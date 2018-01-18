Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего

Цифровая трансформация бизнеса – предмет многих обсуждений, но немногих примеров. Говорят о ней в контексте самых разных технологий, подходов и методик, но мало кто готов отчитаться о произошедших изменениях или продемонстрировать впечатляющий результат. Проблемам перехода на цифровую модель посвящены многочисленные статьи и выступления, а недавно вышла в свет целая книга «Изобретая информационные системы будущего».

Одна из видимых проблем заключается в отсутствии однозначного определения, четких требований и подходящих инструментов. Напомним, что одна из целей цифровизации – повышение эффективности бизнеса. Но попытки перейти к цифровой модели, опираясь на существующие ИТ-инфраструктуры, вряд ли приведет к желаемому эффекту.

Так, например, повышение эффективности управления производством в современных условиях предусматривает использование различных элементов концепции «Индустрия 4.0»: интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной реальности и других. Для внедрения таких технологий ИТ-инфраструктура предприятия должна быть максимально гибкой и масштабируемой, ИТ-системы должны быть легко настраиваемы и интегрированы. Но в большинстве случаев предприятия сталкиваются с одинаковой проблемой: современные ИС плохо адаптируются к внешним изменениям.

Проблемы современных ИС

Современные информационные системы – зрелые, функциональные решения. Они отвечают большинству бизнес-требований, предлагают разнообразные средства для различных задач, экономичны в использовании и владении. Но тем мне менее, типичная ИТ-инфраструктура предприятия – это сложный многокомпонентый программно-аппаратный комплекс. Ими сложно управлять. Чем больше подсистем и решений включено в ИТ-инфраструктуру, тем выше вероятность, что для управления таким «зоопарком» будут использованы надстройки, вторичные информационные системы. Одна из причин – лоскутная автоматизация, которая имела место на заре информатизации предприятий, а сейчас переживает второе рождение.

«Большая часть современных ИТ-ландшафтов, к сожалению, проектировались и создавались многие годы и даже десятилетия назад, – считает Кирилл Меньшов, директор по информационным технологиям ПАО Банк «ФК Открытие». – Тогда было принято под разные ИТ-системы выбирать наиболее подходящие технические решения. Как результат, ИТ-инфраструктура многих компаний сегодня представляет собой лоскутное одеяло различных решений. Единственным позитивным моментом является значительное распространение виртуализации, более-менее «причесавшее» столь пестрый ландшафт, но не изменившее его суть».

Цифровая трансформация, напротив, подразумевает своей целью прозрачность, управляемость, простоту и надежность ИТ-решений, возможность функционирования систем с минимальным участием людей. Цифровая модель, в которой главный фактор успеха – это быстрая реакция на изменения рынка, получает все большую популярность у бизнеса. Компаниям нужны решения, позволяющие получать результат немедленно, несущие глобальное сокращение всех затрат.

«На начальном этапе ИТ-решения внедрялись на общей волне автоматизации: не до конца осознанно, без особых мыслей о целеполагании, а «потому что все внедряют». Затем заказчиками двигало стремление получить экономический эффект с помощью ИТ, – поясняет Леонид Тихомиров, руководитель группы компаний ITPS. – Сейчас мы наблюдаем рост числа заказчиков, для которых информационные технологии являются неотъемлемой частью трансформации бизнес-процессов с целью повышения эффективности бизнеса в целом. Важное изменение в потребностях заказчиков – это курс на внедрение таких решений, которые дают понятный экономический эффект в максимально короткий срок. Экономической эффективности своих инвестиционных затрат на ИТ заказчики уделяют гораздо больше внимания, чем ранее».

По мнению Рината Гимранова, начальника управления ИТ «Сургутнефтегаза», основные проблемы сегодняшних ИС связаны с их «врожденным недостатком»: они обеспечивают выполнение только фор­мального, четко структурированного перечня заранее предусмотренных действий по хранению и обработке информации. Но деловая среда постоянно меняется, возникают новые задачи обработки информации, которые выходят за рамки перечня заранее предусмотренных действий. Адаптация существующих решений для возникающих задач требует больших финансовых и временных затрат, так как программное обеспечение ИС приходится дорабатывать или даже заново проектировать.

Как создать информационную систему будущего

Очевидно, что цифровая трансформация требует формализации и нового архитектурного подхода. Об одном из решений этой задачи говорит Тагир Яппаров, председатель совета директоров группы компаний «АйТи»: «ИТ-ландшафт современных компаний по факту разрозненный. Есть объединение на уровне данных, но часто его нет на уровне бизнес-процессов. То есть системы часто замкнуты внутри подразделений и не поддерживают сквозные процессы. И это – одна из причин низкой эффективности работы сотрудников компаний.

Сегодня проходит очередная волна смены архитектуры корпоративных информационных систем. И в современных системах отдельно выделяется слой процессной автоматизации, который стоит над другими технологиями. Он интегрируется с другими, унаследованными системами и позволяет их сохранить в компании – они становятся источниками данных для него. То есть речь не идет о том, что нужно выкинуть все старое вместе с инвестициями и купить новое. Слой процессной автоматизации позволяет интегрировать бизнес-процессы, которые ранее были разорваны между системами, и автоматизировать их вплоть до нижних исполнительских уровней».

Другого подхода придерживается Ринат Гимранов, в соавторстве с Игорем Холиным, мастером ТРИЗ, написавший книгу «Изобретая информационные системы будущего». По его мнению, существующие подходы (например, сервисно-ориентированная архитектура) позволяют лишь частично повысить адаптивность информационных систем. Так, SOA позволяет выделять из бизнес-процессов предприятия обособленные самосто­ятельные и повторяющиеся части, между которыми в информационной системе организуется стандартизованное взаимодействие. И в случае изменений в предметной области требуется перепро­ектировать только те части системы, которые затронуты изменениями, оставив нетронутой всю ИС или ее значительную часть. Но на практике требованиям адаптивности удовлетво­ряют только так называемые «композитные приложения», которые можно разработать так, чтобы они не «скреплялись намертво», а менялись в со­ответствии с переменами в бизнесе. И с их помощью можно реализовать лишь малую часть всех бизнес-процессов.

К недостаткам традиционных решений авторы также относят сложности в управлении информацией и получении необходимых знаний из таких систем и низкую комфортность труда при работе с неэргономичными графическими интерфейсами.

Как обойти эти проблемы и создать гибкие, адаптивные и удобные информационные системы нового поколения? Программное обеспечение для них должно уметь легко и быстро изменяться, отвечая произошедшим или предполагаемым изменениям. Кроме того, у пользователя должна быть возможность выполнять любые неструк­турированные и не предусмотренные заранее действия с информацией, формировать любые запросы к системе и получать ответы в реальном времени.

Проблема проектирования подобных решений заключается в отсутствии необходимого математического аппарата, на который можно было бы опереться. Авторы предлагают в поисках решения обратиться к теории систем, в частности к понятию эмержентной стратификации. Более подробно об этом подходе и его практической реализации на примере онтологической цифровой платформы «УБ-Мангуст» и Comindware Business Application Platform можно прочитать в книге.

Какими будут информационные системы будущего

Описанная в книге онтологическая платформа позволяет отказаться от жесткой архитектуры монолитных приложений и преодолеть недостатки SOA с помощью гибкой онтологической архитектуры в стиле «управляемой атомизации», обеспечивающей возможность мгновенного исполнения информационных бизнес-сервисов, формирующихся в нужное время для конкретной операции (запроса, действия, события). Это обеспечивает пользователю возможность выполнять любые, не формализованные заранее действия в информационной системе и в текущих бизнес-процессах предприятия – другими словами, можно мгновенно выполнить любой запрос к системе, независимо от его сложности, от того, относится он к учетным или транзакционным процедурам, к бизнес-аналитике или поддержке принятия решений. Новый подход позволяет ИТ-службе предприятия легко адаптировать функциональность информационной системы к внешним изменениям деловой среды; система может быть адаптирована как к уже произошедшим, так и к предполагаемым изменениям. Спроектированные в этой методологии системы эффективно работают при постоянно меняющихся потребностях пользователя и при любом изменении условий деловой среды предприятия.

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