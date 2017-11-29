Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных

Работа над внедрением электронного правосудия в Москве продлена до конца 2017 г. После модернизации КИС СОЮ московские суды получат новые электронные возможности, которые повысят их эффективность. Среди них — расширение взаимодействия с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, Следственным комитетом и Почтой России, а также автоматизация подготовки документов о назначении судебной экспертизы и ряд других нововведений.

До конца года в КИС СОЮ появятся новые элементы

«Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» обеспечит суды Москвы новой функциональностью и затронет ряд дополнительных госорганов. Для внедрения инноваций контракт с исполнителем работ по проекту — системным интегратором «Крок» — продлен до 30 декабря 2017 г.

Одна из доработок в рамках проекта связана с реализацией информационного взаимодействия с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и управляющим компаниями города в части автоматизации процессов взыскания задолженности по уплате жилищно-коммунальных услуг.

«На сегодняшний день общая сумма задолженности граждан Москвы за жилищно-коммунальные услуги достигает отметки в 15 млрд в год, а издержки, связанные с задолженностью, субсидируются за счет города. Поэтому информационное взаимодействие с Департаментом ЖКХ в части автоматизации процессов взыскания позволит ускорить процесс судебного делопроизводства и сократить издержки города, — уточняет заместитель генерального директора компании «Крок» Татьяна Толстова. — При этом Департамент ЖКХ и управляющие компании будут получать в электронном виде не только статусы изменения рассматриваемых дел о взысканиях и судебные решения по ним, но и результаты исполнения по судебным решениям, так как интеграция судов с судебными приставами уже работает».

Вторая доработка коснется взаимодействия судов с Почтой России — речь идет о внедрении сервиса гибридной почты. На сегодня Почта России располагает тремя центрами гибридной печати, которые находятся в разных регионах страны. Сервис гибридной почты позволит перемещать корреспонденцию от отправителя в ближайший для получателя центр гибридной печати в электронном виде, где сообщение уже печатается, вкладывается в конверт и далее доставляется адресату в бумажном виде. Это позволит существенно сэкономить временные и финансовые затраты аппарата судов на отправление бумажной почты. Кроме того, сервис должен сократить сроки получения участниками дела уведомлений и других документов от судов.

Адвокатам станут платить быстрее

Еще одна доработка связана с автоматизацией процесса учета и контроля оплаты услуг адвокатов и переводчиков как со стороны судов, так и со стороны управлений Судебного департамента и Федерального Казначейства по г.Москве. Теперь эти ведомства перейдут на электронный обмен документами, при этом на стороне московского Управления Федерального казначейства оплата адвокатских услуг будет происходить автоматически после получения от Управления Судебного департамента необходимых документов, подписанных электронной подписью. Таким образом, после окончания работ, адвокаты будут быстрее получать заработанные деньги, что повысит их мотивацию при участии в делах по назначению и устранит излишнюю бюрократию и волокиту.

Задержки с оплатой услуг адвокатов вызваны длительным бумажным документооборотом

Сейчас установленный Правительством РФ 30-дневный срок выплат по постановлениям дознавателей, следователей и судов об оплате труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном производстве в порядке ст. 50, 51 УПК РФ, не исполняется в целом ряде регионов страны. Это уже привело к ряду адвокатских забастовок и, соответственно, остановке рассмотрения уголовных дел. При этом, как показал столичный опыт, задержка с выплатами происходит не из-за отсутствия денег, а из-за длительного бумажного документооборота между адвокатами, судами, а также Управлениями Судебного департамента и Федерального казначейства по Москве. Помимо этого, будет реализовано информационное взаимодействие судов с Управлением Судебного департамента по городу Москва и управлением Федерального Казначейства по городу Москва в части ускорения процесса назначения адвоката и переводчика с возможностью оперативной оплаты и учета расходов за оказанные ими услуги.

Отдельный модуль для работы с присяжными

В рамках модернизации КИС СОЮ планируется расширение информационного взаимодействия со Следственными управлениями по Восточному и Южному административным округам г.Москвы, а также с подчиненными им Преображенским, Симоновским и Чертановским межрайонными следственными отделами в части электронного обмена документами и следственными томами с судами.

Также запланировано межуровневое взаимодействие в части передачи электронных дел между районными судами и более чем 400 судебными участками мировых судей.

Помимо межведомственных изменений, ожидается множество новых функциональных возможностей, которые позволят подготовиться к вступлению новых законов и еще серьезнее ускорить процесс отправления правосудия в Москве.

Так, согласно со 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением института присяжных заседателей», который вступает в силу с 1 июня 2018 года, коллегии присяжных смогут работать в судах первой инстанции: районных и гарнизонных военных судах. Они будут рассматривать дела, связанные с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, но по которым в виде наказания не может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Коллегия присяжных в районных судах будет состоять из 6 человек. В законе детально прописан порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели.

Шанс стать кандидатом в присяжные заседатели есть у каждого дееспособного гражданина России, который отвечает ряду требований: возраст старше 25 лет, не состоит на учете у психиатра или нарколога, не имеет судимости и пр. Списки таких граждан формируют органами власти каждые 4 года, а кандидаты отбираются методом случайного отбора. В связи с этим будет создан отдельный модуль автоматизации функций уголовных канцелярий районных судов по работе с присяжными заседателями, начиная с ведения списков кандидатов и обеспечения автоматической случайной выборки, и заканчивая учетом проведенной присяжными работы с возможностью формирования в электронном виде связанных с их привлечением документов, вплоть до приглашений на судебные заседания.

Доработки внутри внедренных подсистем

Еще один инструмент, который появится для поддержки работы судей, — это подсистема «Судебная экспертиза». Она предназначена для запросов информации от судей и их помощников о возможности назначения той или иной экспертизы в зависимости от объекта исследования. Подсистема предоставляет справочную информацию по выбранному ключевому слову с перечнем возможных видов экспертиз, типовых вопросов, списка учреждений, которые проводят такие экспертизы, а также шаблонов постановлений на назначение судебной экспертизы. Также инструмент будет вести автоматический учет проведенных судебных экспертиз и контроль сроков по ним, с привязкой к конкретному электронному делу.

Еще несколько доработок коснутся внутреннего портала судов. Во-первых, там появится раздел мониторинга использования подсистем КИС СОЮ. Он позволит руководству судов своевременно замечать и устранять возможные организационные недостатки, например, по работе с подсистемой межведомственного взаимодействия и т.д. Вторым новшеством станет создание личного кабинета работника суда, и в-третьих, появится возможность дистанционного обучения новых сотрудников.

Изменения коснутся и информационно-аналитической подсистемы. Так, для повышения эффективности подготовки отчетности судов усовершенствуют функции полнотекстового поиска по отчетам. А столичная Прокуратура получит доступ к интересующей их информации по рассмотрению судами уголовных дел в первой и апелляционной инстанциях.

Что уже сделано в рамках КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов по Москве и др.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Средства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.