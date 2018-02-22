Самые интересные новинки выставки ISE 2018

Выставка «Integrated Systems Europe 2018 (ISE 2018)», проходившая в Амстердаме в начале февраля — крупнейшее международное событие в области профессионального аудио и видео оборудования. В рамках экспозиции были продемонстрированы новые экраны, проекторы, светодиодные решения и разные другие средства отображения, а также их компоненты. Одним словом, все то, что мы привыкли называть «digital signage». В этом году выставка стала самой масштабной и разносторонней за всю свою 15-летнюю историю!

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За 4 дня организаторы приняли более 75 000 посетителей, более 1300 международных компаний продемонстрировали последние технологические новинки в области AV и системной интеграции.

Традиционно, одним из самых представительных участников выставки выступает компания Samsung. Очевидно, что компании есть, чем похвастаться! Но тем не менее, каждый год революционные устройства и решения впечатляют участников Integrated Systems Europe.





Отдельный павильон с различными тематическими зонами встречал посетителей у центрального входа.

Очевидно, что одним из основных потребителей продукции digital signage — это ритейл. И в частности, магазины одежды и аксессуаров. Для этих компаний представлены огромные экраны, отличающиеся высокой четкостью и прекрасной цветопередачей.

В качестве интересных решений представлены так называемые дисплеи с искусственным интеллектом, которые могут выступать в качестве консультантов. Например, когда покупатель снимает с прилавка тот или иной товар, информация о нем выводится на экран. Благодаря этому можно значительно сэкономить на услугах сотрудников магазина.

Одним из ярких примеров интерактивной системы взаимодействия с покупателем, теперь может являться также и инсталляция, состоящая из трех зеркальных экранов, на которые выводится дополнительная информация.





В качестве интересного решения выступила инсталляция с травелатором. Во время проезда покупателя, система анализирует его возраст, пол, мониторит содержимое тележки и на выходе, во всю стену выводится реклама именно того товара, который представлен в этом секторе и может максимально заинтересовать покупателя. Компания Samsung всегда была сильна в теме видеостен, включая панели со сверхтонкими рамками. Минимальный размер — всего 1,7 мм!

Новые возможности для демонстрации контента были показаны гостям стенда Samsung в рамках презентации линейки светодиодных дисплеев IF и IF-D Series с маленькими шагами пикселя.

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