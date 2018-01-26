Кассовый разбор: как правильно выбрать ККТ?

Маркетологи, финансовые аналитики и бизнес-тренеры много говорят о том, как сделать магазин идеальным, кидаются громкими словами, ссылаются на общемировые тренды. Но на самом деле все просто: если речь идет не каком-нибудь высокотехнологичном AmazonGo, а об условной «Рябинке» формата «у дома», не отличающейся от конкурентов ни ценами, ни товарами, то выход один: бороться за лояльность покупателей. И начинать с самого простого и одновременно сложного: уничтожить эти отвратительные очереди. О том, как это сделать при помощи контрольно-кассовой техники (ККТ), рассказывает Андрей Мурадов, старший менеджер по продукции группы компаний «Пилот».

Почему именно ККТ?

Как говорится, размер имеет значение. Маленькая коробочка, которую раньше называли фискальным регистратором, а теперь гордо и непонятно именуют контрольно-кассовой техникой, начиная с прошлого года стала играть огромную роль в ритейле. А все потому, что согласно новым требованиям 54-ФЗ, на нее была возложена важная миссия: уведомлять налоговую о каждой продаже магазина. В результате само устройство усложнили, усовершенствовав фискальным накопителем (ФН), а пожелания к его быстродействию выросли.

Однако основное требование осталось прежним: чем быстрее и надежнее работает устройство, тем больше клиентов успевает обслужить магазин, выше его прибыль, довольнее покупатели, а значит, больше вероятность того, что они вернутся за новыми покупками.

На быстродействие контрольно-кассовой техники влияют пять основных факторов: компоновка устройства, удобство и легкость обслуживания, надежность принтера и отрезчика чеков, а также согласованность ККТ с программным обеспечением, установленным на кассе.

Внутренности при вскрытии

Всю контрольно-кассовую технику по ее компоновке можно условно разделить на две категории. Первая – элементы устройства, такие как печатающий механизм, корпус, материнская плата принтера, фискальная плата, выполнены разными производителями. Вторая – все элементы устройства выполнены одним и тем же производителем.

Первая категория, что уж тут скрывать, – сложный случай, поскольку составные части, выполненные разными производителями, могут повлиять на общее качество сборки. В большинстве случаев такая ККТ будет дольше печатать чек, так как увеличится время прохождения сигналов от одного элемента к другому. Кроме того, владелец такого устройства может столкнуться со сложностями при поставке запасных деталей. В какой-то момент всех необходимых деталей может не оказаться в наличии либо производитель одного из элементов ККТ выставит непомерные сроки доставки. В результате контрольно-кассовая техника будет пылиться на полке, а магазин, особенно, если у него нет запасных ККТ, начнет терять прибыль и столкнется с ростом очередей.

Поэтому лучше обратить внимание на представителей второй категории. Раньше считалось, что ККТ, все элементы которой выполнены одним и тем же производителем, стоит дорого. Однако с развитием производства отечественной контрольно-кассовой техники, которое подстегнул 54-ФЗ, на рынке появились вполне доступные по цене модели. Например, в разработанной компанией «Пилот» ККТ SKY-PRINT 54-F внутренние элементы (печатающий механизм, корпус, материнская и фискальная плата) выполнены на одном заводе, что позволяет добиваться высокой скорости печати (300 мм/сек).

Надежность бывает надежной

Надежность оборудования определяется не только доступностью запасных частей, которые могут потребоваться не только при ремонте, но и при сервисном обслуживании контрольно-кассовой техники. И если без планового сервисного обслуживания действительно не обойтись, то с ремонтами вполне можно повременить. Например, из 15 000 штук проданных «Пилотом» ККТ POSprint FP510-Ф процент брака составил менее 0,001%. К слову, на эту модель сейчас идет распродажа.

Для того, чтобы говорить о надежности ККТ, следует учитывать общий срок ее службы и возможности бесперебойной работы отдельных элементов, например, печатающей головки или ножа для отрезания чеков. На российском рынке неплохими показателями надежности ККТ считаются скорость печати 200-220 мм в секунду; ресурс печатающей головки 100-150 км чеков; нож для чековой ленты, обеспечивающий 1 млн отрезов.

Так что желательно выбирать устройство, чьи характеристики соответствуют перечисленным, а, в идеале, и превосходят их. Например, SKY-PRINT 54-F печатает чеки со скоростью 300 мм/сек, ресурс ее ножа составляет 1,5 млн отрезов, печатающая головка способна отпечатать 150 км чеков, а общий срок службы устройства – 7 лет.

Резать так резать

Качество установленного отрезчика чеков, хотя это лишь небольшая деталь контрольно-кассовой техники, имеет огромное значение при решении проблемы очередей в магазине. Если отрезчик чека ККТ быстро затупляется, он плохо режет бумагу. В результате кассиру приходится отрывать чек.При этом мало того, что ему потребуется больше времени на то, чтобы отдать чек покупателю, возможны и мелкие неприятности. Например, в такой ситуации чек часто отрывается неровно, и на него не попадают важные данные. Все мы бываем клиентами магазинов. Представьте, что вам выдают кое-как оторванный чек, на котором, например, нет информации об итоговой сумме покупки. Это может стать реальным поводом обратиться к администратору торговой точки с претензией.

Работа в связке

Контрольно-кассовая техника – не самостоятельное оборудование. Она работает в постоянной связке с POS-компьютером, а значит должна легко и беспроблемно интегрироваться с кассовым ПО. Казалось бы, какие тут могут возникнуть сложности? Но на деле это очень деликатная и не самая простая задача.

При замене парка оборудования ритейлеру всегда приходится тратить время и деньги на новую интеграцию ККТ и кассового ПО. Однако иногда этого удается избежать. Например, у ККТ производства компании «Пилот» существует единый драйвер, позволяющий при замене устройства избежать необходимости заново синхронизировать его с кассовой программой.

Обслуживать одной левой

ККТ – это рабочий инструмент кассира. Эти сотрудники чаще всего не имеют специального технического образования, поэтому для них большое значение имеет простота обслуживания контрольно-кассовой техники. Не менее важно, чтобы этот процесс не занимал много времени. Представим обычную для магазина ситуацию: в ККТ закончилась чековая лента. Если новую ленту невозможно быстро вставить в устройство, то в часы пиковой нагрузки это неизбежно приведет к росту очередей и недовольству покупателей.

Кроме того, пользователям ККТ необходимо регулярно – каждые 13–15 месяцев – менять в устройстве фискальный накопитель. Поэтому желательно, чтобы контрольно-кассовая техника легко разбиралась, иначе на выполнение этой операции потребуется много времени и сил. Например, SKY-PRINT 54-F оснащен специальным лючком для извлечения фискального накопителя. То есть, для того, чтобы достать ФН, не нужно разбирать устройство.

Небольшой бонус

Отметим, что при выборе ККТ также стоит обратить внимание на еще два момента, напрямую не влияющих на размер очередей, – размер контрольно-кассовой техники и ее дизайн. Желательно, чтобы устройство было миниатюрным. Дело в том, что площадь рядом с рабочим местом кассира в любом магазине считается самой прибыльной – ведь через кассовый узел проходят все без исключения покупатели. Товары, размещенные рядом с кассой, оказываются в прямой видимости клиентов, а значит, растет вероятность их допродажи. Соответственно, чем меньше места на столе кассира занимает ККТ и другое кассовое оборудование, тем больше товаров на нем можно разместить.

Положительное влияние на имидж магазина оказывает стильный дизайн ККТ. Особенно если речь идет о бутиках, магазинах электроники и одежды. Неприглядная ККТ на кассовом столе в таких торговых точках может отпугнуть покупателей. И наоборот, если устройство будет обладать интересным дизайном и впишется в общую концепцию предприятия, лояльность клиентов может вырасти.

Итак, контрольно-кассовая техника – это не просто необходимое любому магазину в соответствии с законом устройство, но и эффективный инструмент для борьбы с очередями. Однако ее выбор – непростая задача, подходить к решению которой нужно максимально ответственно. Чтобы не ошибиться в выборе, не надо стесняться обращаться к профессиональным интеграторам, которые помогут подобрать именно то оборудование, которое будет максимально отвечать требованиям вашего магазина.