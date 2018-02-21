Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса

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«Мир ускоряется, – начал свое выступление на организованной CNews Conferences конференции «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» Артем Кулешов, руководитель группы продаж Terrasoft. – Объемы и скорость распространения информации растут огромными темпами». 72% компаний из списка Fortune 500 считают технологии главной и единственной проблемой, ограничивающей их рост. Причина этого – длительный и болезненный процесс их внедрения, низкая готовность пользователей для работы в новых условиях. Кроме того, разрозненность приложений приводит к несогласованности процессов, а компании, как правило, не имеют возможности их быстро менять.

Простую и быструю трансформацию бизнеса не может обеспечить ни «лоскутное одеяло», ни старые, огромные монолитные платформы, уверен Артем Кулешов. Внедрение технологий должно занимать недели, а не месяцы или годы. Критическим фактором успеха проекта является быстрая адаптация к произошедшим изменениям пользователей. Кроме того, для того чтобы проводить преобразования, необходимо обеспечить оркестрацию работы команд и приложений. Единственным решением, которое на сегодняшний день соответствует всем этим требованиям, является BPM.

Какой должна быть идеальная BPM

Первые BPM-решения появились еще в 2005 г., но стали востребованы только сегодня в рамках цифровой трансформации, напомнил участникам конференции Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware. Человек, который использует Uber, уже не может для того, чтобы ему починили кран, тратить свое время на создание бумажной заявки, а затем долго ждать ее выполнения. Поэтому оцифровка бизнеса становится естественным процессом и будет развиваться ускоренными темпами. Одновременно меняются и системы управления бизнес-процессами – они становятся доступны внешним пользователям и легко настраиваемы специалистами-аналитиками, не имеющими специальных навыков программирования. Именно такое решение – Comindware Business Application Platform – цифровую платформу для управления процессами и регламентами (BPMS), поручениями и кейсами (ACM), документооборотом, задачами и ресурсами, позволяющую максимально быстро создавать цифровые решения для любых предметных областей, содержащую онтологические модели на основе графовой базы данных и дающую возможность визуальной разработки силами аналитиков и бизнес-пользователей, и предлагает рынку Comindware.

Для автоматизации сложных процессов нужны готовые, но легко изменяемые бизнес-приложения. Их создание требует наличия гибкой платформы, которая базируется на процессах, способна работать с данными, документами, имеет средства интеграции и аналитики, уверен Геннадий Копаев, руководитель направления по работе с органами государственной власти «КСК технологии». Предлагаемое компанией решение «КСК. Платформа» – это интеллектуальный конвейер для крупных организаций, бизнес-процессы которых состоят из 80-100 этапов, в реализации которых участвует до 40 пользователей из десятка подразделений. Внедрение такого решения всегда носит принудительный характер, отмечает спикер. «Cистема обязывает участников двигаться, каждый следующий шаг определен, время на выполнение задано, – говорит Геннадий Копаев. – Гибкость дается только ключевым управленцам. Остальные отрабатывают назначенные задачи». Так, в ФТС России BPMS-система поддерживает 90 тыс. взаимодействий в день. Число ее внутренних пользователей – около 2,5 тыс., а число внешних превышает 7 тыс. Система интегрирована с ЕСИА и поддерживает использование квалифицированной электронной подписи.

В современных BPM-системах целый ряд актуальных сегодня задач, таких как построение скоринговых моделей и обсчет скоринговых карт для накопленного портфеля, автоматизация процессинговых систем, в которых очень много транзакционных операций, машинное обучение и создание программ лояльности, приходится решать путем разработки внешних компонентов, говорит Кирилл Еремин, руководитель проектов FIS. Компания разработала FIS Platform 2.0 – платформу, позволяющую бизнес-пользователям самим настраивать верхнеуровневые решения, такие как модели данных, бизнес-процессы и формы. Для этого разработчики платформы включили в ее состав специально созданный язык. Также наличие специальных редакторов позволяет импортировать в систему любой бизнес-процесс, а трансляция форм в html и последующая их обработка в СУБД делает возможным использование платформы для работы с большими данными.

Проблемам проектирования бизнес-процессов в реляционных моделях посвятил свое выступление Евгений Бычин, руководитель управления разработки и внедрения систем координации НПО ПКРВ. Реляционная модель данных может быть представлена в виде наборов таблиц – матриц инцидентности, однако если количество объектов в модели становится больше 4, при ее использовании возникает целый ряд сложностей. В этом случае необходимы инструменты, позволяющие связывать необходимое пользователю количество объектов в единый объект. Эксперт предлагает создать гипер-ребро, объединяющее необходимые свойства объектов, и тем самым упростить ввод и обработку данных. Все бизнес-процессы организации – это единое гипер-ребро, описывающее поведение объектов внутри системы. По словам Евгения Бычина, предлагаемая методика может быть использована для моделирования сложных систем.

Что такое эффективное управление бизнес-процессами

Алексей Грылев, ведущий консультант отдела BPM компании «ЦМД-софт», сформулировал критерии эффективности проекта. Это попадание в совместные ожидания, быстрый бизнес-эффект, получение работающего решения в короткие сроки, возможность внесения изменений в процесс без его остановки, ценность автоматизации для сотрудников и четкое соблюдение функциональных и стоимостных границ. Для того, чтобы проект стал по-настоящему эффективным, необходимо перед его началом собрать проектную команду из заинтересованных сотрудников, выделить основные процессы и обсудить их в рамках проектной команды, определиться с требованиями к платформе автоматизации и расставить приоритеты реализации процессов. В процессе разработки плана проекта лучше всего разбивать его по контурам работ. Это позволит обеспечить быстрый ввод в эксплуатацию функционала и адаптацию к нему пользователей, а также сократить риски изменения бизнеса в процессе внедрения и распределить финансовую нагрузку.

В ОМК до самого последнего времени не использовали BPM, а просто занимались модернизацией бизнес-процессов, рассказал участникам конференции Сергей Турусов, руководитель практики бизнес-архитектуры и управления изменениями ОМК-ИТ. Однако цифровая трансформация заставила компанию всерьез задуматься о необходимости управления бизнес-процессами. Но автоматизировать непрозрачные, нестабильные и неупорядоченные бизнес-процессы нельзя. Поэтому необходимо разработать эффективную методологию как описания их текущего состояния, так и целевого моделирования. Другая не менее значимая проблема – локально-модульное или сквозное-процессное восприятие деятельности бизнеса. Если формировать целевые бизнес-процессы в рамках локально-модульного восприятия, то практический эффект будет минимален, так как количество административных барьеров останется неизменным. «Мы можем сколь угодно повышать качество управленческих решений, но если они несвоевременны, эффекта не будет», – говорит Сергей Турусов. Эффективность процессов зависит от скорости реакции, а значит, существующие барьеры должны быть минимизированы. И это можно сделать только в рамках сквозного процессного восприятия вместе с серьезным реинжинирингом системы управления бизнесом в целом.

Сосредоточиться на собственном бизнесе и доверить заботу об ИТ-инфраструктуре профессионалам призвал участников конференции Геннадий Кушников, ведущий менеджер по развитию бизнеса IBS DataFort. Компания готова взять на себя заботы по обслуживанию бизнес-приложений, обеспечению сохранности данных и информационной безопасности, оказать помощь в выполнении требований надзорных органов, заняться обучением сотрудников своих заказчиков. При этом благодаря тому, что тарификация услуг IBS DataFort осуществляется только по факту их реального потребления, заказчик может существенно сэкономить по сравнению с ситуацией, когда оказанием всех этих сервисов занимается его внутренняя ИТ-служба.

От теории к практике

Опытом автоматизации бизнес-процессов в проектной деятельности на базе ELMA BPM поделились Алексей Трефилов, директор ELMA, и Марина Соколова, проект-менеджер «Протон-Электротекс». Основной бизнес-процесс компании «Протон-Электротекс» – проектирование и разработка. Благодаря тому, что процедура проектирования типизирована ГОСТАми, существует возможность создания так называемого проектного конвейера, состоящего из типового набора стадий, в которых можно выделить процессы, повторяющиеся в проектах из раза в раз, и их автоматизации. В качестве платформы для реализации пилотного проекта было выбрано решение от ELMA. Проект стартовал в 2015 г. и продолжался 4 месяца. В результате компания получила легко настраиваемое решение, в котором накапливалась вся история процессов. На сегодняшний день в «Протон-Электротекс» автоматизировано уже 43 бизнес-процесса, еще 10 находится в разработке. Внедрение BPM позволило в 4 раза увеличить число завершенных проектов и существенно повысить качество их выполнения, говорит Марина Соколова.

Еще один пример – создание портала самообслуживания НИУ ВШЭ на платформе К2. По словам Андрея Холинова, генерального директора «K2», сегодня этот один из центральных информационных ресурсов университета обеспечивает круглосуточным обслуживанием более 10 тыс. пользователей в любой точке мира. С момента запуска в январе 2016 г., система обработала более 1 млн 100 тыс. обращений. Проект стартовал как система автоматизации бизнес-процессов ИТ-службы. В настоящее время к порталу подключены службы АХО, управление делами, правовые, кадровые и финансовые службы. Он объединяет более 50 различных сервисов и постоянно развивается в сторону подключения все новых видов услуг. Система полностью построена на платформе К2 и на 99% реализована и поддерживается без программирования.

О создании BPM-платформы полного цикла в Сбербанке рассказал Вячеслав Бутыркин, директор Центра развития автоматизированных систем управления бизнес-процессами «СберТех». Проект стартовал в 2015 г. Для проектирования и моделирования бизнес-процессов используется решение Aris. После этого модель поступает в Eclipse к разработчикам, там же происходит ее тестирование. Исполнение задач реализовано на базе открытой платформы Activity. Также в состав решения входит BPM-портал, на котором участники процессов могут получить свои задачи, и система управления отклонениями, которая выявляет ошибки и отправляет их для исправления в Aris. Такая модель работы в сочетании с Agile и DevOps дает ощутимый синергетический эффект.

Внедрение BPM в «Атомэнергомаш» началось в конце 2014 г. с выявления, анализа и пересмотра рисков при бюджетировании и среднесрочном планировании, рассказал Артем Салтанов, руководитель группы управления рисками компании. В 2015 г. завершилась оценка имущественных рисков и формирование программ их страхования для основных производственных «дочек». Постепенно в контур были включены анализ рисков и согласование всех ключевых договоров и инвестпроектов компании. На сегодняшний день в состав BPM входят системы электронного документооборота, управления бюджетированием, закупами и проектами.

О модернизации операционного блока на базе ELMA BPM рассказал Александр Пекин, руководитель направления по бизнес-процессам инвестиционного банка «Веста». На старте проекта в банке существовало несколько информационных систем – АБС, CRM, СЭД и т.д., однако они не покрывали все существующие бизнес-процессы. Сегодня благодаря внедрению BPM аналитики банка имеют возможность самостоятельно моделировать бизнес-процессы и передавать их бизнес-заказчикам. При этом процесс запуска очередной модели в промышленную эксплуатацию, как правило, занимает не более 3 недель. Сотрудники банка видят, что они могут существенно упростить свою работу и активно ставят задачи по улучшению бизнес-процессов. Однако, по мнению Александра Пекина, не все бизнес-процессы имеет смысл автоматизировать – часть из них должна быть просто регламентирована. Для этого банк использует решение Business Studio, позволяющее работать с графической схемой без дублирования текстом, настраивать отчетность и публиковать регламенты в корпоративной сети.

Как рассказал Илья Андреев, процессный архитектор «Первой Грузовой Компании», проект реинжиниринга процессов стартовал в компании в 2016 г. По словам эксперта, для того, чтобы проект был успешным, он должен реализовываться в соответствии с рядом принципов, таких как ведение единого общего репозитория, фокусировка на «сквозных процессах», внутреннее обучение BPM, назначение владельца, куратора, архитектора процесса. В качестве среды разработки был выбран ARIS, а история изменения процессов ведется в Advanta. На сегодняшний день в компании внедрена новая система управления нормативной документацией, благодаря чему среднее время разработки и согласования регламентов сократилось с 6 до 1 месяца.

BPM – это возможность для бизнеса совершить быстрый качественный скачок вперед, уверена Алла Бондаренко, региональный управляющий макрорегиона Москва «Почты России». Уже на этапе описания бизнес-процессов в компании выявилось множество случаев дублирования отдельных функций. Поэтому было принято решение об использовании Agile-методологии, позволяющей автоматизировать процессы пошагово после их детализации. Все процессы сначала проходят апробацию в одном из подразделений, и лишь затем, после доработки, транслируются на всю организацию. И здесь очень важно то, что аналитики имеют возможность самостоятельно, без помощи программистов, производить настройку бизнес-процессов в системе. Первым автоматизированным бизнес-процессом стала работа с обращениями граждан. На сегодняшний день ответы на поступающие вопросы даются в 4 раза быстрее, чем раньше.

Презентации участников конференции

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