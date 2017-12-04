Ларс Гёбель: Современной компании жизненно необходимо интеллектуальное управление данными

Технологии near cloud («около облака») от компании NetApp позволяют строить мультиоблачные решения с использованием облачной инфраструктуры сразу нескольких крупных поставщиков. В этом случае есть возможность буквально за секунды переключать сервисы между разными облаками и осуществлять миграцию данных. В том числе и о таких перспективных облачных решениях на прошедшей в Москве конференции NetApp Directions рассказал директор немецкой компании Darz по стратегии и инновациям Ларс Гёбель (Lars Göbel). В интервью CNews он поделился опытом практического применения подходов, связанных с продуктами NetApp, а также рассказал о своих российских заказчиках.

CNews: О компании Darz говорят, как о сервис-провайдере, который живет в философии Data Fabric. Расскажите, как вы пришли к продуктам NetApp?

Ларс Гёбель: Мы относительно молодая компания, нам всего 3,5 года. И когда мы начали строить свое предприятие в качестве сервис-провайдера полного цикла, то главным вызовом для нас стал фокус на сервисах, связанных с хранением и использованием данных. С самого начала для нас было очень важно найти правильного вендора в этой области. И компания NetApp идеально подошла под наши запросы.

CNews: Почему вы считаете продукты NetApp подходящими к вашей бизнес-модели?

Ларс Гёбель: Концепция NetApp Data Fabric дает возможность предоставлять сервисы нового уровня на платформе гибридных облаков технологии NetApp Private Storage. Гибридные облака следующего поколения и построенные на их основе мультиоблачные ресурсы открывают новые возможности для бизнеса наших клиентов. Благодаря NetApp Private Storage как сервису, мы можем интегрировать хранение данных в разные линейки наших продуктов, создавая при этом единое удобное решение, которое обеспечивает максимальную гибкость, безопасность, контроль, а также расширенную функциональность.

CNews: Вы приняли активное участие в конференции NetApp Directions в Москве. Чему было посвящено ваше выступление?

Ларс Гёбель: На конференции я рассказал, как мы реализовали технологию NetApp Private Storage, и как этот сервис позволил нашим клиентам получить доступ к частному хранилищу NetApp, расположенному в центре обработки данных Darz. При этом вычислительные ресурсы обеспечивает или частное облако Darz, или масштабируемые публичные облака типа Amazon Web Services. Таким образом, нашим клиентам не приходится больше делать выбор между эластичностью нагрузок и безопасностью. Благодаря гибридным облакам следующего поколения, компании получают и то, и другое. На конференции живой интерес вызвала моя демонстрация того, как легко переключаться между Amazon Web Services, Microsoft Azure и частным облаком, причем делать это можно в считанные секунды. И, что очень важно, — без перемещения данных.

Ларс Гёбель: Благодаря NetApp Private Storage как сервису, мы можем интегрировать хранение данных в разные линейки наших продуктов

CNews: Какие решения NetApp пользуются у ваших клиентов особенным спросом? Можете ли привести примеры наиболее удачных, на ваш взгляд, кейсов?

Ларс Гёбель: Как я упоминал, особым спросом среди наших клиентов пользуются решения NetApp в сфере гибридных облаков, потому что они открывают новые возможности для заказчиков. В качестве примера я могу привести наше сотрудничество с немецкой компанией Insighters Technologies , которая обслуживает крупные банки и страховые компании Германии. С помощью технологий гибридных облаков эта компания может теперь реализовывать для своих клиентов сервис «софт как услуга» (SaaS). Кейс Insighters Technologies примечателен тем, что нам удалось реализовать интересное решение, основанное на работе частного облака, которое расширяется при помощи масштабируемости Microsoft Azure и NetApp Private Storage как услуге. Благодаря этой платформе, компания Insighters Technologies успешно развивает свои SaaS-услуги.

CNews: Расскажите о географии бизнеса вашей компании?

Ларс Гёбель: В свое время мы начинали с нашего домашнего германского рынка. Но сейчас география наших клиентов расширяется. К нам приходят компании из многих стран Европы. Кстати, среди наших клиентов уже есть и компании из России.

CNews: Их каких сфер эти компании? Можно ли их назвать?

Ларс Гёбель: Один российский клиент связан со сферой SaaS. К сожалению, пока я не могу назвать его имя, так как наше сотрудничество еще не реализовано в полной мере. Другой наш заказчик из России работает в области игровой индустрии, это компания Play Key. С помощью наших решений она развивает для своих пользователей игровые услуги как сервис. Мы предложили Play Key гибридное облачное решение. И теперь клиентам этой компании, чтобы играть в современные игры, не обязательно иметь компьютер с мощным процессором и хорошей графической картой. Они могут играть, например, на смартфоне или на планшете. И при этом иметь высокое качество за счет стриминга.

CNews: Как, на ваш взгляд, в последнее время меняется продуктовая линейка NetApp, и насколько она соответствует ключевым мировым трендам в области хранения данных?

Ларс Гёбель: На мой взгляд, NetApp всегда была софтверной компанией, конечно, при этом, с большим авторитетом в области создания аппаратных средств. Сейчас NetApp все больше фокусируется на софте, на развитии технологий, на совершенствовании систем хранения данных нового поколения. И это очень важный момент, потому что современной компании жизненно необходимо интеллектуальное управление данными, чтобы решать новые проблемы хранения и управления важной информации, объемы которой стремительно растут.

CNews: В чем преимущество различных решений NetApp в сравнении с предложениями конкурентов? Как с технологической точки зрения, так и с финансовой?

Ларс Гёбель: Прежде всего, решения NetApp позволяют реализовать платформу гибридного облака. И, по сравнению с другими конкурентными решениями на рынке, платформа NetApp действительно открывает новые возможности. Основа этой гибридной платформы — NetApp Private Storage, SnapMirror, Cloud ONTAP. И для нас, как для сервис-провайдера, данная платформа дает возможность реализовывать наши оригинальные сервисы и продукты. Что же касается финансовых преимуществ решений NetApp, то их эффективность также наглядно демонстрирует деятельность наших клиентов, которые, благодаря новым технологиям хранения и управления данными, смогли вывести свой бизнес на принципиально новый высокий уровень.

CNews: А что можно сказать по поводу стоимости решений гибридных облаков? Ведь внедрение упомянутых вами технологий требует от компаний определенных инвестиций?

Ларс Гёбель: Да, это так. В данном случае приходится вкладывать новые средства в современные ИТ-решения, платить за хранение данных в публичных облаках. Но, с другой стороны, компании не нужно делать более значимых инвестиций для закупки своего железа, новые решения позволяют эффективно комбинировать лучшие облачные технологии и фокусироваться на гибкой масштабируемости бизнеса. У вас не будет ситуации, когда вы вдруг окажетесь запертыми в своей системе хранения данных и не сможете быстро расти.

CNews: Что для вас, как для сервис-провайдера, особенно важно в сотрудничестве с таким вендором, как NetApp? И почему ваши клиенты сейчас уделяют особое внимание мультиоблачным технологиям?

Ларс Гёбель: Особенность нашего бизнеса заключается в том, что мы не продаем решения, мы продаем сервисы для наших клиентов. И мы, и наши клиенты понимаем преимущества технологий нового поколения хранения данных, основанных на All Flash FAS. Другими значимыми направлениями можно назвать развитие Cloud ONTAP, появление NFS-сервисов и услуг в Microsoft Azure. Для клиентов очень важно иметь такие мощные технологии, которые поддерживают их бизнес. Современным компаниям нужна скорость, эффективность, масштабируемость, безопасность в работе с данными. Те, кто сумеют внедрить эти технологии, получают значимые конкурентные преимущества и могут предложить своим клиентам новые сервисы. Например, в Германии есть сеть автомобильных заправок, которая предлагает установить приложение на смартфон. Активируется геолокация, и если они видят, что вы пользуетесь только их заправками, то они премируют своих клиентов бонусами. Скажем, год назад, такой сервис было бы очень трудно реализовать. Сейчас, с помощью современных, в том числе — мультиоблачных технологий, такое возможно. Если у вас есть необходимость пользоваться возрастающим объемом ценных данных, если нужен эффективный способ делать это в разных локациях, то NetApp предлагает такие решения с помощью SnapMirror, NetApp Private Storage и прочих технологий. Вот почему решения NetApp так важны и так востребованы.

CNews: Многих потенциальных пользователей нового поколения гибридных облаков волнует вопрос безопасности хранения данных? За счет чего она обеспечивается в технологиях NetApp и в ваших сервисах?

Ларс Гёбель: Да, согласен, это очень острый вопрос, который волнует клиентов. И я в очередной раз могу заявить, что безопасность хранения данных в облаках у известных провайдеров находится на самом высоком уровне. Провайдер как никто другой заботится об этом. Потому что в этом сегменте много инвестируют и развивают технологии в этом направлении. Ведь достаточно незначительного прецедента с хранением данных, и репутация может быть безвозвратно потеряна. Я на сто процентов уверен, что, например, у нас уровень сохранности информации выше, чем во многих крупных компаниях. Таким образом, можно с уверенность утверждать, что облачные технологии NetApp — это не только выгодно и эффективно, но и безопасно.

Алексей Грамматчиков