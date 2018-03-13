Изменения в валютном контроле требуют внедрения новых ИТ-решений в банках

Банк России ввел в действие новые правила валютного контроля. Инструкция, вступившая в силу 01.03.2018 г. , потребовала от банков внедрения дополнительных ИТ-решений для автоматизации процессов в соответствии с новыми правилами. Компания « Амрусофт », обладающая обширной экспертизой в банковской отрасли, разработала программный комплекс, автоматизирующий процесс проверки и обработки документов валютного контроля экспертами банка в соответствии с новой Инструкцией. О новом продукте, «Операционной системе валютного контроля 181-И» (ОСВК-181), в интервью CNews рассказал Александр Лаврентьев, исполнительный директор компании «Амрусофт».

CNews: В связи с чем возникла необходимость разработки «Операционной системы валютного контроля 181-И»?

Александр Лаврентьев: Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления перераспределяет нагрузку в части валютного контроля с резидентов на уполномоченные банки.

Изменения в валютном контроле 2018 года направлены прежде всего на сокращение издержек российских экспортеров и импортеров по исполнению требований валютного законодательства. Агентами валютного контроля в нашей стране являются банки и именно на них ложится дополнительная нагрузка по проверке первичных внешнеторговых контрактов и операций резидентов. Если раньше резидент был обязан предоставлять структурированные паспорта сделок и справки о валютных операциях, то сейчас банки самостоятельно должны структурировать первичные бизнес документы, полученные от резидентов для заполнения регистров банковских учетных систем. Обязательная отчетность банков по валютным операциям при этом не упростилась, более того существенно сокращены сроки, в которые банк обязан зарегистрировать контракт и провести валютную операцию.

Задача соблюдения новых норм оказалась трудоемкой, банкам непросто реализовать ее своими силами, но, тем не менее, данное требование регулятора обязательно. В помощь российским банкам компания «Амрусофт» выпустила продукт, который позволяет автоматизировать рутинные функции по проверке информации о контрактах и валютных операциях, а также структурировать данную информацию для подготовки регуляторной отчетности – «Операционная система валютного контроля 181-И» (ОСВК-181).

CNews: Теперь банки в обязательном порядке должны автоматизировать процесс валютного контроля? Всегда ли это заключается во внедрении специализированного решения?

Александр Лаврентьев: Исполнение новой инструкции 181-И не подразумевает, что финансовые организации должны внедрять специализированное решение, автоматизация – не обязательное условие. Но если процесс не автоматизировать, потребуется дополнительная экспертиза и внушительный штат сотрудников, чтобы проводить валютный контроль и готовить обязательную отчетность. Ключевое назначение ОСВК-181 заключается в том, что путем автоматизации упрощается и удешевляется весь комплекс работ по контролю, вводу и структурированию информации необходимой для валютного контроля и регуляторных форм обязательной отчетности.

CNews: Как вы оцениваете степень оснащенности банков специализированными решениями для автоматизации функций агентов валютного контроля?

Александр Лаврентьев: На сегодняшний день банки уже выполняют необходимые действия, связанные с валютным контролем, а также готовят регуляторную отчетность по установленным формам. Практически все банки для учета документов валютного контроля и подготовки регуляторной отчетности используют системы АСВКБ/ТБСВК. Однако это учетные системы, предназначенные для ввода и хранения выверенной информации, они не предназначены для автоматизации процессов проверки, обогащения, одобрения или отклонения первичных документов, поступающих от клиентов. Для автоматизации обработки документов клиентов банки часто используют внутренние разработки рабочих процессов на Excel с макросами, скрипты и файловые хранилища промежуточных документов.

Некоторые банки заказывают интеграторам разработку специализированных систем для своих нужд. По нашему опыту работы с крупными банками полноценная автоматизация с нуля и внедрение процессов ВК на промышленных платформах занимает от года до двух лет и стоит от двух до четырех тысяч человеко-дней в зависимости от пакета услуг по валютному сопровождению, предлагаемому клиентам. К сожалению, на рынке до последнего времени отсутствовали промышленные стандартные форматы обмена электронными документами валютного контроля, которые бы позволили клиентам и банкам единообразно обмениваться информацией. Ситуация стала улучшаться с 2015 года, когда в рамках «Россвифт» была создана рабочая группа по разработке стандартов документооборота ISO 20022, осуществляемого в целях валютного контроля.

В настоящее время существует рабочая, утвержденная ISO, версия этого стандарта, которая пока соответствует старой инструкции 138-И. Система ОСВК использует этот формат как основу для обмена документами. Однако в связи с изменениями 181-И нам потребовалось немного расширить этот формат и в настоящее время мы готовим предложение для рабочей группы «Россвифт» по включению этого расширения в следующую версию стандарта.

CNews: Что представляет собой ваше решение «Операционная система валютного контроля 181»? Из каких компонентов оно состоит?

Александр Лаврентьев: С технической стороны решение представляет собой приложение на платформе J2EE c пользовательским веб-интерфейсом. Для хранения документов поддерживается репозиторий промышленной ECMплатформы от IBM, хотя технически решение относительно легко может быть перенесено на любую платформу, поддерживающую промышленную стандарты ECM, включая Open source платформы, такие как Alfrescoили Jackrabbit. Отдельным уровнем выделен интеграционный слой, который позволяет интегрировать ОСВК-181 с любой учетной системой, включая АСВКБ/ТБСВК, платежные шлюзы, банк-клиент.

Решение предусматривает различные варианты работы – от ручного до полностью автоматического. Автоматический режим предполагает поступление данных из банк-клиента через интеграционный адаптер. Предусмотрено несколько вариантов изначальной конфигурации в зависимости от способа интеграции. Дальнейшая работа с ОСВК в автоматическом режиме предполагает вмешательство эксперта только в случае срабатывания автоконтролей, которых в системе предусмотрено больше сотни, и когда без ручной проверки невозможно обойтись. Данный подход позволяет максимально снизить затраты на процесс обработки со стороны банков.

Александр Лаврентьев: Процесс валютного контроля должен быть практически непрерывен, так как сроки проверки и отчетности строго ограничены со стороны ЦБ

Данные по сделкам и валютным операциям могут вводиться в ОСВК-181 в ручном режиме, через удобные формы, которые, благодаря автозаполнению и подсказкам, экономят время оператора. При создании продукта серьезное внимание было уделено удобству навигации и оптимизации поиска данных. Предусмотрены функциональные фильтры и удобная группировка документов.

Архитектура решения позволяет установить приложение на любой J2EE-совместимый сервер приложений, в том числе и построенный на Open Source решениях.

CNews: Какие задачи решает модуль в первую очередь и решает ли дополнительные, непрямые задачи?

Александр Лаврентьев: Безусловно, основная задача ОСВК-181 – обеспечить исполнение требования регулятора с минимальными затратами. Однако можно выделить и дополнительную функцию приложения: ОСВК-181 является хранилищем данных по всем запросам клиентов в части валютного контроля, включая отклоненные.

CNews: Какие банки уже внедрили ваш модуль?

Александр Лаврентьев: На сегодняшний день модуль установлен в ряде банков из топ-100.

CNews: Есть ли аналоги этого решения в России?

Александр Лаврентьев: Ряд поставщиков предлагает дополнительные модули к своим учетным системам, некоторые банки разрабатывают решение для автоматизации процесса валютного контроля своими силами. Для банков это не самый оптимальный подход: приходится тратить значительные ресурсы на разработку и, кроме этого, постоянно поддерживать экспертизу по процессу отчетности. Подобные задачи выгоднее отдавать на аутсорсинг.

CNews: Какова цена решения? От чего может зависеть итоговая стоимость проекта?

Александр Лаврентьев: Цена решения позволяет значительно снизить затраты по сравнению с собственной разработкой и сократить стоимость реализации процесса отчетности за счет автоматизации. Средняя стоимость внедрения в крупном банке сравнима со стоимостью годовой поддержки существующих внутренних систем. Итоговая стоимость может измениться в случае индивидуальных доработок решения.

CNews: Сколько времени длится проект внедрения модуля?

Александр Лаврентьев: Если ориентироваться на уже имеющийся опыт, от двух месяцев до полугода. С учетом того что новые нормы регулятора вступают в силу весной и будут адаптироваться в течении года, банки вполне успевают внедрить решение.

CNews: В чем заключается дальнейшая поддержка и обслуживание?

Александр Лаврентьев: Процесс валютного контроля и отчетности должен быть практически непрерывен, т.к. сроки отчетности строго ограничены со стороны ЦБ. В рамках поддержки мы выдерживаем необходимый уровень SLA, позволяющий уверенно соответствовать требованиям регулятора. В составе сопровождения мы также выполняем необходимые работы по поддержке изменений форматов репозитария.

CNews: Каким образом вы видите дальнейшее развитие продукта?

Александр Лаврентьев: Помимо основной инструкции 181-И в марте вступили в силу два дополнительных указания ЦБ 4512-У и 4498-У, регламентирующие подготовку и передачу в ЦБ скан-копий внешнеторговых контрактов и кредитных договоров резидентов, а также передачу информации о нарушениях. Также 14.05.2018 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 14.11.2017 N 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены важные изменения.

Ближайшим изменением ОСВК-181 будет расширение функционала в соответствии с новыми требованиями регулятора в части валютного контроля, вступающими в силу в этом году. Помимо обновлений, связанных с нормами ЦБ, мы постоянно улучшаем удобство использования нашего ПО на основе отзывов и опросов наших клиентов.

CNews: Расскажите об экспертизе, позволившей вашей команде разработать подобный продукт.

Александр Лаврентьев: Компания «Амрусофт» имеет внушительный опыт реализации интеграционных решений и разработки на платформе J2EE. Выделенная команда специалистов постоянно работает над анализом изменений нормативов со стороны регулятора для своевременной актуализации ПО ОСВК-181.

CNews: Каким вы видите развитие рынка подобных решений?

Александр Лаврентьев: В банковской сфере постоянно происходят изменения: со стороны регулятора (ЦБ) вводятся новые требования или ограничения, обновляются бизнес-модели и развиваются технологии. Объективно спрос на подобные решения в ближайшей перспективе будет расти и преимущества будут получать продукты, основанные на высококачественной экспертизе и эффективно интегрируемые с действующей ИТ-инфраструктурой банков.