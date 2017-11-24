UC-платформы Panasonic KX-NSX 1000/2000

Бизнес — это, прежде всего, построение коммуникаций. Взаимоотношения с работниками и клиентами важная основа успешного бизнеса. Так как именно грамотно построенные коммуникации помогают продавать товар и заключать сделки с клиентами. Если вы хотите поддерживать развитие вашего бизнеса у вас должно быть все продуманно и организованно. С чего начинается общение с клиентом? Как правило, с телефонного разговора. Чтобы изначально заручиться благосклонностью клиента и заслужить его доверие, общение должно быть максимально простым и удобным.

Комфорт и качество общения с клиентами обеспечивает надежная и функциональная телекоммуникационная система. Каждая компания выбирает решение с учетом особенностей своего бизнеса. Основой такой телекоммуникационной системы являются офисные АТС.

АТС, офисные АТС, PABX (Private Automatic Branch eXchange) – рынок этих устройств достаточно сложен для вхождения, поэтому производителей оборудования тут не слишком много, а те, что есть – дорожат своей репутацией.

Компания Panasonic является ведущим производителем в нише АТС для небольших компаний и офисов. Однако развитие ниши корпоративных решений и возможность создания универсального предложения в классе IP-АТС подтолкнуло её к созданию Panasonic KX-NSX1000/2000 - UC-платформы для многоуровневого обслуживания пула в две тысячи номеров. Позиционирование Panasonic KX-NSX 1000/2000 как «UC-платформы» (Unified communications) не случайно. В новом для себя устройстве производитель отошёл от привычных схем офисных АТС и IP-АТС, оперируя не входящими линиями или устройствами, подключёнными к сети, а учётными записями.



В качестве центрального связующего звена UC-платформа Panasonic KX-NSX1000/2000 позволяет объединить до 31 платформы IP-телефонии серии Panasonic KX-NS с единым центром администрирования.

Таким образом, схема работы Panasonic KX-NSX1000/2000 больше напоминает серверную, позволяя гибко и оперативно определять права пользователей, настраивать доступные им услуги, сочетать разные типы телефонии и универсально обрабатывать различные типы абонентских запросов.

Используя UC-платформу Panasonic KX-NSX1000/2000, компания объединяет в единую систему внутренние стационарные телефоны, базовые станции DECT и привязанные к ним переносные трубки, клиентские SIP-приложения на смартфонах, планшетах, ноутбуках и т.д. Фактически, любая структура телефонизации внутри компании, её офисов и отдельных подразделений легко может быть упорядочена и эффективно обслужена UC-платформой.

Технически UC-платформа Panasonic KX-NSX1000/2000 представляет собой коммуникационную систему с максимальной ёмкостью в 2000 линий. В целом, UC-платформа Panasonic KX-NSX1000/2000 по своей предельной ёмкости позволяет обслуживать:

960 внешних линий,

2000 внутренних линий,

960 внешних линий IP-телефонии с привязкой по протоколу SIP,

256 внешних линий IP-телефонии с привязкой по протоколу H.323,

2000 SIP/IP аппаратов,

2000 мобильных абонентов.

В качестве центрального связующего звена UC-платформа Panasonic KX-NSX1000/2000 позволяет объединить до 31 платформы IP-телефонии серии Panasonic KX-NS с единым центром администрирования.

Возможности для будущего роста

Такая серьезная задача как создание корпоративной телефонной системы требует индивидуального подхода. При этом лишь оптимальный уровень инвестирования в решение этой технической задачи позволяет получить по-настоящему существенный эффект для бизнеса.

Установка и конфигурирование UC-платформы под требования каждого конкретного заказчика к функционалу и ёмкости осуществляется добавлением ключей активации. Это позволяет оптимально выбрать конфигурации на первом этапе и в дальнейшем с ростом потребностей бизнеса добавлять новые возможности системы, в том числе емкость. UC-платформа Panasonic может расширяться за счёт решений производителя предыдущих поколений. В частности, модели KX-TDE/TDA600/620 или KX-TDA100D могут использоваться как дополнительные шлюзы и сохранять компании аналоговые и цифровые ёмкости в рамках уже новой системы, позволяя использовать практически всё ранее установленное оборудование, включая терминалы.

Смарт-рабочее место

Оперируя не линиями, а учётными записями пользователей, UС-платформа Panasonic может присваивать каждому сотруднику офиса единый внутренний телефонный номер, который не привязан к конкретному аппарату или устройству. Более того, этот номер может использоваться сразу на нескольких устройствах: стационарном и DECT-телефонах, мобильном телефоне сотрудника, на IP-камере для внутренних видеоконференций точка-точка.

Эта же учётная запись позволяет организовать и администрировать доступ сотрудника к тем или иным функциям, которые предоставляет офисная АТС разным типам пользователей.

Программное обеспечение UC-Pro от Panasonic

Сейчас сложно себе представить работу сотрудников без использования современных приложений. Так, для того, чтобы использовать все пользовательские функции телефонной системы, в том числе на современных смартфонах, разработано фирменное программное обеспечение UC Pro.

Программный пакет UC Pro совместим со всеми современными операционными средами, интегрируется с календарем Microsoft Exchange, Outlook, Lotus и Datasource. В его рамках можно организовать и объединить до 2500 пользователей, которые будут использовать не только смартфоны, но и компьютеры. В UC Pro есть быстрый поиск контактов, функция обмена ими и функция создания списка избранных контактов, планировщик мероприятий, предупреждающий о приближении ближайших из них всплывающими сообщениями.

Встроенный Колл-центр



Своевременная обработка входящих вызовов позволяет современной компании быстро и эффективно решать основные бизнес-задачи. Поэтому организация колл-центра на базе офисной АТС – ключевой вопрос выживания для большого количества фирм.

Встроенный в UC-платформу колл-центр позволяет оперативно распределять входящие звонки по подразделениям компании, организовав независимую работу отделов продаж и службы поддержки клиентов. Среди функций колл-центра Panasonic KX-NSX1000/2000 стоит особо отметить его способность мониторинга работы в режиме реального времени, наличие системы автоматического информирования абонента о позиции в очереди и приблизительном времени ожидания ответа оператора, функции создания отчётов работы для анализа ситуации и записи разговоров (на отдельный носитель или на внешний сетевой ресурс, включая удалённые серверы).

Высокая надежность



Много внимания Panasonic всегда уделяет стабильности и надёжности работы UC-платформы. Поэтому одними из важных функций UC-платформы Panasonic KX-NSX 1000/2000, о которых стоит упомянуть, это наличие резервной системы для каждого блока по схеме 1+1, и возможность удалённого администрирования через сетевой сервис Panasonic Cloud.

Как уже было сказано, работа всех блоков Panasonic KX-NSX1000/2000 резервируется в реальном времени по схеме 1+1. Это значит, что даже при краткосрочном разрыве соединения с рабочим блоком система автоматически переключается на его