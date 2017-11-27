Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами»

Если банки не хотят упустить свое будущее, они должны перестать быть простыми «денежными мешками» и распределителями кредитов. Финансистам придется войти и как следует закрепиться на территории сотовых операторов, социальных медиа и сервисных компаний, считают участники секции «Банки» прошедшего 9 ноября юбилейного CNews Forum 2017, организованного CNews Conferences и CNews Analytics

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О том, как меняется банковский ландшафт в России, какова роль технологий во время нынешней жесткой консолидации в банковском секторе, что выгоднее – делать ставку на внутреннюю ИТ-разработку или выводить максимально возможное количество операций на аутсорсинг, и о многом другом шла речь на секции «Банки» в рамках CNews Forum 2017, который состоялся 9 ноября в Москве.

Три строчки в Google

Во всем мире к 2019 г. будет ежегодно совершаться 200 млрд транзакций с использованием смартфонов и планшетов. Такие данные привел в своем выступлении Олег Шкинев, вице-президент холдинга ITG. Наша страна не отстает от мировых тенденций, согласно приведенным представителем ITG данным, рост мобильных платежей в России за 2015–2016 гг. составил 42%, рост безналичных платежей за тот же срок – 52%. Объем отечественной электронной коммерции в 2016 г. вплотную приблизился к отметке 1 трлн, достигнув значения ЗНАК РУБЛЯ 980 млрд.

«Мы переходим в мир цифровой услуги, – констатировал Михаил Попов, основатель TalkBank. – В цифровой услуге нет географии, нет маркетингового понятия «места» – place. Есть только три строчки поиска в Google. Причем ценность имеет только первая строчка, в лучшем случае вторая».

Банкам, если они надеются выжить, необходимо следовать за клиентом, то есть проникать в его смартфон, внедряться в социальные сети, отвоевывать место в столь популярных сегодня интернет-мессенджерах. Более того, должна видоизменяться сама услуга, сделать финансовую транзакцию должно быть не сложнее, чем набрать SMS-сообщение.

Одна из возможностей для банков «догнать и перегнать» – быстро развить BaaS (банк как услуга)

Источник: TalkBank

Как отметила в разговоре с корреспондентом CNews Оксана Смирнова-Крелль, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока МТС-банка, клиент уже не хочет приходить в традиционное банковское отделение. «Он живет в социальных сетях, покупает товары в интернете, привык пользоваться Uber, чтобы заказывать такси. Поэтому бизнес банка должен следовать за человеком и предлагать сервисы, которые обеспечивали бы своевременное клиентское обслуживание», – сказала Смирнова-Крелль.

«Наш банк учится работать в онлайне. Для нас важно выйти туда, где живет клиент. Клиентские услуги должны появиться в любом удаленном канале», – добавила она.

Лучше всего будущее банковского сектора иллюстрирует приведенная на секции цитата Ральфа Норриса, генерального директора (CEO) Австралийского банка Содружества (Commonwealth Bank of Australia): «Мы будем конкурировать с сервисными компаниями: сотовыми операторами, поставщиками технологий, новыми социальными медиа, и нам придется предлагать новые решения, которые подойдут клиентам, использующих такие сервисы».

Изменяется не только местоположение банковских услуг, перемены затронули и форму их предоставления. Например, как отметила Варвара Курникова, вице-президент и ведущий менеджер проектов развития электронного бизнеса Райффайзенбанка, счет не обязательно закреплять за одним единственным физическим лицом, сейчас появляются семейные и детские счета и банковские карты.

«Мы провели большое исследование, которое показало, что 60% семей хотят иметь общий банковский «кошелек», из которого оплачиваются хозяйственные расходы. А 35% клиентов хотят обслуживаться всей семьей, вести общие депозиты, платить общую ипотеку и т.д.», – сказала Варвара Курникова.

«Поэтому на онлайн-банкинге мы запустили новый семейный проект, в котором любой член семьи имеет доступ к финансовым услугам, – продолжила представительница Райффайзенбанка. – Более того, мы сделали специальное приложение для детей, банковскую карту, которой может пользоваться ребенок в возрасте от 7 до 16 лет. Так подрастающее поколение учится управлять своими финансами».

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