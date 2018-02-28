Серия струйных МФУ Epson WorkForce Enterprise

Если документооборот на уровне 400 тысяч страниц в месяц не кажется вам фантастикой, а наоборот – неплохо описывает происходящее в офисе, если печать со скоростью менее одного листа в секунду тормозит ваш бизнес, то пользу от появления новых МФУ серии Epson WorkForce Enterprise вы оцените сразу.

В данный момент серия Epson WorkForce Enterprise состоит из двух весьма схожих по параметрам устройств: офисное МФУ со струйной печатью формата А3 Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF и офисное МФУ со струйной печатью формата А3 Epson WorkForce Enterprise WF-C17590D4TWF. Дизайн и основные характеристики у моделей практически идентичны, различается лишь скорость печати и копирования документов формата А4. Epson WF-C20590D4TWF способно выдавать до 100 страниц в минуту (максимум), а Epson WF-C17590D4TWF – не более 75 страниц в минуту.

Близость характеристик позволяет обозревать нам серию Epson WorkForce Enterprise как единое устройство – на примере модели Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF.

Дизайн, управление, эргономика

Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF – это многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции цветного струйного принтера, сканера, копира и факта. Устройство относится к классу офисных решений для больших рабочих групп, оно поддерживает печать и сканирование материалов формата до А3 включительно.

Габариты Epson WF-C20590D4TWF в базовой комплектации составляют 67,4 на 75,7 и на 123,1 сантиметра. Масса устройства равна 179 килограммам.

Помимо печатающего узла, сканера, автоматического податчика документов и основого лотка для бумаги на 150 листов конструкция Epson WF-C20590D4TWF включает четыре универсальных лотка для бумаги разных форматов и конвертов. Каждый универсальный лоток позволяет разместить до 550 листов формата А4 или А3 (при плотности бумаги 80 г/м2). Таким образом, единовременно устройство позволяет хранить до 2350 листов чистой бумаги. В случае нехватки данного объёма расходного материала к Epson WF-C20590D4TWF можно подключить дополнительный лоток на 3000 листов.

Интеграция в офисную инфраструктуру и синхронизация с современными мобильными устройствами (смартфонами, планшетными компьютерами и ноутбуками) осуществляется с помощью встроенного модуля Wi-Fi, технологии NFC, портов USB и Ethernet (LAN), а также разъёмов для подключения телефонной линии и телефонного аппарата (LINE и EXT). МФУ поддерживает работу с платформами Windows, MacOS X, iOS и Android.

Материалы для печати могут быть предварительно размещены в общей сетевой папке компьютера, на выделенном FTP-сервере, высланы на почтовый сервер или скопированы на внешний носитель. Для его подключения у Epson WF-C20590D4TWF имеется дополнительный разъём USB на панели управления. Поддерживаются накопители ёмкостью до 2 терабайт с файловыми системами FAT, FAT32 и exFAT.

Основным элементом панели управления Epson WF-C20590D4TWF стал цветной сенсорный экран с диагональю 9 дюймов (22 см). С его помощью и с помощью эргономичного и простого графического меню можно настроить параметры МФУ и воспользоваться практически всеми его функциями. Интерфейс устройства поддерживает открытую платформу Epson Open Platform, благодаря чему в систему меню можно вносить изменения, индивидуально настраивая пользовательский интерфейс под конкретного человека. Epson WF-C20590D4TWF поддерживает функцию администрирования и конфеденциальных настроек печати – что повышает безопасность работы и обеспечивает защиту информации с ограниченным уровнем доступа.

Напоследок необходимо отметить, что Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF отличается низким для своего класса энергопотреблением, используя не более 320 ватт энергии. При этом в стандартном режиме печати или копирования эта цифра составляет 180 ватт, в режиме готовности – 77 ватт, а в режиме ожидания – не более 1,4 ватта.

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Сканирование, копирование, прочие функции и характеристики

Вкратце описав внешний вид и конструктивные особенности Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF, перейдём к функциям и возможностям этого устройства.

При выборе МФУ, характеристики встроенного факса редко оказываются определяющими, однако, его наличие у Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF ещё раз подтверждает тот факт, что в классе решений для больших рабочих групп эта функция остаётся весьма востребованной и актуальной.

Факс в Epson WF-C20590D4TWF совместим со стандартами группы ITUu-T Super Group 3, может подключаться к общим аналоговым телефонным линиям (PTSN), к офисным АТС (PBX), цифровым линиям DSL и IDSN (через соответствующее устройство – модем или терминал). Скорость передачи данных может достигать 33,6 килобод. Печать факсов осуществляется в цветном режиме с качеством 200х200 точек на дюйм и в монохромном режиме с одним из четырёх уровней качества: стандартном, хорошем, супервысоком и сверхвысоком (406 точек на дюйм при 392 линиях на дюйм). Память факса может сохранять до 550 страниц формата А4 и до 2000 телефонных номеров. Имеется опция повторного дозвона.

Встроенный планшетный сканер МФУ использует технологию CIS (contact image sensors) со светодиодной подсветкой. Механизм сканирования поддерживает двухсторонний режим работы, однопроходный автоподатчик документов обеспечивает скорость до 60 страниц и 110 изображений в минуту. Ёмкость лотка автоподатчика составляет 150 листов. Для предотвращения подачи в сканер склеившихся или соединённых скрепками документов, в Epson WF-C20590D4TWF используется ультразвуковой датчик двойного захвата листа.

Подключение к сети через модуль Wi-Fi и поддержка современных мобильных устройств позволяет МФУ сохранять результаты сканирования не только в конкретную папку на компьютере, но и на сетевой сервер, в облачное хранилище или в память смартфона или планшетного компьютера. Поддерживаются графические форматы TIFF и JPG, а также формат PDF.

Технически размер поля сканирования обеспечивает Epson WF-C20590D4TWF работу с документами размером до 297 на 432 миллиметра (А3, А4, В4, В5). Поддерживаемое качество сканирования – 600х600 точек на дюйм в основном режиме и 600х1200 точек на дюйм – в режиме дополнительного сканирования. Оцифровка материала в полноцветном режиме происходит с точностью 30 бит на пиксель для внутренней обработки и 24 бита на пиксель – для записи итогового материала. В монохромном режиме точность соответственно 10 и 8 бит на пиксель, в двухцветном – 10 и 1 бит на пиксель. При записи итогового материала в файл детализация может быть задана в пределах от 50 до 9600 точек на дюйм с шагом в 1 точку на дюйм.

Возможности Epson WF-C20590D4TWF как копира в целом укладываются в параметры сканера и печатающего узла. К значимым особенностям копира можно отнести одинаковую скорость работы в цветном и монохромном режимах – до 100 страниц в минуту и максимальную детализацию на уровне 600х1200 точек на дюйм. За один сеанс копирования МФУ способно обработать до 9999 документов.

Печать, особенности

Как уже было сказано выше, Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF – это струйное многофункциональное устройство формата А3. В Epson справедливо считают, что струйная пьезоэлектрическая печать, не требующая нагрева расходных материалов, значительно экологичнее и безопасней лазерной. Исследования показывают, что выбросы вредных веществ при струйной печати на 92 процента ниже.

Для обеспечения цветного режима работы Epson WF-C20590D4TWF использует картриджи с пигментными чернилами традиционных для пространства CMYK цветов: голубого (сине-зелёного), пурпурного (маджента), жёлтого, чёрного. Всего единовременно применяется 5 картриджей – среди которых два чёрных. Epson указывает, что ёмкости одного картриджа хватает на заполнение (стандартные 5% площади листа А4) 50 тысяч страниц. Таким образом, общий ресурс двух чёрных картриджей обеспечивает печать 100 тысяч страниц в монохромном режиме.

Высокая эффективность стала возможна не только за счёт продуманной конструкции и объёма картриджа, но и благодаря использованию в МФУ линейной печатающей головы Epson PrecisionCore. В серию Epson WorkForce Enterprise она пришла из промышленных широкоформатных машин для печати этикеток, где показала себя с самой лучшей стороны.

Голова Epson PrecisionCore имеет длину 43 миллиметра. Её конструкция включает 8676 дюз (всего около 33 500 дюз) для каждого используемого в печати цвета. Встроенные в голову 36 микрочипов регулируют объём капель (от 3,5 пиколитров), выходящих из дюз на бумагу. Наконец, Epson PrecisionCore оснащена несколькими датчиками, которые автоматически проверяют состояние дюз. Если какая-то часть из них оказывается забитыми засохшими чернилами – включается технология компенсации Nozzle Verification Technology, что предотвращает появления брака в печати серии документов.

Использование оправдавших свою эффективность и надёжность технологий вкупе с новыми прогрессивными решениями позволили достичь Epson WF-C20590D4TWF впечатляющих результатов: МФУ справляется с месячной нагрузкой на уровне 400 тысяч печатных страниц, готово к выдаче первого готового документа через 5 секунд после начала печати, способно печатать со скоростью до 100 документов в минуту в цветном и монохромном режимах в форматах А4 и А3. Максимальное качество печати Epson WF-C20590D4TWF составляет 600х2400 точек на дюйм. Устройство работает с бумагой плотностью от 60 до 350 г/м2 и конвертами форматов №10, DL, C4-C6.

Выводы, итоги

Линейка струйных МФУ формата А3 Epson WorkForce Enterprise – это отличное решение для крупного офиса, предприятия или подразделения компании с большим объёмом документооборота. Обе модели линейки: и Epson WF-C20590D4TWF, и Epson WF-C17590D4TWF – отличаются высокой надёжностью, универсальностью использования различных типов бумаги и конвертов, хорошей базовой комплектацией и расширяемостью за счёт дополнительных модулей.

К главным достоинствам устройств из линейки Epson WorkForce Enterprise можно отнести следующие их характеристики, функции и возможности…

Высокую степень интеграции в офисную инфраструктуру за счёт встроенного модуля Wi-Fi, функций администрирования, поддержки технологий Wi-Fi Direct и NFC, наличия порта USB для подключения внешних накопителей и так далее…

Наличие четырёх дополнительных лотков для бумаги общей ёмкостью 2200 листов.

Простой, настраиваемый под индивидуальные потребности сенсорный интерфейс с логичной структурой и широкой функциональностью.

Низкое потребление энергии (по сравнению с современными МФУ схожего класса) как в режиме ожидания, так и в состоянии максимальной нагрузки.

Высокое качество сканирования и копирования в монохромном и цветном режимах, наличие автоподатчика и датчика двойного захвата листа, возможность отправки результатов сканирования на мобильные устройства, в облако или на электронный почтовый адрес.





Большой ресурс фирменных картриджей (до 50 000 листов), установка двух картриджей чёрного цвета сразу, лёгкость замены расходных материалов и обслуживания устройства.

Прекрасная скорость (до 100 страниц в минуту) и качество печати, низкая себестоимость отпечатка, ресурсность на уровне 400 000 документов в месяц.

В целом, линейка Epson WorkForce Enterprise – это современный представитель струйных МФУ в классе офисных решений для больших рабочих групп, способный решить все поставленные перед ней задачи за счёт использования широкого спектра фирменных технологий Epson.