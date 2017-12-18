Как избежать ошибок при внедрении BI

Российский рынок BI идет по пути совершенствования решений. Они становятся все более удобными для пользователей и дают им возможность самостоятельно настраивать необходимые отчеты. Участники организованной CNews Conferences конференции «Рынок BI 2017: новые тренды» поделились опытом внедрения аналитики, рассказали о возможностях решений и о том, что поможет им развиваться в будущем.

Чем больше данных используется для анализа, тем точнее и полезнее его результаты. «Надо собирать максимум данных, потому что заранее невозможно понять, какие из них понадобятся в дальнейшем», – говорит Владимир Дмитриев, менеджер по развитию бизнеса Polymedia. Однако собранные данные надо где-то хранить – несмотря на невысокие расценки того же Amazon, стоимость хранения огромных объемов данных в итоге выливается в значительную сумму.

Кроме того, при генерации данных различными устройствами или их вводе часто возникают ошибки. Такие данные при анализе надо отсекать или обратиться к их источнику в надежде выяснить, чем вызвана ошибка: возможно, датчик, который является поставщиком данных, нуждается в ремонте. И, конечно, одним из ключевых условий успешного анализа данных является квалификация аналитика.





Рост объемов данных неизбежно влечет за собой увеличение числа показателей, которые бизнес хочет получить в результате их анализа. По мнению Регины Гатауллиной, руководителя проектов компании «Ланит», развитие BI-систем должно идти по пути геймификации: разработку все новых и новых KPI должна сменить визуализация показателей, способная погрузить пользователя в историю вопроса. Аналитические отчеты должны стать похожими на кинофильмы, в которых вместо разрозненных показателей выстроена единая история, отражающая состояние бизнес-процессов. Тогда один и тот же показатель станет понятен всем подразделениям, что позволит избежать необходимости его адаптации под запросы множества пользователей.

От теории к практике

Внедрение BI-системы стало первым шагом на пути цифровизации бизнеса компании, рассказал участникам конференции Сергей Федечкин, руководитель управления по аналитике и большим данным ГК «Мегаполис». На сегодняшний день в компании создана единая платформа для бизнес-планирования. В частности, развернута платформа Data Lake, обеспечивающая сбор структурированных и неструктурированных данных. Стартовал проект по управлению мастер-данными, который позволит обеспечить их достоверность, создать единый каталог продуктов, услуг и клиентов.





В компании внедрена Self-Service BI – платформа продвинутой визуализации, позволяющая не только использовать заложенные в ней показатели, но и самостоятельно формировать необходимые отчеты и срезы. Это способствует существенному повышению скорости анализа и формирования отчетов. Кроме того, компания уже роботизировала процесс оформления заказов на базе решения Robotics Process Automation (RPA), которое при помощи пользовательских интерфейсов работает с приложениями и компонентами «поверх» основной ИТ- архитектуры, повторяя действия, которые традиционно осуществляются человеком.

Об использовании BI на производственном предприятии рассказал Виталий Соломатов, руководитель направления «Красцветмет». Компания занимается производством драгоценных металлов и переработкой минерального и вторичного сырья. Одно из направлений ее бизнеса – производство ювелирных изделий. Анализ числа заявок на закупку изделий позволил оптимизировать процесс их производства и существенно сократить объемы складских запасов. Кроме того, BI-решение используется при оптимизации раскладки изделий по посылкам – раньше этот процесс требовал 40 подходов работника, а теперь происходит за 1 подход. Использование аналитики в целом позволило ювелирному дивизиону компании сократить сроки комплектации при одновременно увеличении процента клиентских заказов, а также снизить уровень незавершенного производства.





Как избежать ошибок

Об основных сложностях, которые возникают в ходе реализации BI-проектов, участникам конференции рассказал Александр Куликов, руководитель отдела BI компании Bayer. Он привел несколько примеров из собственной практики внедрения аналитики в компании. По мнению эксперта, успех внедрения определяют не технологии, а культура работы с информацией.

О том, как организован процесс анализа и управления данными в «Росбанке» рассказала Светлана Бова, директор департамента аналитических систем. По ее мнению, процесс управления данными включает в себя внедрение лучших практик контроля качества данных, создание единого хранилища и глоссария бизнес-терминов, контроль происхождения и преобразования данных и управление стоимостью владения ими. Большое значение имеет и распределение обязанностей между участниками процесса управления данными. В «Росбанке» это директор по данным (CDO) – не ИТ-шник, а специалист по управлению изменениями, владелец данных, который определяет, какие данные нужны и следит за их качеством, офицер данных, отвечающий за их безопасность, а также комитет по качеству данных, в компетенции которого принятие решения о том, нуждаются ли данные в изменении.

Внедрение бизнес-процесса управления данными позволяет добиться экономии ресурсов при определении норм хранения данных и реализации изменений, наглядно представить их влияние на бизнес, повысить достоверность данных и обеспечить прозрачность и открытость информационных систем для пользователей, а значит, создать условия для генерации идей эффективного использования данных для бизнеса.

2 года назад в компании «Билайн» был внедрен Hadoop, рассказал Сергей Шеленцов, руководитель службы поддержки и развития систем бизнес-аналитики. Число запросов пользователей на получение разнообразных отчетов постоянно росло, а разработчиков сервисов катастрофически не хватало. Для того чтобы решить эту проблему, была создана Web-доска, на которой отображались все поступившие запросы и их актуальный статус. Благодаря этому заказчики сервисов получили возможность самостоятельно договориться о том, чья заявка имеет больший приоритет.

На сегодняшний день большинство бизнес-процессов «Билайн» покрыто BI-сервисами. Вклад BI в российский бизнес компании приближается к цифре с девятью нулями. Аналитические сервисы доступны также клиентам компании, например, это статистика для получателей услуг и для сверки взаиморасчетов. В планах на будущее – увеличить вовлеченность заказчиков сервисов в их разработку.

Опытом внедрения BI поделился Максим Таланов, директор по ИТ Melon Fashion Group. Он рекомендовал участникам конференции не смешивать технологии при построении архитектуры, организовать специализированный отдел аналитики и не уделять слишком много времени прогнозированию – эта функция пока не востребована бизнесом. Одной из наиболее частых проблем, по словам спикера, является «конфликт между точностью и срочностью». В такой ситуации окончательно решение должен принимать собственник данных – устроят ли его показатели, основанные на неполной информации? Серьезная проблема может возникнуть, если все знания о системе сосредоточены в руках одного сотрудника. Для того чтобы предупредить это, Максим Таланов рекомендовал с первого дня реализации BI-проекта тщательно документировать его этапы или использовать ИТ-аутсорсинг. Не менее важно разработать единые описания показателей для того, чтобы избежать появления различных себестоимостей процессов.





В ходе открытой дискуссии участники конференции обсудили новые интересные тренды на рынке BI. Сегодня BI становится необходимым инструментом для компаний, которые хотят или выйти на новые рынки, или существенно увеличить выручку. Для поддержания текущего уровня развития компании ей достаточно настроить формирование отчетов.

По мнению участников конференции, в ближайшие годы рынок ждет переориентация с использования технологий на все большее удовлетворение потребностей клиентов, то есть BI-решения будут становиться все более удобными и наглядными. Говоря о развитии цифровой экономики и роли государства в этом процессе применительно к BI, участники конференции были единодушны: «Не надо нам мешать!». Единственным пожеланием стало появление как можно большего количества открытых данных, которые позволили бы существенно улучшить качество аналитики.

Презентации участников конференции