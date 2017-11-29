Как превратить свой бизнес в мобильное предприятие

Малым и средним компаниям необходимы простые и недорогие инструменты для автоматизации бизнеса, удержания и расширения клиентской базы, сокращения издержек и повышения прибыльности. Сегодня на рынке представлено множество решений, способных решить эти задачи. Как выбрать из них наиболее удобное и эффективное?

По данным IDC Russia Cloud Service Market, в 2016 г. российский рынок облачных услуг вырос на 20,1% в долларах и достиг $422,11 млн. Темпы его роста сократились по сравнению с 2015 г., когда они составили 66,9%, однако этот сегмент российского ИТ-рынка по-прежнему остается одним из самых активно развивающихся. Наибольшую долю на нем занимает SaaS (программное обеспечение как услуга) – 63,4%, на втором и третьем местах расположились IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга) с долями рынка 28,3% и 8,3% соответственно.

Перспективы развития облаков в России оцениваются весьма позитивно. По мнению IDC, в 2017 г. российский облачный рынок останется крупнейшим в Центральной и Восточной Европе по объему потребления услуг публичных облаков. SAP СНГ и Forrester Russia предсказывают его среднегодовой рост в 21% вплоть до 2020 г. В Oracle считают, что к 2025 г. до 80% всех данных компаний будут перенесены в облако.

Все более весомую роль на российском облачном рынке играют телеком-операторы. Пользователей привлекает возможность получения у них комплексной услуги – не только аренды мощностей, но и каналов передачи данных, и сервисов безопасности. Основными драйверами роста этого сегмента сегодня являются облачные АТС, CRM, мессенджеры, а также системы анализа рекламных кампаний. Наиболее популярны подобные сервисы у средних и малых компаний, которым необходимы простые и недорогие инструменты для автоматизации бизнеса, удержания и расширения клиентской базы, сокращения издержек и повышения прибыльности. Перспективы роста доли телеком-операторов на облачном рынке большинство аналитиков связывают с внедрением технологий виртуализации сети и интернета вещей.

Что такое мобильное предприятие

Одним из примеров такой комплексной услуги является представленный недавно компанией «Билайн» продукт «Мобильное предприятие», который объединяет в себе основные сервисы, необходимые для успешного развития компании. Если раньше для того, чтобы получить все эти сервисы, необходимо было обращаться к решениям разных производителей, которые часто сложно интегрировать между собой, то сегодня у бизнеса появилась возможность получить все из «одних рук».

Во-первых, это облачная система управления продажами CRM, в которой хранится вся информация о клиентах, их заявках и совершенных сделках.

Представленный недавно компанией «Билайн» продукт «Мобильное предприятие» объединяет в себе основные сервисы, необходимые для успешного развития компании

Во-вторых, доступная в любом городе России облачная АТС, позволяющая не просто эффективно распределять звонки, но и использовать голосовое меню, а также записывать разговор оператора с клиентом для его последующего анализа и проверки качества обработки заявки. Клиенту предлагается от 3 до 5 многоканальных номеров, а также от 3 до 30 абонентских номеров. Кроме того, заказчик может сам выбрать, какими будут многоканальные номера – мобильными или городскими. Важно и то, что поскольку «Билайн» является прямым поставщиком услуг мобильной связи, он имеет возможность существенно снизить стоимость этой услуги для своих клиентов.

Все записи разговоров, сообщений голосовой почты, принятые факсы размещаются в облачном хранилище. Виджеты звонков могут быть расположены прямо на сайте компании, что позволяет увеличить число звонков примерно в 4 раза.

Всегда на связи

Пользователи продукта «Мобильное предприятие» также имеют существенные привилегии при использовании корпоративной мобильной связи от «Билайн». Это бесплатные звонки на все номера оператора по всей России, бесплатные входящие от других операторов, а также бесплатные местные звонки, СМС и ММС внутри компании. Кроме того, все сотрудники компании могут пользоваться корпоративным мессенджером для оперативного и, самое главное, безопасного общения между собой. В отличие от часто используемых компаниями стандартных мессенджеров WhatsApp, Telegram и Skype, в состав платформы от «Билайн» входит также таск-мессенджер, позволяющий создавать проектные группы, распределять в них задачи, назначать ответственных и контролировать выполнение поставленных задач.

Предлагаемый «Билайн» продукт ориентирован на предприятия малого и среднего бизнеса. Его стоимость составляет от ₽375 до ₽450 в месяц на одного сотрудника.

Таким образом, у российских компаний появилась реальная возможность быстро, эффективно и недорого получить все необходимые для успешной работы инструменты. При этом им не придется заниматься вопросами их интеграции между собой – за них это уже сделал оператор.