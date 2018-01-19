«Пять звезд» в Нижнем: как сократить ИТ-бюджет отеля на 60%

RedSys построил для первого в Нижнем Новгороде пятизвездочного отеля Sheraton централизованную ИТ-инфраструктуру. По словам представителей интегратора и владельца отеля – компании «Весенние инвестиции» – это первый проект такого рода в отечественном гостиничном бизнесе. Как результат – экономия более половины ИТ-бюджета по сравнению с традиционной раздельной инфраструктурой.

Мы привычно воспринимаем гостиницу как номер с кроватью, душем и телевизором, стойку ресепшн и ресторан. Но ИТ-специалист видит в ней сложный и законченный технический комплекс, состоящий из множества решений. При этом гостиница представляет собой «тупиковую ветвь развития информационных технологий», – так ее называет ИТ-директор ГК «Весенние инвестиции» Павел Сотченко. Все сервисы, видеонаблюдение, управление замками, СКУД, телефония, учетные системы – все это не развивается в гостиницах, а только дополняется и обновляется.

Тем сложнее выглядит задача найти внутренние ресурсы, за счет которых можно выполнить проект в соответствии с современными требованиями бизнеса. С такой ситуацией бизнес-ИТ интегратор RedSys столкнулся при строительстве ИТ-ландшафта первого в Нижнем Новгороде пятизвездочного отеля Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на 176 номеров. Директор по корпоративным продажам «RedSys-Поволжье» Сергей Ткаченко вспоминает начало сотрудничества с «Весенними инвестициями» так: «Заказчик поставил перед нами непростую задачу – создать ИТ-решение, которое соответствовало бы строгим стандартам сети Sheraton, и при этом добиться существенного снижения затрат на внедрение и эксплуатацию. Еще одно требование – кратчайшие сроки реализации».

ИТ в гостинице сопровождают гостя с того момента, как он переступает порог и до его выселения. Только для заселения постояльца необходимо задействовать 6-8 процессов, а на протяжении всего пребывания их может быть больше сотни

Технический директор «RedSys-Поволжье» Василий Макаров вспоминает, что с самого начала ему «показалась дикой практика, когда для каждой инфраструктуры строится свое кабельное хозяйство». Аналогичной точки зрения – необходимости строить единую СКС, имеющую классическую иерархическую структуру и работающую по протоколу TCP/IP – придерживался и Павел Сотченко. Такое решение позволило бы не только оптимизировать саму инфраструктуру, но и значительно сократить сроки и бюджет проекта. Поэтому заказчик и интегратор вместе разработали и защитили решение у гостиничного оператора.

В цифрах предложенное решение выглядит примерно так. Бюджет строительства гостиницы, судя по данным отраслевой прессы, составил около 1,5 млрд рублей. Как говорит Павел Сотченко, стоимость всех ИТ-решений в таком отеле может достигать 15% от цены строительства. При этом успешно реализованное RedSys решение в нижегородской гостинице позволило сократить ИТ-бюджет примерно на 60%.

От идеи и до воплощения ИТ-инфраструктуры отеля прошло около двух лет. До конца прошлого года в гостинице шла опытная эксплуатация систем уже на реальной нагрузке во время обслуживания первых клиентов. Передовой характер проекта подтверждает Василий Макаров: «Мы работали с современным заказчиком, который хорошо разбирался в технологиях и хотел построить передовое решение с таким расчетом, чтобы его не пришлось перестраивать в ближайшие годы».

Для Павла Сотченко и Василия Макарова серьезным испытанием стали корпоративные требования сети отелей Sheraton. Они описаны в многостраничных брендбуках и включают требования к дизайну решений, технологиям и техническим средствам. Следовать этим стандартам и спецификациям сложно, потому что они не всегда учитывают особенности местного рынка и наработанной конкретными интеграторами практики, но Павел Сотченко считает, что они очень полезны: «Я работал с такими брендбуками уже на строительстве трех гостиниц и знаю их преимущества – с ними вам передают опыт всей огромной сети, который просто нужно применить на вашем проекте».

Авторам проекта пришлось переступить через устойчивые представления буквально всех вокруг о том, что использование единой сети передачи данных небезопасно, что оно ведет к понижению отказоустойчивости систем в целом, а использование единого транспортного протокола означает проблемы в реализации и обслуживании.

Отдельным испытанием для интегратора стала работа в уже готовых помещениях, где был проведен ремонт. Их дизайн разработал один из самых известных в мире специалистов в этой области Жак Гарсия. Требовалось большое мастерство монтажников, чтобы проложить сеть и, в частности, повесить видеокамеры максимально аккуратно, не нарушая внутреннюю отделку помещений.

Сеть передачи данных построена на решениях Brocade и включает 50 коммутаторов и 15 узлов передачи данных. 130 камер наблюдения находятся под управлением видеосервера Hikvision Blazer, который раньше в России никто не инсталлировал. По словам Василия Макарова, его установка не представляла собой проблем, поскольку и камеры были закуплены у того же производителя. Для телефонной связи внедрена АТС Avaya с базовыми станциями DECT и подключением к оператору по IP.

Также впервые на этом проекте была реализована система виртуализации серверов для гостиничных комплексов. Созданы два двухсерверных кластера Fujitsu – они зарезервированы для соответствия требованиям отказоустойчивости и доступности двух десятков серверов под управлением VMware. Отдельно Павел Сотченко отмечает, что при 80-процентном заполнении отеля сеть будет загружена не более, чем на 25%.

ИТ в гостинице сопровождают гостя с того момента, как он переступает порог и до его выселения. Только для заселения постояльца необходимо задействовать 6-8 процессов, а на протяжении всего пребывания их может быть больше сотни. Попытки выполнить их вручную будут занимать часы и сутки, а некоторые процессы без техники невозможны вообще. Поэтому современная гостиница без ИТ не может существовать. А такие проекты, как в Sheraton, опровергают утверждение их же авторов о том, что «гостиница – тупиковая ветвь развития ИТ». Более того, ИТ-директор проекта считает, что полученные результаты могут быть учтены в будущих брендбуках Sheraton.

