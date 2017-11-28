«Гравитация данных» меняет бизнес-процессы

О новых технологиях хранения и управления данными говорили на ежегодной конференции NetApp Directions в Москве. Ее участники обсуждали принцип «гравитации данных», при котором распределенные, динамичные и разнообразные данные, становясь важным активном компаний, «притягивают» приложения и сервисы, необходимые для выстраивания важных бизнес-процессов. В интервью CNews Жан-Франсуа Мари, директор по продуктам, решениям и альянсам NetApp в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, рассказал о том, какие технологии анонсирует компания NetApp для того, чтобы обеспечить среду и условия для «гравитации» данных.

CNews: Жан-Франсуа, прежде всего, разрешите вас поздравить с проведением конференции NetApp Directions, которая прошла с большим успехом и собрала много участников. Насколько точной вам кажется прозвучавшая на мероприятии аллегория «гравитация данных»? Правда ли, что данные могут «притягивать» нужные сервисы и приложения?

Жан-Франсуа Мари: Спасибо, конференция NetApp Directions, действительно, оправдала наши ожидания. Мы очень довольны, что так много наших клиентов и партнеров в России пришли обменяться опытом и послушать о новых решениях и продуктах NetApp. Словосочетание «гравитация данных» мне кажется довольно точным сравнением. Оно прозвучало в выступлении представителя немецкого сервис-провайдера Darz. Понятно, что сами по себе данные не могут притягивать решения и сервисы для их обработки. Но важность корпоративной информации для современных компаний настолько высока, что без технологий ее хранения и обработки сейчас просто не выжить. И задача любого предприятия — сделать их центром притяжения или гравитации для нового поколения ИТ-продуктов, решений, сервисов.

CNews: Что вы представили на конференции NetApp Directions? В каких ключевых направлениях развивается компания NetApp?

Жан-Франсуа Мари: На конференции мы сделали несколько важных объявлений. Первое касается модернизации современных технологий управления данными с тем, чтобы сделать существующую инфраструктуру заказчика максимально современной и отвечающей требованиям сегодняшнего дня. Второе — построение центров обработки данных (ЦОД) следующего поколения. И третье — это развитие гибридных облаков.

CNews: Получается, эти анонсы отражают стратегические задачи компании NetApp?

Жан-Франсуа Мари: Да, в соответствии с этими объявлениями, мы движемся в трех ключевых направлениях. Первое — мы говорим о том, что нужно идти быстрее не только с точки зрения самих систем хранения данных, но и с точки зрения инфраструктуры, которая позволяет осуществлять аналитику, и уже на ее основе принимать важные бизнес-решения.

Второе направление — это развитие ЦОДов нового поколения, которые позволяют использовать современные приложения и способы обработки данных.

Жан-Франсуа Мари: Важность корпоративной информации настолько высока, что без технологий ее хранения и обработки сейчас просто не выжить

И третье направление — это возможность управления данными данными в гибридном облаке, которое открывает новые перспективы для современной автоматизации бизнес-процессов, масштабируемости и упрощения работы с данными. Мы хотим донести до наших клиентов, что сейчас можно иметь все сервисы в облаке, ничего не покупать и просто платить за услугу. Здесь можно провести аналогию с автомобильным бизнесом. Вы можете купить автомобиль в собственность — это старая модель приобретения транспортного средства. Второй вариант — вы берете авто в лизинг. Или, наконец, третий путь — вы выходите на улицу и пользуетесь каршерингом, то есть берете автомобиль в краткосрочную аренду, оплачивая ее поминутно.

CNews: Получается, что появляются новые, более прогрессивные модели хранения информации, которым стоит отдавать предпочтения?

Жан-Франсуа Мари: Не совсем. Мы наблюдаем появление разных моделей, которые требуют разного типа инфраструктуры и разного подхода в продажах. На примере автомобилей нельзя говорить о том, что какая-то из упомянутых форм обеспечения себя транспортом однозначно лучше или хуже, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но, в зависимости от конкретных целей и задач, очень вероятно, что удобно сочетать применение данных моделей. То же самое можно сказать о новых типах решений в сфере хранения и обработки данных. Будут ли скоро однозначно применяться публичные или частные облака? Или это будут только гибридные модели? Какой будет доля публичных или частных форм облачного хранения данных в гибридных облаках? Я не знаю. Но очевидно, что это будет некий симбиоз новых подходов и технологий, гибкое сочетание которых будет давать пользователям новые преимущества.

CNews: Говоря о ваших новых продуктах, которые вы анонсировали, в том числе, этой осенью в Лас-Вегасе, какие из них наиболее значимы?

Жан-Франсуа Мари: Прежде всего, стоит отметить, что NetApp продолжает совершенствовать Data Fabric — концепцию, которая уже является интегральной частью более, чем 300 тыс. систем и программных внедрений. Недавно мы представили новые релизы ключевых элементов Data Fabric: SolidFire Element OS, HCI, StorageGRID Webscale, ONTAP, OnCommand Insight. Эти решения предоставляют клиентам NetApp интегрированные гибридные облачные сервисы для ускорения доступа, улучшения видимости и защиты данных, снижения затрат и упрощения развертывания ЦОД следующего поколения. В частности, ПО Element OS 10 обеспечивает репликацию данных на другие платформы Data Fabric, то есть с систем SolidFire и HCI — на системы, управляемые ПО ONTAP (FAS, AFF).

CNews: Насколько новые продукты NetApp улучшают потребительские свойства ИТ-систем?

Жан-Франсуа Мари: В некоторых случаях эти улучшения довольно существенны. Так, с новой версией ПО ONTAP 9.3 производительность существующих систем повысилась еще на 40%. Для этого мы провели работу по оптимизации внутренних процессов, это привело не только к повышению числа IOPS, но и к снижению латентности. И теперь нам надо понять, что же делать с этим счастьем, как распределить эту производительность между потребителями? Мы традиционно работаем над QoS, и в этой версии ПО мы предлагаем новый функционал Adaptive QoS, который не только ограничивает нагрузку сверху и снизу, но и автоматически адаптируется к изменению размеров томов, обеспечивая заданные показатели плотности IOPS на ТБ. Одновременно новая ONTAP 9.3 обеспечивает увеличение экономии дискового пространства еще на 30% за счет усовершенствованной дедупликации на уровне агрегатов.

Жан-Франсуа Мари: NetApp продолжает совершенствовать Data Fabric

CNews: Говоря о гибридных облаках, какие обновления продуктов NetApp можно считать наиболее актуальными?

Жан-Франсуа Мари: Здесь можно привести пример нашего обновленного решения StorageGRID Webscale 11, которое расширяет возможности пользователей тем, что теперь здесь доступна плотная интеграция с Amazon Web Services (AWS). Новый продукт позволяет без сложностей осуществлять передачу данных гибридных облаков в AWS, быстро зеркалировать данные ЦОД в Amazon S3 с помощью технологии StorageGRID Webscale CloudMirror. Все это обеспечивает единообразие и интеграцию сервисов гибридного облака, помогая заказчикам оптимизировать и защищать данные, снижать расходы, строить архитектуры ЦОД нового поколения.

CNews: Кстати, об Amazon. Сейчас вы делаете ставку на сотрудничество только с этим публичным облачным сервисом?

Жан-Франсуа Мари: Вовсе нет. Наши решения — это как бы дверь в облако, причем облака клиент может выбирать разные: мы предлагаем нашим клиентам на выбор широкий выбор провайдеров облачных услуг. Например, в США и ряде других стран исторически сильны сервисы Amazon, в Европе у нас порядка трех десятков подобных партнеров. Клиент сам может сделать наиболее выгодный и удобный для него выбор. Одновременно мы активно развиваем сотрудничество с Microsoft. Мы выяснили, что у нас много клиентов, которые пользуются продуктами этого вендора. Поэтому недавно мы объявили о создании первого в своем роде облако-центричного сервиса для гибридного облака: теперь не имеющая аналогов корпоративная сетевая файловая система (NFS) предоставляется непосредственно в Microsoft Azure и работает на основе технологий NetApp. Пользователи Microsoft Azure теперь могут получить доступ и купить себе NFS-ресурсы. Эти системы имеют все возможности интеграций, легкость в управлении. Наш новый совместный продукт с Microsoft, действительно, открывает интересные возможности для наших заказчиков.

CNews: Сейчас много говорят о глобальной цифровизации всех сторон жизни человечества. Как цифровая трансформация меняет ваши продукты?

Жан-Франсуа Мари: Цифровизация дает много преимуществ. Но она и ставит жесткие условия. Начать с того, что двигаться теперь нужно быстрее, потому что растут объемы данных, которые вам нужно оперативно обрабатывать. Ускорению способствуют, с одной стороны, аппаратные решения — речь идет об известном переходе на All-Flash, который мы рекомендуем клиентам из-за стабильности работы. Одновременно позволяют ускоряться и программные решения. Здесь стоит отметить роль облачных решений. По нашему мнению, все большему числу компаний становится не по карману приобретение и содержание собственных дата-центров. Им нужна внешняя помощь. И если ваши данные не имеют образной двери в облако, вы не сможете пользоваться внешними ресурсами. В любом случае, у компании должен быть выбор. В современном динамичном мире вы должны быть уверены, что данные не заперты в железе в одном месте. При этом современные технологии позволяют разворачивать дополнительные ресурсы для хранения данных практически молниеносно. Например, при определенных условиях мы можем устанавливать соответствующие решения буквально за 10 минут.

CNews: Какие вы можете упомянуть самые интересные кейсы внедрения ваших продуктов?

Жан-Франсуа Мари: У нас много интересных кейсов, которые позволяют нашим клиентам вывести бизнес на новый уровень и получить ощутимые конкурентные преимущества. Но, пожалуй, больше всего меня впечатляют внедрения, которые помогают конкретным людям. Однажды я видел, как CEO NetApp Джордж Куриан (George Kurian) буквально плакал на сцене. Речь идет о случае, когда у одного из наших коллег заболел ребенок. Нужный специалист для его лечения был в другой стране. В том числе благодаря нашим решениям, удалось провести удаленную операцию и спасти жизнь ребенка. Прибыль и развитие бизнеса очень важны для такой ИТ-компании, как NetApp. Но когда мы помогаем конкретным людям, это очень важно, и эмоционально стимулирует работать дальше.

CNews: Как вы оцениваете процесс внедрения решений NetApp в России? Насколько это важный для вас рынок?

Жан-Франсуа Мари: Российский рынок, безусловно, очень важен для нас. Число наших клиентов в России быстро растет. Хочется отметить, что в России очень хорошо и быстро воспринимают появление новых технологий. В России NetApp — номер два на рынке флеш-систем. Среди наших российских заказчиков есть компании, являющиеся лидерами в использовании цифровых технологий. Взять, к примеру, «Тинькофф банк». В России очень квалифицированные и умные специалисты. Когда я вижу по телевизору значимые соревнования по шахматам, один из лидеров обязательно будет из России. Поэтому решения NetApp в России воспринимаются очень вдумчиво и, смею заявить, здесь им дают высокую оценку.

Алексей Грамматчиков