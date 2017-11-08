Приложения для контент-сервисов отправили в отставку ECM

Аналитики Gartner, на отчеты и прогнозы которой в той или иной степени ориентируется весь мировой рынок производителей систем управления корпоративным контентом (ECM), в 2016 г. отправили в отставку сам термин «Enterprise content management». Его место займут приложения для контент-сервисов.

Gartner предложила заменить ECM на Сontent Services (контент-сервисы), предположив, что «к 2020 году приложения для контент-сервисов заменят традиционные ECM в 25% крупных предприятий». К системам управления контентом предъявляются новые требования. В частности, они должны быстро разворачиваться и легко обновляться, стандартизировать разрозненные входящие потоки и напрямую связывать их с основными бизнес-процессами.



Тренд как предчувствие



Российский рынок ECM имеет свои, специфические, особенности. Однако это не означает, что мировые тренды обходят его стороной. Более того, в силу ряда объективных причин в России тенденция трансформации платформ для управления корпоративным контентом в платформы, предоставляющие организациям различные контент-сервисы без каких-либо адаптационных сложностей, ощущается еще сильнее.



Gartner предлагает заменить ECM на контент-сервисы





Источник: Gartner, 2016

Движение ECM в сторону контент-сервисов в России началось, конечно, не с прогноза аналитиков Gartner. Кризис 2014 г. сильно укрепил и повысил компетенции как заказчиков, так и поставщиков ИТ-решений. От CIO компаний потребовалось стратегическое планирование развития ИТ-сред с учетом жесткой ограниченности бюджетов.

Аналитики ECM, в том числе из Gartner, выделяют пять уровней зрелости, на которых находятся заказчики систем.



5 уровней зрелости заказчиков

Источник: Gartner, 2016

Многие российские заказчики сегодня либо прошли, либо миновали периоды, когда внимание сфокусировано на повышении продуктивности отдельных сотрудников и используется много разрозненных приложений (начальный уровень). Или, когда лучшие практики ECM применяются непоследовательно, а возможности интеграции приложений недостаточны (открывающий возможности). Компании, которые смотрят в сторону ECM сейчас, как правило, находятся на двух верхних уровнях. У них описаны бизнес-кейсы, внедрен интегрированный ECM-пакет (организованный уровень), и приходит понимание прямой связи между ECM и результатами бизнеса (корпоративный уровень). Трансформирующий уровень отличает организации, которые выбирают новые технологии, опираясь на стандарты управления контентом, широко используют метаданные. Именно такие компании сегодня готовы к смене парадигмы c ECM на контент-сервисы.



Парадигма «Контент как услуга»



В 2014 г. в корпорации ЭЛАР приступают к разработке собственной платформы «ЭЛАР Контекст», которая должна полностью соответствовать ожиданиям клиентов компании от внедрения единой системы электронного архива (ЕСЭА). Заказчики ЭЛАР заявляют о необходимости внедрения ЕСЭА как ключевой платформы, обеспечивающей централизацию ввода, хранения и управления всеми документами, межфункциональную автоматизацию и разгрузку всех ИТ-приложений, которые входят в ИТ-ландшафт. Сегодня на «ЭЛАР Контекст» внедрены различные решения в крупных промышленных холдингах.



«ЭЛАР Контекст» определяет политику централизованного хранения документов и является эталонным источником всех справочных данных организации и документов. Платформа дает возможность исключить дублирование документов, обеспечить централизованное управление справочниками (контрагенты, юридические лица и т.д.) и позволяет оперировать и актуальной, и исторической информацией.



К платформе, предоставляющей контент-сервисы, предъявляются очень высокие требования – в ней все документы и данные. На ней держится весь ИТ-ландшафт. Она высокопроизводительна в процессах обработки неограниченных объемов поступающих документов и предоставления контента пользователям различных приложений.



ПО должно поддерживать возможность кластеризации как для задач повышения отказоустойчивости системы, так и для улучшения ее производительности. Эта поддержка заложена в «ЭЛАР Контекст» на программном уровне, поскольку если кластеризуются аппаратные средства, а система не поддерживает кластеризацию на уровне ядра, компонентов и модулей, то это становится большой проблемой для производительности и перспективности использования ПО. В ЭЛАР разработали платформу с учетом реализации кластеров серверов приложений. «ЭЛАР Контекст» обладает промышленными средствами кэширования, управления балансировкой нагрузки, мониторинга нагрузки в кластере. ПО на уровне своей архитектуры поддерживает отказоустойчивость и масштабирование. Система на такой платформе будет полностью отвечать стратегическому развитию ИТ-политики любой компании, поскольку исключит локальные, несистемные решения.



ПО для контент-сервисов также должно быть гибким, иными словами отвечать меняющимся требованиям пользователей, оперативно охватывать новые подразделения и подключать новую функциональность. В «ЭЛАР Контекст» включены инструменты для кастомизации пользовательского интерфейса и карточек документов. Таким образом, сотрудники ИТ-службы могут самостоятельно дорабатывать используемую систему или разрабатывать новые разделы системы.



Gartner, отправляя в отставку термин «ECM», в качестве новых требований к управлению контентом назвала «возможность легко связывать приложения и платформы контентных активов с низким объемом кодирования или вовсе без кода» (так называемый low-code). В «ЭЛАР Контекст» предусмотрена возможность наращивания функциональности путем создания плагинов. Для этого в составе системы поставляется SDK, а в консоль администратора входит микро IDE (Integrated Development Environment). Плагины могут обрабатывать пользовательские и системные события как на клиентской, так и на серверной стороне.



И, наконец, возможности интеграции. По большому счету, именно интеграционный потенциал ПО отвечает за предоставление контента (документов и пр.), хранимого в едином репозитории, пользователям всех бизнес-приложений. При разработке «ЭЛАР Контекст» учтены не только стандартные интеграционные возможности – средства с использованием SOAP-сервисов, и модулей-адаптеров к любым внешним информационным системам. Заказчикам нужна устойчивая и надежная интеграция.



Наверное, время ECM в привычном для всех смысле действительно постепенно уходит в прошлое. И ПО, разработанное еще в 90-е годы прошлого века, постепенно уступает место новому: более гибким контентным платформам, подходящим для внедрения самых разных решений. Платформы в парадигме «Контент как услуга» – это широкий набор сервисов, который обеспечивает системный подход к развитию ИТ-ландшафта организации.

