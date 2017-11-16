Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: компактный бизнес-инструмент

Тонкий, лёгкий, невероятно мощный и такой хорошо знакомый — всё это Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Искали адекватный ответ MacBook, но на Windows? Пожалуй, это идеальный вариант.

Линейке ноутбуков ThinkPad уже 25 лет, они старше MacBook аж на 16 лет. Изначально ThinkPad, ещё под крылом IBM, это были портативные рабочие станции для «деловых людей» — тех, кому нужна и хорошая портативность и высокая мощность, пусть и без высокопроизводительной графической составляющей.

Фирменные черты ThinkPad — строгая форма корпуса и ярко-красный резиновый джойстик, который в компании назвали TrackPoint. Он находится между клавишами «G», «H» и «B», и заменяет собой тачпад, который, впрочем, тоже всегда присутствовал у этих ноутбуков. Однако помимо внешности, ThinkPad оснащались и другими особенностями, и в чём-то даже были пионерами.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Например, ThinkPad оборудовались акселерометром, благодаря которому отключались жёсткие диски, если компьютер падает. Также после 2006-го года в ноутбуках появился дактилоскопический сенсор, что и облегчало авторизацию в системе и повышало степень защиты данных.

В 2005-м году бренд ThinkPad перешёл во владение Lenovo, при этом IBM по факту участвовала в разработке новых моделей вплоть до 2010 года. То, что мы видим сейчас —это уже разработки Lenovo, однако нельзя не заметить, насколько трепетно компания относится к выкупленному бренду. По сути, ноутбуки ThinkPad и сейчас верны своим принципам: мощные портативные компьютеры для деловых людей.

Внешний вид

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon — самый лёгкий ноутбук с 14-дюймовым экраном. Его масса составляет всего 1,18 кг. Для сравнения — масса самого нового 13-дюймового MacBook Pro — 1,37 кг. Конечно, макбук немного меньше по двум габаритам, но у него и экран меньше.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Кстати, само название Carbon имеет отношение к материалу корпуса — он сделан из углеродного волокна. Таким образом достигается, с одной стороны, высокая прочность, с другой — малый вес.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Первое, что бросается в глаза если раскрыть ноутбук — довольно узкие рамки по краям экрана. Благодаря этому производителю удалось разместить аж 14-дюймовый экран в столь компактном корпусе.

Разрешение экрана — Full-HD, то есть 1920х1080 пикселей. В целом этого достаточно для комфортной работы на такой диагонали (но существуют варианты и с экраном 2560х1440 пикселей). Покрытие экрана матовое, он не отсвечивает и не бликует.

Клавиатура Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Клавиатура достаточно удобна при печати, даже при том, что ход клавиш не назовёшь коротким. Посередине, как и должно быть, красуется красный трекпоинт — кстати, с его помощью управлять курсором действительно удобно, стоит лишь немного привыкнуть.

Трекпоинт

Однако классический тачпад тоже никуда не делся. Причём, пользоваться им также весьма комфортно, жаль только, что сам набор жестов в Windows 10 всё же отстаёт от macOS. В остальном тачпад ничем не хуже, чем у макбуков.

Справа от тачпада — сканер отпечатков пальцев. Он работает достаточно быстро и чётко, а главное — именно по-современному. То есть, не нужно проводить палец сверху-вниз, достаточно лишь приложить. Во время тестирования мы входили в тестовую учётную запись именно таким способом — каких-либо проблем не было.

Кстати, когда система ждёт ввода со сканера, над ним светится зелёная полоска — это очень интересное решение.

Набор портов здесь довольно универсальный, разве что, отсутствует аналоговый выход D-Sub (VGA). Порт Ethernet присутствует, но в уменьшенном варианте — в комплекте поставляется специальный переходник.

Переходник на Ethernet

Также на левом торце расположены два порта Thunderbolt 3 — любой из них можно использовать для зарядки от штатного зарядного устройства. Помимо этого порты имеют все функции Thunderbolt 3, а значит и вывод аналогового видео, в теории, через них возможен (при наличии переходника).

Левый торец ноутбука

Далее здесь видим порт USB 3.0 и полноразмерный HDMI.

Левый торец ноутбука

На правом торце расположен гибридный 3,5-мм разъём для гарнитуры (т.е. 4-пиновый), решётки системы охлаждения, ещё один порт USB 3.0 и разъём Kensington Lock.

Но и это ещё не всё. На тыльной части ноутбука — там, где экран соединяется с клавиатурным блоком — расположен разъём для SIM-карты и SD-карты. Если быть точными, здесь подойдут micro-SIM и micro-SD карты.

«Симка» пригодится для использования встроенного LTE-модема от Qualcomm, а SD-карта монтируется в системе как обычный съемный носитель. Главное помнить, что разъём для этих карт открывается как и в современных смартфонах — нужно чем-то острым нажать в паз.

Аппаратное обеспечение и производительность

Ноутбук работает на процессоре Intel Core i7 последнего поколения. Код процессора — 7500U, частота — 2,7–2,9 ГГц. Оперативной памяти здесь 8 Гбайт. Такой производительности более чем хватает для корпоративного и домашнего использования, плюс даже «тяжёлые» приложения, не требующие мощных графических ресурсов, запускаются и работают без проблем.

Основные сведения о ноутбуке.

При нажатии на картинку откроется полноразмерное изображение



Видеокарта здесь встроенная — Intel HD Graphics 620. Для типичных сценариев использования ноутбука её предостаточно. Даже графические пакеты вроде Photoshop или Lightroom не требуют большего.

На устройстве «с завода» установлена операционная система Windows 10 Pro, которая имеет гораздо больше функций, чем домашняя и стартовая версии. В частности это касается работы в домене, корпоративных сетях, удалённого доступа, расширенной системы защиты.

На всякий случай уточним, что Windows 10 Pro — не максимально возможная версия, от Ultimate («Корпоративная») её отличает отсутствие некоторых функций: Direct Access — возможность подключения к серверам Direct Access, App Locker — механизмы ограничения использования различных приложений, виртуализация (App-V и UE-V), и дополнительные функции безопасности Credential Guard и Device Guard.

В качестве накопителя в X1 Carbon установлен SSD ёмкостью 512 Гбайт. Это достаточно много даже по сегодняшним меркам. Твёрдотельные накопители такой ёмкости стоят недёшево.

За состоянием системы следит приложение Lenovo Companion. Оно не только предоставляет доступ к свежим обновлениям ПО, но и позволяет выполнять тестирование состояния ноутбука.

Результаты тестирования в программе PC Mark

Производительность компьютера мы измерили в программе PC Mark, результаты вы можете видеть на скриншоте выше.

Аккумулятор

Благодаря зарядке через Thunderbolt 3, ноутбук способен зарядиться на 80% всего за час. Этого заряда хватит примерно на 10-12 часов работы. Полного же заряда может хватить на 15 и даже больше часов работы — в зависимости от сценария использования.

Зарядка через Thunderbolt 3

В режиме воспроизведения Full-HD видео с YouTube в браузере (то есть, с активным подключением к сети) на максимальной яркости подсветки дисплея ноутбук работает около 9–10 часов.

Итого

Честно говоря, мы не ограничивались бы сугубо деловым позиционированием ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Это идеальный портативный ПК практически для всего, кроме игр. Он достаточно мощный, с качественным, ярким экраном с матовым покрытием — это идеальное продолжение 25-летней истории бренда. А главное, при всём этом лёгкость и компактность ноутбука действительно впечатляют. Но настоящее откровение — время автономной работы. От такого «малыша» 15 часов совсем не ожидаешь, но он на это действительно способен.