Информатизация российской фарминдустрии набирает обороты

Спрос фарминдустрии на информатизацию растет. Коммуникации всех видов: B2B, B2C, B2G, цифровой маркетинг, выполнение жестких требований различных регуляторов – вот далеко не полный перечень тех задач, которые современные ИТ помогают решать фармацевтическим компаниям. Перспективы цифровизации отрасли обсудили участники секции «Фарминдустрия», организованной CNews Conferences и CNews Analytics в рамках CNews FORUM 2017.

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Рынок фармацевтики – один из тех, для которых информационные технологии являются не дополнительным, а базовым элементом развития бизнеса. Так, аптечные сети в своей деятельности сегодня критическим образом зависят от эффективности внедренных ИТ-систем. Однако простой перенос, скажем, наработанного опыта автоматизации ритейла на предприятия фарминдустрии невозможен в силу специфики работы с медицинскими препаратами.

Так, в контур эффективного управления ресурсами фармпредприятий необходимо включать специальные мероприятия, предназначенные для мониторинга обращения лекарственных препаратов (ЛП), например, обязательную маркировку всех ЛП, обращающихся на рынке. Этот масштабный проект затронет всех участников фармацевтического рынка.

Оперативное реагирование на изменение рыночной конъюнктуры – одино из важнейших направлений работы, влияющих на финансовые результаты фармкомпаний. С одной стороны, этот сегмент рынка РФ относится к небольшому числу тех, которые демонстрируют уверенный рост: начиная с 2002 г., по оценкам экспертов, он составляет около 15%. С другой стороны, накал конкурентной борьбы ставит на повестку дня проблемы ценообразования и недобросовестной рекламы.

Строгое соответствие требованиям регуляторов (compliance) для фармкомпаний означает взаимодействие с различными ведомствами, помимо профильного министерства здравоохранения. В этом году, в частности, отрасль стала активно обсуждать требования Роскомнадзора по обработке персональных данных граждан РФ. Напомним, что компания Pfizer вошла в список из 39 компаний для плановой проверки Роскомнадзором в течение 2017 г. на предмет соблюдения закона о локализации персональных данных российских пользователей.

Таким образом, актуальные бизнес-задачи, стоящие сегодня перед фармпредприятиями и их ИТ-отделами, требуют эффективных интеграционных решений, как в части организационных механизмов, так и внедряемых ИТ-систем. Как это происходит на практике?

Презентации участников конференции

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