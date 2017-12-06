Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются
Развитие облачных сервисов на рынке и их практическое применение в бизнесе по традиции стало одной из центральных тем на CNews Forum. Эти вопросы обсуждались в ходе работы секции «Облачные технологии».
Рынок облачных сервисов в мире и в России вырос за год примерно на 1 млрд рублей и достиг 25,3 млрд, если брать усредненные данные Forrester, IDC, CNewsи TAdviser по итогам 2016 года. В 2017 году рост продолжился, и сегодня хорошо видно, что на него влияют несколько мощных драйверов: рост зрелости клиентов и поставщиков, оптимизация затрат на ИКТ, «мобилизация», цифровизация бизнеса, государственная политика (54-ФЗ, курс на «гособлако» и т.д.), а в ближайшее время его развитие подстегнут промышленный интернет вещей, блокчейн и другие технологии.
Многие помнят закон диалектики про переход количественных изменений в качественные. Если создавать и внедрять все большее число отдельных облачных услуг, то в конце концов появится новое явление на рынке, которое в очередной раз подстегнет его развитие. Все эти драйверы, на взгляд руководителя центра инновационных решений BPM, LegalTech, CloudTech ИТ-кластера «Сколково» Антона Пронина, порождают новый класс – Service as a Service: мы выделяем потребность заказчика, «упаковываем» ее в удобном интерфейсе и предоставляем в любом месте. Так уже реализуются задачи HPCaaS – High Performance Computer as a Service, UCaaS и CPaaS – объединенные коммуникации и коммуникационные платформы как сервис, BaaS – Back End as a Service, интернет вещей, безопасность как сервис и т.д.».
Есть несколько способов увидеть или предсказать будущее облаков, один из них исходит из постулата: все значительные технологические тренды Запада через несколько лет приходят в Россию. И остается «мелочь» – правда, самая сложная: предсказать, в каком виде и на каких рынках эти технологии «взлетят». Интересное исследование недавно провела Mail.ru Group. О нем рассказал Илья Летунов, Руководитель направления b2b облаков. «Если в США вендоры облачных услуг появились примерно в 2006 году, то в России только в 2013–2014 годах некоторые крупные компании решили, что накопили достаточную экспертизу и начали предоставлять такие услуги. Затем настал этап внедрения Pay-as-You-Go, которая, пока почти используется только в 2% контрактов, но к концу 2018 года вырастет до 30%. Что касается мало развитого сегмента PaaS, наши разработчики пока только начинают пробовать эти технологии, но уже к 2020-му году все серьезные игроки включат линейки PaaS в список своих услуг. И, наконец, к 2022 году до 50% всех компаний переведут свою продуктивную ИТ-инфраструктуру в облака». Илья Летунов видит опережающую динамику российского рынка по сравнению с западным, где происходит обкатка новых решений, и рассчитывает, что скоро Россия перестанет отставать от мировых трендов.
Рост рынка инфраструктуры как сервиса
Изобилие предложений на рынке ИТ для бизнеса не всегда полезно. Если увлечься и бежать за всеми трендами, они могут послужить источником хаоса и чрезмерных расходов компании на организацию ее работы. Это, в частности, не дает возможности ИТ-службе отвечать «да» на все запросы пользователей. Сергей Халяпин, главный инженер Citrix, рассказал о том, как вендоры могут помогать бизнесу, создавая комплексные решения. К таким относится и «Безопасное рабочее место Citrix»: «Мы предлагаем заказчикам, работающим с удаленными пользователями, свою платформу Citrix Cloud, где размещены все заранее подобранные для пользователей продукты компании. Пользователь может работать с мобильным или стационарным компьютером, а все необходимые ресурсы ему предоставляет платформа – это традиционные приложения, виртуальные машины, веб-сервисы, в том числе доступные по SaaS. И заказчик никак не ограничен в выборе места размещения вычислительной нагрузки – в публичном облаке или в собственной инфраструктуре».
Одним из драйверов развития облаков в промышленности и строительстве могут стать виртуальные конструкторские бюро. Это не новая тема, но благодаря облачным технологиям виртуальные КБ могут дать своим заказчикам новые возможности, и над этим стоит задуматься тем КБ, которые уже используют современные подходы к проектированию, но еще не виртуализированы. Впрочем, первыми кандидатами на переход к виртуальным КБ Евгений Зубов, заместитель технического директора компании «Ланит-Интеграция», считает организации, до сих пор использующие проектирование на бумаге. «Сегодня у проектировщиков, конструкторов, дизайнеров рабочие места оснащены рабочими станциями с серьезными графическими возможностями, а у некоторых еще и не одно такое рабочее место, – рассказал спикер. – Для решения расчетных задач обычно используются супервычислители, однако их эффективность вызывает вопросы, так как, если нет постоянных запросов к их ресурам, то получается, что простаивает дорогостоящее приобретение, а если нужно считать больше параметров, то увеличить мощности мгновенно не получится. Новый подход выглядит вот так: нет привязки рабочего места к конкретному сотруднику, доступ можно получить откуда угодно, не нужно покупать дорогостоящие рабочие места, расчетные задачи решаются так быстро как это нужно».
Два вида процесса разработки
Сегодня много говоря про «гособлако». Прийти и посмотреть, как работают такие облака, пригласил Владимир Ливинский, директор департамента развития и пресейла «Тионикс». Свой доклад он посвятил в основном решениям своей компании, входящей в ГК «Ростелеком – ЦОД» – центра компетенций «Ростелекома» по направлениям развития инфраструктуры и сервисов ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN. «Тионикс» – производитель облачной платформы и резидент «Сколково». «Российский В2В-рынок IaaS в ближайшие 4 года вырастет вдвое. При этом заказчики, арендующие виртуальные ЦОДы, постепенно переходят в сегмент рынка аренды приложений, способствуя его росту с прогнозом в 1,5 раза также в ближайшие 4 года. И все это происходит на фоне того, что ИТ-рынок в целом почти не растет». По мнению спикера, этот рост идет за счет появления надежных сервисов, снижения порога входа на рынок, сокращаются сроки внедрения приложений и сервисов, требуются импортозамещающие решения.
В отрасли ИТ все уже привыкли экономить – даже те, кто раньше деньги не считал. И в проектах на первый план чаще всего выходит эффективность решения. Об этом говорил в своем докладе региональный представитель DataCore Software Антон Иванов: «Применительно к системе хранения данных эффективность означает, что СХД предоставляет пространство с определенной емкостью, производительностью и доступностью с минимальными затратами средств и времени, и при этом она готова к будущим изменениям». Если в традиционной модели повышение эффективности достигается приобретением более производительных и емких изолированных решений, то сегодня существует много возможностей быстро и с небольшими затратами управлять виртуализированными решениями в том числе с использованием конвергентных технологий. Об одном из таких решений, работающих на обычной архитектуре х86, и рассказал участникам форума докладчик. По его словам, пользователи системы отмечают ускорение отклика от 1,2 до 3 раз, увеличение числа транзакций на 20-60% и ускорение создания отчетов в 1,5-2 раза.
Крупные западные территориально распределенные компании не мыслят свою жизнь без облачных технологий – им нужны стандартизация инфраструктуры, управляемость, гибкость и другие «маркетинговые» преимущества, которые на больших масштабах показывают свою реальную действенность. У «Бритиш Американ Тобакко Россия» была четкая задача – освободиться от инфраструктуры дата-центров и по возможности полностью перейти в провайдерские облака. Об этом проекте рассказал Леонид Боев, руководитель группы программного обеспечения. Особое внимание он уделил вызовам, с которыми столкнулась компания при решении этой задачи: «В первую очередь мы должны были обеспечить непрерывную работу бизнес-систем в рабочее время. Также нас занимало решение вопросов быстрого переноса очень больших объемов данных по современным каналам связи. В частности, перенос интегрированной CRM/BI системы, развивавшейся на протяжении 9 лет, состоящей из 25 серверов, с БД объемом 3 TB, 800 пользователями во всех часовых поясах, причем каждую ночь этот комплекс производит обновление данных и расчет агрегатов в течение 8-10 часов». По словам спикера, задача была решена благодаря подходу, включавшему две основные идеи. Первая – облако должно поддерживать ту же платформу виртуализации, что и в существующем дата-центре. Это позволяет в полной мере использовать все встроенные механизмы «бесшовной» миграции. Вторая идея – поставщик облачных услуг должен быть в состоянии на время миграции объединить сети исходного дата-центра и конечного облака в единую сеть с единым адресным пространством: «это снижает риски того, что у вас что-то не заработает из-за того, что программист «захардкодил» IP-адрес в какой-либо интеграции. Если у вас единое адресное пространство, вы просто выключаете сервер в дата-центре А и через 10 минут включаете сервер с тем же именем и IP-адресом в облаке В».
Облачные решения понадобились и компании Faberlic в России. У этого ритейлера ИТ также является ключевым компонентом бизнеса, и он столкнулся с проблемой роста объемов данных и повышения требований бизнеса к гибкости и производительности инфраструктуры. «Проанализировав тренды, мы решили, что оптимальным для нас было бы построение гибридной инфраструктуры с использованием облаков там, где On-Premise инфраструктура не могла в полной мере обеспечить наши потребности в скорости и гибкости, – рассказал руководитель отдела инфраструктуры «Фаберлик» Тимур Малин. – Ключевым компонентом успеха был правильный выбор провайдера. Мы руководствовались следующими критериями: стоимость ресурсов, технологические платформы, возможность создания нетиповых конфигураций, гарантированные ресурсы без переподписки, быстрая и качественная поддержка». Спикер отметил, что после перехода на гибридную инфраструктуру с выносом части ИТ в облако провайдера, скорость выделения ресурсов сократилась с дней до часов и минут.
Подход Faberlic к выбору инфраструктуры
Облачный рынок пока еще находится в зачаточном состоянии, но облака уже успели из категории трендов превратиться в нашу обыденную реальность. Об этом и других парадоксах облачных решений рассказал Владимир Шевченко, ИТ-директор Группы ABB. «Одним из бенефитов от облаков для крупного бизнеса стало снижение затрат. Такая возможность есть, но – парадокс – часто сам бизнес относится к ней без энтузиазма. Причина в том, что у крупных компаний есть требования, которые могут нивелировать эффект от снижения затрат – например, информационная безопасность, – привел пример докладчик. – Но есть другие преимущества, которыми активно интересуются большие компании – это скорость развертывания сервисов и гибкость в плане независимости от платформ, клиентских устройств и т.п.».
Большому банку нужны особые условия для разработки собственных продуктов, и в Альфа-Банке решили построить стратегию разработки на базе DevOps. Руководитель центра качества банка Антон Исанин рассказал об этом опыте. «Какое отношение центр качества имеет к облакам? Мы помогаем им развиваться в банке, потому что нам необходима гибкая инфраструктура, отвечающая требованиям выделения нового сервера по запросу за 15 минут, прозрачной аллокации и управления ресурсами. Сейчас у нас есть 50 независимых команд разработчиков, за два года мы увеличим их число до 200. Независимость означает, что у них должна быть возможность «перекраивать» инфраструктуру под свои потребности, быстро выдавать решения в production. Эту задачу мы решили при помощи IaaS. В результате мы добились выполнения поставленных целей, попутно доля облачной инфраструктуры в банке выросла за год с 2% до 18%.
Банковские разработка и тестирование были в центре внимания еще одного участника форума – Михаила Брантова, директора департамента тестирования и контроля качества банка «ФК Открытие». «На рынке сегодня работают зрелые вендоры, они предлагают много сервисов, которые высокопроизводительны, защищены, интеллектуальность, поддерживают гибридность. И этих вендоров стоит использовать. Но я опросил реальных разработчиков, какие инструменты они используют – и их ответы далеко не во всем совпали с предложениями крупных поставщиков. Поэтому нужно следить за такими вещами, управлять облаками и сервисами в компании, иначе возможны проблемы». Как отметил Михаил Брантов, на пути к переводу разработки в облака есть ряд трудностей и преград: высокоемкие риски, требования законодательства к защите данных, требования ИБ, требования к инфраструктуре окружения и к рабочим местам, требования к качеству данных и т.д.
Пример стоимости одного решения
Довольно часто высказывается мнение, что СМБ не приносят существенного дохода провайдерам, и даже, что небольшие компании мало используют облачные решения, ограничиваясь двумя-тремя системами, причем различные CRM, WMS, BI, Task Manager– это экзотика. Максим Шляпнев, ИТ-директор Silwerhof, убежден, что малому бизнесу нужна аналитика: «У небольшой компании тоже есть проблема с данными для управленческих отчетов – они неполные, противоречивые, готовятся долго и быстро теряют актуальность. В этом бизнесу помогут ИТ. В нашей компании мы используем SQL Database, AzureAnalysisServices и Power BI, которые «пошли в массы» и активно используются, попутно позволяя немного экономить». Будущее Максим Шляпнев видит за машинным обучением, потому что от бизнес-подразделений ожидаются задачи прогнозирования и классификации для ИТ.
О том, как с помощью облачных сервисов наиболее эффективно организовать рабочие места, участникам CNews Forum 2017 рассказал Сергей Халяпин, главный инженер Citrix.
CNews: Какие ключевые тенденции сейчас влияют на организацию работы пользователей с точки зрения ИТ, ИБ и бизнес-процессов?
Сергей Халяпин: Ключевыми тенденциями по-прежнему остаются повышенный спрос на удаленную работу, соответствие требованиям законодательства с точки зрения защиты персональных данных, распространение мобильных устройств для доступа к корпоративным данным и приложениям, активное использование мобильных и веб-приложений.
О том, как SaaS-платформы помогают эффективно организовать работу конструкторского бюро, участникам CNews Forum 2017 рассказал Евгений Зубов, заместитель технического директора компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ).
CNews: Проектировщики, конструкторы и все, кто работают с САПР, используют мощные программные решения. Что в этой области можно еще улучшить, оптимизировать?
Евгений Зубов: Несмотря на то, что компании все чаще стремятся обзавестись виртуальным рабочим пространством для сотрудников, далеко не каждое конструкторское бюро способно отказаться от бумажных носителей. В основном по финансовым соображениям: необходимы инвестиции в покупку дорогостоящего оборудования и ПО, а позднее – в их обновление. Требования к процессу проектирования и ПО меняются. Если предприятие хочет сохранить конкурентоспособность, то каждые 2-3 года должно вкладываться в модернизацию.
Презентации участников конференции