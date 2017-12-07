Фиксированная связь или IP-телефония: что выбрать

IP-телефония постепенно вытесняет с рынка традиционную фиксированную связь. Подобные услуги на российским рынке представляет более 150 операторов. Как выбрать из них самого надежного?

IP-телефония – одно из наиболее активно развивающихся направлений российского телекоммуникационного рынка. Аналитики J’son & Partners говорят о росте этого сегмента в среднем на 30% в год в период с 2010-2016 гг. По оценкам TelecomDaily в 2016 г. объем услуг облачных АТС увеличился на 16%. При этом все эксперты отмечают, что рост происходит за счет вытеснения услуг фиксированной связи в сегменте B2B.

Услуги IP-телефонии доступны везде, где есть сеть передачи данных. К их безусловным преимуществам относятся отсутствие расходов на оборудование и поддержку – этим занимается провайдер, быстрота настройки, удобный пользовательский интерфейс и возможность получения аналитики в режиме реального времени. Кроме того, провайдеры таких услуг постоянно работают над расширением функционала – интеграцией с бизнес-приложениями, например такими, как CRM и ERP, реализацией возможности оценки эффективности различных рекламных каналов.

Среди основных тенденций этого рынка – конвергентность, повышающая гибкость бизнес-процессов, мобильность и развитие стандартных интерфейсов для быстрой интеграции. Заказчики хотят иметь возможность самостоятельно и оперативно менять конфигурацию облачной АТС и ее емкость, добавлять новые сервисы.

Несмотря на неоспоримые преимущества IP-телефонии, на сегодняшний день на российском рынке она больше всего востребована предприятиями малого и среднего бизнеса. Крупные компании, традиционно, более консервативны и с осторожностью относятся к идее отказа от услуг фиксированной связи в корпоративных коммуникациях. В тоже время, крупные операторы в Европе и США уже готовятся к тому, чтобы к 2025 г. полностью прекратить поддержку традиционных каналов и перейти на широкополосные сети.

Как выбрать провайдера

Российский рынок IP-телефонии является высоко конкурентным. Однако большинство представленных на нем компаний – региональные, ориентированные на малый бизнес и не располагающие инфраструктурой и ресурсами для того, чтобы предоставлять эту услугу качественно. Список операторов, способных предоставить услуги, в полной мере соответствующие требованиям среднего и особенно крупного заказчика к качеству связи, адаптивности, безопасности, надежности, SLA, не так велик. Среди них компания «Билайн», обладающая собственной инфраструктурой и мощной технологической базой, имеющая ресурсы, чтобы инвестировать в развитие технологий, а также владеющая экспертизой мирового уровня в IP-телефонии.

Сегодня IP-телефония активно развивается благодаря облачным решениям – интеллектуальным платформам, например таким как «Мобильное предприятие»

Предлагаемые «Билайн» услуги SIP-телефонии отличает высокое качество связи – пользователь получает чистое и объемное звучание, без помех и прерываний. При этом показатель доступности сервиса составляет 99,8%.

Решение способно справиться с любым уровнем нагрузки. Оператор может обеспечить большое количество одновременных разговоров и запросов на звонки, в том числе, с нумерацией любых регионов присутствия «Билайн», что особенно актуально для компаний, продвигающих свои услуги в разных регионах или выстраивающих продажи и обслуживание через единую точку входа.

Подключение IP-телефонии от «Билайн» осуществляется без SIP-авторизации по статическому IP-адресу, что позволяет адаптировать его для работы с любыми АТС, в том числе Avaya и некоторыми решениями Cisco, не поддерживающими авторизацию по логину и паролю. Благодаря тому, что «Билайн» является полнофункциональным оператором связи, он готов предоставить пользователям любые дополнительные возможности, например такие как защищенный канал связи, предварительная обработка и анализ вызовов и др.

Что получает заказчик

Переходя от традиционных услуг фиксированной связи к IP-телефонии, компания получает более функциональное и технологически совершенное решение за те же деньги. Поскольку в IP-телефонии все данные передаются в цифровом виде, она легко интегрируется с компьютерными сетями, приложениями и программами, а значит дает возможность не просто звонить, а в полной мере использовать все возможности виртуальной АТС, проводить аудио- и видеоконференции, контролировать присутствие сотрудников на рабочем месте, проводить оценку эффективности рекламных каналов и многое другое. Все это положительно сказывается на конкурентоспособности бизнеса.

Выбирая решение от одного из крупнейших операторов фиксированной связи в мире и второго в России, обладающего развитой инфраструктурой и передовой технологической экспертизой, заказчик получает решение промышленного уровня. Кроме того, приобретая услугу напрямую от федерального оператора, минуя посредников, можно избежать дополнительных наценок, а также получить выгодные тарифы вызовов на мобильные телефоны.

IP-телефония – это самый быстрый способ обеспечить связью новые открывающиеся офисы, объединить их в общую сеть и управлять ею централизованно. Это дает возможность отказаться от необходимости поддерживать и координировать работу разных инфраструктур и заключать контракты с десятками поставщиков услуг связи в регионах. При этом сотрудники будут оставаться на связи везде, где есть интернет, а их затраты будут отражены в едином счете и расписаны по регионам. А в случае переезда в новый офис компании не придется менять номер телефона – он останется с ней навсегда.

Сегодня IP-телефония активно развивается благодаря облачным решениям –интеллектуальным платформам, например таким как «Мобильное предприятие». Это дает возможность получить «из одних рук» не только качественные услуги связи, но и хранить все данные о клиентах в облачной системе управления продажами CRM, распределять звонки, использовать голосовое меню, записывать разговор оператора с клиентом с помощью облачной АТС, разместить все записи разговоров, сообщения голосовой почты и факсы в облачном хранилище, а также анализировать информацию для оперативного принятия управленческих решений.