та или иная технология. И только потом, если такой проект окажется успешным, решение распространяется на все подразделения компании, говорит Артем Натрусов.

Однако это не значит, что в ходе цифровых преобразований можно избежать крупных проектов. «Конечно, запуск дрона для контроля работы подрядчика – проект, экономический эффект от которого очевиден для бизнеса. А обосновать эффективность внедрения большой системы часто бывает не так просто», – отмечает Артем Натрусов. Большие проекты лучше разбивать на этапы, использовать при их реализации Agile, а также более плотно взаимодействовать с бизнесом. Например, внедрение 1С:ERP, как правило, организуется параллельно на нескольких участках бизнеса заказчика и на каждом из них занимает около 4 месяцев, говорит Алексей Нестеров. В результате вся система начинает работать примерно через год.

Успех проекта во многом зависит от того, насколько «горят глаза» у заказчика, устраивает ли его то, что происходило на предприятии раньше, или он твердо намерен что-то изменить, уверен Иван Семчук. Немаловажно и то, с какими данными приходится работать в ходе проекта – ведь отсутствие адекватной исходной информации способно свести на нет все преимущества внедряемого решения, продолжает Алексей Нестеров.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Владимир Шевченко, директор по ИТ компании ABB: Четвертая промышленная революция уже идет полным ходом. И тот, кто это игнорирует, рискует уже в ближайшие годы столкнуться с серьезными проблемами

Александр Соколовский, технический директор Adeo Vostok рассказал о том, как ИТ-специалистам головного офиса Leroy Merlin удалось, используя технологии больших данных, подготовить сезонное предложение, которое принесло компании рост выручки на 240%, в то время как представителям известной маркетинговой компании удалось добиться лишь 25%. Это стало толчком для кардинальной перестройки стратегии компании: на место CIO пришел CDO, который будет отвечать за развитие направления работы с данными.

«ИТ в чистом виде уже перестали существовать», – согласен с ним Антон Чернов, директор по технологиям «Тандер». Грань между ИТ-проектами и бизнес-проектами практически стерлась. Данные становятся ключевым активом компании, позволяющим ей формировать стратегию развития. И в этом процессе должны участвовать и ИТ-специалисты, и представители бизнеса. При этом, по словам Александра Соколовского, в его компании вообще нет ИТ-стратегии. Раз в год представители ее региональных подразделений собираются вместе, изучают новейшие разработки, появившиеся за это время на рынке, и принимают решение об их использовании. Кроме того, менеджмент Leroy Merlin по собственной инициативе активно занимается своим ИТ-образованием, понимая, что на современном этапе без этих знаний управлять компанией невозможно.

Самые успешные компании – те, где менеджмент хорошо разбирается в ИТ, а ИТ-специалисты – в бизнесе, согласен с ним Сергей Халяпин. А по словам Артема Натрусова, на рынке явно не хватает специалистов data scientist. Например, в «ЕвразХолдинг» на реализацию одного проекта в области больших данных уходит не менее полугода, и для их выполнения нужны люди, которые могут работать на стыке промышленных и информационных технологий и строить адекватные модели. Он призвал участников дискуссии активнее делиться кейсами в сфере цифровизации. К сожалению, пока шума в этой области значительно больше, чем реальных проектов.

страницы: 1 | 2 | следующая