В России появилась первая линейка операционных систем для всех отечественных процессоров

Компания «Базальт СПО» представила первую на отечественном ИТ-рынке линейку ОС, поддерживающую все российские процессоры. В ближайшие три года компания планирует занять порядка 80% всего рынка ОС для российских процессоров.

«Базальт СПО» — российский разработчик операционных систем (ОС) для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса — представляет первую на отечественном ИТ-рынке линейку ОС, поддерживающую все российские процессоры. Новая разработка «Базальт СПО» открывает возможности совместного применения всех российских процессоров в составе современных информационных систем. Единая ОС делает эти процессоры привлекательными для заказчиков, производителей вычислительной техники и разработчиков ПО. За три года компания планирует занять порядка 80% всего рынка ОС для российских процессоров.

ОС «Альт» будет поддерживать следующие российские процессоры: «Эльбрус» (для высокопроизводительных серверов, рабочих станций, ноутбуков и планшетов, ARM (32- и 64-разрядные), MIPS (32- и 64-разрядные). Также будет создана версия ОС «Альт» для процессоров семейства S/390, широко применяемых в мейнфреймах. Промышленные версии ОС «Альт» для ARM (32- и 64-разрядные) уже выпускаются; для остальных российских процессоров выпуск ОС на рынок будет происходить одновременно с массовым производством вычислительной техники на его основе. В ближайшее время компания «Базальт СПО» запустит соответствующую программу сотрудничества с производителями вычислительной техники.

Таким образом, линейка «Альт» охватывает все основные типы вычислительной техники: серверы разной производительности, высокопроизводительные рабочие станции, офисные ПК, промышленные компьютеры, мобильные устройства, контроллеры и телекоммуникационное оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы), информационные терминалы, требовательные к скорости обработки и передачи информации.

На каждой аппаратной платформе ОС «Альт» работает в «нативном» режиме (а не в режиме эмуляции системы команд x86). Это позволяет добиться максимальной производительности (выигрыш, в зависимости от задач, может доходить до сотен процентов), а также реализовать поддержку всех специфических особенностей процессора.

Линейка ОС «Альт» для российских процессоров (как и операционные системы для Intel-архитектуры) создается на базе российского репозитория «Сизиф», который полностью независим от каких-либо зарубежных репозиториев и развивается силами российских компаний и частных лиц, не находящихся под контролем иностранных юридических и физических лиц. Независимость «Сизифа» от других репозиториев (например, Debian) полностью исключает неустранимые для любых зависимых ОС риски, например, неизбежный разрыв жизненного цикла такой ОС, связанный с тем, что её разработчик еще не успевает перенести свои наработки в вышедшую версию базовой ОС, как уже появляется очередная версия последней.

Для каждого семейства российских процессоров «Базальт СПО» реализует полный технологический цикл создания линейки операционных систем, включая портирование инструментария, обеспечивающего работу с репозиторием, сборку и тестирование собственно ОС и других дистрибутивных продуктов для данной аппаратной платформы, а также перенос и тестирование прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, готового к установке из системных репозиториев.

Кроме того, в ОС «Альт» для российских процессоров (как и в ОС АЛЬТ для Intel-архитектуры) встроены свободные аналоги служб каталогов Microsoft Active Directory и средств организации совместной работы Microsoft Exchange (Samba DC/Free IPA и SoGo, соответственно), что значительно упрощает миграцию на импортонезависимое ПО. Более того, служба каталогов и инфраструктура совместной работы могут быть созданы на базе серверов с российскими процессорами (например, «Эльбрус»). А другие серверы и рабочие станции — с ОС «Альт» (для любых поддерживаемых платформ) и OC Windows — будут работать под их управлением. Это позволяет перевести критически важные для предприятия инфраструктуры не только на ОС «Альт», но и — впервые — на комплекс российской ОС и российского «железа».

Операционные системы «Альт» обеспечены технической поддержкой на основе SLA на всей территории РФ в режиме 24х7х365, в формате «одного окна» (реализована на основе партнерства с компанией ALP Gorup). С 2017 года реализована технология поддержки комплекса (стека) ОС «Альт», СУБД (PostgresPro/PostgresSQL) и других инфраструктурных и прикладных программных продуктов (например, СЭД) как единого целого. Аналогичная техническая поддержка будет обеспечена и для ОС «Альт» для российских процессоров — после выхода их промышленных версий.