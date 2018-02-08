Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса

На смену традиционным киоскам про продаже билетов постепенно приходят автоматы, в которых можно круглосуточно не только купить проездной, но и пополнить транспортную карту. В ближайшее время в Москве парк таких АПБ, с виду больше напоминающих искусственные спутники Земли, дойдет до 200. Как обеспечить их выживание в непростых условиях мегаполиса? Об этом в интервью CNews рассказали Кирилл Кисляков, директор филиала Служба доходов и контроля «Мосгортранс» и Илья Князев, генеральный директор компании «Передовые системы самообслуживания» (ГК «АйТи»).

CNews: Расскажите подробнее о «Мосгортранс».

Кирилл Кисляков: ГУП «Мосгортранс» - это транспортный оператор, как, собственно, и следует из его названия. Более того, это крупнейший в мире оператор наземного общественного транспорта среди работающих в мегаполисах. Ежедневно мы перевозим порядка пяти с половиной миллионов человек. Количество задействованного при этом подвижного состава составляет около 7000 автобусов, троллейбусов, трамваев. В Европе компания, выпускающая на линию 800-900 автобусов, считается крупным предприятием. По сравнению с этим, цифра 7000 огромна. Уровень использования общественного транспорта в Москве в целом очень высокий. По данным Центра организации дорожного движения, в часы пик им пользуются около 70% горожан. Поэтому организовать процесс перевозки непросто.

CNews: Чем занимается ваше подразделение?

Кирилл Кисляков: Я директор филиала «Служба доходов и контроля» ГУП «Мосготранс», который обеспечивает сбор проездной платы. Естественно, мы активно используем в своей работе информационные технологии. Поэтому одна из основных сфер деятельности нашего подразделения – это эксплуатация автоматизированной системы, обеспечивающей эмиссию, продажу и контроль обращения билетов.

На базе этой системы построены все наши каналы продаж, за исключением разве что реализации билетов на 1 поездку в салоне транспортного средства водителем. Во-первых, это традиционные киоски по продаже билетов, которые до недавнего времени были одним из основных каналов продаж проездных билетов на наземный транспорт. Покупка билетов в киосках и у водителей остаются актуальными и сегодня. Дело в том, что горожане привыкли общаться с живыми людьми и, несмотря на новые возможности, предпочитают приобретать билеты в киосках. Продолжают продавать билеты и водители, поскольку киоски есть не на каждой остановке, а водитель всегда находится на месте. Но число киосков постепенно сокращается: если на конец 2015 года в Москве их было около 500, то на сегодняшний день осталось около 100.

Во-вторых, любая организация, которая имеет собственную терминальную сеть, может подключиться к нашей информационной системе и, получая образ электронного билета, записывать его на носитель. Наш базовый носитель – это карта «Тройка», основной транспортный инструмент города, который позволяет записать практически всю номенклатуру билетов. В 2013 году произошло внедрение нового билетного тарифного меню, максимально адаптированного под различные модели поведения пассажиров. Появились единые билеты, которые можно использовать и на наземном транспорте, и в метрополитене; билеты с комплексными тарифами «90 минут», по которым можно в пределах полутора часов совершать неограниченное количество пересадок на наземном транспорте; удобный билет «Кошелек», позволяющий совершать поездки в пределах определенной суммы – ресурса билета.

Карта «Тройка» представлена на большом количестве носителей. Это может быть обычный пластик, телефон с модулем NFC, который позволяет совершать бесконтактное взаимодействие с терминальными устройствами, установленными на наземном и подземном транспорте. Это банковские карты, которые тоже могут работать по бесконтактному интерфейсу. Это самый широкий спектр альтернативных носителей – кольца, брелоки, браслеты. В общем сегодня существует масса возможностей для комфортного использования общественного транспорта. И наша задача – сделать так, чтобы приобрести билет или пополнить имеющийся носитель можно было максимально быстро и удобно.

CNews: Почему вы решили заменить киоски на автоматы?

Кирилл Кисляков: Дело в том, что рентабельность отдельных киосков была очень низкая, и их дальнейшее сопровождение и развитие не представлялось городу эффективным. Кроме того, киоски работали по-старинке – продажа билетов велась только за наличные и только в определенные часы. Понятно, что для жителей Москвы, которые перемещаются по городу практически круглосуточно, это неудобно. Более того, москвичи уже привыкли к безналичной оплате, в том числе и с помощью мобильных телефонов. Поэтому устройство, способное предоставить полный набор необходимого платёжного функционала, просто обязано было появиться!

Кирилл Кисляков: Таких футуристических устройств как наши автоматы по продаже проездных билетов, эксплуатируемых в уличных условиях, я ранее не встречал

CNews: Расскажите подробнее о проекте.

Кирилл Кисляков: Проведенный в 2015 году анализ показал, что каналы продаж можно оптимизировать за счёт установки автоматов по продаже проездных билетов. На самом деле, мы были не первые в этом начинании. Незадолго до этого, в 2013 году, началась установка автоматов в вестибюлях Московского метрополитена. Однако требования к этим автоматам существенно отличались от наших.

Наши автоматы должны были, во-первых, продавать всю представленную на транспорте билетную продукцию, а во-вторых, был пригодными к эксплуатации в условиях улицы. Улицы даже в Москве – это зоны повышенного риска для высокотехнологичного оборудования. Если в метро автоматы находятся в тепле и безопасности под постоянным наблюдением персонала, то наши буквально предоставлены сами себе, стоят на улицах в одиночестве, и, конечно, периодически от этого страдают. То есть надо понимать, что проект, который «Мосготранс» реализовал совместно с Департаментом транспорта, уникален. Таких футуристических устройств как наши АПБ (автоматы по продаже проездных билетов), эксплуатируемых в уличных условиях, я ранее не встречал.

Итак, в 2015 году, определив требования, мы объявили конкурс, по результатам которого у нас появился поставщик автоматов по продаже билетов – компания «Передовые системы самообслуживания». «Мосгортранс» купил первые 75 автоматов и в течение 2016 года установил их на улицах города. Затем установка автоматов осуществлялась Департаментом капитального ремонта в рамках городской программы «Моя улица» вместе с современными остановочными павильонами, оснащенными зарядными устройствами и подсветкой. Рядом с некоторыми такими остановками и размещаются автоматы по продаже билетов, которые потом передаются нам на баланс. На сегодняшний день в Москве введены в эксплуатацию 121 АПБ, еще 58 находятся в стадии приемки и в перспективе к ним добавятся еще примерно 20 автоматов. Таким образом к концу года в городе будут работать около 200 устройств.

CNews: Как вы управляете этими автоматами?

Кирилл Кисляков: На первом этапе, приобретя автоматы по продаже проездных билетов, мы получили базовый программный продукт, позволяющий мониторить их основные функции. С ростом числа устройств возникла необходимость построить нормальную систему, которая бы минимизировала риски работы автоматов в городе и сократила расходы на их сопровождение и эксплуатацию. И конечно, нам был нужен инструмент для контроля за работой устройств, сбора статистики и удаленного управления всей уличной сетью. Поэтому мы приобрели систему мониторинга и управления парком автоматов, построенную на базе решения «ПСС.Платформа» и к середине 2017 года у нас появилось средство мониторинга и управления всей уличной сетью автоматов по продаже билетов.

Кирилл Кисляков: Cтабильная работа и доверие к автоматам выгодно не только нам как обслуживающей организации, но и пассажирам

При этом и объем продаж через автоматы начал расти. Дело в том, что почти целый год с момента внедрения востребованность новых устройств оставалась низкой. Во-первых, потому что требовалось время для их апробации и отладки – в течение 2016 года мы постепенно увеличивали стабильность работы устройств, расширяли их функционал. Во-вторых, гражданам необходимо было время для того, чтобы привыкнуть к ним. Сегодня пассажиры начали активно использовать наши автоматы – мы видим, как число пополнений карт с их помощью стабильно растет. Пока оно составляет около 2-3% от общего объема, но в ближайшее время мы рассчитываем на рост этого показателя до запланированных 15-20%.

CNews: Какие возможности предоставляет «ППС. Платформа»?

Илья Князев: Условиями первого конкурса на поставку автоматов была одновременно предусмотрена поставка программного обеспечения с заранее оговоренным функционалом.

В процессе эксплуатации автоматов стало очевидно, что необходимо создать полноценную систему управления всей сетью устройств. Все это время наша компания активно занималась развитием продукта «ППС. Платформа». Кстати, первоначально установленное на автоматах ПО является частью этой платформы, которая изначально имела клиент-серверную архитектуру. Поэтому мы решили на ее основе создать и серверную часть, отвечающую за управление всем парком устройств.

Илья Князев: Именно опыт работы в самых разных отраслях сделал наш продукт универсальным

Поэтому, когда у «Мосготранса» возникла потребность в полноценной системе мониторинга, у нас уже был разработан соответствующий продукт. Именно на нем мы создали специализированное решение, ориентированное под задачи «Мосготранса».

Одновременно с этим на основе «ПСС.Платформы» велась разработка специализированных решений для других отраслей. Например, в 2015-2016 году появилось решение по управлению городским освещением. В данный момент мы реализуем проект по управлению сетью торговых автоматов для одного из крупных производителей продукции массового спроса. Таким образом, сегодня мы имеем универсальную платформу интернета вещей для централизованного управления множеством разнородных технологических объектов и устройств.

Именно опыт работы в самых разных отраслях сделал наш продукт универсальным. Мы используем стандарт архитектуры OPCUA, который позволяет подключать к системе любое оборудование, имеющее внешний интерфейс, начиная от сложных устройств – двигателей, промышленных трансформаторов и так далее, и заканчивая простыми датчиками. По сути, на основе «ПСС.Платформы» можно создавать конвергентные инфраструктурные решения, позволяющие объединить разрозненные аппаратные и программные элементы, обеспечивая их контроль и взаимодействие.

Отдельно хочу отметить наличие в «ПСС.Платформе» современного инструментария для анализа и представления данных, позволяющего формировать управленческую и операционную отчетность по ключевым показателям деятельности объектов управления. Также мы изначально заложили возможность хранения исторических данных любой глубины и последующую их обработку в моделях прогнозной аналитики – например, для формирования рекомендаций по техническому обслуживанию заданного объекта.

Благодаря наличию открытого API и SDK наши партнеры имеют возможность создавать собственные нишевые отраслевые решения на основе «ПСС.Платформы» для своих заказчиков. При этом возможности партнеров в области развития собственных решений практически неограничены. Базовая функциональность системы управления объектами в рамках «ПСС.Платформы» реализована через набор отдельных плагинов, который легко можно дополнить как плагинами собственной разработки, так и плагинами внешних разработчиков, включая opensource решения. Стоит отметить, что работа с такими партнерами - важная часть бизнеса компании «Передовые системы самообслуживания», так как самостоятельно мы просто физически не сможем охватить все отраслевые экспертизы.

Если говорить о масштабе решений на основе «ПСС.Платформы», то на сегодняшний день технологии, которые мы применяем, дают возможность подключать к платформе десятки тысяч устройств.

CNews: Возможно ли использование платформы из облака?

Илья Князев: Да, она может быть развернута в облаке как сервис или передана в собственность заказчика, как это сделано в проекте для «Мосгортранс». Но пока мы не встречали ни одного заказчика, который бы был заинтересован в использовании именно облачного решения.

Илья Князев: Этот проект был довольно сложным и во многом уникальным

CNews: Давайте вернемся к проекту в «Мосгортрансе». Какую информацию об автоматах по продаже билетов он получает с помощью «ППС.Платформы»?

Кирилл Кисляков: Во-первых, это данные о техническом состоянии автоматов и их отдельных компонентов – диспенсер, купюроприемник, картридер, сенсорный экран и др., которые позволяют принять меры оперативного реагирования и обеспечить бесперебойную работу устройств.

Во-вторых, это статистика работы устройств: сколько купюр в купюроприемнике и билетов в стекерах – это помогает планировать инкассацию.

Немаловажная функция – удаленное управление устройствами. Это может быть как установка обновлений программного обеспечения, так и выдача команд, связанных с функционированием самого автомата: выключить, перезагрузить, сбросить ошибки и множество других. Естественно удаленное управление доступно только ограниченному числу специально авторизованных пользователей.

Понятно, что собираемая с устройств информация должна обрабатываться и превращаться в наборы отчетности. Эти отчеты используются всеми службами, которые обеспечивают эксплуатацию автоматов по продаже билетов.

CNews: Планируете ли вы развивать решение?

Кирилл Кисляков: Конечно, всегда хочется чего-то большего! Во-первых, мы хотели бы на базе поступающей с автоматов информации строить прогнозы ремонтов, инкассаций, профилактических мероприятий и так далее, то есть создать предиктивный механизм.

Во-вторых, мы хотим, чтобы платформа сама на базе аналитики или прогнозов формировала заявки и рассылала их соответствующим службам. Это позволит максимально автоматизировать деятельность обслуживающего персонала и повысит надежность и стабильность работы устройств. Думаю, что стабильная работа и доверие к автоматам выгодно не только нам как обслуживающей организации, но и пассажирам, которые, увидев, что устройство работает надёжно и никакие ошибки не оставят их без транспортной карты, билета или денег, будут чаще пользоваться АПБ.

CNews: Какой уникальный опыт получила ваша компания в процессе реализации проекта для «Мосгортранса»?

Илья Князев: Этот проект был довольно сложным и во многом уникальным. В отличие от других устройств самообслуживания, данные автоматы крайне независимы и больше напоминают искусственные спутники Земли, разбросанные по всему городу. Поэтому организационно подход к проектированию системы, к процессам, которые она должна поддерживать, был совершенно иной. В системе предусмотрено около 800 веток сценариев работы автомата. Часть из них видимы для пользователя, а часть – это служебные сценарии, в том числе и аварийные. В ходе их реализации мы приобрели огромный опыт понимания ответственности и сложности всех этих процессов. Это, пожалуй, самое главное.

Хочу также отметить, что этот проект состоялся только благодаря тому, что наша компания и Служба доходов и контроля «Мосгортранс» работали как единая команда. Заказчику удалось четко сформулировать задачу, а нам – квалифицированно ее выполнить во многом благодаря оперативному получению обратной связи, еженедельным сверкам и конструктивному разбору ошибок.