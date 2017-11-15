Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее

25 лет кряду, не меняя предельно лаконичную форму корпуса, линейка ноутбуков Thinkpad остаётся одной самых узнаваемых, востребованных и популярных. Присущие ей с самого начала чёрный цвет и плоские грани не обезличили её, а лишь подчеркнули главное – перед нами надёжный и качественный инструмент для профессиональной работы.

Они были первыми

Официально история серии Thinkpad начинается в октябре 1992 года, когда японское подразделение корпорации IBM, базирующееся в научно-производственном комплексе IBM Yamato Facility, представило первые модели: «упрощённый» IBM Thinkpad 300, «массовый» IBM Thinkpad 700, планшетный IBM Thinkpad 700T и флагманский IBM Thinkpad 700С. Буква «С» (color) указывала на ключевую особенность ноутбука – большой (самый большой для ноутбуков 1992 года) цветной дисплей на матрице TFT с диагональю 10,4 дюйма.

Чтобы оценить технологическое, эргономическое и стилистическое превосходство IBM Thinkpad 700С над тогдашними моделями ноутбуков, нужно совершить небольшое путешествие в прошлое.

Так, первые ноутбуки появились лишь чуть более десяти лет назад – в 1979-1981 годах. При этом, до 1985 года эти «аппараты» в современном мире никто бы за ноутбуки бы не посчитал – все они обладали «чемоданным» дизайном, при котором компоненты системы и дисплей с матрицей диагональю 4-5 дюймов (монохромной, конечно) находились в массивном ящике, а клавиатура – на шарнирно опускающейся верхней грани. Лишь в середине 1980-х миниатюризация электроники позволила компаниям начать выпуск ноутбуков с современным типом конструкции, когда в нижней части собраны компоненты системы и клавиатура, а верхнюю занимает дисплей.

Типичный ноутбук начала 1980-х

Ещё одним важным шагом развития ноутбуков стоит назвать выпуск компанией Intel процессора 80386SL. Он появился на рынке в 1990 году и предназначался специально для использования в мобильных компьютерах. Оптимизация базового Intel 80386SX заключалась в том, что у 386SL было меньшее энергопотребление (а значит – и тепловыделение), имелись встроенные контроллеры оперативной памяти и шины, а также встроенный контроллер кэша.

Получив в 1990 году лицензию на выпуск Intel 80386SX/SL, в 1991-м компания IBM дорабатывает его, выпуская для внутренних нужд процессор IBM 386SLC (SLC в IBM расшифровывают как «Super Life Chip»), а в 1992 году – улучшенный IBM 486SLC. Именно этот процессор устанавливают в новые IBM Thinkpad 700 и IBM Thinkpad 700С. В момент запуска линейки Thinkpad процессоры IBM 486SLC работают на частоте 25 мегагерц. Однако вскоре появляются версии на 33 и 50 мегагерц, которыми можно «апгрейдить» уже купленные ноутбуки.

IBM Thinkpad 700C

Также в состав платформы IBM Thinkpad 700С (помимо упомянутого цветного дисплея TFT 10,4’’ с разрешением 640 на 480 точек и процессора IBM 486SLC) входили: 4, 8 или 16 мегабайт оперативной памяти, жёсткий диск на 80 или 120 мегабайт, адаптер VGA, обеспечивающий 256 цветов палитры на дисплее. В IBM Thinkpad 700С (и в IBM Thinkpad 700) использовалась прогрессивная параллельная шина МСА (Micro Channel Architecture), созданная опять-таки самой IBM в качестве более совершенной альтернативы шине ISA.

Как мы видим, внутренне новые ноутбуки Thinkpad были оригинальной разработкой IBM, которая взяла на себя разработку и производство процессоров для них, системной шины и операционной системы (на IBM Thinkpad 700С могла быть предустановлена MS-DOS 5.0, Windows 3.1 или IBM OS/2 2.0). Контролируя производство основных компонентов, IBM смогла довести их до необходимого уровня качества. То же самое касалось дизайна и эргономики Thinkpad.

Цветной дисплей IBM Thinkpad 700C

Хотя созданием и производством линейки Thinkpad занимались японские специалисты IBM, внешний вид будущих ноутбуков решено было отдать в разработку известному немецкому индустриальному дизайнеру Рихарду Сапперу. К 1992 году Саппер занимался индустриальным дизайном уже более 30 лет и был всеми признанным специалистом. Его творческий почерк узнавался по лаконичным геометрическим линиям и умелому совмещению функциональных элементов с декором.

Рихард Саппер

В качестве прообраза для внешности корпуса Thinkpad Саппер взял традиционную в японской культуре коробку для ланча «бэнто». Впрочем, сам Рихард нередко говорил, что хотел в корпусе новой линейки ноутбуков реализовать идею коробки дорогих сигар – продолговатый чёрный ящик с предельно простыми формами, внутри которого человека ждёт приятный сюрприз в виде элитного содержимого.

Отметим, что дизайн произвёл сильное впечатление не только на покупателей ноутбуков, но и на профессионалов индустрии. Так, уже в 1993 году он завоевал приз Industrie Forum Design Award в Ганновере, а несколько лет позже – стал поводом для Стива Джобса пригласить Саппера дизайнером в Apple. Отказ Джобсу Рихард Саппер до конца своих дней считал одной из главных ошибок в жизни. Кстати, Apple быстро нашла замену несговорчивому немцу – ею стал Джонатан Айв.

Помимо ставшего впоследствии каноническим чёрного матового корпуса с прямыми гранями, первые ноутбуки IBM Thinkpad получили ещё одну фирменную особенность – красный мини-джойстик TrackPoint. Этот элемент управления располагался между клавишами G,H,B,N и управлял курсором на экране.

Надо отметить, что вышедшая вместе с IBM Thinkpad 700 и IBM Thinkpad 700С модель IBM Thinkpad 300 трекпоинта не имела.

Вообще, в IBM в 1992 году было немало лиц, противящихся появлению этого знакового элемента эргономики в новых коутбуках корпорации. Одни из них боялись, что трекпоинт может испортить пользователю ощущение от работы на клавиатуре (клавиатура в ноутбуках Thinkpad была для IBM, одного лидеров рынка электрических пишущих машинок, особой гордостью). Другие – делали ставку на более привычный для того времени трекбол (инженеры IBM даже создали экспериментальную версию IBM Thinkpad 700С со встроенным трекболом вместо трекпоинта). Тем не менее, большинство в руководстве проекта Thinkpad было за трекпоинт – что, как выяснилось впоследствии, было правильно.

Незабываемые моменты истории

Удачный старт линейки Thinkpad, сопровождавшийся повышенным вниманием покупателей и специалистов индустрии к IBM Thinkpad 700 и IBM Thinkpad 700С, позволил производителю немедленно заняться разработкой и продвижением новых ноутбуков. Технологическое превосходство и рост репутации линейки Thinkpad пошли параллельными курсами, с каждой моделью укрепляя её имидж.

И уже в 1993 году IBM представила новое конструкционное решение – UltraBay, специальный слот в корпусе ноутбуков Thinkpad, в который можно было установить дополнительный аккумулятор, дополнительный жёсткий диск, дополнительный дисковод, модем или интерфейс карт расширения PCMCIA. Первыми моделями, где была применена конструкция с UltraBay стали ноутбуки IBM Thinkpad 750 и IBM Thinkpad 750С.

Эти же IBM Thinkpad 750 и IBM Thinkpad 750С в 1993 году были закуплены Космическим агентством NASA для своих орбитальных программ. Специалистов космической отрасли подкупило качество ноутбуков Thinkpad, их надёжность и эргономика. Для лучшей работы в условиях невесомости 500 ноутбуков IBM Thinkpad 750 и IBM Thinkpad 750С были модернизированы: их корпус украсила полоса-липучка для фиксации на стенках отсеков, а система охлаждения была оптимизирована так, чтобы горячий воздух с силой выталкивался из вентиляционных отверстий. В последующие годы модели линейки Thinkpad не раз становились надёжными спутниками космонавтов, находя себе место и в американских «Шаттлах», и на российской орбитальной станции «Мир», и на Международной Космической Станции (МКС).

Thinkpad на МКС

Успех конструкции UltraBay в очередной раз подтвердил правильность стратегии IBM на применение оригинальных решений и новейших технологий в линейке Thinkpad. Уже в 1994 году в модели IBM Thinkpad 755СD появился встроенный привод для чтения компакт-дисков. В 1995 году IBM выпустила модели Thinkpad 820 и Thinkpad 850, которые использовали RISC-процессоры IBM PowerPC. В 1997 на модель IBM Thinkpad 770 стали устанавливать привод для чтения дисков DVD.

Конечно, нельзя не упомянуть о дизайнерских победах линейки Thinkpad. Самая знаковая из них – технология TrackWrite, более известная как «клавиатура-бабочка». Появившаяся в вышедшей в 1995 году модели IBM Thinkpad 701С, она представляла собой складной механизм, позволяющей размещать в небольшом корпусе 10-тидюймового ноутбука полноразмерную клавиатуру. Отметим, что к разработке дизайна и конструкции TrackWrite приложил руку всё тот же Рихард Саппер.

IBM Thinkpad 701C с "клавиатурой-бабочкой"

Ещё один образец дизайнерского искусства - IBM PC110, «самый маленький и милый» Thinkpad. Он продавался только на японском рынке и для 1995 года имел фантастические габариты и характеристики: 16x11x3 см, 630 грамм, цветной дисплей на матрице STN с диагональю 4,7 дюйма и разрешением 640 на 480 точек, процессор Intel 80486SX, 4 мегабайта ОЗУ, батарея на 1200 мАч и жёсткий диск на 260 мегабайт.

IBM PC110

В продолжение темы оригинальных решений, появившихся и внедрённых в конструкцию линейки Thinkpad, нельзя не упомянуть о ThinkLight и Active Protection System.

Первыми ноутбуками с подсветкой клавиатуры ThinkLight стали модели серии IBM Thinkpad i1400 Series. Серия вышла в 1999 году и включала лэптопы с экранами диагональю 12,1, 13 и 14,1 дюймов. Подсветка ThinkLight представляла собой встроенные в верхнюю грань экрана светодиоды, которые освещали клавиатуру и позволяли комфортно печатать в темноте. В дальнейшем ThinkLight успешно использовалась во многих ноутбуках линейки Thinkpad, для неё было написано немало сторонних утилит, позволяющих управлять светодиодами для привлечения внимания ко входящим сообщениям, мерцанию их в такт играющей музыке и так далее…

Технология ThinkLight в действии

Система защиты данных на HDD, Active Protection System, впервые была представлена в ноутбуке IBM Thinkpad T41 в 2003 году. Она представляла собой аппаратно-программный комплекс, где «железной» частью был встроенный в корпус лэптопа датчик ускорения с функцией гироскопа, а обслуживала его утилита экстренной парковки головок жёсткого диска. Таким образом, Active Protection System позволяла зарегистрировать первые мгновения падения ноутбука на землю и незамедлительно отреагировать на это уводом читающих головок HDD в безопасные зоны магнитных пластин. Записанная на жёсткий диск информация оказывалась нетронута – что, в случае с ориентированным на профессиональное использование Thinkpad, означало огромную экономию средств, времени и труда (уходящих на восстановление потерянных данных).

Технологии успеха

Знаковые фирменные технологии, типа трекпоинта, UltraBay или подсветки ThinkLight и следование в фарватере прогресса – это не единственные технические достоинства, создавшие репутацию линейки Thinkpad. Незаметные глазу, но крайне важные нюансы конструкции сделали их этих ноутбуков настоящих лидеров по надёжности и комфорту работы.

К примеру, напомним, что под простым чёрным пластиком прямоугольного корпуса ноутбуков Thinkpad скрывается армированное шасси из магния или композитных материалов. Это позволяет лэптопам линейки выдерживать высокие нагрузки в рабочих поездках и использовании их в тяжёлых условиях внешней среды, а так же с блеском проходить армейские тесты оборонного стандарта MIL-STD. Инженеры, отвечающие за надёжность, не забыли даже о такой мелочи, как петли дисплея – они у ноутбуков Thinkpad частенько сделаны из стали.

Недёжность Thinkpad такова, что ноутбук может продолжать работу даже после пожара

Ещё один сюрприз, хранящийся внутри чёрного корпуса – пусть и не уникальная, но самая надёжная на рынке (по мнению специалистов) дренажная система. Она проложена так, что жидкость, разлитая на клавиатуру ноутбука Thinkpad, никогда не затронет электронные комплектующие, а по каналам уйдёт в дренажные отверстия в нижней части лэптопа.

Льём жидкость на Thinkpad

Кстати, перевернув практически любой Thinkpad дном вверх, можно обнаружить, что производитель почти никак не ограничивает пользователю доступ к компонентам системы. Более того, дно испещрено информационными значками. Всё это ещё больше увеличивает и без того очень хорошую ремонтопригодность и модернизируемость линейки. При наличии небольшого опыта любой пользователь Thinkpad может почистить лэптоп, заменить жёсткий диск, нарастить объём оперативной памяти. Более же «продвинутые» поклонники линейки вообще могут создавать собственные Thinkpad из составных элементов различных моделей. Данное явление носит название «Франкенпад» (FrankenPad – от слияния слов «монстр Франкенштейна» и Thinkpad).

Наконец, нельзя не сказать о клавиатурах ноутбуков Thinkpad, внёсших немалый вклад в популярность линейки. Как уже было сказано выше, IBM очень тщательно относилась к качеству и эргономике работы с текстом ещё при выпуске первых Thinkpad. Упоминавшаяся ранее «клавиатура-бабочка» прославила Thinkpad на весь мир. Венцом же признания можно назвать статью в журнале Laptop Magazine 2006 года, назвавшего ноутбуки Thinkpad устройствами с «наилучшей клавиатурой» из доступных в лэптопах.

Вообще, в наградах и призах линейка Thinkpad не знала недостатка. Под полторы сотни знаков превосходства в дизайне, надёжности, безопасном хранении данных, прочности и эргономике заработали эти ноутбуки. Интересно, что существенная, если не большая, их часть получена Thinkpad в тот период истории, когда марка перешла от IBM в руки компании Lenovo.

Новая жизнь Thinkpad

Вряд ли можно вспомнить название хоть одного брэнда, кроме Thinkpad, сумевшего сменить своего владельца не просто безболезненно, а с заметным ростом. Ноутбукам Thinkpad это удалось – пробыв в руках IBM тринадцать лет, общий объём их продаж составил 25 миллионов. А за двенадцать лет нахождения «под крылом» Lenovo лэптопы Thinkpad были куплены в количестве 100 миллионов штук.

Однако отнюдь не свирепеющая конкуренция на рынке и не ошибки в производстве заставили IBM отказаться от дальнейшей разработки ноутбуков и продать этот бизнес Lenovo. Просто в основе своей стратегия IBM всегда имела ориентацию на наиболее выгодный, близкий к крупным корпоративным игрокам и отвечающий современным потребностям вид деятельности. В начале 2000-х таковым бизнесом руководство корпорации посчитало производство серверов – и решительно оптимизировало становящиеся «лишними» активы: производство ноутбуков и компьютеров.

По условиям сделки 2005 года Lenovo получала производственные мощности Thinkpad, к ней переходили специалисты, а также сама марка. Чтобы передать Lenovo наработанную линейкой репутацию, корпорация IBM разрешила использовать даже своё имя на срок до пяти лет. Впрочем, сочетание Lenovo Thinkpad пользователь воспринял как должное гораздо раньше…

Lenovo (IBM) Thinkpad X41 Tablet

Первой моделью, созданной непосредственно Lenovo, стал ноутбук-трансформер Thinkpad X41 Tablet. Соединяя функции ноутбука и планшета с сенсорным экраном, он имел крайне передовую конструкцию с вращающейся по вертикальной оси верхней крышкой. Наполнение корпуса тоже было передовым для тех времён: мобильные процессоры Intel Pentium M, до 1,5 гигабайт ОЗУ, встроенное графическое ядро, слоты для карт расширения и сканер отпечатков пальцев. Фактически, уже по Thinkpad X41 Tablet можно было понять, какой стратегии собирается придерживаться Lenovo в отношении линейки: сохранять и преумножать всё лучшее, развивать оригинальные технологии и стараться максимально эффективно вписать новые лэптопы Thinkpad в возникающие на рынке тенденции.

Тем временем конкурентная турбулентность на рынке ноутбуков только увеличивалась. В середине 2000-х и начале 2010-х годов лэптопы заметно дешевеют, появляются по-настоящему массовые модели, ужесточаются требования по габаритам, весу, качеству экранов, автономности работы… На все эти вызовы Lenovo отвечает разработкой новых моделей и линеек Thinkpad.

Так, в том же 2005 году Lenovo запустила в рамках линейки Thinkpad серию ноутбуков Z – со становящимся популярным экраном с пропорциями 16:10. Позже серия была свёрнута, но дисплеи Widescreen остались с Thinkpad.

Lenovo Thinkpad W700ds

Ещё одним «визуальным» экспериментом Lenovo стала рабочая станция 2009 года выпуска Thinkpad W700ds с двумя дисплеями: основным TFT на 17 дюймов с разрешением 1920 на 1200 точек и дополнительным TFT на 10,6 дюйма с разрешением 768 на 1280 точек (второй экран был выполнен в «портретной» ориентации).

Сохраняя приверженность прочности и надёжности ноутбуков Thinkpad, в 2008 году Lenovo выпускает самый лёгкий и тонкий на тот момент 13-дюймовый ноутбук Thinkpad X300. Для кардинального снижения массы при сохранении крепости конструкции в нём впервые было использовано углеродное волокно, заменившее раму из магниевого сплава и титана. Модель получилась настолько удачной, что еженедельник «Business Week», тестируя Thinkpad X300, назвал её «превосходнейшей».

Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2012 года

Настоящим шедевром и бестселлером линейки Thinkpad стал появившийся в 2012 году ультрабук Lenovo Thinkpad X1 Carbon. В настоящее время он называется многими «самым известным ноутбуком после Macbook» и уже пережил четыре обновления. Нынешнее пятое поколение Lenovo Thinkpad X1 Carbon построено на базе процессоров Intel Core i5, i7 и vPro седьмого поколения архитектуры, имеет до 16 гигабайт оперативной памяти, комплектуется сверхбыстрыми твердотельными массивами SSD ёмкостью до 1 терабайта и при габаритах, свойственных 14-дюймовому лэптопу, весит менее 2 килограмм.

Будущее приходит сегодня

Можно смело утверждать, что четвертьвековой юбилей линейка Thinkpad встречает в прекрасном состоянии. Ноутбуки по-прежнему пользуются уважением в профессиональной среде, их разнообразие позволяет удовлетворить запросы специалистов самых разных направлений: от менеджеров и врачей до художников и военных. Lenovo удалось вписать Thinkpad в контекст современного рынка лэптопов, где планшеты, ультрабуки и трансформеры на равных борются за внимание пользователя, а ежегодное обновление поколений и моделей в сериях стало безусловной нормой.

Lenovo Thinkpad 25

Сегодня Lenovo Thinkpad представлен на рынке ультралёгкой, мощной и надёжной серией X1 Carbon, трансформерами YOGA, мобильными рабочими станциями Thinkpad W550s и Thinkpad P, сериями Thinkpad E, Thinkpad L и Thinkpad T, ведущими свои родословные от моделей IBM. Кстати, в рамках серии Thinkpad T компания Lenovo приготовила юбилейное переосмысление оригинального IBM Thinkpad 750С. Модель получила название Lenovo Thinkpad 25, она базируется на современном процессоре Intel Core i7-7500U, использует видеоускоритель NVIDIA GeForce 940MX и оснащена 16 гигабайтами оперативной памяти.