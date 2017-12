Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются

страницы: 1 | 2 | 3 | следующая

Рынок облачных сервисов в мире и в России вырос за год примерно на 1 млрд рублей и достиг 25,3 млрд, если брать усредненные данные Forrester, IDC, CNewsи TAdviser по итогам 2016 года. В 2017 году рост продолжился, и сегодня хорошо видно, что на него влияют несколько мощных драйверов: рост зрелости клиентов и поставщиков, оптимизация затрат на ИКТ, «мобилизация», цифровизация бизнеса, государственная политика (54-ФЗ, курс на «гособлако» и т.д.), а в ближайшее время его развитие подстегнут промышленный интернет вещей, блокчейн и другие технологии.

Многие помнят закон диалектики про переход количественных изменений в качественные. Если создавать и внедрять все большее число отдельных облачных услуг, то в конце концов появится новое явление на рынке, которое в очередной раз подстегнет его развитие. Все эти драйверы, на взгляд руководителя центра инновационных решений BPM, LegalTech, CloudTech ИТ-кластера «Сколково» Антона Пронина, порождают новый класс – Service as a Service: мы выделяем потребность заказчика, «упаковываем» ее в удобном интерфейсе и предоставляем в любом месте. Так уже реализуются задачи HPCaaS – High Performance Computer as a Service, UCaaS и CPaaS – объединенные коммуникации и коммуникационные платформы как сервис, BaaS – Back End as a Service, интернет вещей, безопасность как сервис и т.д.».









Есть несколько способов увидеть или предсказать будущее облаков, один из них исходит из постулата: все значительные технологические тренды Запада через несколько лет приходят в Россию. И остается «мелочь» – правда, самая сложная: предсказать, в каком виде и на каких рынках эти технологии «взлетят». Интересное исследование недавно провела Mail.ru Group. О нем рассказал Илья Летунов, Руководитель направления b2b облаков. «Если в США вендоры облачных услуг появились примерно в 2006 году, то в России только в 2013–2014 годах некоторые крупные компании решили, что накопили достаточную экспертизу и начали предоставлять такие услуги. Затем настал этап внедрения Pay-as-You-Go, которая, пока почти используется только в 2% контрактов, но к концу 2018 года вырастет до 30%. Что касается мало развитого сегмента PaaS, наши разработчики пока только начинают пробовать эти технологии, но уже к 2020-му году все серьезные игроки включат линейки PaaS в список своих услуг. И, наконец, к 2022 году до 50% всех компаний переведут свою продуктивную ИТ-инфраструктуру в облака». Илья Летунов видит опережающую динамику российского рынка по сравнению с западным, где происходит обкатка новых решений, и рассчитывает, что скоро Россия перестанет отставать от мировых трендов.

Рост рынка инфраструктуры как сервиса

Источник: Mail.ru Group, 2017

Изобилие предложений на рынке ИТ для бизнеса не всегда полезно. Если увлечься и бежать за всеми трендами, они могут послужить источником хаоса и чрезмерных расходов компании на организацию ее работы. Это, в частности, не дает возможности ИТ-службе отвечать «да» на все запросы пользователей. Сергей Халяпин, главный инженер Citrix, рассказал о том, как вендоры могут помогать бизнесу, создавая комплексные решения. К таким относится и «Безопасное рабочее место Citrix»: «Мы предлагаем заказчикам, работающим с удаленными пользователями, свою платформу Citrix Cloud, где размещены все заранее подобранные для пользователей продукты компании. Пользователь может работать с мобильным или стационарным компьютером, а все необходимые ресурсы ему предоставляет платформа – это традиционные приложения, виртуальные машины, веб-сервисы, в том числе доступные по SaaS. И заказчик никак не ограничен в выборе места размещения вычислительной нагрузки – в публичном облаке или в собственной инфраструктуре».

Одним из драйверов развития облаков в промышленности и строительстве могут стать виртуальные конструкторские бюро. Это не новая тема, но благодаря облачным технологиям виртуальные КБ могут дать своим заказчикам новые возможности, и над этим стоит задуматься тем КБ, которые уже используют современные подходы к проектированию, но еще не виртуализированы. Впрочем, первыми кандидатами на переход к виртуальным КБ Евгений Зубов, заместитель технического директора компании «Ланит-Интеграция», считает организации, до сих пор использующие проектирование на бумаге. «Сегодня у проектировщиков, конструкторов, дизайнеров рабочие места оснащены рабочими станциями с серьезными графическими возможностями, а у некоторых еще и не одно такое рабочее место, – рассказал спикер. – Для решения расчетных задач обычно используются супервычислители, однако их эффективность вызывает вопросы, так как, если нет постоянных запросов к их ресурам, то получается, что простаивает дорогостоящее приобретение, а если нужно считать больше параметров, то увеличить мощности мгновенно не получится. Новый подход выглядит вот так: нет привязки рабочего места к конкретному сотруднику, доступ можно получить откуда угодно, не нужно покупать дорогостоящие рабочие места, расчетные задачи решаются так быстро как это нужно».

Два вида процесса разработки

Источник: «Ланит-Интеграция», 2017

Сегодня много говоря про «гособлако». Прийти и посмотреть, как работают такие облака, пригласил Владимир Ливинский, директор департамента развития и пресейла «Тионикс». Свой доклад он посвятил в основном решениям своей компании, входящей в ГК «Ростелеком – ЦОД» – центра компетенций «Ростелекома» по направлениям развития инфраструктуры и сервисов ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN. «Тионикс» – производитель облачной платформы и резидент «Сколково». «Российский В2В-рынок IaaS в ближайшие 4 года вырастет вдвое. При этом заказчики, арендующие виртуальные ЦОДы, постепенно переходят в сегмент рынка аренды приложений, способствуя его росту с прогнозом в 1,5 раза также в ближайшие 4 года. И все это происходит на фоне того, что ИТ-рынок в целом почти не растет». По мнению спикера, этот рост идет за счет появления надежных сервисов, снижения порога входа на рынок, сокращаются сроки внедрения приложений и сервисов, требуются импортозамещающие решения.

В отрасли ИТ все уже привыкли экономить – даже те, кто раньше деньги не считал. И в проектах на первый план чаще всего выходит эффективность решения. Об этом говорил в своем докладе региональный представитель DataCore Software Антон Иванов: «Применительно к системе хранения данных эффективность означает, что СХД предоставляет пространство с определенной емкостью, производительностью и доступностью с минимальными затратами средств и времени, и при этом она готова к будущим изменениям». Если в традиционной модели повышение эффективности достигается приобретением более производительных и емких изолированных решений, то сегодня существует много возможностей быстро и с небольшими затратами управлять виртуализированными решениями в том числе с использованием конвергентных технологий. Об одном из таких решений, работающих на обычной архитектуре х86, и рассказал участникам форума докладчик. По его словам, пользователи системы отмечают ускорение отклика от 1,2 до 3 раз, увеличение числа транзакций на 20-60% и ускорение создания отчетов в 1,5-2 раза.

Крупные западные территориально распределенные компании не мыслят свою жизнь без облачных технологий – им нужны стандартизация инфраструктуры, управляемость, гибкость и другие «маркетинговые» преимущества, которые на больших масштабах показывают свою реальную действенность. У «Бритиш Американ Тобакко Россия» была четкая задача – освободиться от инфраструктуры дата-центров и по возможности полностью перейти в провайдерские облака. Об этом проекте рассказал Леонид Боев, руководитель группы программного обеспечения. Особое внимание он уделил вызовам, с которыми столкнулась компания при решении этой задачи: «В первую очередь мы должны были обеспечить непрерывную работу бизнес-систем в рабочее время. Также нас занимало решение вопросов быстрого переноса очень больших объемов данных по современным каналам связи. В частности, перенос интегрированной CRM/BI системы, развивавшейся на протяжении 9 лет, состоящей из 25 серверов, с БД объемом 3 TB, 800 пользователями во всех часовых поясах, причем каждую ночь этот комплекс производит обновление данных и расчет агрегатов в течение 8-10 часов». По словам спикера, задача была решена благодаря подходу, включавшему две основные идеи. Первая – облако должно поддерживать ту же платформу виртуализации, что и в существующем дата-центре. Это позволяет в полной мере использовать все встроенные механизмы «бесшовной» миграции. Вторая идея – поставщик облачных услуг должен быть в состоянии на время миграции объединить сети исходного дата-центра и конечного облака в единую сеть с единым адресным пространством: «это снижает риски того, что у вас что-то не заработает из-за того, что программист «захардкодил» IP-адрес в какой-либо интеграции. Если у вас единое адресное пространство, вы просто выключаете сервер в дата-центре А и через 10 минут включаете сервер с тем же именем и IP-адресом в облаке В».

Облачные решения понадобились и компании Faberlic в России. У этого ритейлера ИТ также является ключевым компонентом бизнеса, и он столкнулся с проблемой роста объемов данных и повышения требований бизнеса к гибкости и производительности инфраструктуры. «Проанализировав тренды, мы решили, что оптимальным для нас было бы построение гибридной инфраструктуры с использованием облаков там, где On-Premise инфраструктура не могла в полной мере обеспечить наши потребности в скорости и гибкости, – рассказал руководитель отдела инфраструктуры «Фаберлик» Тимур Малин. – Ключевым компонентом успеха был правильный выбор провайдера. Мы руководствовались следующими критериями: стоимость ресурсов, технологические платформы, возможность создания нетиповых конфигураций, гарантированные ресурсы без переподписки, быстрая и качественная поддержка». Спикер отметил, что после перехода на гибридную инфраструктуру с выносом части ИТ в облако провайдера, скорость выделения ресурсов сократилась с дней до часов и минут.

Подход Faberlic к выбору инфраструктуры

Источник: Faberlic, 2017

Облачный рынок пока еще находится в зачаточном состоянии, но облака уже успели из категории трендов превратиться в нашу обыденную реальность. Об этом и других парадоксах облачных решений рассказал Владимир Шевченко, ИТ-директор Группы ABB. «Одним из бенефитов от облаков для крупного бизнеса стало снижение затрат. Такая возможность есть, но – парадокс – часто сам бизнес относится к ней без энтузиазма. Причина в том, что у крупных компаний есть требования, которые могут нивелировать эффект от снижения затрат – например, информационная безопасность, – привел пример докладчик. – Но есть другие преимущества, которыми активно интересуются большие компании – это скорость развертывания сервисов и гибкость в плане независимости от платформ, клиентских устройств и т.п.».

Большому банку нужны особые условия для разработки собственных продуктов, и в Альфа-Банке решили построить стратегию разработки на базе DevOps. Руководитель центра качества банка Антон Исанин рассказал об этом опыте. «Какое отношение центр качества имеет к облакам? Мы помогаем им развиваться в банке, потому что нам необходима гибкая инфраструктура, отвечающая требованиям выделения нового сервера по запросу за 15 минут, прозрачной аллокации и управления ресурсами. Сейчас у нас есть 50 независимых команд разработчиков, за два года мы увеличим их число до 200. Независимость означает, что у них должна быть возможность «перекраивать» инфраструктуру под свои потребности, быстро выдавать решения в production. Эту задачу мы решили при помощи IaaS. В результате мы добились выполнения поставленных целей, попутно доля облачной инфраструктуры в банке выросла за год с 2% до 18%.











Банковские разработка и тестирование были в центре внимания еще одного участника форума – Михаила Брантова, директора департамента тестирования и контроля качества банка «ФК Открытие». «На рынке сегодня работают зрелые вендоры, они предлагают много сервисов, которые высокопроизводительны, защищены, интеллектуальность, поддерживают гибридность. И этих вендоров стоит использовать. Но я опросил реальных разработчиков, какие инструменты они используют – и их ответы далеко не во всем совпали с предложениями крупных поставщиков. Поэтому нужно следить за такими вещами, управлять облаками и сервисами в компании, иначе возможны проблемы». Как отметил Михаил Брантов, на пути к переводу разработки в облака есть ряд трудностей и преград: высокоемкие риски, требования законодательства к защите данных, требования ИБ, требования к инфраструктуре окружения и к рабочим местам, требования к качеству данных и т.д.

Пример стоимости одного решения

Источник: Silverhof, 2017

Довольно часто высказывается мнение, что СМБ не приносят существенного дохода провайдерам, и даже, что небольшие компании мало используют облачные решения, ограничиваясь двумя-тремя системами, причем различные CRM, WMS, BI, Task Manager– это экзотика. Максим Шляпнев, ИТ-директор Silwerhof, убежден, что малому бизнесу нужна аналитика: «У небольшой компании тоже есть проблема с данными для управленческих отчетов – они неполные, противоречивые, готовятся долго и быстро теряют актуальность. В этом бизнесу помогут ИТ. В нашей компании мы используем SQL Database, AzureAnalysisServices и Power BI, которые «пошли в массы» и активно используются, попутно позволяя немного экономить». Будущее Максим Шляпнев видит за машинным обучением, потому что от бизнес-подразделений ожидаются задачи прогнозирования и классификации для ИТ.

