Тонер KYOCERA

Выбирать офисную технику по качеству и стоимости её расходных материалов – полезная, но далеко не сразу приобретаемая привычка. Но чем больше компания и сложнее задачи документооборота в её офисах, тем явственней становится очевидное: крупный успех всегда состоит из мелочей. Поэтому ответственно подходить к выбору нужно не только при покупке принтеров и МФУ, но даже бумаги, чернил или тонера.

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Развитие современных технологий производства офисной техники, комплектующих и расходных материалов для неё позволило вывести на рынок десятки, если не сотни различных марок. Такое насыщение, разумеется, создаёт для конечного пользователя достаточно широкий выбор нужного ему товара с желаемым соотношением цены и качества.

Однако, при более внимательном изучении обстоятельств выясняется, что далеко не все производители могут и хотят держать высокую планку качества по всему своему широкому ассортименту - от серьёзных полиграфических систем и МФУ до офисной бумаги. В результате пользователь часто вынужден как-то комбинировать офисную технику различных марок, искать аналоги, пользоваться «совместимыми» расходниками.

Концепция ECOSYS – связующее звено продукции KYOCERA Document Solutions

Как яркий пример компании, не просто скрупулезно отслеживающей качество производимой техники и расходных материалов, но и имеющей в основе всех производственных процессов конкретную, строго сформулированную идею, можно выделить японскую корпорацию KYOCERA и её подразделение KYOCERA Document Solutions.

Корпорация KYOCERA начала свою работу в 1959 году и в настоящее время состоит из 208 подразделений, представленных практически на всех рынках высокотехнологичной продукции – от потребительских товаров до компонентов сложных электронных систем. В ряду подразделений KYOCERA выделяется компания KYOCERA Document Solutions, более двух десятков лет занимающаяся производством и продажей печатающей офисной техники, а также сопутствующих расходных материалов.

Выход KYOCERA Document Solutions на мировой рынок можно связать с технологической концепцией ECOSYS, предложенной четверть века назад основателем корпорации KYOCERA Казуо Инамори. Стоящая на трёх основных идеях: ECOnomy (ЭКОномия), ECOlogy (ЭКОлогия) и SYStem (СИСтемность) – концепция ECOSYS дала направление развитию новым линейкам офисной техники и расходных материалов.

Идея экономии предусматривает использование в производстве лучших технических решений, позволяющих минимизировать затраты по эксплуатации офисной техники. Работа идёт по снижению стоимости устройств, уменьшению его энергопотребления, увеличению износостойкости комплектующих и оптимизации цены на расходные материалы и обслуживание.

Принцип экологичности в концепции ECOSYS также требует от инженеров KYOCERA Document Solutions разработки надёжных, эффективных и безопасных для окружающей среды и здоровья человека решений.

Наконец, заявленная в ECOSYS системность подхода к разработке офисной техники возвращает нас к упоминавшейся в начале идее единого высокого качества, присущего всему спектру выпускаемой продукции. Любая техника, комплектующие, модули расширения и расходники, создаваемые KYOCERA Document Solutions в рамках концепции ECOSYS, обеспечивают надёжность, совместимость, расширяемость функций. Конструкционные решения инженеров KYOCERA Document Solutions всегда точно отвечают на запросы пользователя и эффективно решают задачи гибкой подстройки офисной среды под текущие требования.

Чтобы убедиться, что идеи ECOSYS «работают» не только в больших масштабах: комплексов офисного документооборота, сети МФУ, принтеров и типографских систем – но и на базовом уровне компонентов и расходных материалов, возьмём для примера производство оригинального тонера KYOCERA.

Как создают тонер для принтеров и МФУ?

Создание «типового» тонера для современных лазерных принтеров и МФУ хоть и не выглядит сегодня каким-то технологически сложным процессом, тем не менее, обладает массой нюансов, прямо или косвенно влияющих на качество продукта, его стоимость и безопасность использования.

Так традиционная технология производства любого тонера – порошкообразного цветного или чёрного вещества с размером частиц в несколько микрон – предполагает измельчение полимерного материала. Первые образцы тонеров отличались достаточно крупным «зерном» (более 50 микрон) и острыми кромками сколов. Большой размер отрицательно влиял на качество и детализацию печати, а из-за неровных кромок тонер слишком быстро истирал элементы печатного узла принтера.

Помимо полимерной основы, частица тонера включает в себя ещё несколько компонентов, отвечающих за итоговые свойства вещества. Это: органические кислоты, азокрасители, четвертичные соли и нигрозиновые красители – они придают частице заряд (отрицательный или положительный); окись железа – от неё зависят магнитные свойства; поверхностные добавки и модификаторы отвечают за текучесть тонера и гарантируют закрепление порошка на бумаге при нагреве. Наконец, цветность тонеру придают пигментные красители.

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