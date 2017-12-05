В ближайшие три года трансформация ИТ-ландшафтов станет массовой

Почему классические ERP разочаровали корпоративных заказчиков, зачем бизнесу блокчейн и что можно сделать на свободном ПО - рассказывает Роман Коновалов, генеральный директор интегратора и разработчика программных решений «АйДи – Технологии управления».

CNews: Какие изменения на российском рынке корпоративной автоматизации вы видите? За счет чего он сегодня развивается?

Роман Коновалов: Сегодня большинство крупных предприятий меняют или уже кардинально изменили свою стратегию в области корпоративной автоматизации. Российский бизнес научился собирать, накапливать и обрабатывать данные. В течение многих лет эта информация использовалась в основном постфактум, для составления отчетности и анализа актуального состояния производства. Бизнес мог найти ответ на вопрос «что произошло».

Но количество данных выросло в десятки раз, и перед бизнесом встали новые задачи, связанные не только с учетом текущих операций, но и с их анализом, планированием по различным сценариям, более эффективным использованием имеющихся активов и ресурсов. Предприятия хотят знать, «что произойдет, если…» и «как можно повлиять на сценарии развития событий». А также оценивать работу каждого департамента в общей структуре управления предприятия и принимать управленческие решения до того, как произойдет неуправляемое событие.

Роман Коновалов: Появился интерес к решениям, которые позволили бы усовершенствовать существующую ERP-систему, извлечь новую ценность из накопленных в ней данных

Поэтому появился интерес к решениям, которые позволили бы усовершенствовать существующую ERP-систему, извлечь новую ценность из накопленных в ней данных. В основе этих решений лежат принципы предиктивной (прогнозной) аналитики. При этом важным вопросом является интеграция всех систем предприятия. В результате чего, получается единая бесшовная ИТ-экосистема, и каждый пользователь может работать в том интерфейсе, в котором он привык.

CNews: Можно ли говорить о том, что классические ERP разочаровали крупных заказчиков?

Роман Коновалов: В некотором смысле, да, но только тех, кто возлагал на ERP неверные ожидания. Условно говоря, некоторые руководители предполагали, что дорогие тяжелые системы будут принимать решения за них. Они ждали, что автоматизация основных бизнес-процессов позволит практически не участвовать в процессе операционного управления компанией и сократить часть сотрудников. Конечно, ни одна информационная система не может этого реализовать.

Но сейчас, с развитием технологий, у бизнеса появилось гораздо больше возможностей. Сотрудники предприятий получают практичные инструменты визуализации данных, возможность мобильной работы, а руководители – прозрачный инструмент контроля и прогнозирования. Технологии искусственного интеллекта готовятся заменить человека в подавляющем большинстве производственных процессов и уже снижают риски для бизнеса.

CNews: Многие компании сейчас стремятся разрушить мешающие работать барьеры между подразделениями: наладить коммуникации, упростить взаимодействие и обмен данными, мотивировать сотрудников на достижение общего результата, помимо своих личных KPI. Какие технологии помогают решать эти задачи?

Роман Коновалов: Прежде всего, это технологии комплексной автоматизации. Для того чтобы гармонизировать работу подразделений компании, необходимо подчинить ее единой стратегической цели бизнеса. Эффективна ли работа отдела продаж, который старается заключить как можно больше сделок без учета пропускной способности производственных линий или наличия комплектующих на складе? Конечно, нет. Если в компании установлены учетные и другие отдельные ИТ-решения, но при этом невозможно автоматизировать сквозные процессы, дать доступ подразделениям к единой и непротиворечивой информации, это говорит о недостаточно зрелой ИТ-экосистеме организации. Причиной этого может быть как непонимание со стороны заказчика, так и ошибки интеграторов: где-то не объяснили заказчику важность и очередность этапов комплексной автоматизации, где-то неправильно выстроили проектную методологию.

Роман Коновалов: Для того чтобы гармонизировать работу подразделений компании, необходимо подчинить ее единой стратегической цели бизнеса

Кроме того, это внедрение современных систем документооборота и управления контентом. ЕCM-системы сейчас активно развиваются в части интеллектуального анализа, (в том числе распознавания фото-, видео- и аудиоконтента), чат-ботов, мобильных приложений, технологии блокчейн и прочих элементов умной работы с данными. ECM-решения интегрируются с учетными системами компании, с CRM и BI, со специализированными решениями. В системах документооборота появляется интеллектуальный поиск и персонифицированные пользовательские настройки, улучшается интерфейс и работа с архивными данными, внедряются механизмы автоматической проверки данных. Это экономит время сотрудников, позволяет лучше понимать происходящие события и принимать взвешенные управленческие решения, избегать ошибок. В нашей практике есть интересный пример интеграции СЭД с системой управления закупками на базе SAP. Любая информация транслируется сразу в две системы, причем отдел закупок видит документы, но не может менять их содержимое — для этих сотрудников доступ ограничен.

Еще одна задача – это вовлечение 100% сотрудников предприятия в работу с информационными системами. Бизнес становится полностью цифровым на всех уровнях. Этому способствует упрощение интерфейсов систем, появление удобных мобильных клиентов и приложений, развитие инструментов self-service, которые не требуют от обычных людей навыков программирования или других специальных знаний. Чем проще и удобнее работать в ИТ-системах, тем больше шансов, что все сотрудники будут это делать.

CNews: Изменилось ли отношение крупного бизнеса к свободному ПО и облакам?

Роман Коновалов: Мы по-прежнему видим большой интерес корпоративных заказчиков к open source решениям. Отчасти на это повлияла программа импортозамещения, отчасти – желание сэкономить на лицензионных выплатах вендорам. Кроме того, заказчиков со специфическими бизнес-потребностями интересует возможность развивать и дорабатывать системы самостоятельно, «под себя», которую предлагает открытое ПО.

Постепенно растет доля российских СПО-разработок в области серьезных бизнес-приложений. Наша компания применяет в ряде проектов технологии свободного ПО – это удобно и для нас, и для заказчиков. Кроме того, СПО постоянно развивается при участии мирового сообщества разработчиков.

Также увеличивается спрос на облачные решения, в среднем на 10–12% ежегодно. Подключение к облаку обычно не требует капитальных вложений: затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры ложатся на плечи вендора или интегратора, что значительно снижает стоимость владения системой. Причем наращивать мощности в облачной среде можно с ростом потребностей бизнеса. Поэтому такой вариант идеально подходит для заказчиков, которые хотят протестировать новую систему на одном или нескольких департаментах. Сейчас крупнейшие вендоры ERP-решений – SAP, Microsoft – делают ставку на SaaS и IaaS-продукты, а также создают полноценные облачные экосистемы для своих пользователей. Так, новейшая ERP-система SAP S/4HANA доступна в облачной среде, а SAP Cloud Platform – это около 40 различных сервисов, от интернета вещей до алгоритмов прогнозирования и машинного перевода. Мы, в свою очередь, уже авторизованы как партнер SAP по облачным сервисам, что позволяет нам внедрять облачные решения SAP и предоставлять доступ к облачным сервисам вендора для своих клиентов.

CNews: Вы входите в топ-10 крупнейших аутсорсеров поддержки SAP в России. Почему заказчикам интересно аутсорсить развитие и поддержку этих систем?

Роман Коновалов: Сегодня рынок аутсорсинга поддержки SAP растет, главным образом, за счет развития ранее внедренных систем, расширения функциональности, выведения заказчиками комплексных задач на аутсорсинг. Работа с внешними ИТ-партнерами, особенно для поддержки таких сложных платформ, как SAP, – это реальный инструмент сокращения издержек компаний. Поэтому наша задача – постоянно наращивать экспертизу и квалификацию команды SAP, решать все более сложные задачи заказчиков, обеспечивать неизменный уровень качества, предсказуемости и гибкости своих услуг. Именно эти условия являются залогом успешного аутсорсинга.

Роман Коновалов: Ключевые клиенты «АйДи – Технологии управления» – крупные предприятия и организации, имеющие сложную структуру производственных и хозяйственных активов, прежде всего, в топливно-энергетической отрасли

Сегодня мы специализируемся на создании и поддержке решений на платформе SAP в части управления активами предприятия, недвижимым имуществом, взаимоотношениями с клиентами и поставщиками, материально-техническим обслуживанием. Помимо этого, занимаемся бизнес-аналитикой, мобильными решениями, выполняем проекты по трансформации и оптимизации SAP-систем. Все эти направления требуют наличия большой команды сертифицированных вендором специалистов, которые получают опыт в разных проектах. Заказчикам невыгодно держать такую команду у себя в штате, поэтому аутсорсинг – уже обкатанная и доказавшая свою эффективность схема работы.

CNews: Вы много работаете с компаниями из ТЭК. Какие задачи в области ИТ стоят перед ними и с помощью каких технологий они могут быть решены?

Роман Коновалов: Ключевые клиенты «АйДи – Технологии управления» – крупные предприятия и организации, имеющие сложную структуру производственных и хозяйственных активов, прежде всего, в топливно-энергетической отрасли. Наши ключевые заказчики в этой отрасли – «Газпромнефть», «Россети» и все их дочерние предприятия, включая ФСК ЕЭС. Все они большое внимание уделяют модернизации уже установленных систем. Во-первых, им нужен удобный, понятный и простой интерфейс с возможностью быстрой настройки без участия подрядчика.

Во-вторых, таким компаниям важна возможность масштабирования системы или отдельного технологического фрагмента: подключения новых филиалов или пользователей системы, расширения объемов хранимых данных. Только представьте: в одном из наших проектов мы должны были организовать хранение электронных копий документов начиная с 2005 года. В системах документооборота, которые мы внедрили и поддерживаем, совокупно работает более 40 тысяч пользователей по всей стране. Это действительно колоссальные объемы информации и высокие нагрузки, поэтому для предприятий ТЭК критичны масштабируемость, отказоустойчивость, производительность и надёжность работы систем.

В-третьих, предприятия обращают особое внимание на безопасность данных – их сотрудники постоянно работают с конфиденциальной информацией, нередко с собственных устройств. Поэтому ряд крупных компаний централизованно закупают для сотрудников мобильные устройства, внедряют специальное ПО, предотвращающее утечки информации с любого типа устройств. Кроме того, сейчас на рынке популярность набирают технологии идентификации пользователей (биометрическая аутентификация, распознавание по фотографии или голосу), усовершенствованные методы криптографического шифрования, например, квантовое.

По нашим ощущениям, в сфере ТЭК также растет количество проектов в области бизнес-аналитики. Аналитические системы помогают повышать эффективность обслуживания и ремонта оборудования – в том числе при помощи инструментов прогнозирования, формирования аналитики по всевозможным информационным разрезам для всего комплекса энергетических объектов.

CNews: Готовы ли клиенты внедрять системы предиктивной аналитики, роботизацию, аналитику больших данных? На каком этапе находятся в этом смысле российские заказчики?

Роман Коновалов: Я думаю, что процесс уже идет, и пик трансформации ИТ-ландшафтов в России придется на ближайшие три года. В 2017 году цифровизация бизнеса, роботизация обрели определенные очертания, появились первые пилотные проекты, признанные успешными. В 2018–2020 годах, на мой взгляд, инновации «пойдут в массы» – появятся конкретные решения, уже приближенные к коробочным, будут разработаны облачные сервисы.

«АйДи – Технологии управления», как один из лидеров российского рынка в области внедрения и развития ERP, ECM-систем, бизнес-аналитики, обязательно представит продукты собственной разработки в этом направлении.