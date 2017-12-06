Как искусственный интеллект ловит преступников и борется с мошенничеством

Согласно исследованиям, экономический потенциал от использования технологий искусственного интеллекта исчисляется триллионами долларов. Современные системы способны распознавать сложные закономерности, делать прогнозы и выводы лучше человека. Но, несмотря на широкие возможности для применения, сегодня только треть компаний планируют использовать искусственный интеллект на своих производствах.

Экономический потенциал



В одном из выступлений британский физик-теоретик Стивен Хокинг отметил, что развитие мощного искусственного интеллекта (ИИ) будет «либо лучшим, либо худшим, когда-либо случившимся с человечеством». Но давайте посмотрим на развитие ИИ как оптимисты и обратим внимание на те преимущества, которые приносят эти технологии.



По прогнозам экспертов, к 2030 г. использование технологий ИИ может принести до $15,7 трлн в мировую экономику – это больше, чем текущий объем производства Китая и Индии вместе взятых. По данным консалтинговой компании McKinsey, технологические гиганты уже вложили около $30 млрд в технологии ИИ. И все же, несмотря на всю шумиху, по данным IDC, только треть компаний планируют использовать машинное обучение или другие технологии ИИ на своих предприятиях. У IBM есть Watson, у Google – DeepMind, а компания Hitachi разработала проект Hitachi AI Technology/H.



ИИ как сервис-помощник



В голливудских фильмах искусственный интеллект представлен в виде компьютеров или роботов, которые могут самостоятельно учиться и принимать решения. Однако современные системы ИИ больше похожи на сервисы-помощники, выполняющие специализированные задачи. Например, они могут распознавать сложные закономерности, синтезировать информацию, делать выводы и прогнозировать даже лучше, чем люди. Звучит оптимистично, не правда ли? А что если обратить эти возможности для обеспечения безопасности или предсказывания преступлений?



Современные системы ИИ распознают сложные закономерности, синтезируют информацию, делают выводы и прогнозируют лучше, чем человек

Например, у компании Hitachi есть технология Hitachi Visualization Suite, которая представляет собой комплекс связанных между собой решений, включающий системы видеонаблюдения, мониторинга и аналитики. Она собирает информацию с датчиков, в том числе, с камер видеонаблюдения, добавляет к ним данные из интернета и контекстуальные данные о преступлениях за прошлые периоды. После чего выделяет среди них закономерности, далее запоминает и, исследуя вновь поступившие данные, анализирует их, исходя уже из собственного опыта. При этом используется известный язык программирования R, который обрабатывает всю полученную информацию для поиска паттернов, не обнаруженных людьми.



Сферы применения



На самом деле областей, где применим искусственный интеллект, много. К примеру, финансовая отрасль планирует активное применение данной технологии для выявления мошенничества, а также в борьбе с отмыванием денег. Так технология Н от Hitachi способна сравнивать мошеннические действия с обычными сделками, чтобы определить закономерности, которые указывают на мошенничество для торговой или брокерской платформы.



Финансовая отрасль планирует активно применять технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег

Технологии ИИ можно использовать в абсолютно разных отраслях, главное – определить задачи или бизнес-процессы, где они могут привнести наибольшую ценность. Еще одним важным шагом является определение правильных данных для построения моделей ИИ. Главная задача в том, чтобы разобрать различные контейнеры данных и проанализировать их. После того, как модель заработала в тестовой среде, ее необходимо интегрировать с другими системами. Решения по анализу данных, например, Pentaho от компании Hitachi Vantara, могут автоматизировать значительную часть этой работы.

