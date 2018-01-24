Павел Эйгес: Компании, применяющие BYOD, совершают ошибку

Мобильные технологии стали настолько привычной составляющей нашей жизни, что сам термин «мобильные технологии» звучит как рудимент речи. Обыденность возможностей, которые нам дали смартфоны, планшеты, умные часы и другие носимые гаджеты, лишний раз это подтверждает. Нас уже не восхищает вызов такси в незнакомом городе за считанные минуты и оплата поездки «с телефона», доступность нашей электронной почты (еще один рудимент речи – разве бывает какая-то другая почта) или наших файлов из любой точки на карте. Нет, это уже не просто нормально, это необходимо. Нам это нужно. На работе, на отдыхе, во время учебы, всегда. Если утром вы выйдите на работу без своего смартфона, то вы не сможете полноценно работать, да и сама дорога будет весьма унылой, ведь вы не сможете прочесть очередную главу любимого детектива, пролистать свежие новости, посмотреть новую серию из модного сериала или просто обменяться сообщениями с друзьями.

Все это произошло так быстро и так внезапно, что кроме фантастических в самом недавнем прошлом возможностей повсеместной «мобилизации» мы получили огромное количество проблем, осознавать которые мы стали только сейчас. Вдруг мы поняли, что не только зависим от мобильных технологий и тех удобств, которые они привнесли в нашу жизнь, но и не контролируем данные, которые копятся в наших мобильных устройствах. Нам так нравится делиться с друзьями личными фотографиями, но вдруг оказалось, что доступ к ним может сравнительно легко получить вовсе незнакомый нам человек или организация. Нам нравится функция навигатора от популярного сервиса, но оказалось, что данные о наших перемещениях годами накапливаются и могут быть использованы без нашего на то разрешения (кто же читает «Пользовательское соглашение» – оно так мудрено написано и такое длинное). Мы вдруг заметили, что реклама стала не просто адресной, она стала пугающе целевой, а очередное исследование убедительно доказало, что данные с акселерометра вашего смартфона позволяют с точностью отпечатка пальца определить владельца по походке…

Да, сбор персональных, биометрических, поведенческих данных нашими мобильными устройствами – это реальность сегодняшнего дня. И тут нам пора вспомнить, что именно эти устройства концепция BYOD («принеси свое устройство») призывает использовать внутри организаций и корпораций. И мы используем. На них ставят системы управления типа MDM или EMM, призванные гарантировать защиту корпоративных секретов от утечек через мобильные устройства, но фотография основателя крупнейшей технологической компании с заклеенными черной изолентой камерой и микрофоном на рабочем ноутбуке наглядно демонстрирует, насколько декларируемые возможности этих систем защиты далеки от реальных. Пора признать – компании и организации, применяющие концепцию BYOD при переходе на мобильные решения, совершают ошибку. Пора разделить рабочие устройства и личные. Пора признать, что доверенное устройство не может быть личным, а личное – доверенным.

Но концепция BYOD – это большая, но не единственная проблема мобильного корпоративного рынка в России. Вторая, и как мы видим последние годы, ничуть не менее значимая проблема – это полная зависимость российских заказчиков мобильных решений от двух американских компаний. Именно Apple и Google контролируют более 99% рынка в России. А значит на серверах этих компаний накапливается вся информация об использовании управляемых ими устройств, включая информацию об установленных приложениях, в том числе и призванных реализовывать защиту коммерческих и других секретов. Именно с этих серверов присылаются обновления операционной системы и установленного ПО, и именно с этих серверов на любое устройство может быть отправлена команда полной блокировки или удаленного удаления всех данных. Да, массовому потребителю эти функции кажутся полезными, но в корпоративном сегменте и для государственных заказчиков эти возможности удаленного управления устройствами и данными компаниями вне российской юрисдикции излишни.

Все это приводит нас к очевидному выводу – на российском рынке должны присутствовать решения – мобильные устройства, операционные системы, приложения, системы управления, которым можно доверять, которые разработаны в России, которые прошли соответствующие проверки и сертификацию во ФСТЭК и ФСБ России, которые вернут российским заказчикам доверие к мобильным технологиям.

Рубрика CNews «Корпоративная мобильность», партнером которой выступает «Открытая Мобильная Платформа», призвана стать информационной площадкой вендоров, которые не только понимают задачи сегодняшнего дня, но и предлагают конкурентоспособные мобильные решения enterprise-класса для российских заказчиков, решивших мобилизовать свои бизнес-процессы на базе отечественных технологий.