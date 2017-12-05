Как высокие технологии строят новые железные дороги

В ближайшем будущем наше представление о железнодорожном транспорте может кардинально измениться. Если раньше, восхищаясь новыми поездами, мы говорили о высокой скорости, комфортных вагонах и классе обслуживания, то сегодня речь идет об «умных» поездах, которые ездят без машинистов, выстраивают расписание в зависимости от пассажиропотока и заранее сообщают о возможных поломках. Благодаря партнерству перевозчиков с ИТ-компаниями аналитика данных и интернет вещей становятся неотъемлемой частью современных железных дорог.

Поезд-«пуля», маятник и французская революция



Транспорт считается одной из отраслей экономики, где наиболее востребованы устройства интернета вещей. И сегодня мы становимся свидетелями того, как высокие технологии «строят» железные дороги и поезда на совершенно новых принципах.



«Конечно, железные дороги строятся не технологиями, а людьми. Людьми, которые изобретали машины, компьютеры, потом создавали всемирную компьютерную сеть, чтобы когда-нибудь подключить к ней машины и назвать это четвертой промышленной революцией, – рассказывает директор по технологиям Hitachi Vantara в North EMEA Ирина Яхина. – Четвертая промышленная революция или индустрия 4.0 объявила всему миру о том, что технологии вот-вот изменят привычную парадигму общества. Пришло время автоматизированного интеллектуального взаимодействия машин друг с другом, где главным и самым ценным ресурсом будет сбор, обработка и анализ информации, генерируемой миллионами электронных устройств – интернетом вещей. В свою очередь, промышленный интернет вещей – сегмент, способный на фундаментальном уровне перестроить все индустриальные процессы: от добычи природных ресурсов до транспорта».

В 2004 г. поезда Hitachi приходят в Великобританию

Отметим, что для Hitachi разговор о поездах – привычное дело: компания принимала участие в создании японского «поезда-пули» «Синкансена». После его первого рейса, соединившего Токио с Осакой, еще много лет европейские поезда не могли догнать восточных специалистов. Первыми на Западе прорыв по части высокоскоростных железнодорожных магистралей совершили Италия и Франция. В 80-х годах их знаменитые поезда Pendolino (в переводе с итальянского – маятник) и TGV (от французского Train à Grande Vitesse — скоростной поезд) вернули Европе славу индустриального лидера. Так, французский TGV уже в 1981 г. совершил очередную революцию, на этот раз – технологическую. Поезд преодолевал расстояние между Парижем и Лионом за два часа, двигаясь со скоростью 260 км/ч, в то время как скорость первого «Синкансена» составляла лишь 210 км/ч.



Как сделать поезд «умным»



Компания Hitachi, перенеся часть своего производства в Европу, решила начать выпуск не только быстрых, но и «умных» поездов. Так была образована компания Hitachi Rail Europe – симбиоз машиностроения и информационных технологий. В 2004 г. японские поезда пришли в Великобританию. Сначала старые английские поезда сменили высокоскоростные High Speed 1 и Javelin 395, а затем Hitachi приступила к реализации проекта «поезд-как-услуга» (train-as-a-service) – первого в истории компании проекта по модернизации железнодорожного полотна с использованием средств сбора, хранения и анализа данных.



Смысл проекта в том, чтобы сделать поезд «умным»: каждая деталь железнодорожной инфраструктуры, включая подвижной состав, генерирует данные о пассажиропотоке, надежности машины, а также отработке по отказоустойчивости. Вся эта информация анализируется в автоматическом режиме, и в итоге персонал, обслуживающий работу поезда, получает данные о возможных неисправностях задолго до того, как они дадут о себе знать. «В основе «умного» поезда лежит способность собирать и анализировать информацию, причем делать это необходимо постоянно, каждую секунду, – рассказывает генеральный директор Hitachi Vantara в России и странах СНГ Юрий Скачков. – Благодаря непрерывной аналитике мы движемся в сторону координации движения поездов, формированию расписания и распределению пассажиров совершенно без участия человека. Так будет выглядеть первое достижение индустриального интернета вещей на железных дорогах».



Суть "умного" поезда в том, что каждая деталь железнодорожной инфраструктуры генерирует данные о пассажиропотоке, надежности машины, а также отработке по отказоустойчивости

Впрочем, перспективой развития технологий интернета вещей в транспорте интересуется не только Hitachi. «Удаленный мониторинг на транспорте – не новость, и тем не менее интернет вещей, дав возможность сократить издержки и ускорить реализацию сервисов, существенно расширил возможности его применения, – считает Джон Хиклин, руководитель направления интернета вещей канадской ИТ-компании CGI. – Немаловажную роль в этом сыграли развитие облачных технологий, удешевление датчиков и растущая доступность аналитических средств. Сегодня оперативная информация может направляться одновременно множеству специалистов, которым она необходима».



РЖД и «интернет вагонов»



Главный российский железнодорожный перевозчик также планирует развивать инновации. По словам директора по информационным технологиям РЖД Евгения Чаркина, активное внедрение новых технологий, прежде всего, связано с новым курсом развития компании – курсом на клиента и его потребности. Первый шаг РЖД в этом направлении – подключение мобильных приложений для пассажиров, следующий – выстраивание инфраструктуры каждого вокзала как единого организма, слаженно работающего и подстраивающегося под нужды путешественников. В планах перевозчика также организовать доступность для пассажиров любых компонентов инфраструктуры, связанной с поездками и железными дорогами: от вокзалов, автобусных остановок и метро до ближайших гостиниц и ресторанов.



Отдельное внимание транспортная компания уделяет грузовым перевозкам и процессам автоматизации: «Полный отказ от труда машинистов и управление поездами в автоматическом режиме – более чем реалистично, учитывая, что РЖД уже использует подобный подход на сортировочных узлах. Так, например, на Усть-Лужском транспортном узле сортировка вагонов проходит полностью без участия человека. Можно быть уверенными – будущее железнодорожного транспорта за инновационными технологиями, делающими наши поезда безопасными, а грузоперевозки быстрыми и удобными».



Инновации, связанные с интеллектуальным анализом данных поездов и локомотивов, также используются в РЖД. «У нас внедрены различные системы сбора данных, включая видеокамеры и датчики, информирующие о состоянии подвижного состава и инфраструктуры, – рассказывает Евгений Чаркин. – В будущем поезда будут «обвешены» еще большим количеством датчиков и видеокамер. Собранные данные будут анализироваться в режиме онлайн, а результаты будут доводиться сразу до ответственных сотрудников через мобильные рабочие места».

