Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint

Осенью текущего года компания «Электронные офисные системы» завершила внедрение корпоративного портала на базе решения EOS SharePoint для компании «Северин». В результате проекта заказчик получил единую рабочую среду для всех сотрудников.

Компания «Северин» присутствует на рынке более 13 лет и на сегодняшний день входит в топ-3 компаний в сфере инжиниринговых услуг. Компания специализируется на таких услугах, как управление и контроль строительства, технический заказчик и финансово-технический аудит.

Создание интранет-ресурса – логичное продолжение реализованного ранее проекта по автоматизации внутренних бизнес-процессов в «Северин». Так, в конце 2015 г. компания перешла на новую систему управления информационными ресурсами предприятия (ECM-системы) на базе платформы SharePoint. Поставщиком программного обеспечения выступила компания ЭОС, интегратором – ее партнер – компания «Юниксофт». Итогом запуска ECM-решений стали автоматизация процессов согласования документов, создание электронного хранилища, обеспечение удобного доступа в систему для внешних пользователей и др.

В рамках же разработки корпоративного портала акцент был сделан на оптимизации внутренних коммуникаций.

Главные цели проекта: создание «единого окна», объединяющего все информационные системы;

улучшение коммуникаций между подразделениями;

быстрое информирование о новостях и событиях;

сокращение временных затрат на сбор и предоставление различных данных;

автоматизация рутинных процессов, связанных с движением информации;

обеспечение обратной связи (опросы, идеи);

ускорение адаптации новых сотрудников и их социализации;

обеспечение структурированного хранения нормативно-справочной информации и документации с удобным интерфейсом для доступа к ней.

Выбор в пользу технологической платформы SharePoint для веб-портала определили несколько факторов. Кроме требований по среде развертывания, надежности, отказоустойчивости, наличию готового функционала и разумным срокам внедрения, заказчику необходим был индивидуальный дизайн, учитывающий фирменный стиль компании. Модуль «Корпоративный портал на базе EOS for SharePoint» подошел по всем параметрам.

Создание и внедрение интранет-решения заняли около 4-х месяцев. Учитывая объем проделанной работы, срок можно считать более чем разумным: за этот период был создан простой и интуитивно понятный интерфейс, адаптирован под потребности заказчика функционал и осуществлена интеграция с СЭД и другими ИТ-системами. Веб-портал включил такие тематические блоки, как информация о компании, поэтажный план офисов, справочник сотрудников (с фильтрами), путеводитель по компании (сайты подразделений), проекты (портфолио компании), «доска почета», идеи, опросы сотрудников, пресс-центр (ленты новостей, событий, галерея), заявки в СЭД, раздел для нового сотрудника и др.

Как отметил в своем докладе руководитель отдела информационных технологий «Северин» Павел Васильев, выступивший 20 октября 2017 г. в Москве на ежегодной конференции «Осенний документооборот – 2017», созданный портал совмещает в себе функции медиапространства для сотрудников и централизованного хранилища структурированной информации.