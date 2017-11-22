Обзор платформы VEON: больше, чем мессенджер

Тема нашего сегодняшнего материала не совсем обычна. Это не гаджет разной степени топовости, а платформа со своей экосистемой для взаимодействия, развлечений и ещё множеством функций, которые с течением времени будут прирастать, учитывая умное ядро, основанное на искусственном интеллекте. Встречайте - VEON, с ним можно всё!

На заре становления и активного внедрения сотовой связи, сервис коротких (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений активно использовался наряду с голосовыми вызовами. Вспомните, были разнообразные ухищрения: 140 символов, при изложении послания на латинице или просто транслитерацией, а в русской раскладке - это было всего лишь 70. Точки вместо пробелов, звонки по 5 секунд и прочие лайфхаки.

Время шло и вот уже сейчас лидеры мнений, а также аналитики пророчат своеобразное отмирание традиционных способов общения в пользу разнообразных мессенджеров.

В случае с VEON - это не просто очередной мессенджер вроде модных нынче Telegram или WhatsApp, а технологичная платформа. Чтобы не быть голословными, мы провели свой мини-опрос и выяснили у активных пользователей мобильной связи и интернет, какими функциями они пользуются сейчас и чего не хватает в текущих решениях.

Оказалось, что в основном все респонденты совмещают опции действующих приложений и как такового «одного окна», платформы для всестороннего общения и времяпрепровождения сейчас нет. В этой связи опции VEON и его перспективы с точки зрения «обучения» и следованиями за пожеланиями пользователей видится нам правильным вектором развития, но не будем забегать вперед, начнем с азов - технических требований, установки и использования.

Разработчиком платформы является группа компаний VEON Ltd.,работающая в России под брендом «Билайн», о которой также стоит сказать пару слов. Ранее компания выступала под брендом Vimpelcom и нынешнее преображение наглядно демонстрирует, что в части данного продукта делаются большие ставки. Сегодня VEON Ltd. является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

По словам производителя, VEON доступен везде, где доступны AppStore и Play Market и на всех моделях смартфонов под управлением iOS и Android. На самом деле небольшие ограничения, все же есть - это версии ОС: 8 и более поздние в случае iOS, а для Android 4.1 и более поздние. Мы в свою очередь тестировали приложение на базе iPhone 7 Plus с iOS 10.3.3 и LG Nexus 5 с Android 6.0.1.

Процедура регистрации простая: после беглого ознакомления с возможностями платформы вам предложат подтвердить разрешения и опционально ввести свои данные, фамилию имя, фото, а также номер телефона для идентификации.

Здесь же бегунками можно активировать ваше местоположение и отображение данных в публичном доступе для возможности поиска. На этом собственно все - можно начинать использование после получения и введения кода из SMS.

Интерфейс приложения простой и понятный: верхнюю его часть занимает поиск и создание нового чата. Далее, в основном поле, мы видим лучшие предложения от оператора и партнеров за день, а ниже - последние переписки.

Всего у приложения четыре вкладки: основная, звонки, контакты и каналы, а также профиль. Обо всем по порядку.

В профиле вы можете дополнить недостающие данные, которые не были запрещены при регистрации. Среди них страна и город, адрес электронной почты, семейное положение, пол и дата рождения.

Эта информация в дальнейшем позволит платформе предложить вам специальные условия и выгодные акции от себя и партнеров, поэтому не стоит ее игнорировать.

Также в профиль абоненты «Билайн» могут вынести данные из личного кабинета, который ранее использовали или в интернете, или же на базе фирменного приложения, что, согласитесь удобно и опять же поддерживает идеологию платформы как «службы одного окна».

Помимо этого, профиль хранит в себе данные о сохраненных специальных предложениях, которые вы выбрали в процессе использования и сможете использовать по мере необходимости.

В контактах и каналах вы можете увидеть, кто из абонентов вашей записной книжки уже использует VEON, а также пригласить новых друзей, знакомых, родственников и коллег, чтобы получить за это подарки от платформы. Каналы - это перечень новостных, развлекательных и информационных хабов, на которые можно подписаться. Опять же, абонентам «Билайн» в этом плане есть некоторые преференции: например, канал с популярными фильмами можно смотреть бесплатно - используемый в просмотре трафик не тарифицируется. Абонентам иных операторов придется оплатить контент по расценкам использования сети в рамках своих тарифных планов.

Внутри чатов функциональность платформы привычная. Просмотр профиля вашего визави с возможностью просмотра его последних действий в приложении, бегунок отключения оповещения о действиях, аудио-звонок, а также поиск и очистка чата. Помимо текста вы можете обмениваться с собеседником забавными смайликами и GIF-ками, ну и конечно фото- и видеоконтент от: здесь все более-менее стандартно, если не считать эксклюзивности самого контента в рамках платформы.

В ближайшем будущем приложение обзаведется встроенными платежами, что позволит привязать к VEON банковскую карту любого банка и быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав кнопку, а это ещё один весомый плюс платформы, который отметили наши респонденты. При этом, для абонентов «Билайн» уже предусмотрен кэшбэк 10% в течение первых 6 месяцев при подключении автооплаты с карты, а также дополнительные 50 или 100 мегабайт ежедневно при использовании VEON для абонентов популярных тарифов новой линейки ВСЁ.

Давайте подведем итоги. Мы бы не стали рассматривать VEON как ещё один мессенджер и уж тем более сугубо операторский сервис, ведь это объективно не так. Да, эти атрибуты присутствуют, но не являются основополагающими, а скорее одни из функций мощной платформы, которая подстраивается под пользователя и будет эволюционировать согласно потребностям и пожалованиям, а не идеям программистов.

VEON объединяет в себе большой набор того, что мы привыкли использовать по отдельности и переключаясь между гаджетами, приложениями и сервисами, что, согласитесь, удобно и современно. Поэтому пожелаем платформе удачи и развития, а со своей стороны будем пристально следить и, безусловно, использовать ее возможности.

Если вы хотите сами попробовать VEON, то можете его скачать из Google Play для Android или App Store для iOS.