Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность

Сократилось время на выверку отчетов

В Москве доработана информационно-аналитическая подсистема «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Изменения коснулись сразу нескольких блоков. Так, важные коррективы коснулись статистических форм и отчетности. В частности, изменились 22 статформы, в соответствии с законодательством РФ. Каждый год Судебный департамент при Верховном Суде РФ формирует и публикует новые шаблоны статформ, по которым должна вестись отчетность в судах общей юрисдикции г. Москвы. Помимо изменений в самих шаблонах статформ, переработаны механизмы расчета данных и формально-логического контроля (ФЛК).

«В каждой статформе существует набор правил формально-логического контроля корректности расчета и взаимосвязей ячеек как между формами, так и внутри одной формы, — рассказывает Татьяна Жемерева, ведущий эксперт по внедрению бизнес-приложений «Крок», компании-подрядчика по внедрению КИС СОЮ. — Речь идет о десятках тысяч проверок. Например, раньше пользователи просто видели, что некое правило ФЛК не выполнено и ячейки с ошибкой подсвечиваются цветом. Поэтому мы расширили функционал проверки выполнения ФЛК и теперь пользователь в автоматическом режиме получает и расшифровку ошибки, и перечень дел с номерами и прочими атрибутами, которые вошли в расчет конкретной ячейки».

Стали доступны новые типы отчетов

Другая, не менее серьезная работа была проведена с перечнем типов отчетности: к гибким, плоским и регламентным отчетам (статформы) добавился новый тип — статичные отчеты. Это регламентированные пользователями отчеты, имеющие преднастроенную форму отображения.

«Например, вопросы, связанные с качеством работы судебной системы города, нагрузкой, сроками рассмотрения дел и пр. регулярно обсуждаются на оперативных совещаниях с участием руководства Мосгорсуда и председателей районных судов. Для этого помощники председателя готовят специальные отчеты-справки. Раньше это делалось вручную, а сейчас доступен необходимый отчет: актуальная информация формируется по запросу одним кликом мышки. Новый отчет имеет удобный для пользователя вид отображения. Все статичные отчеты сформированы с учетом уникальных пожеланий пользователей», — приводит пример статичного отчета Татьяна Жемерева.

Информацию стало проще искать

Также, серьезным нововведением стала реализация механизма «быстрого поиска». Данная потребность была сформирована в процессе эксплуатации ИАП. Благодаря нововведению стал возможным поиск информации как во всех атрибутах дела, так и внутри конкретных его атрибутов, по данным Мосгорсуда и 35 районных судов.

«Механизм поиска для пользователя прост в обращении, так как интерфейс напоминает глобальные поисковые системы, — уточняет Дмитрий Полиров, ведущий архитектор информационных систем компании «Крок». — Сотрудник суда набирает интересующее его слово или фразу, а информационно-аналитическая подсистема показывает, в каких делах оно встречается и в каких конкретно атрибутах. Например, это может быть даже слово из решения по делу или адрес участника. В процессе набора слова или фразы в строке поиска, подсистема предоставляет поисковые подсказки с учетом орфографии».

Ожидания от ИАП оправдались

Начиная с III квартала 2017 года, статформы можно формировать только в информационно-аналитической подсистеме КИС СОЮ. Предоставление статформ в Судебный Департамент при Верховном Суде РФ происходит на полугодовой основе, однако их формирование на практике происходит чаще. Например, статформы используются судами для контроля операционной деятельности. Кроме того, нередко случается, что возникает потребность в предоставлении каких-либо данных по запросам государственных органов или отдельных их представителей. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что круг пользователей ИАП расширяется.

«За прошедший год команда «Крока» провела колоссальную работу, направленную не только на развитие информационно-аналитической подсистемы и упрощение подготовки разных типов отчетности, но и на улучшение КИС СОЮ в целом», — говорит Дмитрий Фомин, зампредседателя Мосгорсуда.

В судах общей юрисдикции Москвы отмечают, что ожидания от создания подсистемы полностью оправдались. Труд сотрудников значительно облегчился, а время формирования статистической отчетности сократилось в десятки раз.

Что уже сделано в рамках КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Заключенное осенью 2017 г. дополнительное соглашение предусматривает разработку и внедрение ряда новых подсистем, а также дополнение имеющейся функциональности. Среди ключевых элементов КИС СОЮ — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов по Москве и др.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Средства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.