Казахстан выходит на мировой рынок интернета вещей

В этом году на собственном стенде делегация Казахстана презентовала инновационные сервисы и технологии в сфере инфокоммуникаций. Представленные на выставке технологии внедряются в Казахстане в рамках концепций smart home и smart city.

Речь идет о системах и схемах организации датчиков теплоэнергии, потребления энергии и воды, а также датчиках городского освещения и парковки, системах видеонаблюдения и многих других объектах. Также вниманию гостей стенда представлена уникальная виртуальная карта республики с инфраструктурой оператора «Казахтелеком», технологической сетью, достопримечательностями и особенностями ландшафта страны.

Теперь эти достижения станут доступными для глобального рынка. Также представители Казахстана, участвующие в выставке, оценивают возможности в рамках транзитного потенциала.

Глобальный интерес

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Жумагалиев, принявший участие в открытии выставки, отметил высокий интерес гостей к страновому стенду и представленной концепции. С работой стенда в первые часы выставки также ознакомились главы мировых телеком-компаний, представители азиатских и европейских мобильных операторов, производителей оборудования и программного обеспечения, участники конгресса.

К слову, ежегодно выставку посещает порядка 100 тысяч человек из 200 стран мира. Данное мероприятие является одним из самых ожидаемых в сфере мобильных и цифровых технологий, площадка служит глобальным презентационным полигоном для трендов и инновационных решений, традиционно компании представляют новые гаджеты, приложения, оборудование и технологические решения.

Задачи и планы

Казахстанский стенд и технологические достижения на выставке представил крупнейший мультисервисный оператор «Казахтелеком». В течение четырех дней планируется провести важные стратегические и деловые встречи, переговоры с международными лидерами в сфере мобильных и инновационных технологий.

«Перед нами стоит глобальная задача – продемонстрировать достижения и возможности страны, развиваемые с учетом географического расположения. Отмечу, что наша компания имеет опыт в предоставлении услуг транзита интернет-трафика по маршруту «Европа-Азия» в рамках проекта REAL (Rapid Europe Asia Link) и мы намерены привлечь новых партнеров для увеличения объема трафика по данному маршруту. Кроме того, на глобальной площадке представлены сервисы и возможности в таких направлениях как умный дом, умный город, внедряемые системы, направленные на повышение комфортности и безопасности городов», – подчеркнул председатель правления «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.