Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года

Основные изменения в федеральном законодательстве коснулись порядка рассмотрения обращений граждан, ограничения доступа к информресурсам запрещенных в России организаций и обязанностей владельцев аудиовизуальных сервисов. На региональном уровне изменения связаны с модернизацией и развитием местных информационно-телекоммуникационных инфраструктур и правил функционирования государственных информационных систем.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

В Закон о порядке рассмотрения обращений граждан внесены изменения. Ответ на электронное обращение направляется только по адресу электронной почты. Гражданин может приложить к такому обращению необходимые документы и материалы только в электронной форме.

Ранее было предусмотрено, что на электронное обращение ответ может быть дан как в электронной, так и в письменной форме. Гражданин мог приложить необходимые документы и материалы не только в электронной форме, но и направить их в письменном виде. В результате возникали сложности при соблюдении установленных сроков.

Предусмотрено, что ответ на обращение, затрагивающее интересы неопределенного круга лиц, может быть размещен на официальном сайте соответствующего госоргана или органа местного самоуправления. При поступлении письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на сайте, гражданину сообщают электронный адрес.

Кроме того, гражданин может получить ответ в письменной форме, размещенный на официальном сайте органа. Это актуально для ситуаций, когда, например, нет возможности ознакомиться с данным ответом в Интернете.

Если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, на него не будут отвечать и его не будут направлять на рассмотрение в госорган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Об этом в течение 7 дней сообщат гражданину.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»

С 1 июля 2015 г. в России вступила в силу Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам. В связи с этим ФНС России были подписаны многосторонние соглашения с зарубежными компетентными органами об автоматическом обмене страновыми отчетами и финансовой информацией в налоговых целях.

Внесенные в НК РФ изменения направлены на реализацию указанных соглашений. Ими регламентирован порядок взаимодействия российских и иностранных уполномоченных органов при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок. Также прописана процедура сбора необходимой информации для выполнения условий соглашений. Установлены штрафы в т. ч. за непредставление уведомления об участии в международной группе компаний (p50 тыс.), документации по ней и странового отчета (p100 тыс.).

Кодекс будет дополнен новым разделом о выполнении международных договоров России по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 25 ноября 2017 г. N 327-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10.4 и 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»

Приняты поправки к Закону об информации, закрепляющие возможность внесудебного ограничения доступа к информресурсам запрещенных в России организаций, а также о признании зарубежных СМИ иностранными агентами. Так, в случае обнаружения в Интернете информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана в России нежелательной, либо сведений, позволяющих получить доступ к таким материалам, Генпрокурор или его заместители вправе напрямую потребовать от Роскомнадзора заблокировать информресурсы, распространяющие данные материалы и сведения.

Зарубежное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает деньги и/или иное имущество от источников за границей (иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц) и/или от российских юрлиц, получающих деньги и/или иное имущество от таких источников. СМИ – иностранные агенты несут те же права и обязанности, что и НКО – иностранные агенты. Под иностранным СМИ понимается, в частности, юрлицо, зарегистрированное в другой стране, или иностранная структура без образования юрлица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 25 ноября 2017 г. N 569 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085»

Скорректировано положение о ФСТЭК России. Ряд поправок нацелен на уточнение одного из полномочия органа. Речь идет об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры.

Так, вместо обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Служба обеспечивает безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры. В связи с этим она утверждает порядок ведения реестра таких объектов и ведет этот реестр. Утверждает форму направления сведений о результатах присвоения объекту одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения категории, а также форму акта проверки, составляемого по итогам проведения госконтроля в названной области. Устанавливает требования по обеспечению безопасности указанных объектов, по созданию систем безопасности объектов и обеспечению их функционирования. Указ вступает в силу с 1 января 2018 г.

Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. N 543 «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 1996 г. N 1019 «О формировании банка данных международных договоров Российской Федерации»

Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 1996 г. о формировании банка данных международных договоров России. Отметим, что МИДом России были утверждены правила государственной регистрации и государственного учета международных договоров России. Указ вступает в силу с 1 января 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2017 г. N 1426 «Об утверждении Положения о порядке оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации, идентификации ее в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», составе информации о местонахождении, направлении и скорости движения автобусов, а также о порядке передачи такой информации в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» и Положения о порядке направления владельцами автобусов уведомлений о планируемом въезде автобусов на территории населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, составе содержащихся в них сведений, а также о порядке передачи таких сведений в соответствующие территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Установлены правила оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации, идентификации ее в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Оснащение обеспечивается собственниками (владельцами) автобусов согласно техдокументации на аппаратуру. Последняя должна соответствовать техрегламенту ТС «О безопасности колесных транспортных средств», а также предусматривать наличие персональной универсальной идентификационной карты абонента и кнопку вызова экстренных оперативных служб. Идентификацию аппаратуры обеспечивает оператор названной системы путем размещения в ней представленной собственником (владельцем) автобуса информации.

Определены сведения о местонахождении, направлении и скорости движения автобусов. Они формируются на основе сигналов ГЛОНАСС и передаются от аппаратуры в систему. Оператор последней обеспечивает передачу сведений в Транспортную дирекцию ЧМ-2018. Прописано также, в каком порядке владельцы автобусов должны направлять уведомления об их планируемом въезде в населенные пункты, в которых проводятся матчи ЧМ-2018. Определены сведения, включаемые в уведомление, и порядок их передачи в территориальные органы МВД России.

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. N 1413 «О перечне документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также о форме и порядке направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, таких документов»

В июле 2017 г. приняты поправки в Закон об информации, посвященные обязанностям владельца аудиовизуального сервиса. В частности, было установлено, что владельцем такого сервиса может выступать российское юрлицо или гражданин, не имеющий гражданства другого государства. Иностранные лица или российские с долей иностранного участия в уставном капитале более 20%, владеющие информресурсом для распространения в Интернете аудиовизуальных произведений, количество пользователей которого в России составляет менее 50% от всех пользователей ресурса, вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии согласования указанных владения, управления либо контроля с правительственной комиссией.

Приведен перечень документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса вышеуказанных требований. В него входят, в частности, заявление, содержащее сведения об аудиовизуальном сервисе; копии учредительных документов иностранных юрлиц; выписка из торгового реестра государства регистрации (иной эквивалентный документ); документы, свидетельствующие о прямом или косвенном контроле. Они направляются в Роскомнадзор в электронном виде. Для этого заполняется форма, размещенная на сайте. Закреплены особенности предоставления.

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2017 г. N 1417 «О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги»

Сокращен перечень госуслуг, оказываемых в МФЦ по принципу «одного окна», результатом которых является предоставление информации из государственных информационных систем. связи с невостребованностью из указанного перечня исключена услуга предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.

Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 2521-р

В законодательство вносились поправки, предусматривающие создание госинформсистемы в сфере здравоохранения. Цель – обеспечить доступ граждан к медицинским услугам в электронной форме. Установлен перечень таких услуг.

Так, благодаря госинформсистеме посредством Единого портала госуслуг граждане смогут записаться на прием к врачу, вызвать его на дом, получить сведения об оказанной медпомощи из электронной медкарты, подать заявление о выборе страховой медорганизации и пр. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 1384 «О внесении изменений в приложение N 2 к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»

Изменения в госпрограмму «Информационное общество (2011–2020 гг.)» касаются правил предоставления субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий. Так, средства выделяются не на реализацию проекта, а в целях софинансирования расходных обязательств регионов, связанных с его реализацией. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписью федерального бюджета).

Решено отказаться от прежнего механизма распределения субсидий между регионами. Ранее оно утверждалось приложениями к закону о федеральном бюджете. Регион может рассчитывать на субсидию, если не получал ее в прошлом году. Предусмотрена формула для расчета размера субсидии на 2018 г.

Минкомсвязь России определяет сроки представления документов для заключения соглашения. Установлено количество граждан в регионах, которые должны быть зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2017 г. N 1321 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов»

Скорректированы правила предоставления субсидий производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов. Так, уточнена применяемая терминология. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат не только на оценку соответствия и омологацию, но и на разработку требований.

У организации не должно быть просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией. Уточнено, как определяется размер субсидии, какие документы нужны для подтверждения фактических затрат на разработку требований. Приводится расчет размера субсидии организациям автомобилестроения.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2017 г. N 599 «Об утверждении Положения о проведении Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России»

Утверждено новое положение о Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». Как и раньше, конкурс проводит Минэкономразвития России.

Появилась новая номинация – «Лучший проект МФЦ». В данной номинации к конкурсу допускаются проекты по организации предоставления услуг в региональном МФЦ, с даты начала реализации которых прошло не менее 6 месяцев на момент подачи заявки на участие. Количество призовых мест по данной номинации составляет не более 8 лауреатов. С 16 до 8 лауреатов сократилось количество призовых мест в номинации «Лучший МФЦ».

Региональное законодательство

Постановление Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2017 г. N 457-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. N 465-п «Об утверждении Положения об информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ставропольского края»

Пересмотрено положение об информационно-телекоммуникационной сети органов госвласти Ставропольского края. Отмечено, что подключение информационно-телекоммуникационной сети к сети «Интернет» осуществляется через российский государственный сегмент сети «Интернет».

Кроме того, поправками определено, что оператором информационно-телекоммуникационной сети является ГКУ Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий». Оператор осуществляет определенные функции: обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной сети; организация взаимодействия с иными информационно-телекоммуникационными сетями; обеспечение технического развития; обеспечение информационной безопасности. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Постановление Правительства Самарской области от 2 ноября 2017 г. N 690 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014–2020 годы»

Скорректированы некоторые положения государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014–2020 годы и ее подпрограмм. В частности, увеличено финансирование государственной программы, дополнен перечень проводимых мероприятий, определена методика расчета показателей, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Краснодарского края от 9 ноября 2017 г. N 3688-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об информационных системах и информатизации Краснодарского края»

Определено, что в Краснодарском крае организация регистрации государственных информационных систем, формирования и ведения реестра ГИС входит в компетенцию соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти региона. Определяет таковой и наделяет его необходимыми полномочиями губернатор края. Для справки: в настоящее время эти функции исполняет департамент информатизации и связи. Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Закон Липецкой области от 2 ноября 2017 г. N 122-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Липецкой области «О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты»

Данным законом признан утратившим силу закон Липецкой области, устанавливающий порядок проведения конкурса по отбору банка на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты гражданам, не подавшим до 1 января 2017 года заявлений о выдаче универсальной электронной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения этой карты. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Москвы от 8 ноября 2017 г. N 844-ПП «О грантах за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа»

Гранты за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» предоставляются ИП, физическим и юридическим лицам, разработавшим востребованные педагогами образовательных организаций электронные образовательные материалы. Приводится перечень условий, при соблюдении которых предоставляются гранты. Так, например, участник должен разработать один или несколько новых электронных образовательных материалов, соответствующих установленным требованиям; разместить разработанные электронные образовательные материалы в подсистеме «Общегородская платформа электронных образовательных материалов» комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде»; заключить договор об отчуждении исключительных прав на электронный образовательный материал и т.д.

Получатели грантов определяются по результатам востребованности педагогами электронного образовательного материала. Установлен порядок определения размеров грантов за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа». Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением норм, вступающих в силу с 1 января 2018 г.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 2 ноября 2017 г. N 434-п «Об установлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре случаев, при которых направление документов для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме»

Установлены случаи, при которых документы для получения разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию направляются в уполномоченные органы, в том числе через МФЦ, исключительно в электронной форме.

Приказ Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания от 10 ноября 2017 г. N 931 о/д «Об использовании функционала Региональной медицинской информационной системы (МИС) для оформления и ведения учета медицинских свидетельств о рождении, смерти и перинатальной смерти в электронном виде»

Урегулированы некоторые вопросы использования функционала Региональной медицинской информационной системы (МИС) для оформления и ведения учета медицинских свидетельств о рождении, смерти и перинатальной смерти в электронном виде в РСО-Алания. Так, руководители государственных медорганизаций республики должны обеспечить использование в ежедневном режиме функционала региональной медицинской информационной системы «Барс. Здравоохранение» с целью автоматизации оформления медицинских свидетельств о рождении, смерти и перинатальной смерти, ведения журнала учета выданных и свободных бланков; заполнения и выдачи медицинских свидетельств о рождении, смерти и перинатальной смерти; внесение выданных с 1 января 2017 г. медицинских свидетельств о рождении, смерти и перинатальной смерти в региональную медицинскую информационную систему «Барс. Здравоохранение» в срок до 1 декабря 2017 года и т.д.

Постановление Правительства Мурманской области от 2 ноября 2017 г. N 530-ПП «О внесении изменений в Положение о Комитете по развитию информационных технологий и связи Мурманской области»

Перечень функций Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области дополнен новой: осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей в сфере деятельности Комитета.