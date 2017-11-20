В центре информационной безопасности по-прежнему стоит человек

Несмотря на постоянное совершенствование технологий безопасности, огромную роль в задачах защиты информации играет человеческий фактор. Многое по-прежнему зависит от человека, считают участники секции «Информационная безопасность», прошедшей в рамках CNews Forum 2017, организованного CNews Conferences.

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Докладчики затронули все ключевые вопросы безопасности предприятий: внутренние угрозы, риски потери конфиденциальной информации, и способность компании противостоять внешним угрозам. Не осталась в стороне и актуальная проблема клиентской безопасности. Отдельное внимание было уделено новым стандартам и подходам в ИБ.

О современных тенденциях защиты информации в распределенных информационно-телекоммуникационных системах рассказал Григорий Остапенко, первый заместитель руководителя департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области. В связи с резким обострением обстановки в информационной сфере, задачи обеспечения безопасности информации становятся первоочередными на государственном уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные законодательные инициативы, включая проект планового финансирования направления кибербезопасности в рамках программы «Цифровая экономика». Обеспокоенность вопросами информационной безопасности на таком высоком уровне вполне обоснована. Постоянно появляются новые виды целевых компьютерных атак, обнаруживаются новые уязвимости в ПО и технологиях, усложняются подходы в реализации DDos-атак. Серьезную угрозу представляют собой новые технологии, такие как интернет вещей.

Основные тренды ИБ и проблемы отрасли обозначил Алексей Плешков, независимый консультант по информационной безопасности. В этом году еще более очевидной стала популяризация киберпреступлений. А успех громких кибератак подтвердил основную проблему – уязвимость ИТ-инфраструктур предприятий.

Минимальный набор практик для обеспечения безопасности предприятия



Источник: Алексей Плешков, 2017

Алексей также назвал наиболее вероятные причины многих атак. Это отсутствие политики ИБ или грубые нарушения ее сотрудниками, низкая грамотность персонала в вопросах ИБ, отсутствие резервных копий, неактуальные обновления антивирусных и операционных систем.

Внутренняя безопасность

Руководитель направления по информационной безопасности компании «Инфозащита» Всеволод Литвиненко, определил современное состояние информационной безопасности – сегодня хакеры идут на шаг впереди. В качестве превентивных мер защиты Всеволод Литвиненко предлагает использовать метод Deception – сеть замаскированных ловушек и приманок, разбросанных по всей ИТ-инфраструктуре. Это позволит отвлечь хакера от цели, переключить его внимание с реальных ИТ-активов на ловушки. Такой подход позволит в реальном времени обнаруживать целенаправленные атаки, защитит данные от шифровальщиков, ограничит ложные срабатывания систем защиты.

Алгоритм действия злоумышленников



Источник: Инфозащита, 2017

Все эксперты придерживаются единого мнения – угрозы нужно предотвращать, работать превентивно, а не устранять их уже после заражения. Иван Бируля, директор по безопасности SearchInform, уточняет, что компании должны работать на предупреждение, использовать симбиоз и интеграцию новейших технических средств, обучать ИБ-специалистов, выявлять группы риска и прогнозировать поведение пользователей. Для прогнозной оценки поведения пользователя и быстрого расследования инцидентов хорошо работает метод профайлинга. Технические средства защиты информации бессильны перед простыми ухищрениями пользователей, а, значит, компаниям необходимо правильно определять и ранжировать уровень человеческого риска.

О подходах к защите конфиденциальной информации от внутренних угроз рассказывал также и Иван Августон, директор департамента ИТ QBF. Конфиденциальная информация компании – документы на клиентских машинах, сервера электронной почты и баз данных представляют интерес для злоумышленников. Помимо защиты от проникновений извне, стоит обращать внимание на инсайдеров – сотрудников компании, которые могут нелегально распространять конфиденциальную информацию.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Андрей Ревяшко, Wildberries: Даже один пользователь, пострадавший от действий злоумышленников, может испортить репутацию компании негативными отзывами в сети

«Мотивация инсайдера – один из основных ключей к его выявлению и обезвреживанию, – утверждает Иван Августон. – Фактически, без понимания причин того, почему тот или иной сотрудник распространяет закрытую корпоративную информацию, достаточно трудно вывести его «на чистую воду» в сжатые сроки».

Эксперт обозначил несколько маркеров подозрительной активностей, которые помогут определить работу инсайдера, в том числе логи с неправильными паролями, трафик запроса 404 страницы, подозрительный трафик на стандартных портах и др.

Об особенностях защиты информации в распределенных компаниях с государственным участием рассказал Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации СО ЕЭС. Одна из основных сложностей в управлении ИБ в крупных организациях – отсутствие динамики в принятии решений по многим вопросам. Для выстраивания работающей системы защиты информации требуется большой объем накопленных данных о событиях ИБ, для обеспечения оперативного реагирования на угрозы требуются выверенные процедуры.

«Организации не готовы расширять свой штат и закрывать угрозы людьми, – говорит Лев Палей. – Компания хочет получать эффективность за счет использования средства автоматизации». Одно из ключевых требований к автоматизации систем защиты информации – возможность оперативного реагирования на глобальные угрозы, а также возможность динамической подстройки под новые типы угроз, которые обязательно будут появляться, как следствие развития новых технологий, таких, как интернет вещей.

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