Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего
Цифровая трансформация бизнеса – предмет многих обсуждений, но немногих примеров. Говорят о ней в контексте самых разных технологий, подходов и методик, но мало кто готов отчитаться о произошедших изменениях или продемонстрировать впечатляющий результат. Проблемам перехода на цифровую модель посвящены многочисленные статьи и выступления, а недавно вышла в свет целая книга «Изобретая информационные системы будущего».
Одна из видимых проблем заключается в отсутствии однозначного определения, четких требований и подходящих инструментов. Напомним, что одна из целей цифровизации – повышение эффективности бизнеса. Но попытки перейти к цифровой модели, опираясь на существующие ИТ-инфраструктуры, вряд ли приведет к желаемому эффекту.
Так, например, повышение эффективности управления производством в современных условиях предусматривает использование различных элементов концепции «Индустрия 4.0»: интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной реальности и других. Для внедрения таких технологий ИТ-инфраструктура предприятия должна быть максимально гибкой и масштабируемой, ИТ-системы должны быть легко настраиваемы и интегрированы. Но в большинстве случаев предприятия сталкиваются с одинаковой проблемой: современные ИС плохо адаптируются к внешним изменениям.
Проблемы современных ИС
Современные информационные системы – зрелые, функциональные решения. Они отвечают большинству бизнес-требований, предлагают разнообразные средства для различных задач, экономичны в использовании и владении. Но тем мне менее, типичная ИТ-инфраструктура предприятия – это сложный многокомпонентый программно-аппаратный комплекс. Ими сложно управлять. Чем больше подсистем и решений включено в ИТ-инфраструктуру, тем выше вероятность, что для управления таким «зоопарком» будут использованы надстройки, вторичные информационные системы. Одна из причин – лоскутная автоматизация, которая имела место на заре информатизации предприятий, а сейчас переживает второе рождение.
«Большая часть современных ИТ-ландшафтов, к сожалению, проектировались и создавались многие годы и даже десятилетия назад, – считает Кирилл Меньшов, директор по информационным технологиям ПАО Банк «ФК Открытие». – Тогда было принято под разные ИТ-системы выбирать наиболее подходящие технические решения. Как результат, ИТ-инфраструктура многих компаний сегодня представляет собой лоскутное одеяло различных решений. Единственным позитивным моментом является значительное распространение виртуализации, более-менее «причесавшее» столь пестрый ландшафт, но не изменившее его суть».
Цифровая трансформация, напротив, подразумевает своей целью прозрачность, управляемость, простоту и надежность ИТ-решений, возможность функционирования систем с минимальным участием людей. Цифровая модель, в которой главный фактор успеха – это быстрая реакция на изменения рынка, получает все большую популярность у бизнеса. Компаниям нужны решения, позволяющие получать результат немедленно, несущие глобальное сокращение всех затрат.
«На начальном этапе ИТ-решения внедрялись на общей волне автоматизации: не до конца осознанно, без особых мыслей о целеполагании, а «потому что все внедряют». Затем заказчиками двигало стремление получить экономический эффект с помощью ИТ, – поясняет Леонид Тихомиров, руководитель группы компаний ITPS. – Сейчас мы наблюдаем рост числа заказчиков, для которых информационные технологии являются неотъемлемой частью трансформации бизнес-процессов с целью повышения эффективности бизнеса в целом. Важное изменение в потребностях заказчиков – это курс на внедрение таких решений, которые дают понятный экономический эффект в максимально короткий срок. Экономической эффективности своих инвестиционных затрат на ИТ заказчики уделяют гораздо больше внимания, чем ранее».
По мнению Рината Гимранова, начальника управления ИТ «Сургутнефтегаза», основные проблемы сегодняшних ИС связаны с их «врожденным недостатком»: они обеспечивают выполнение только формального, четко структурированного перечня заранее предусмотренных действий по хранению и обработке информации. Но деловая среда постоянно меняется, возникают новые задачи обработки информации, которые выходят за рамки перечня заранее предусмотренных действий. Адаптация существующих решений для возникающих задач требует больших финансовых и временных затрат, так как программное обеспечение ИС приходится дорабатывать или даже заново проектировать.
Как создать информационную систему будущего
Очевидно, что цифровая трансформация требует формализации и нового архитектурного подхода. Об одном из решений этой задачи говорит Тагир Яппаров, председатель совета директоров группы компаний «АйТи»: «ИТ-ландшафт современных компаний по факту разрозненный. Есть объединение на уровне данных, но часто его нет на уровне бизнес-процессов. То есть системы часто замкнуты внутри подразделений и не поддерживают сквозные процессы. И это – одна из причин низкой эффективности работы сотрудников компаний.
Сегодня проходит очередная волна смены архитектуры корпоративных информационных систем. И в современных системах отдельно выделяется слой процессной автоматизации, который стоит над другими технологиями. Он интегрируется с другими, унаследованными системами и позволяет их сохранить в компании – они становятся источниками данных для него. То есть речь не идет о том, что нужно выкинуть все старое вместе с инвестициями и купить новое. Слой процессной автоматизации позволяет интегрировать бизнес-процессы, которые ранее были разорваны между системами, и автоматизировать их вплоть до нижних исполнительских уровней».
Другого подхода придерживается Ринат Гимранов, в соавторстве с Игорем Холиным, мастером ТРИЗ, написавший книгу «Изобретая информационные системы будущего». По его мнению, существующие подходы (например, сервисно-ориентированная архитектура) позволяют лишь частично повысить адаптивность информационных систем. Так, SOA позволяет выделять из бизнес-процессов предприятия обособленные самостоятельные и повторяющиеся части, между которыми в информационной системе организуется стандартизованное взаимодействие. И в случае изменений в предметной области требуется перепроектировать только те части системы, которые затронуты изменениями, оставив нетронутой всю ИС или ее значительную часть. Но на практике требованиям адаптивности удовлетворяют только так называемые «композитные приложения», которые можно разработать так, чтобы они не «скреплялись намертво», а менялись в соответствии с переменами в бизнесе. И с их помощью можно реализовать лишь малую часть всех бизнес-процессов.
К недостаткам традиционных решений авторы также относят сложности в управлении информацией и получении необходимых знаний из таких систем и низкую комфортность труда при работе с неэргономичными графическими интерфейсами.
Как обойти эти проблемы и создать гибкие, адаптивные и удобные информационные системы нового поколения? Программное обеспечение для них должно уметь легко и быстро изменяться, отвечая произошедшим или предполагаемым изменениям. Кроме того, у пользователя должна быть возможность выполнять любые неструктурированные и не предусмотренные заранее действия с информацией, формировать любые запросы к системе и получать ответы в реальном времени.
Проблема проектирования подобных решений заключается в отсутствии необходимого математического аппарата, на который можно было бы опереться. Авторы предлагают в поисках решения обратиться к теории систем, в частности к понятию эмержентной стратификации. Более подробно об этом подходе и его практической реализации на примере онтологической цифровой платформы «УБ-Мангуст» и Comindware Business Application Platform можно прочитать в книге.
Какими будут информационные системы будущего
Описанная в книге онтологическая платформа позволяет отказаться от жесткой архитектуры монолитных приложений и преодолеть недостатки SOA с помощью гибкой онтологической архитектуры в стиле «управляемой атомизации», обеспечивающей возможность мгновенного исполнения информационных бизнес-сервисов, формирующихся в нужное время для конкретной операции (запроса, действия, события). Это обеспечивает пользователю возможность выполнять любые, не формализованные заранее действия в информационной системе и в текущих бизнес-процессах предприятия – другими словами, можно мгновенно выполнить любой запрос к системе, независимо от его сложности, от того, относится он к учетным или транзакционным процедурам, к бизнес-аналитике или поддержке принятия решений. Новый подход позволяет ИТ-службе предприятия легко адаптировать функциональность информационной системы к внешним изменениям деловой среды; система может быть адаптирована как к уже произошедшим, так и к предполагаемым изменениям. Спроектированные в этой методологии системы эффективно работают при постоянно меняющихся потребностях пользователя и при любом изменении условий деловой среды предприятия.