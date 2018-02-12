Автоматизация фитнеса: когда тренеры станут не нужны

ИТ-отрасль проникает в традиционный бизнес независимо от ниши. CRM, веб-решения, облачные сервисы – эти термины живут в головах владельцев бизнеса мелкого и крупного. Спорт не исключение. Фитнес-индустрия тоже встает на ИТ-рельсы, делегируя программам необходимые для себя задачи.

Фитнес-индустрия в России

Если коротко о российском фитнесе, то это примерно 5000 фитнес-клубов разного профиля по всей стране. Их посещают около 3% населения, в столице цифра на уровне 7%. Это не пиковые показатели, если взглянуть на западные страны. В Англии в залы ходит около 16% населения, в Нью-Йорке – 37%. Важно то, что российская индустрия моложе и добилась существующих результатов в последние несколько лет. Рынок активно развивается. По данным РБК в 2017 году темпы составили 11%. И это на фоне кризиса экономики и снижения покупательской способности. Фитнес-индустрия взрослеет, клубы жестко конкурируют между собой, прибегая к высоким технологиям для развития бизнеса.

«В этой сфере использование систем автоматизации и современных технологий уже достаточно широкое: от систем управления взаимоотношениями с клиентом (CRM), в рамках которых собираются собственные «большие данные», до браслетов для входа/оплаты и встраивания чипов в клубные полотенца для предотвращения воровства», – поясняет Максим Боровиков, руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков.

Станислав Коробков, CEO платформы для создания мобильных приложений фитнес-клубам Mobifitness, связывает это еще и с тем, что бизнесмены из сферы фитнес-услуг созрели и осознанно подходят к вопросам автоматизации. Понимание приходит благодаря активному профессиональному сообществу. В фитнесе много отраслевых мероприятий, конференций и форумов, где говорят не только о методиках тренировок, но и о подходах к развитию бизнеса, привлекая нишевые сервисы и стартапы. Такие встречи стали эффективной площадкой обмена опытом и продвижения технологичных решений.

Технологии обновляют бизнес-модель

Фитнес-клубы стараются улучшить свои отношения с клиентом, сделать их комфортнее и долгосрочнее при помощи технологий. Долгое время индустрия содержала себя на продажах абонементов впрок и уверенности в том, что 60% реализованных карт так и не станут служить по назначению.

Сегодня потребление фитнес-услуг стало более осознанным, на мертвых душах не разживешься. Фокус бизнеса смещается на удержание однажды пришедшего клиента. «Привлечение одного нового посетителя фитнес-клубам обходится также, как удержание пяти уже существующих, – делится своими наблюдениями Руслан Микитюк, директор по развитию системы автоматизации «1С:Фитнес клуб». – На первый план выходит качество работы с клиентом: вовремя поздравить, напомнить о продлении абонемента, рассказать об акции. Когда в твоей базе больше ста человек, все эти задачи уже не способны уместиться на листочках. Клубы хотят делегировать их сервисам, которые ведут учет каждого проданного абонемента, отслеживают срок его действия, напоминают о продлении и не позволяют пропустить детали».

Фитнес должен быть доступнее

Еще одна задача, которую клубы решают при помощи автоматизации – удешевление абонемента. Это касается клубов массового сегмента. Существует диссонанс – интерес к услуге растет, но в то же время она напрямую зависит от покупательской способности населения, которая снижается.

Автоматизация позволяет сэкономить сразу на нескольких пунктах. Во-первых, сократить число сотрудников, прежде всего, за счет зоны ресепшн. Отраслевые системы автоматизации легко настраиваются под задачи клуба и берут на себя большую часть задач администратора рецепции – ликвидируют потребность во входящих звонках, контроль входа/выхода из клуба, оформление и продление абонементов. «Когда человек впервые попадает к нам в клуб, – рассказывает Олег Матросов, руководитель проектов сети фитнес-клубов Athletic-GYM, – данные по нему заносят в нашу клубную систему, ему продается карточка, делается фотография, снимается отпечаток пальца, на телефон устанавливается мобильное приложение. Дальше клиент, если хочет заниматься в тренажерном зале, приходит в соответствующее купленному абонементу время, прикладывает палец к датчику, попадает в клуб, выбирает любой удобный шкафчик, который ему нравится, идет в зал. Если речь о посещении групповых занятий, то человек открывает мобильное приложение, смотрит расписание, наличие свободных мест, записывается, система контроля автоматически фиксирует явку или неявку на занятие. Через смартфон же продляется или замораживается карта». Такая организация работы сократила количество администраторов в смене с трех до одного человека.

Во-вторых, автоматизация позволяет экономить на дополнительных сервисах. В первую очередь на SMS и email-рассылках. SMS-рассылки можно осуществлять при помощи клубной системы, а контакт с действующими клиентами поддерживать через уведомления, которые доступны в мобильном приложении.

Мобайл для фитнеса

Смартфон для многих бизнесов превратился в инструмент общения с клиентом, но в фитнесе к этому прибавляются особые обстоятельства. Google Play и App store по первому запросу «фитнес» выдадут портянку приложений, предлагающих самостоятельные тренировки, считающих шаги, калории и составляющих меню на каждый день.

Теперь клубам нужно бороться за клиента еще и с мобильными конкурентами, доказывая свою компетентность. В этом контексте модель взаимодействия фитнес-центра и клиента через смартфон выглядит очень гармонично. «Через мобильное приложение, интегрированное с системой автоматизации, можно настроить все основные параметры взаимодействия, – поясняет Руслан Микитюк. – В своем смартфоне клиент может записываться на тренировки, получать информацию по карте (остаток дней заморозки, продолжительность действия), может отслеживать загруженность клубов, оставлять отзывы о конкретном тренере, свои пожелания по работе тренера. В этом, кстати, клубы находят большой плюс. Весь негатив остается внутри системы, доходит до менеджера и не всплывает на публике».

Олег Матросов рассказывает, что в их сети фитнес-клубов большинство взаимодействий с клиентами сведены к push-уведомлениям и через личный кабинет. Клиент может наблюдать в режиме реального времени загруженность клуба. Система постоянно считает, сколько турникет сделал оборотов. В личном кабинете видна вся информация по карте: когда она заканчивается, что в нее включено, сколько дней заморозки осталось. Заморозить или продлить карту можно также в мобильном приложении.

ИТ единым

Фитнес-клубы, как правило, стремятся к масштабированию и созданию сети филиалов. При такой бизнес модели важно централизованное управление, единые базы данных и качественная аналитика.

Комплексные системы автоматизации отслеживают все действия, начиная от первого контакта с клиентом и заканчивая количеством проданной продукции в фитнес-баре, обобщая в наглядные графики. Параметров множество – доходы и расходы, начисление заработной платы, загрузка зон клуба, количество проданных абонементов и т.д.

«В Athletic-GYM это оказалось особенно ценно для управления сетью филиалов– отмечает Олег Матросов. – Мы пользуемся облачной версией, поэтому имеем доступ к базе данных 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Зайти в базу и сделать аналитику можно с любого компьютера через любой браузер».

Имея подробную статистику по каждому аспекту деятельности, менеджеры решают насущные для такого бизнеса задачи, как например, контроль продаж. Системы автоматизации способны закрыть самые уязвимые места в алгоритме заключения сделки – исключить возможность продажи карты задним числом, несанкционированные проходы в клубы по просроченной карте или по карте друга.

Автоматизация делает прозрачнее эффективность сотрудников клуба. Становится ясно, например, сколько человек приходит к каждому тренеру на пробные занятия и сколько после этого покупают абонемент.

Технологичные тренировки

Дойдет ли уровень автоматизации фитнес-клубов до нейтрализации работы тренеров – вопрос очень спорный. В Великобритании есть пример – Gym Group, где отказались от услуг тренеров, предлагая клубные ИТ-системы для составления индивидуальных программ. И все-таки пока это исключение. На стороне тренеров реальных – живой контроль, постановка техники и харизма.

Но ИТ-помощники для них имеются и в России. Речь, прежде всего, о браслетах-трекерах, отслеживающих физическое состояние и индивидуальные особенности человека. Технология выглядит полезной, но на деле ставит перед клубами новые задачи: обрабатывать, хранить и использовать данные о физическом состоянии и поведении организма своих клиентов для того, чтобы выдать им более качественную услугу. И пока вопросы хранения и накопления не будут эффективно решены, эти технологии будут применяться ограниченно.

Это не предел

Автоматизация в фитнес-бизнесе будет продолжаться, а решения – становиться совершеннее. Во-первых, для применения ИТ-решений здесь много пространства, полагает Максим Боровиков: «Оптимизация и автоматизация может быть использована практически повсеместно – от браслетов с доступом к шкафчикам до глубинной аналитики физического состояния человека – потенциал здесь очень высокий». Во-вторых, за счет активности профессионального сообщества и динамичности рынка в целом. В-третьих, комплексные системы автоматизации становятся доступными настолько, что их может позволить себе небольшая студия на этапе запуска. Разработчики переносят свои продукты в облака и предлагают ПО уже как сервис, пользоваться которым можно, платя ежемесячно по нужному тарифу.