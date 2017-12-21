Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем

Сегодня прикладные специалисты могут решать необходимые вычислительные задачи с помощью самообслуживания (self-service). Оно повышает оперативность работы бизнес-пользователей и их интерес к системе, разгружает собственные ИТ-отделы, снижают зависимость от поставщика. В статье рассматривается практика самообслуживания CPM-систем (Corporate Performance Management, системы управления эффективностью) в российских банках.

Данные – основа управленческой, клиентской, продуктовой и прочей отчетности для финансовых и аналитических служб, бизнес-подразделений, департаментов развития и маркетинга и других подразделений банков. В большинстве случаев сбором и подготовкой данных для анализа занимаются ИТ-специалисты. Согласно исследованиям института TDWI, в среднем выполнение запроса в ИТ-службу на подготовку данных занимает от 2 до 6 дней. Для многих управленческих задач это недопустимое запаздывание в доставке данных, приводящее к утрате их актуальности и в конечном счете к финансовым потерям. Неслучайно одним из основных трендов BI последних лет стала так называемая аналитика самообслуживания, распространившаяся не только на инструменты анализа и визуализации данных, но и на подготовку данных для анализа. Самообслуживание в BI ставит целью исключение ИТ-специалистов из «конвейера по производству отчетности».



На практике реализовать самообслуживание в части подготовки данных с использованием только инструментов BI не просто. Для решения реально возникающих аналитических задач необходимо объединять данные из разных источников, вычислять производные показатели, производить специфические группировки, трансформации, корректировки и прочие манипуляции с данными. Например, задачи сложной подготовки данных для управления прибыльностью и рентабельностью банковского бизнеса решаются приложениями CPM-системы (Corporate Performance Management, системы управления эффективностью). Повысить оперативность процессов подготовки данных для топ-менеджеров, финансистов и бизнес-аналитиков можно, распространив концепцию самообслуживания на CPM. Под «CPM-самообслуживанием» понимается самостоятельная настройка пользователями системы параметров управленческих моделей, а также самостоятельная подготовка данных, прежде всего, их обогащение и настройка алгоритмов для получения необходимых для анализа данных.



По данным TDWI, в среднем выполнение запроса в ИТ-службу на подготовку данных занимает от 2 до 6 дней

Говоря о самообслуживании в CPM, следует помнить еще об одном важном эффекте, помимо оперативности получения данных. Это самообслуживание ИТ-службы, позволяющее поддерживать и развивать систему без обращения к вендору или сократить его участие до минимума. Реализуемость самообслуживания на этом уровне зависит не только от степени методической проработки логической модели приложения и гибкости ПО, но и от стиля отношений заказчика с вендором. Цель вендора должна заключаться в сохранении длительных партнерских отношений с заказчиком, а не удержании заказчика на «игле поддержки».

Далее рассматриваются три примера из практики самообслуживания различных категорий пользователей банковских СРМ-систем, построенных на платформе хранилищ данных «Контур» разработки компании Intersoft Lab.



Самостоятельное развитие модели расчета финансового результата сотрудниками финансового департамента Новикомбанка



АО АКБ «Новикомбанк», входящий в топ-40 российских банков по величине активов, более десяти лет эксплуатирует CPM-решение на платформе «Контур». Интегрированное корпоративное хранилище данных (ХД) обеспечивает накопление всей необходимой информации с достаточным уровнем аналитической детализации. Консолидация данных бухгалтерского учета обеспечивается тиражными приложениями платформы «Реестр контрагентов» и «Главная книга», автоматизация управленческого учета – приложением «Управленческий учет», расчет перераспределения накладных расходов – приложением «Аллокации», расчет трансфертных цен и трансфертных доходов\расходов – приложением «Трансфертное управление ресурсами».



В рамках проекта внедрения комплексной CPM-системы специалисты Intersoft Lab реализовали единую в масштабах банка модель расчета финансового результата с учетом трансфертной стоимости ресурсов и разнесения накладных расходов с аналитической детализацией по бизнес-направлениям, точкам продаж и клиентам. Модель, предложенная банком и отражающая его аналитические потребности, оказалась достаточно сложной. Pаспределение накладных расходов выполняется с использованием около полусотни вычисляемых по данным хранилища кост-драйверов.



Фото: Depositphotos Управленческие модели требуют постоянной корректировки для адаптации к неизбежно происходящим изменениям

Как известно, управленческие модели требуют постоянной корректировки для адаптации к неизбежно происходящим изменениям оргструктуры организации и номенклатуры банковских продуктов, к изменениям методик расчета, тарифной политики, и пр. Поэтому для сотрудников финансового управления, получивших инструмент для препарирования всех слагаемых финансового результата по каждому объекту аналитики, было очень важно самостоятельно настраивать модель и корректировать параметры расчета.



Теперь финансисты банка ежемесячно дополняют правила классификации новых лицевых счетов аналитическими признаками, проводят реклассификацию счетов в связи с изменениями в сегментации клиентов (МСБ и корпоративный бизнес) и т.д. При этом изменения в модель расчета финансового результата вносит один сотрудник финансового управления.



Построение сервиса аналитического самообслуживания топ-менеджеров и аналитиков в «Банке Казани»



ООО КБЭР «Банк Казани» начал работать с корпоративным хранилищем данных «Контур» от Intersoft Lab в 2015 г., и с тех пор последовательно расширяет функционал и развивает аналитические возможности системы. На первом этапе в ХД были собраны данные бухгалтерского учета и получена управленская отчетность. Состав консолидируемых данных последовательно расширялся, что позволило автоматизировать расчет финансового результата с учетом аллокаций накладных расходов и трансфертной стоимости ресурсов.



Для эффективного использования накопленной в ХД информации различными категориями пользователей: топ-менеджерами, аналитиками, руководителями и специалистами бизнес-подразделений – в банке внедрили СРМ-приложение «Показатели». Это сервис аналитического самообслуживания в составе СРМ-платформы «Контур», позволяющий бизнес-пользователям самостоятельно, без обращения к ИТ-специалистам, получать доступ к необходимым для анализа показателям. Возможности платформы «Контур» позволяют без программирования настроить необходимый состав показателей и правила их расчета, определить источники данных и аналитические разрезы для группировки показателей по подразделениям, сотрудникам, клиентам, продуктам и услугам, проектам, портфелям. Также возможно установить дискретность расчета показателей, сгруппировать их в аналитические отчеты для последующего анализа, настроить права доступа к показателям в рамках должностных компетенций сотрудников.



Ответственность за эксплуатацию сервиса аналитического самообслуживания в банке была возложена на аналитическое управление. Теперь аналитики сами оперативно готовят отчетность как для себя, так и для руководителей и специалистов банка. На выходе получают показатели, необходимые для управления доходностью, рентабельностью, ликвидностью, рисками, персоналом и пр., представленные в виде OLAP-кубов, т.е. в удобной для последующего анализа форме. При этом, с одной стороны обеспечивается согласованность и качество данных, используемых для расчёта показателей в масштабах всего банка, с другой стороны – бизнес-пользователи переходят на новый уровень независимости от ИТ-службы.



Что касается потребителей отчетов, то они могут самостоятельно сравнивать плановые, фактические, целевые и прогнозные значения показателей, видеть сигналы о критических отклонениях, оценивать динамику, выявлять тенденции и детализировать показатели до первичных данных, на основе которых они были рассчитаны. Т.е. процесс мониторинга и анализа KPI стал более простым и эффективным.



Самостоятельное тиражирование системы управления затратами на филиальную сеть Транскапиталбанка



ПАО «ТКБ Банк», стабильно входящий в рейтинг 50 крупнейших российских банков, использует приложение «Бюджет хозяйственных расходов» для автоматизации процессов сметного планирования и контроля с 2009 г. Проект, выполненный компанией Intersoft Lab в головном офисе банка, позволил перейти на автоматизированную технологию контроля за исполнением сметы, наладить процессы оперативного согласования заявок на расходы с использованием электронного документооборота, ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств, вести учет расходов в различных аналитических разрезах.



Фото: Depositphotos Цель вендора должна заключаться в сохранении длительных партнерских отношений с заказчиком, а не удержании заказчика на «игле поддержки»

Положительный опыт промышленной эксплуатации приложения «Бюджет хозяйственных расходов» в головном офисе подтолкнул банк к решению о масштабировании системы на всю филиальную сеть. Специалисты банка смогли самостоятельно – без участия вендора - подключить к работе с приложением два десятка филиалов. В результате решение по бюджетированию на платформе «Контур» трансформировалось в единую общекорпоративную систему контроля административно-хозяйственных расходов.



Автор: Ольга Морозова, эксперт компании Intersoft Lab, к.т.н., доцент кафедры «Бизнес-информатика» Финансового университета при Правительстве РФ

