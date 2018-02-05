Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2018 г.

На федеральном уровне основные изменения коснулись актов, регламентирующих проведение государственных программ «Экономическое развитие и инновационная экономика» и «Информационное общество (2011–2020 годы)», а также началась подготовка проекта Закона о цифровых финансовых активах, определяющего статус цифровых технологий. На региональном уровне основные изменения относятся к информационной политике регионов и цифровизации отдельных ведомств.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 12 января 2018 г. N 5 «Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В Интернете размещаются сведения из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Если в отношении ИП или юрлиц иностранными государствами, их государственными объединениями, союзами, учреждениями введены меры ограничительного характера, в отношении таких лиц не подлежат размещению в Интернете ряд сведений об их деятельности из указанного реестра. Это, в частности, сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности; об обременении залогом движимого имущества юрлица; о заключении договора финансирования под уступку денежного требования между юрлицами или ИП; сведения о выдаче независимой гарантии.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2018 г. N 41 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Обновлен порядок предоставления субсидий на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Так, изменены направления финансирования. Среди них – создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, на оказание консультационной поддержки; поддержка деятельности в области промышленного и сельскохозяйственного производства; поддержка деятельности в монопрофильных муниципальных образованиях.

Пересмотрены правила расчета субсидий. Уточнены критерии отбора получателей. Требуются заявка и паспорт проекта, планируемого субъектом МСП к реализации. Дополнен перечень показателей результативности использования средств. Определены основные мероприятия господдержки, реализуемые в рамках вышеупомянутых направлений. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства РФ от 20 января 2018 г. N 51–р

Установлен перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют гостайну, но не подлежат размещению в единой информсистеме в сфере закупок. Это банковские и страховые услуги, предоставление займов и поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг). Распоряжение действует до 1 июля 2018 г.

Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2018 г. N 45–р

Утвержден Регламент международной электросвязи, принятый Всемирной конференцией по международной электросвязи Международного союза электросвязи в Дубае в 2012 г. Регламент устанавливает общие принципы оказания и обеспечения услуг международной электросвязи, предоставляемых населению. В нем закреплены права и ответственность государств друг перед другом в вопросах безопасности использования критической инфраструктуры сетей связи, борьбы с массовой рассылкой нежелательных сообщений по электронным средствам. Регламент также включает положения по тарификации и расчетам, которые отвечают интересам российских операторов связи.

Постановление Правительства РФ от 12 января 2018 г. N 4 «О внесении изменений в приложение N 3 к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)»

Скорректирован порядок субсидирования Красноярского края в целях софинансирования мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске. Уточнено, что соглашение о субсидировании заключается в госинформсистеме «Электронный бюджет» между Минкомсвязью России и Правительством Красноярского края в соответствии с типовой формой, утверждаемой Минфином России.

Сокращен перечень показателей результативности, на основе которых оценивается эффективность использования субсидии. Средства перечисляются на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении ЦБ РФ для учета операций со средствами бюджета региона.

Информация Банка России от 29 января 2018 г. «Об организации осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе»

Сообщается, что функции по дистанционному надзору и наблюдению в национальной платежной системе переданы из территориальных учреждений Банка России в Департамент национальной платежной системы ЦБ РФ. Взаимодействие по вопросам соблюдения требований Закона о национальной платежной системе и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (за исключением требований к защите информации при совершении денежных переводов) следует осуществлять с упомянутым департаментом.

Информационное сообщение Минфина России от 25 января 2018 г. «О проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах»

Сообщается о подготовке проекта Закона о цифровых финансовых активах. Определяется статус цифровых технологий, включая криптовалюту, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в России. Регулируются вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO). Определяются особенности оборота цифровых финансовых активов.

В настоящее время сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение. Запрет на их совершение приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также к легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Вводится особый порядок совершения на территории России сделок с криптовалютой только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям. Отмечено, что в завершающей стадии разработки находится проект закона, предусматривающий определение понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа.

Региональное законодательство

Постановление Губернатора Волгоградской области от 9 января 2018 г. N 4 «Об организации работы по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния»

Урегулированы отдельные вопросы по осуществлению перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), хранящихся в органах записи актов гражданского состояния Волгоградской области. Перевод в электронную форму актовых книг осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, наделенные государственными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния (далее именуются – органы местного самоуправления) посредством конвертации (преобразования) первых экземпляров записей актов гражданского состояния, собранных в актовую книгу, в форму электронного документа.

При переводе в электронную форму актовых книг применяются справочники, разрабатываемые Министерством финансов РФ совместно с Министерством юстиции РФ и Федеральной налоговой службой и размещаемые Министерством финансов РФ на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Конвертация (преобразование) в форму электронного документа записи акта гражданского состояния осуществляется обособленно и независимо друг от друга двумя разными физическими лицами путем ввода сведений записи акта гражданского состояния в соответствии с перечнем сведений и последующей сверки результатов такого ввода руководителем соответствующего органа местного самоуправления или уполномоченным им работником. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Тульской области от 16 января 2018 г. N 8 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»

Установлено, что в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, то и документы для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подаются в органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области исключительно в электронной форме. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Указ Губернатора Орловской области от 12 января 2018 г. N 14 «Об утверждении Положения об отделе по информационной политике Администрации Губернатора и Правительства Орловской области»

Отдел по информационной политике Администрации Губернатора и Правительства Орловской области является структурным подразделением Администрации Губернатора и Правительства Орловской области. Его основными задачами являются: разработка стратегии информационной политики Орловской области, концепции освещения основных событий социально-экономической и общественно-политической жизни региона, стратегии информационного сопровождения общественно значимых решений Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области при освещении их в СМИ; формирование единого информационного пространства, обеспечение граждан объективной информацией о работе органов исполнительной государственной власти Орловской области; организация освещения в СМИ деятельности Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области.