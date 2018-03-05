Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г.

Изменения в федеральном законодательстве регламентируют правила категорирования объектов КИИ и порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи и владельцами аудиовизуальных сервисов. На региональном уровне основные изменения коснулись задач создания, внедрения и использования региональных информационных систем, а также функционирования отраслевых ИТ-решений и цифровизации отдельных ведомств.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 19-ФЗ «О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза, принятого XXVI Конгрессом Всемирного почтового союза»

Ратифицирован Девятый дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза, принятый XXVI Конгрессом Всемирного почтового союза и подписанный в г. Стамбуле 6 октября 2016 г. Так, уточнено, что страны, которые принимают данный устав, составляют единую почтовую территорию для взаимного обмена почтовыми отправлениями. Обновлено определение понятия «почтовое отправление».

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. N 169 «О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а также о порядке ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информирования о таком ограничении»

Урегулированы вопросы взаимодействия Роскомнадзора с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса при ведении реестра таких сервисов. В частности, владельцу сервиса будет направляться уведомление о включении его информационного ресурса в реестр. Владелец будет предоставлять в Службу документы, свидетельствующие о соблюдении соответствующих требований законодательства. Прописаны процедуры ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису, информирования о таком ограничении.

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. N 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»

Утверждены правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры России (далее – КИИ). Категорирование проводится специальной комиссией, создаваемой субъектом КИИ, на основании показателей критериев значимости объектов КИИ. Установлен перечень таких показателей. Комиссия, в частности, анализирует угрозы безопасности информации и уязвимости, которые могут привести к возникновению компьютерных инцидентов на объектах КИИ, выявляет наличие критических процессов у субъекта КИИ. Максимальный срок категорирования не должен превышать 1 года со дня утверждения субъектом КИИ перечня объектов. Перечень объектов в течение 5 рабочих дней после утверждения направляется во ФСТЭК России.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. N 160 «О внесении изменений в приложение N 2 к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»

Регионам из федерального бюджета выделяются субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий. Скорректированы правила распределения и предоставления средств. Определено, что перечень мероприятий по доработке (созданию) информсистем, используемых при предоставлении госуслуг в электронном виде, и (или) информированию граждан о преимуществах получения таких услуг публикуется на официальном сайте Минкомсвязи России.

К условиям субсидирования дополнительно отнесено наличие правовых актов субъекта Федерации, утверждающих перечень проектов (мероприятий), в целях софинансирования которых предоставляются субсидии. Закреплено, что соглашение о субсидировании готовится и формируется в госинформсистеме «Электронный бюджет». Уточнены требования к его содержанию. Помимо типовой формы соглашения Минфином России также утверждаются типовые формы дополнительных соглашений.

Региональное законодательство

Указ Губернатора Новгородской области от 9 февраля 2018 г. N 45 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий опросов населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Новгородской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области»

Уточнено, что опрос населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций с использованием применением информационных технологий проводится ежегодно с 1 января по 31 декабря отчетного года. Сокращен срок направления данных, полученных в ходе опроса, в управление Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике – не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля 2018 г. N 76 «О создании государственной информационной системы Республики Коми «Интернет-портал для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов»

Создана и введена в эксплуатацию государственная информационная система Республики Коми «Интернет-портал для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов». Целью создания Системы является проведение на Интернет-портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов и их проектов pravo.rkomi.ru общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Коми; общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Коми в рамках оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми; экспертизы нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов.

Приведен Порядок работы Системы. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2018 г. N 99–ПП «Об автоматизированной информационной системе «Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы»

АИС «Мониторинг реализации Генерального плана развития г. Москвы» (далее – АИС МРГП) представляет собой автоматизированную информационную систему для автоматизации процессов сбора, систематизации и анализа информации о выполнении мероприятий по реализации Генерального плана Москвы. Ее основными функциями являются обеспечение сбора, верификации и размещения информации о существующем положении по отраслевым направлениям градостроительной деятельности; автоматизация информационно-статистических и аналитических процессов; ведение мониторинга реализации основных показателей развития территории Москвы, предусмотренных Генеральным планом, территориальными, отраслевыми схемами; выявление несоответствий между фактическим использованием территории и планируемым развитием и т.д.

Пользователями АИС МРГП являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица. Предоставление информации в АИС МРГП осуществляется в электронном виде с использованием механизмов межведомственного электронного взаимодействия. Информация для размещения в АИС предоставляется безвозмездно. Определены порядок информационного взаимодействия с использованием АИС МРГП, права и обязанности участников информационного взаимодействия, а также порядок информационного взаимодействия АИС МРГП с другими информационными системами.

Приказ Агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области от 1 февраля 2018 г. N 1 «Об утверждении регламента предоставления в региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Сахалинской области сервиса «Единая служба каталогов»

Регламент предоставления в региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Сахалинской области сервиса «Единая служба каталогов» определяет назначение и структуру Единой службы каталогов, порядок управления и доступа к ЕСК, основные организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение использования ЕСК. Эксплуатация ЕСК преследует несколько целей. Во-первых, это формирование единого информационного пространства, содержащего сведения о средствах вычислительной техники Сети Правительства Сахалинской области и подключенных к ней локальных вычислительных сетей, а также об использующих такие средствах вычислительной техники пользователях, системах. Во-вторых, обеспечение санкционированного доступа к средствам вычислительной техники Сети Правительства Сахалинской области и подключенных к ней локальных вычислительных сетей, а также к информационным системам Сахалинской области, интегрированным с ЕСК. В третьих, эффективное использование современных информационных технологий в деятельности органов государственной власти Сахалинской области, государственных органов Сахалинской области и подведомственных им учреждений.

Закон Тюменской области от 16 февраля 2018 г. N 11 «О государственной поддержке и развитии отрасли информационных технологий в Тюменской области»

Целью принятия является создание условий для роста отрасли информационных технологий в Тюменской области, привлечение и создание новых предприятий в секторе информационных технологий на территории региона. Предусмотрены такие формы господдержки отрасли информационных технологий, как установление льготного порядка налогообложения для ИТ-организаций, предоставление ИТ-организациям субсидий за счет средств областного бюджета, бюджетных инвестиций и имущества, являющегося собственностью Тюменской области. Кроме того, предусмотрены формы господдержки в виде предоставления консультационной, информационной поддержки, предоставления образовательных услуг, предоставления организационной поддержки при продвижении и реализации продукции. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Губернатора Орловской области от 12 февраля 2018 г. N 61 «Об утверждении структуры и штатного расписания Департамента информационных технологий Орловской области»

Департамент возглавляет руководитель, который имеет помощника, заместителя и секретаря. В структуре Департамента сформировано два управления: информационных технологий и связи. Также выделяются отделы: отдел совершенствования государственного управления, отдел организации предоставления услуг в электронном виде, отдел бюджетного планирования, бухгалтерского учета и отчетности, отдел информационной безопасности, отдел внедрения информационных технологий в органы власти, отдел реализации портальных решений, отдел инфраструктуры связи, отдел эксплуатации информационно-телекоммуникационных систем.

Постановление Правительства Орловской области от 12 февраля 2018 г. N 61 «Об утверждении Положения о Департаменте информационных технологий Орловской области»

Департамент информационных технологий Орловской области – это орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфере информатизации и развития информационно-телекоммуникационных технологий, связи, информационной безопасности. Определены полномочия Департамента в сфере информационных технологий, связи, технического сопровождения, сфере обеспечения информационной безопасности в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции.

Постановление Администрации Томской области от 8 февраля 2018 г. N 70а «Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»

В целях борьбы с высоким расходом энергетических ресурсов при производстве, транспортировке и потреблении тепловой и электрической энергии, воды (энергоемкость), приводящим к неэффективному использованию топливно-энергетических ресурсов и снижению энергобезопасности Томской области, разработана государственная программа по повышению энергоэффективности в Томской области. Срок реализации программы – 2018–2020 гг. Объем расходов областного бюджета на её реализацию за весь период составит p7620 тыс.

Для выполнения целей программы будут реализованы такие мероприятия, как организация сбора и обработки данных, осуществление их анализа на предмет эффективности проводимой деятельности, оптимизация затрат организаций бюджетной сферы на энергетические ресурсы, выявление возможности и создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию инженерной инфраструктуры, продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования. Конечным результатом программы должно стать повышение энергетической эффективности в Томской области, снижение энергоемкости отраслей, а также повышение эффективности пользования энергетическими ресурсами субъектами социальной сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, промышленности, энергетического комплекса.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 5 февраля 2018 г. N 50 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Мордовия «Регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Мордовия»

Система предназначена для автоматизации передачи сведений о муниципальных нормативных правовых актах от органов местного самоуправления в Министерство юстиции Республики Мордовия в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Система включает в себя следующие функциональные подсистемы: подсистема ввода в единую базу данных юридически значимых сведений о муниципальных нормативных правовых актах; подсистема передачи юридически значимых сведений о муниципальных нормативных правовых актах в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов; подсистема ведения и обслуживания электронного архива муниципальных актов Республики Мордовия; аналитическая подсистема; публичная часть Системы.

Информация, содержащаяся в Системе, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление администрации Тамбовской области от 8 февраля 2018 г. N 125 «О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области» на 2014 – 2020 годы»

Уточнены объемы финансирования государственной программы «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области». Общий объем финансирования программы за весь период её реализации утверждён в сумме p920618,4 тыс. При этом учтены возможности бюджета Тамбовской области. Скорректирован перечень мероприятий программы. Мера принята в целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством.

Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 12 февраля 2018 г. N 3 «О внесении изменения в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 20 октября 2009 года N 22»

Правом на аккредитацию журналистов при Правительстве Омской области обладают редакции средств массовой информации, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Аккредитация осуществляется в виде годовой аккредитации или однократной аккредитации.

Годовая аккредитация осуществляется в пределах следующих квот: для редакции, осуществляющей производство и выпуск периодического печатного издания – не более 2 журналистов; для редакции, осуществляющей производство и выпуск радиопрограмм – не более 4 журналистов; для редакции осуществляющей производство и выпуск телепрограмм – не более 14 журналистов; для сетевого издания – не более 2 журналистов; для информационного агентства – не более 4 журналистов; для редакций иных СМИ – не более 1 журналиста. Однократная аккредитация предоставляет журналисту право присутствия на конкретном мероприятии, проводимом Правительством Омской области.

Приказ департамента информационной политики Краснодарского края от 7 февраля 2018 г. N 7 «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа государственной гражданской службы»

Заново урегулированы вопросы, связанные с исчислением стажа (общей продолжительности) государственной гражданской службы, для установления работникам (кроме руководителя) департамента информационной политики Краснодарского края ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, а также определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу. Определены периоды, которые будут засчитываться в стаж госслужбы. Оговорен перечень подтвердительных документов (это трудовая книжка, справки архивных учреждений, военный билет, справки военных комиссариатов).

В новом составе сформирована комиссия, которой поручен этот вопрос; определен порядок ее работы. Утверждены формы для соответствующего делопроизводства. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.