«Последний рубеж защиты»: семь тенденций в мире резервного копирования

Резервным копированием данных занимается ИТ-служба любой организации, которой есть, что терять. Традиционно эти задачи возлагают на специализированные системы резервного копирования (СРК). Благодаря развитию технологий современные СРК способны значительно расширить возможности компаний и превратиться из «огнетушителя» в многофункциональный инструмент для бизнеса. Об этом рассказывает Алексей Амосов, директор департамента программно-аппаратных комплексов компании RedSys.

Система резервного копирования – это последнее, что защищает данные, когда остальные методы не помогли. Но бизнес, вложившись в инфраструктуру, ожидает, что она будет работать без инцидентов, и до обращения к СРК для спасения утерянной информации дело может и не дойти. Именно поэтому многие компании считают систему резервного копирования второстепенной, неиспользуемой, и такой подход иногда приводит к случаям, когда терялись критически важные бизнес-данные.

Принимая решение о внедрении СРК, заказчик в первую очередь соотносит риски и стоимость решения. При этом учитываются такие параметры, как время создания последней резервной копии (делаются ли резервные копии раз в неделю, ежедневно или каждые несколько минут) и время восстановления данных – сколько часов или дней займет возврат к исходному состоянию, которое было до инцидента. У каждой компании есть свои конкретные требования, которые и ложатся в расчеты. На решение о начале проекта и на определение его целей влияют ключевые тенденции, о которых мы расскажем ниже.

Резервные копии широко используются бизнесом

Данные, созданные системой резервного копирования, все чаще используются не только для восстановления данных после аварии, но и других сценариев, включая разработку, отладку и тестирование. Раньше резервные копии только хранились и никак не использовались, если не возникало необходимости восстановить из них рабочие данные. А сейчас копии используют для разработки программных продуктов, тестирования, отладки. Это очень ценно для компании, когда можно безопасно проверить что-то, например, новый патч, на реальных данных.

Высокая скорость создания копий позволяет быстро «сохраняться» не только в запланированное время, но и при существенных изменениях. Например, перед заменой сервера или перед каким-то изменением программного обеспечения, функционирующем на сервере, можно создать резервную копию данных, чтобы в случае проблем или для быстрого развертывания нового сервера оперативно восстановить работоспособное состояние.

Процессы резервного копирования и восстановления резко ускорились

Широкое использование резервных копий для различных бизнес-задач стало возможным благодаря технологическим изменениям. Одна из явно видимых тенденций – отход от ленточных накопителей и переход к дисковым системам. Что это дает компании? В первую очередь – резкое сокращение времени восстановления данных из резервной копии. Многие фирмы не могут позволить себе простаивать, пока информация с ленточного накопителя будет заведена обратно в информационные системы. Мы не говорим сейчас о корпорациях-гигантах с их специфическими задачами и решениями, а берем для примера компании, в которых работают от 500 до 5000 сотрудников.

В крупной организации обрабатываются большие объемы критичной информации. В настоящее время использование ленточных носителей для резервных копий перестает удовлетворять требованиям бизнеса по той причине, что с ними нельзя быстро работать: ленточный носитель нужно вставить в слот, перемотать и спозиционировать на нужном участке. А если это несколько носителей, сначала восстанавливаются данные с полной резервной копии, а затем с ежесуточных копий, и время восстановления значительно возрастает. Иногда бывает так, что для восстановления данных на 5 минут «назад» простой бизнеса может составить несколько часов.

Преимущество дисковых носителей перед ленточными заключается в том, что они обеспечивают произвольный доступ к данным – можно моментально считать данные с любой дорожки, из любого сектора диска. Время задержки составляет уже не минуты, а миллисекунды. Это критически важная разница.

С точки зрения бизнеса ключевым является и такой показатель, как «окно резервного копирования». Создание резервных копий, как правило, запускается вечером после ухода сотрудников по домам, и оно должно быть завершено до начала следующего рабочего дня, когда появляются новые данные, новые изменения. Если объем данных велик, то за ночь система не успевает закончить работу, и процесс растягивается на все утро, что абсолютно неприемлемо. Диски более быстрые – они решают эту проблему.

Но ленточные носители еще остаются на рынке. Их используют небольшие организации, для которых стоимость хранения данных важнее времени восстановления – она отличается на порядок в пользу ленты. Также ленточные носители используются в многоуровневых системах резервного копирования, где оперативные резервные копии создаются и хранятся на дисковых носителях, а затем «вытесняются» на ленту для долговременного хранения.

Гибкие политики резервного копирования

Расширяется применение гибких политик резервного копирования, включая различные виды дедупликации и компрессии, которые помогают экономить место на дисках. В исходных данных, как правило, есть большое количество одинаковых файлов или блоков данных. Классическая технология копирует их все, что приводит к нерациональному использованию дискового пространства. А технология с использованием дедупликации позволяет хранить только одну копию повторяющихся данных, на которую из других мест ведут ссылки, где ее взять. Для лент эта технология не подходит, поскольку у них значительно ниже надежность хранения, и, если будет испорчена единственная копия повторяющегося файла, это приведет к потере всех связанных с ним данных.

Для уменьшения используемого пространства также служит компрессия. Она как архиватор сжимает данные, что в сочетании с дедупликацией позволяет во много раз сократить объемы сохраняемой информации – в виртуальных средах коэффициент нередко достигает 50. И тогда разница в стоимости между двумя типами устройств становится не такой заметной.

Какие еще возможности появляются у бизнеса, помимо дедупликации и архивации – в первую очередь это репликация. Раньше ленточные носители вынимали из устройства и хранили в другом помещении, и в определенной мере этим обеспечивалось требование катастрофоустойчивости. Но резервную копию, созданную на диске, нельзя оставлять в том же хранилище, где находятся рабочие данные – СХД может выйти из строя, и тогда погибнет все. Поэтому используют репликацию, то есть отправляют вторые экземпляры созданных копий в резервный ЦОД, расположенный в другом здании, часто – за несколько километров. Это обеспечивает сохранность информации в случае локальных аварий: пожаров, отключений электроснабжения и т.д. Современные каналы связи позволяют без задержек прокачивать требуемые объемы данных между ЦОДами.

Интеграция систем архивирования и резервного копирования

Все чаще резервное копирование совмещается с системами архивного хранения данных. Архив отличается от резервной копии тем, что он удаляется на «оперативной» системе хранения данных и переносится в долгосрочное хранилище, где должен храниться несколько лет или даже «вечно». При этом время доступа к нему не критично. Еще одним отличительным свойством архива является неизменность копии: если вы записали файл, его уже нельзя будет перезаписать с этим же именем – будут записываться файлы с другими именами. В результате всегда можно будет вернуться к нужной версии файла, не опасаясь, что она уже перезаписана более свежей.

Раньше задача создания архива решалась практически исключительно при помощи специальных лент, допускавших только однократную запись. В настоящее время большинство архивных хранилищ реализуется в виде интегрированных с резервным копированием систем, использующих принцип иерархического хранения данных. В этих системах применяются как дисковые, так и ленточные носители данных, и система сама распределяет данные между уровнями хранения.

Впрочем, ленточные архивные системы существуют до сих пор в небольших фирмах именно из-за их относительной дешевизны и отсутствия в компании высоких требований ко времени доступа.

Упрощение обслуживания систем

В последнее время стало заметно проще работать с СРК – это касается как системных администраторов, так и обычных пользователей ИТ-системы. Этот тренд пошел от систем хранения данных. Так, еще недавно администраторам нужно было самостоятельно заниматься такими задачами, как выбор конфигурации RAID-контроллеров, объединение их в пулы, выбор физических дисков для этого. Но с недавнего времени hi-end системы некоторых производителей перестали допускать администраторов на этот уровень. Теперь достаточно указать, сколько нужно терабайт для сверхкритичных данных, и система сама выделит место, распределит по дискам, то есть выполнит рутинную, но требующую высокой квалификации администраторов задачу.

Аналогичный тренд наблюдается и в резервном копировании. Достаточно один раз определить политики, например, отнести базу данных к наиболее критичным данным, которые должны сохраняться каждые 5 минут, размещаться на самых быстрых носителях в трех копиях в трех разных местах, и система автоматически будет выполнять все необходимое при добавлении в ИТ-систему компании еще одной базы данных.

Процесс резервного копирования протекает совершенно прозрачно для пользователя: он не всегда знает, какие действия выполняет СРК с его данными, но он всегда обладает информацией, как в результате резервируется и хранится тот или иной тип данных. В скором будущем, по всей видимости, системы резервного копирования научатся самостоятельно определять типы данных и рекомендовать пользователям действия, которые с ними необходимо произвести, или даже будут принимать решение самостоятельно.

Использование облаков для хранения резервных копий

Производители программного обеспечения СРК все чаще выделяют свои или партнерские облака, чтобы в них можно было сохранять резервные копии. Таким образом, компания покупает не только ПО и его поддержку, но и облачное пространство для хранения резервных копий. Там вполне можно хранить некритичные данные, не представляющие коммерческой ценности и не подпадающие под действие законов, регулирующих хранение защищаемых данных. Здесь, конечно, стоит отметить «специфику» нашей страны и намного меньшую популярность облачных сервисов по сравнению общемировыми показателями.

Мультиплатформенность

В настоящее время большинство продуктов резервного копирования позволяет решать задачи сохранности данных, не обращая внимания ни на тип операционной системы, ни на тип платформы, на котором функционируют сервисы. Более того, современные системы резервного копирования имеют интеграцию не только серверными платформами и клиентскими рабочими станциями, но и с мобильными пользовательскими устройствами.

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За годы своей работы компания RedSys накопила большой опыт в области резервного копирования данных, наши специалисты обладают высоким уровнем компетенций, полученных в целом ряде проектов. Большую роль в развитии нашей экспертизы играет собственный демоцентр, где специалисты RedSys проверяют технологии различных вендоров, прежде чем предложить их клиентам. Этот опыт и позволяет нам видеть тенденции, описанные в статье.