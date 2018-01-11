Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года

В федеральном законодательстве изменения регламентируют такие вопросы, как использование госинформсистем на гражданской службе, госзакупка иностранного ПО, гостайна и обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. На региональном уровне изменения связаны с задачами информатизации отдельных субъектов федерации и функционирования региональных информационных систем.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Поправки к КоАП РФ призваны сформировать систему контроля и ответственности за несоблюдение стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения. К единообразию приведено применение административной ответственности для субъектов электроэнергетики и теплоснабжения.

Нарушение субъектом оптового или розничного рынка электроэнергии установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования данных влечет штраф. Ответственность теперь грозит и при предоставлении заведомо ложных сведений. Напомним, что для должностных лиц размеры штрафа варьируются от p20 тыс. до p30 тыс., для юрлиц – от p200 тыс. до p500 тыс.

Смягчена ответственность за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ. Установлено, кому ответственность не грозит. Предусмотрены особенности назначения наказания. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, об устранении нарушений законодательства о ГИС ЖКХ повлечет штраф в размере от p5 тыс. до p10 тыс.

Ранее уже была предусмотрена ответственность за непредоставление (передачу заведомо ложных) сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий. Она распространена на операторов (в т. ч. региональных) по обращению с твердыми коммунальными отходами, на теплоснабжающие организации. Наказывать будут и должностных лиц органов власти, осуществляющих регулирование цен (тарифов).

Напомним, что штраф для должностных лиц варьируется в пределах от p5 тыс. до p20 тыс., для юрлиц – от p100 тыс. до p500 тыс., а если правонарушение совершается не впервые, то грозит дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет. Закон вступает в силу с 1 января 2018 г. Для лиц, осуществляющих деятельность на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, отдельные положения, связанные с ГИС ЖКХ, применяются с 1 июля 2019 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе Российской Федерации»

Закреплено использование госинформсистем на гражданской службе. Так, на федеральной гражданской службе используется федеральная госинформсистема в области госслужбы. Порядок использования системы определяет Правительство РФ, а особенности ее использования в отдельных федеральных госорганах – Президент РФ.

Для гражданской службы в региональных госорганах используется федеральная госинформсистема в области госслужбы или будет создаваться совместимая с ней госинформсистема в области гражданской службы региона. Сведения из личных дел служащих хранятся в базах данных госинформсистем (ранее – на электронных носителях). Предусмотрено создание реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение. Он размещается на сайте федеральной госинформсистемы. Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 386-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О связи» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»

Скорректирован Закон о связи. Предусмотрено, что при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи. Указано, что оператор подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающий передачу СМС абонента, инициирующего отправление СМС, при передаче СМС обязан передавать в неизменном виде абонентский номер, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи.

Оператор связи, с сети связи которого инициируется телефонный вызов, обязан передавать в сеть связи другого оператора связи, участвующего в установлении телефонного соединения, в неизменном виде абонентский номер, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему вызов. Оператор связи, участвующий в установлении телефонного соединения, обязан передавать в сеть связи другого оператора связи в неизменном виде полученный абонентский номер.

Оператор связи, с сети передачи данных которого инициируется соединение для целей передачи голосовой информации, обязан передавать в сеть передачи данных другого оператора связи, участвующего в установлении соединения, в неизменном виде уникальный код идентификации, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему соединение. В случае выявления при оказании услуг по пропуску трафика нарушений указанных требований оператор связи будет прекращать оказывать услуги по пропуску трафика на свою сеть связи. Указанные поправки вступают в силу по истечении 30 дней после официального опубликования.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 367-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры»

Ратифицировано российско-китайское соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры. Цель – предотвратить несанкционированный доступ к охраняемым технологиям и их несанкционированную передачу, в частности, применительно к сотрудничеству в области ракетно-космической деятельности, включая создание и эксплуатацию средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Соглашение регламентирует объем и порядок доступа сторон как к техническим данным, так и к материальной части, связанным с совместными проектами на всех этапах их осуществления: в процессе разработки и создания охраняемых изделий и технологий, в ходе их транспортировки, при таможенном контроле, подготовке и эксплуатации средств выведения и соответствующей наземной космической инфраструктуры, а также при возможных нештатных ситуациях. Прописан порядок действия экспортных или импортных лицензий (разрешений), сертификатов конечного пользователя и иных разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий. Урегулированы вопросы защиты и обмена различного вида информацией. В отношении экспортируемых охраняемых изделий и технологий на территории государства импортирующей стороны не применяются такие меры, как обращение взыскания или арест до вынесения судебного решения, а сами изделия и технологии не используются в качестве залога или иного обеспечения.

Указ Президента РФ от 22 декабря 2017 г. N 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации»

Ранее на ФСБ России были возложены полномочия по созданию системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информресурсы России (информсистемы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на территории нашей страны и в диппредставительствах и консульских учреждениях России за рубежом). Решено возложить на Службу функции федерального органа власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования системы.

Уточнено, что ресурсы включают в себя информсистемы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, находящиеся на территории нашей страны, в диппредставительствах и консульских учреждениях России. Пересмотрены задачи системы. Скорректированы Положение о Службе и Указ Президента РФ о создании системы. Указ вступает в силу с 01.01.2018 г.

Указ Президента РФ от 22 декабря 2017 г. N 621 «О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203»

Росрезерв включен в список госорганов, уполномоченных распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне (например, данными о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности, обеспечении безопасности или эксплуатации режимных объектов, не подпадающими под международные обязательства России). Некоторыми сведениями ведомство уполномочено распоряжаться вместо Минэкономразвития России. Это, например, информация о содержании планов подготовки страны или ее отдельных регионов к возможным военным действиям.

Напоминаем, что с 2016 г. Росрезерв подведомственен Правительству РФ (ранее – Минэкономразвития России). Указ вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Президента РФ от 22 декабря 2017 г. N 450-рп «О внесении изменения в перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г. N 151-рп»

Руководитель Росрезерва наделен полномочиями относить сведения к гостайне. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2017 г. N 1604 «О предоставлении субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему промышленности и размещении информации государственной информационной системы промышленности в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Утверждены правила, по которым промышленники, государственные и местные органы предоставляют сведения для включения в госинформсистему промышленности. Так, оператор системы создает электронные формы, соответствующие формам предоставления информации для включения в систему. Приведен перечень таких форм. Определены предоставляемые сведения (например, о промышленности и прогнозе ее развития). Указана системная информация, которая обязательно размещается в открытом доступе в Интернете. Постановление вступает в силу через 180 дней со дня его официального опубликования, кроме поручений Минпромторгу России, вступающих в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. N 1567 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа»

Регламентирован порядок информационного взаимодействия ФСС РФ, страхователей, медорганизаций и ФГУ медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности формируется в электронном виде с письменного согласия пациента, если медорганизация и страхователь (работодатель) являются участниками информационного взаимодействия. Для обмена сведениями используется информационная система «Соцстрах».

Определен перечень сведений, предоставляемых в систему участниками информационного обмена. Установлены сроки передачи сведений. Так, данные для формирования листка нетрудоспособности будут предоставляться в систему медорганизациями в течение одного рабочего дня с момента начала формирования листка нетрудоспособности в электронной форме. Сведения для исчисления пособий будут предоставлять работодатели с учетом сроков, установленных для назначения и выплаты страхового обеспечения.

Информация о сформированных в электронном виде листках нетрудоспособности и выплаченных на их основании пособиях будет отражаться в личных кабинетах на сайте ФСС РФ, а также в личном кабинете на портале госуслуг. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. N 1505 «О доступе нотариусов к государственной информационной системе миграционного учета и базовому государственному информационному ресурсу регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации при установлении личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия»

Доступ нотариусов к системе миграционного учета и базовому ресурсу регистрационного учета российских граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны при установлении личности гражданина, его представителя или представителя юрлица, обратившихся за совершением нотариального действия, предоставляется МВД России. Перечислены нормативные правовые акты, которыми следует при этом руководствоваться.

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. N 1594 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236»

Уточнен порядок соблюдения запрета на госзакупки иностранного ПО. Помимо единого реестра российского ПО предусмотрено создание единого реестра ПО из других стран ЕАЭС. Утверждены правила формирования и ведения последнего. Программы и базы данных, включенные в реестр евразийского ПО, разрешено закупать для госнужд. Условия допуска такого ПО к закупкам приравнены к условиям для российского ПО.

Предусмотрено также создание федеральной госинформсистемы, обеспечивающей ведение обоих реестров. Уточнено понятие «программное обеспечение». Скорректированы правила определения принадлежности ПО, а также требования к реестровой записи о нем. Изменены порядок и сроки регистрации, рассмотрения заявлений о включении сведений о ПО в реестр российского ПО; проверки сведений, указанных в заявлении. Пересмотрен порядок и сроки внесения изменений в сведения о правообладателе (правообладателях) ПО. Эти направлено на недопущение перехода прав на ПО под контроль иностранных организаций и физлиц. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. N 1576 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 759»

Скорректированы правила хранения организаторами распространения информации в Интернете сведений о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей и данных об этих пользователях. При обеспечении работы коммуникационного интернет-сервиса хранению подлежит также информация о видеосообщениях пользователей. Организаторы коммуникационных интернет-сервисов обязаны предоставлять уполномоченным подразделениям ФСБ России круглосуточный удаленный доступ к сервису для получения хранящейся информации. Срок хранения информации увеличен до 1 года.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2017 г. N 1547 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»

Скорректировано Положение о Роскомнадзоре. Установлено, что Служба ведет реестр зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Соответствующие изменения внесены в Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Указанные поправки вступают в силу с 01.09.2018 г.

Также в Правилах прописано, что в случае подачи физлицом заявления о регистрации в электронной форме оно может быть подписано простой ЭП в соответствии с Правилами использования такой подписи при оказании государственных и муниципальных услуг. Предусмотрено указание в заявлении номера и даты решения Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот, на основании которого планируется использовать радиоэлектронные средства или высокочастотные устройства.

Данные поправки вступают в силу со дня официального опубликования. Минкомсвязи России поручено не позднее 01.05.2018 г. утвердить требования к формированию реестра и предоставлению выписки из него, а также форму такой выписки.

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2017 г. N 2697 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Техническая диагностика. Расчеты и испытания на прочность»

Технический комитет по стандартизации «Техническая диагностика» переименован. Новое название – «Техническая диагностика. Расчеты и испытания на прочность». Установлено, как организована его деятельность. Перечислены объекты стандартизации, которые закреплены за комитетом. По отдельным направленям он работает совместно с комитетами «Надежность в технике» и «Металлопродукция из черных металлов и сплавов». Секретариат ведет АО «НИЦ КД». Утверждены состав и структура комитета, положение о нем.

На комитет возложены функции постоянно действующего национального рабочего органа в МТК «Техническая диагностика». Комитет участвует (с правом голосования) в работе ИСО/ТК 119/ПК 3 «Методы отбора и испытаний материалов, полученных методом порошковой металлургии», ИСО/ТК 164/ПК 5 «Испытания на усталостную прочность». Без права голосования – в работе ИСО ТК 108/ПК 5 «Мониторинг состояния и диагностика машин», ИСО/ТК 135 «Методы неразрушающего контроля», ИСО/ТК 135/ПК 3 «Ультразвуковой контроль», СЕН/ТК 138 «Неразрушающий контроль». Утратил силу приказ о деятельности технического комитета по стандартизации ТК 132 «Техническая диагностика».

Региональное законодательство

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 2 декабря 2017 г. N 515 «О порядке определения размера платы за размещение средств подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики»

Урегулированы отношения по определению размера платы за размещение средств подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики. Приведена формула расчета величины годовой платы за размещение средств связи. Разъяснение вопросов, возникающих при определении размера платы, осуществляет Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики.

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 5 декабря 2017 г. N 517 «О внесении изменения в Перечень общедоступной информации (наборов данных) о деятельности министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 10.04.2017 N 118»

В новой редакции представлен перечень общедоступной информации (наборов данных) о деятельности министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных. Так, в обновленный перечень входят 27 наборов открытых данных, прежде – всего 20. На официальном сайте размещается следующая информация: распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста; реестр водопользователей по договорам водопользования; реестр государственной регистрации лицензий на право пользования недрами на общераспространенные полезные ископаемые; сведения о федеральном государственном лесном надзоре «лесной охране»; состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса; характеристика лесов по целевому назначению: о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах и о резервных лесах и др. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 22 декабря 2017 г. N 530-п «Об автоматизированной информационной системе осуществления государственного контроля (надзора) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

На базе системы информационного обеспечения государственного экологического контроля «Эконадзор» Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа создается автоматизированная информационная система осуществления государственного контроля (надзора) в ХМАО – Югре. Определены цели и задачи создания, принципы и функции автоматизированной информационной системы осуществления государственного контроля (надзора) в автономном округе.

Департамент информационных технологий автономного округа определен государственным заказчиком работ по развитию и сопровождению автоматизированной информационной системы осуществления государственного контроля (надзора) в автономном округе, а также оператором инфраструктуры, обеспечивающей ее функционирование. Департамент экономического развития автономного округа определен оператором автоматизированной информационной системы осуществления государственного контроля (надзора) в автономном округе.

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21 декабря 2017 г. N 546 «О Министерстве информатизации и связи Удмуртской Республики»

Министерством информатизации и связи, являющимся правопреемником Агентства информатизации и связи, осуществляются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере информатизации и связи в Удмуртской Республике. Определены полномочия и организация деятельности Министерства. Установлена предельная штатная численность работников Министерства в количестве 35 штатных единиц. Отдельные положения постановления вступают в силу со дня государственной регистрации изменений в учредительные документы, вносимых в связи с переименованием Агентства информатизации и связи в Министерство информатизации и связи.

Постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2017 г. N 660-П «Об утверждении Концепции информатизации Саратовской области до 2022 года»

Концепция информатизации Саратовской области принята в целях дальнейшего развития и повышения эффективности, оптимизации существующей информационной инфраструктуры, усовершенствования организационного, методического и нормативно-правового процесса информатизации области. В концепции отражены положения, затрагивающие использование информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического развития Саратовской области, положения, касающиеся повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов власти Саратовской области. Особое внимание уделено вопросам развития региональной информатизации. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Воронежской области от 7 декабря 2017 г. N 977 «Об утверждении Порядка рассмотрения прямых обращений инвесторов в электронной форме к руководству Воронежской области»

Данный порядок устанавливает требования к организации работы при регистрации и рассмотрении обращений инвесторов, касающихся вопросов инвестиционной деятельности, поступающих в электронной форме через канал прямой связи с руководством Воронежской области. Прямые обращения регистрируются организационным управлением правительства Воронежской области в день поступления и подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня регистрации. Зарегистрированные прямые обращения, адресованные губернатору Воронежской области, в день регистрации направляются посредством базы данных АС ДОУ «Обращения инвесторов» на рассмотрение губернатору.

Департамент экономического развития Воронежской области ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает информацию о количестве поступивших за отчетный период прямых обращений в информационной системе «Инвестиционный портал Воронежской области». Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Закон Санкт-Петербурга от 26 декабря 2017 г. N 846-156 «О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга «О порядке распоряжения имуществом, находящимся в собственности Санкт-Петербурга, предназначенным для производства и распространения радио-, теле-, видеопродукции» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 13 декабря 2017 года)

Утратившим силу объявляется Закон Санкт-Петербурга от 3 марта 1999 г. N 42-8 «О порядке распоряжения имуществом, находящимся в собственности Санкт-Петербурга, предназначенным для производства и распространения радио-, теле-, видеопродукции» (эти вопросы урегулированы действующим федеральным законодательство и дополнительного урегулирования не требуют). Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.