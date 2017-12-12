Российские ритейлеры выбирают IaaS

Стремительным переходом ритейлеров в облака сегодня никого не удивишь. Эта сфера бизнеса огромна, но и конкуренция там нешуточная. Чтобы опережать противников по рынку, приходится пробовать все новые и новые способы применения облачных технологий. Один из них стал настоящим трендом в российском сегменте.

Облачные технологии стали настоящим прорывом для многих сфер бизнеса, но наиболее заметное и серьезное для потребителей влияние оказали на ритейл. Эта отрасль наряду с банковской, стала огромным полигоном для экспериментов, которые могут принести прибыль и помочь одержать верх над конкурентами.

Для того, чтобы ИТ-системы ритейлеров отвечали потребностям клиентов, бизнесу нужны огромные ресурсы, и облака стали более чем удачным решением. И достаточно вариативным. Многие компании выбирают путь он-премис (при котором сопутствующая инфраструктура и софт установлены на стороне самой компании), и тогда приходится выбирать качественные системы хранения. «Гиперглобус», Castorama, Jack Wolfskin, «Фора-Фарм» — все эти гиганты искусно инкрустировали в свою ИТ-инфраструктуру решения NetApp. Однако сейчас ими пользуются еще и провайдеры облачных услуг, которые предлагают российскому ритейлу другой вариант, набирающий популярность в последние годы.

Почему выбирают IaaS

Надежной альтернативой он-премис решениям стали сервисы аренды виртуальной инфраструктуры — IaaS. Этот подход дает серьезную вариативность. Например, всю ИТ-инфраструктуру компании можно разместить в облаке, что позволит практически не обращать внимание на «вылет» физических серверов, а также платить только за реально потребляемые ресурсы, которые масштабируются по мере увеличения нагрузки. Для ритейла это особенно актуально в пиковые сезоны, например, во время распродаж.

Помимо этого, облако дает возможность без оглядки на имеющиеся вычислительные ресурсы создавать и запускать новые проекты, особенно такие, для которых динамика роста нагрузки долго остается непрогнозируемой.

«Запуская проект, мы не знали, какая у нас будет нагрузка и с какой скоростью будет расти потребление ресурсов. Поэтому нашей задачей было создать решение, которое мы сможем максимально быстро масштабировать без капитальных вложений в инфраструктуру. Кроме того, хотелось минимизировать количество людей, которые должны эту инфраструктуру поддерживать, максимально снять с наших специалистов задачи по низкоуровневому администрированию. Виртуальная инфраструктура в модели IaaS успешно закрыла эти требования», — приводит пример руководитель управления по развитию ИТ-сервисов «Лаборатории Касперского» Максим Гудков.

Соответственно, это приводит к сокращению расходов как на ИТ-инфраструктуру, так и на хранение данных в облаке, упрощая совместную работу с ними и резервное копирование.

Ключевой проблемой «железного» подхода сначала становятся даже не столько более слабые возможности, связанные с нагрузками на ИТ-инфраструктуру, сколько длительность предварительных маневров. Перед тем, как «железная» система начнет приносить пользу, нужно не только закупить и дождаться доставки железа, но и установить на него все необходимое ПО с последующей настройкой. В ритейле на это времени обычно не бывает, а потому бизнес идет другими путями.

Доступность ЦОДа близка к 100%

Ярким примером служит опыт компании S7 Airlines, которая использует IaaS-облако на протяжении без малого трех лет. Ритейлом здесь занимается подразделение S7 t-Retail, на котором замкнута система онлайн-бронирования и продажи билетов, но не только: еще в ИТ-инфраструктуру отдела входят корпоративный портал и целое семейство информационных сайтов. Впрочем, именно динамическая часть ИТ претерпевала наибольшие изменения с момента запуска онлайн-продаж в 2006 г.

Тогда все держалось на ЦОДе собственной серверной «дочки», но вскоре нагрузки возросли настолько, что в S7 обратили внимание на только набиравший тогда адептов и обороты тренд — виртуализацию. Виртуальные серверы разворачивали за 2-3 часа вместо недель, которые уходили на поставку, монтаж и настройку железа, а всего за 6 месяцев было виртуализировано 99% систем S7 t-Retail. Основой для этого стала платформа VMware и аппаратная база подразделения S7 IT. Но утилизация железа дала лишь временный эффект.

«У нас к моменту формирования желания попробовать облако уже набрался некий набор необходимых опций, — вспоминает директор по технической поддержке и сопровождению S7 Егор Баяндин. — В частности, рассматривали только ЦОД с «тремя девятками» доступности (99,9% доступность сервисов в год), такие дата-центры как раз и были представлены в основной массе на рынке. По классической схеме Uptime Institute доступность «три девятки» предполагает чуть более 8 часов простоев ежегодно. Теоретически эти часы могут быть и подряд за один день. Для нас такое развитие событий выглядит неприемлемым, поэтому вопрос сразу оговаривался с потенциальным облачным провайдером. Как выяснилось, почему-то не все ЦОД с заявленной доступностью 99,9 % готовы были подписаться под нашими условиями. Таким образом, большинство предложений было отсеяно уже на этом этапе».

В итоге было принято решение обратиться к специалистам компании «ИТ-Град», с помощью которых в 2014 г. и был запущен проект миграции на более гибкую платформу. К тому моменту инфраструктура компании уже теряла производительность в сезоны пиковых нагрузок, что, в конечном счете, привело к неэффективной работе ресурсов S7 по продажам и бронированию. Ключевыми преимуществами переезда в облако и использования виртуальной инфраструктуры на базе решений NetApp стали более гибкое распределение ресурсов, более быстрое развертывание виртуальных машин, отсутствие проблем с закупкой и модернизацией оборудования и возможность почти полного исключения ошибок при настройке инфраструктуры. Сейчас в S7 размышляют о полном переезде в облако IaaS.

«Сейчас в облачной среде работает около 1% продакшен-нагрузок, — констатирует Егор Баяндин. — Остальное отдано для разработок и тестирования новых сервисов или изменений. Да, доля 1% не кажется большой, но не стоит забывать и про размер всей инфраструктуры, на ее фоне это не так уж и мало. Кроме того, такое распределение с успехом решает обработку пиковых нагрузок в сезон продаж и позволяет экспериментировать с системами без нагрузки на рабочие экземпляры приложений».

Бизнес становится не только надежным, но и безопасным

Статус IaaS как основного решения для облачного ритейла подтверждается опытом использования виртуальной инфраструктуры не только небольшими компаниями, но и магазинами и торговыми сетями, которые можно отнести к числу крупнейших в стране. Пример удачного перехода на IaaS — магазин детских игрушек «Мир Hamleys», торговые площади которого только в Москве занимают 6750 кв. м. Всего же в группу компаний Ideas4retail входят 80 магазинов нескольких брендов в разных городах России. Каждый из них представляет собой удаленную площадку, подключенную к общей виртуальной инфраструктуре, характеризующейся высокими показателями надежности и отказоустойчивости: поэтому ритейлер может спокойно переносить в облако любые сервисы. Так и произошло с инфраструктурой «Мира Hamleys», которая в итоге стала полностью виртуализированной.

Для головного офиса компании специалисты «ИТ-Града» развернули виртуализированную доменную инфраструктуру, представленную несколькими контроллерами в облаке. Именно доменная аутентификация позволяет пользователям выполнять централизованное обращение к необходимым ресурсам и приложениям. При этом в самих точках продаж рабочие станции объединяются в рабочие группы. Единая система связи реализована с помощью систем унифицированных коммуникаций на базе Cisco. Почтовые сервисы Microsoft Exchange также вынесены в облако, созданы механизмы пограничной и антивирусной защиты.

Виртуальная инфраструктура сети магазинов Hamleys





Источник: ИТ-Град, 2016

За подключение торговых точек к облаку «ИТ-Града» отвечает устройство Cisco с выделенным внешним статическим IP-адресом и IPSec-туннель, настроенный между удаленными точками через соответствующие интерфейсы. VPN работает по принципу Site-to-Site IPSec с заданным значением preschared-ключа. Благодаря этому торговые помещения связаны с интернетом, но весь трафик проходит через межсетевой экран, что позволяет контролировать действия пользователей и отслеживать трафик приложений. Кроме того, в рамках VPN-подключения ИТ-специалисты могут удаленно разворачивать сервисы и управлять ими. Первая линия поддержки передана на аутсорсинг в «ИТ-Град», реализована облачная телефония.

Облака решают проблему географической распределенности

Помимо ритейлеров, которые полностью переносят инфраструктуру в облака, есть и те, кто предпочитает отдать провайдерам лишь ее часть. Сеть универсамов «АБК», в состав которой входит 41 магазин в различных районах Москвы, пошла именно этим путем. «АБК» разместила в облаке виртуальные серверы с установленной на них системой ServiceDesk. С помощью этого решения обрабатываются заявки, которые приходят из физических магазинов, распределительного центра и головного офиса.

«Мы пришли к выводу, что система ServiceDesk является непрофильным активом для компании и более целесообразно с экономической и технической точки зрения вынести ее в облако. В силу того, что обслуживать решение собственными силами на собственной площадке оказалось дороже, чем использовать ресурсы IaaS-провайдера, который на этом профилируется, перевели сервис в облако», — рассказывает руководитель отдела системного администрирования «АБК» Дмитрий Зотов.

Система ServiceDesk доступна через веб-интерфейс: используя браузер сотрудники создают заявки на обслуживание, каждая из которых имеет уникальный идентификатор и содержит информацию об отправителе, номер универсама, категорию и описание задачи. После того как заявка сформирована, она поступает на обработку профильному специалисту службы технической поддержки. Бесперебойная работа сервиса гарантируется не только надежностью облака, но и высокими параметрами безопасности.

«Перенос системы ServiceDesk на облачную площадку прошел для нас быстро и безболезненно. До настоящего времени с помощью облака обеспечивается близкая к ста процентам надежность и бесперебойность сервиса, что позволяет рассматривать вопрос о переносе в облако «ИТ-Град» ключевых бизнес-сервисов компании», — резюмирует Дмитрий Зотов.

Облачная инфраструктура «АБК»





Источник: ИТ-Град, 2016

Еще одной компанией, выбравшей IaaS, стал мебельный концерн «DMI Дятьково», разместивший в облаке систему управления продажами. Обратить внимание на подобные технологии менеджмент концерна вынудила широкая географическая распределенность бизнеса: 400 салонов в России и странах СНГ. При этом выбранное решение должно было отвечать принципам не только высокой производительности, но и постоянной доступности.

«Наши требования к сервису — высокая доступность и надежность. Несмотря на то, что для решения задач предприятий и осуществления продаж дилерам «DMI Дятьково» по сегодняшний день использует ресурсы собственного дата-центра, эти два критерия стали поводом для перехода в облако, — делится деталями директор по ИТ «DMI Дятьково» Андрей Амелькин. — Развертывание в облаке для нас оказалось новым, ведь ранее мы не работали с облачными площадками. Отмечу лишь небольшие трудности начального уровня, которые в тандеме с инженерами «DMI Дятьково» и поддержкой «ИТ-Град» быстро разрешились».

Облачная инфраструктура «DMI Дятьково»





Источник: ИТ-Град, 2016

Система управления продажами используется для регистрации продавцов, формирования заявок и непосредственного оформления заказов. Фактически, каждый конкретный дилер на огромной территории ведения бизнеса «DMI Дятьково» ведет продажи через единый облачный сервис. Провайдер при этом обеспечивает достаточно широкий канал, который выдерживает работу до 600 пользователей, что вполне покрывает пиковые нагрузки на систему. В случае дальнейшего разрастания бизнеса, эта цифра может увеличиться до 1,2 тыс. пользователей.