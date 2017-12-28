ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей

Цифровизация распространяется с оглушительной скоростью и охватывает новые отрасли. Не отстает от тенденций времени и медицина, в которой в последнее время произошли буквально тектонические ИТ-сдвиги: ЕГИСЗ, непрерывное медицинское образование и, наконец, закон о телемедицине, который вступает в силу 1 января 2018 г.

Отрасль меняется очень быстро. Разнообразные электронные сервисы, справочники, приложения и просто онлайно-источники информации приходят на помощь и врачам и пациентам. Изменения инициированы сразу с нескольких сторон. Драйверами цифровизации выступает государство, врачи и медицинские работники, а также фармацевтика, которая начала меняться одной из первых.

Телемедицина

Одно из самых любопытных направлений – развитие в России телемедицины. Телемедицина – инструмент здравоохранения, представляющий собой использование цифровых информационных и телекоммуникационных технологий для дистанционного предоставления медицинской помощи и услуг. «В классическом понимании она используется в тех случаях, когда географическое расстояние между пациентом и медицинским работником является критическим фактором», – говорит Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе ГБУЗ г. Москвы «Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ».

В телемедицине по сути нет ничего нового. Последние 100 лет тем или иным способом телекоммуникации (телеграф, телефон, видеосвязь, факсимильная передача данных, компьютерные сети, интернет) применялись и применяются в медицинских целях. Однако только в 2017 г. в России был подписан закон о телемедицине – его ожидали почти 20 лет. Он вступает в силу с 1 января 2018 г., отдельные положения – с 1 января 2019 г. Этот закон стимулировал развитие большого числа новых проектов и площадок, призванных создать технологическую базу для взаимодействия пациентов и врачей. Эксперты говорят, что проекты имеют два основных вектора: дистанционные консультации и системы дистанционного мониторинга физиологических функций организма с использованием различных девайсов.

«Телемедицина разделена на две самостоятельные ветви: врач-врач и пациент-врач, – поясняет Владзимирский. – Под первой понимают дистанционное взаимодействие медицинских организаций или отдельных медицинских работников. А под второй – прямое дистанционное взаимодействие пациента и медицинского работника. Первая давно и широко применяется во всем мире, в том числе и в России. Более того, она была сформирована во многом благодаря усилиям и трудам многих еще советских ученых, врачей и инженеров». Применение телемедицины «врач-врач» уже давно есть в федеральном законодательстве, а в ряде регионов она финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ситуация с телемедициной «пациент-врач» иная. Ее методология еще находится в стадии формирования. Тотальное распространение интернета и мобильных устройств привели к формированию принципиально новых запросов и систем отношений в здравоохранении. Принятые в первом чтении поправки к закону, в том числе регламентируют именно телемедицину «пациент-врач», фокусируясь на вопросах легитимности и безопасности прямого дистанционного контакта. Но нужно понимать, что телемедицина не заменяет медицину в традиционном понимании этого слова, а расширяет и дополняет ее возможности.

По мнению Игоря Шадеркина, заведующего отделом развития региональной урологии НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, глава портала «Уровеб.ру», у врачей также появляется возможность изменения лечения пациентов, включая медикаментозную терапию, в зависимости от показателей систем дистанционного мониторинга – и это большой плюс.

«Отдельно хочется сказать, что в законе прописано использование электронных рецептов, – отмечает Шадеркин. – Министерство здравоохранения России создает единую государственную информационную систему ЕГИС, которая должна информационно объединить всю государственную систему здравоохранения, включая документооборот и электронную выписку рецептов. Время покажет, как это будет реализовано на практике. Активно на всех уровнях обсуждается продажа лекарственных препаратов через интернет. В Государственной Думе в первом чтении одобрен соответствующий закон. Вероятно, мы в ближайшее время можем оказаться свидетелями глобальных изменений в системе продаж лекарственных препаратов, где значимую роль могут получить электронные каналы продаж».

Онлайн-образование

Еще одно важное направление – медицинское онлайн-образование. Чем выше уровень врача, чем больше он осведомлен о последних достижениях, тем легче ему справедливо оценить действенность клинических решений, сделанных на основе новейших разработок.од

«Министерство здравоохранения России стимулирует непрерывное медицинское образование (НМО) с применением дистанционных технологий. Все больше врачей получают баллы НМО с помощью электронных методов, – говорит Игорь Шадеркин. – С появлением трансляций профессиональных мероприятий врачи из отдаленных регионов стали получать актуальную информацию по своей специальности непосредственно на рабочем месте. Благодаря интернету растет число вовлеченных врачей в получение информации через профессиональные интернет-ресурсы».

Эффективность цифровых каналов проявляется в значительном сокращении логистических издержек. Это особенно актуально для нашей страны в силу больших расстояний между городами. Например, теперь, когда в обиход врача вошли такие понятия, как вебинары, онлайн-трансляции, видеолекции, курсы дистанционного образования, нет нужды тратить время и ресурсы на частые поездки на конгрессы для повышения своего уровня. Достаточно иметь лишь доступ в интернет и телефон.

«Вебинары и онлайн-конференции для врачей сейчас очень востребованы, – соглашается Сергей Иванников, руководитель департамента маркетинга Biomeds российского подразделения Eli Lilly & Co. – Они позволяют докторам получать новые знания и общаться с коллегами, не покидая дом или кабинет. Эти программы составляются профессионалами и рассчитаны на экспертов, после прослушивания материала участники проходят тестирование – то есть имеется весь необходимый инструментарий дистанционного образования».

Фармацевтика

Фармацевтика – гигантский рынок. Его общий объем в денежном выражении в 2016 г. в России превысил 1,34 трлн рублей, согласно исследованию DSM. Отрасль растет стабильно год от года на протяжении более чем десяти лет, несмотря на негативные внешние факторы в экономике и два крупных кризиса.

«Сейчас мы наблюдаем, как фармацевтические компании адаптируются к новым реалиям, – поясняет Сергей Иванников, руководитель департамента маркетинга Biomeds российского подразделения Eli Lilly & Co. – Главный вывод, который они делают – необходимость скорейшей диджитализации. Тренд появился в США примерно 20–30 лет назад. В конце прошлого десятилетия его подхватили и в России. Теперь отечественная индустрия очень активно применяет новые методы для продвижения фармацевтических продуктов».

Среди новых подходов наибольшую эффективность демонстрируют интерактивные варианты исследований, вебинары, сайты для врачей. В отдельных случаях полезными оказываются и специализированные социальные сети. Все эти и другие инструменты улучшают качество и результат взаимоотношений между производителями лекарств, врачами и пациентами. Причем, работает это сразу на нескольких уровнях.

Интерактивные технологии

Современные фармацевтические компании широко внедряют интерактивный формат представления информации – Interactive Visual Aid (IVA). Фармацевтическая отрасль обладает колоссальным информационным полем. Специфика взаимодействия участников предполагает, что компании передают докторам и профессиональному сообществу большие объемы данных о медицинском применении своих продуктов, их эффективности и безопасности, исследованиях, новых разработках. Формат IVA помогает изложить информацию более удобно, компактно и наглядно.

Медицинские представители, которые еще несколько лет назад использовали громоздкие буклеты и бумажные презентации, теперь демонстрируют врачам результаты исследований эффективности препаратов на планшетах. Современные интерактивные инструменты позволяют не только легко преподнести информацию, но и уточнить, как она была усвоена – тесты позволяют моментально проверить знания.

Онлайн-инструменты

Основными каналами коммуникаций с докторами становятся цифровые: рассылка новостей по электронной почте, вебинары, удаленные визиты «по скайпу», социальные сети, форумы. Конечно, не все эти инструменты одинаково полезны и результативны, поэтому нужно выполнять ручную настройку процессов, грамотно вести аналитику.

Эффективность цифровых каналов в настоящее время проявляется в значительном сокращении логистических издержек. Это особенно актуально для нашей страны в силу больших расстояний между городами. Например, теперь, когда в обиход врача вошли такие понятия, как вебинары, онлайн-трансляции, видеолекции, курсы дистанционного образования, нет нужды тратить время и ресурсы на частые поездки на конгрессы для повышения своего уровня.

Мобильные приложения

Бесплатно распространяемые мобильные приложения для медицинских работников – еще один удобный инструмент, активно используемый фармацевтическими компаниями. Некоторые приложения носят информационный характер, другие – выдают подробные инструкции по использованию конкретных препаратов в борьбе с определенным заболеванием. Если раньше существовали целые оффлайн-школы для больных диабетом, то в наши дни их можно заменить приложением на экране смартфона.

Например, компания Eli Lilly & Co для помощи докторам разработала приложение «УроАтлас». Оно представляет собой интерактивную 3D-модель различных заболеваний, которую намного удобнее использовать, чем плакаты и пластиковые манекены. А с помощью приложения «МедИнфо» врачи могут получать от компании медицинскую информацию по определенным терапевтическим направлениям.

Компания AstraZeneca сделала приложение Grace 2.0, которое анализирует риски для пациентов с острым коронарным синдромом, а также помогает докторам составлять курсы лечения для таких пациентов. Celgene, специализирующаяся на онкологии и воспалениях, выпустила приложение MM Resource Center для людей с миеломной болезнью.

В портфолио Novartis сразу несколько разработок. В частности, у этой компании есть приложение Heart Partner, которое помогает контролировать физическое состояние пациентов с больным сердцем. А французская Sanofi вместе с программистами Voluntis сделали приложение для диабетиков второго типа. С его помощью пациентам удобно следить за необходимым графиком приема лекарств, а все данные об их здоровье доступны лечащему врачу через облачное хранилище.

Что дальше

Развитие цифровых технологий предполагает более тесную связь между всеми участниками рынка. Совершенствование и широкое распространение специальных гаджетов, считывающих информацию о состоянии здоровья пациентов, приведет к упрощению синхронизации с базами данных врачей, что еще больше повысит эффективность лечения. Впрочем, это направление пока скорее перспективное и продвигаемое на энтузиазме, чем реально действующее. Напоминает историю с электромобилями, которые тоже получили некоторую долю рынка за счет энтузиастов и визионеров, но экспоненциального роста пока не видно.