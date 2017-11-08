Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года

Основные изменения в федеральном законодательстве коснулись порядка блокировки интернет-ресурсов, признанных копией сайтов, ранее внесенных в реестр запрещенных. На региональном уровне изменения связаны с модернизацией и развитием местных информационно-телекоммуникационных инфраструктур и правил функционирования государственных информационных систем.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 296-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи»

Ратифицировано соглашение между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи. Цель – обеспечить своевременную доставку и защиту воинской корреспонденции для воинских формирований 201 российской военной базы, дислоцированной на территории республики.

Соглашение позволяет военным фельдъегерям (курьерам и нарочным) использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт. Устанавливается порядок доставки воинской корреспонденции, предусматривающий ее неприкосновенность и беспрепятственное пересечение российской и таджикистанской госграницы фельдъегерями. Последние наделяются правом иметь при себе табельное оружие. Им предоставляется иммунитет от ареста и задержания, гарантируется личная неприкосновенность.

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2017 г. N 1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»

Для поддержки принятия управленческих решений при реализации государственной национальной политики создается государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Определены цели, задачи и принципы создания и развития системы мониторинга, ее структура, порядок обеспечения доступа к ней.

С помощью системы мониторинга будут собирать информацию из различных источников (включая Интернет) о событиях, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями, автоматически обрабатывать ее, анализировать и прогнозировать угрозы межнациональных и межконфессиональных конфликтов, выявлять конфликтные и предконфликтные ситуации, оповещать об угрозе межнационального или межконфессионального конфликта.

Оператором системы мониторинга является ФАДН России, пользователями – федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления.Содержащиеся в системе мониторинга сведения о мероприятиях по профилактике проявлений экстремизма и терроризма отнесены к информации ограниченного доступа.

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта»

С 1 октября 2017 г. вступил в силу Закон о блокировке «зеркальных» сайтов. Речь идет о т. н. дублерах ранее заблокированных сайтов, содержащих контент, размещенный с нарушением авторских или смежных прав.

Утвержден порядок признания интернет-сайта копией заблокированного сайта. Соответствующее решение принимается Минкомсвязью России в течение суток на основании обращения правообладателя или федерального органа исполнительной власти. Для оценки поступившей информации привлекается не менее 3 экспертов.

Определены критерии признания сайта копией. Например, сходство доменных имен или наименований сайтов; совпадение учетных записей (аккаунтов) пользователей сайтов; автоматическая переадресация пользователей с заблокированного сайта; совпадение контактных данных администраторов сайтов. Решение оформляется в виде электронного документа, подписанного заместителем Министра с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2017 г. N 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства»

Утверждены дополнительные сведения информационного характера, указываемые в электронных паспортах т/с (ПТС) и электронных паспортах шасси т/с (ПШТС).К таким сведениям отнесены данные о собственнике; о приходном ордере по уплате утилизационного сбора или об основаниях его неуплаты; о техосмотре, техобслуживании и ремонте; об ограничениях (обременениях); о страховании и страховых случаях; о ДТП с участием т/с. Кроме того, указываются наименование т/с, определяемое его назначением, а также сведения собственника и сведения администратора систем электронных паспортов. Установлены правила формирования перечисленных сведений. Они вносятся администратором систем электронных паспортов в раздел «Иные сведения, носящие информационный характер».

Дополнительные сведения позволят создать историю т/с с момента его изготовления или ввоза на территорию ТС и до утилизации. Закреплено, что уникальный номер электронного ПТС (ПШТС) должен присваиваться в течение 24 ч после заполнения всех обязательных разделов паспорта уполномоченными органом или организацией и подтверждения сведений усиленной квалифицированной электронной подписью такого органа или организации. При этом эти органы и организации должны быть включены в соответствующий единый реестр ЕАЭС. Урегулированы также иные вопросы, связанные с введением в России электронных ПТС (ПШТС). Напоминаем, что переходный период их внедрения продлен до 1 июля 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2017 г. N 1298 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В целях осуществления электронного информационного взаимодействия органы и организации, в частности, обеспечивают устранение неисправностей, выявленных в ходе мониторинга системы взаимодействия, а также соблюдение процедур, предусмотренных техническими требованиями, соглашениями. При этом нужно руководствоваться не регламентом осуществления мониторинга ЕС МЭВ, а порядком функционирования и подключения к ФГИС Федеральный ситуационный центр электронного правительства". Развитие и эксплуатация указанной ФГИС включена в перечень основных мероприятий госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 гг.)».

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2017 г. N 1295 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг связи»

Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам оказания услуг связи. Закреплены положения о подтверждении соответствия персональных данных пользователей, заявленных в договоре об оказании услуг связи, фактическим сведениям. Определены способы подтверждения соответствия. Урегулированы вопросы взаимодействия операторов связи с абонентами.

Напомним, что согласно Закону о связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, оператор связи обязан прекратить оказание услуг в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Распоряжение Правительства РФ от 19 октября 2017 г. N 2298-р

Утвержден Перечень услуг по перевозке грузов I класса опасности, оружия, вооружений и военной техники, сведения о закупке которых не составляют гостайну, но не подлежат размещению в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В него входят услуги по перевозке грузов ж/д, автомобильным транспортом, морскими судами, внутренним водным транспортом, воздушным транспортом, услуги транспортные вспомогательные прочие.

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2017 г. N 1252 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 755»

Скорректировано Постановление Правительства РФ о федеральной информсистеме обеспечения проведения ГИА и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информсистемах обеспечения проведения ГИА. Сведения в региональные системы теперь также вносят органы местного самоуправления в сфере образования. Пересмотрен состав сведений, вносимых в системы. Так, более не отражаются сведения о расписании проведения ГИА.

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2017 г. N 1217 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145»

Скорректированы правила формирования и ведения в единой информсистеме в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так, исключено упоминание об ассортиментном наборе.

Отменена норма, которая разрешала на каждый код подгруппы, вида, категории, подкатегории ОКПД2 ОК 034-2014 формировать одну или несколько позиций каталога.Уточнено, что включается в позицию каталога. Так, единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги отражаются при их наличии.Код позиции каталога формируется на каждую позицию каталога и представляет собой уникальный цифровой код на основе кода ОКПД2 ОК 034-2014. 21-разрядный код более не применяется. Из перечня целей использования каталога исключено формирование идентификационного кода закупки.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2017 г. N 1202 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по вопросам межведомственного информационного взаимодействия, в т. ч. при оказании госуслуг. Так, дополнен перечень функций СМЭВ. Речь идет об обеспечении предоставления в электронной форме документов (сведений), размещенных в государственных и иных информационных системах. Уточнен порядок функционирования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Предусмотрена возможность получения в электронной форме вышеупомянутых документов и сведений.

Распоряжение Правительства РФ от 3 октября 2017 г. N 2147-р

Внесены изменения в распоряжение Правительства РФ, касающееся межведомственного электронного взаимодействия. Теперь речь идет о перечне документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Установлено, как документы (сведения) предоставляются в электронной форме. Банку России и АО «Электронный паспорт» рекомендовано руководствоваться данным распоряжением при организации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде.

Отдельные изменения связаны с созданием Единого госреестра недвижимости. В перечень документов (сведений) включены данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юрлиц, информация о наличии (отсутствии) юрлица в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе в реестре, предусмотренном 223-ФЗ (Закон о закупках отдельными видами юрлиц). Также речь идет об общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Пополнился перечень данными о приостановлении операций по счетам в банках, об ИНН физлица.

Предусмотрен новый раздел. Это документы (сведения), предоставляемые заявителям для их последующей передачи с использованием Единого портала госуслуг (функций). Даны организационные поручения.

Приказ Министерства юстиции РФ от 23 октября 2017 г. N 208 «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных Министерства юстиции Российской Федерации, эксплуатируемых при осуществлении Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами функций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»

Определены угрозы безопасности персональных данных, актуальные при их обработке в информационных системах Минюста России. Выделяется 2 раздела: угрозы безопасности персональных данных, защищаемых без использования средств криптографической защиты информации, и угрозы целенаправленных действий с целью нарушения безопасности защищаемых данных. Среди угроз – несанкционированный доступ к персональным данным, воздействие вредоносной программы, проведение атаки при нахождении вне контролируемой зоны.

Региональное законодательство

Приказ Департамента транспорта и связи Кемеровской области от 3 октября 2017 г. N 1-06-163 «Об утверждении Порядка определения мест расположения парковок в границах Кемеровской области для стоянки в отсутствие водителя транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок, в ночное время с двадцати двух часов до шести часов»

Утвержденным департаментом транспорта и связи Кемеровской области порядком устанавливаются правила мест расположения парковок в границах Кемеровской области для стоянки в отсутствие водителя транспортного средства, которое используется для осуществления регулярных перевозок, в ночное время с двадцати двух часов вечера до шести часов утра.

Порядком регулируются вопросы включения владельцев парковки в реестр парковок Кемеровской области, такие, как порядок принятия Департаментом решения о включении в реестр либо об отказе во включении. Помимо этого, порядком приведен исчерпывающий перечень случаев, когда парковка подлежит исключению из реестра парковок.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 октября 2017 г. N 401-п "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2016 года N 893 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при формировании и использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения»

Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа определен уполномоченным исполнительным органом государственной власти ХМАО – Югры на осуществление сбора, формирование и представление Министерству связи и массовых коммуникаций РФ информации о состоянии безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе в муниципальных районах автономного округа.

Определены структура и механизм представления Министерству связи и массовых коммуникаций РФ сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения.

Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 11 октября 2017 г. N 185 «Об утверждении Регламента информационного наполнения официального интернет-сайта исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея»

В целях оперативного доведения до граждан и организаций актуальных информации и материалов, касающихся деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, последние подлежат размещению в Интернете в свободном доступе на официальном сайте этого органа исполнительной власти региона (раздел «Министерство сельского хозяйства...» сайта исполнительных органов государственной власти Республики).

Определены: структура раздела, перечень подлежащих обнародованию сведений, периодичность их актуализации и ответственные за выполнение этой работы должностные лица. Регламентированы процедуры, связанные с наполнением раздела контентом. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Правительства Самарской области от 10 октября 2017 г. N 877-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 28.04.2017 N 344-р «Об утверждении Перечня закупок, по которым заказчик имеет право не использовать государственную информационную систему Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области»

В соответствии с внесенными изменениями заказчик имеет право не использовать государственную информационную систему Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области» в таком случае как закупка театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, услуг по изготовлению, размещению, распространению рекламы в целях показа концертных программ (концертов), спектаклей вне места постоянной концертной, театральной деятельности театра, учреждения.

Постановление Правительства Сахалинской области от 24 октября 2017 г. N 497 «О региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Сахалинской области»

Положение о региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре (РИТКИ) определяет основы, цели, задачи, принципы функционирования и состав РИТКИ, участников РИТКИ, их роли, а также принципы подключения к РИТКИ и предоставления её ресурсов. Финансирование расходов, связанных с созданием, развитием, модернизацией, эксплуатацией РИТКИ, обеспечением её устойчивого функционирования, а также обеспечением информационной безопасности и технической защиты информации в РИТКИ осуществляется за счет средств областного бюджета Сахалинской области.

Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области является уполномоченным органом, координирующим деятельность по созданию, развитию, модернизации и эксплуатации РИТКИ, регулирующим вопросы подключения к РИТКИ и вопросы предоставления ее ресурсов, а также вопросы обеспечения информационной безопасности и технической защиты информации в РИТКИ.

Постановление Правительства Самарской области от 25 октября 2017 г. N 663 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы»

Объем финансирования государственной программы увеличен и составляет p2536,6917703, в том числе в 2017 г. – p159,420169 млн., в 2019 г. – p130,672055 млн., в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в сумме p25,4371 млн. Целью государственной программы является повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: создание условий для обеспечения равного доступа к современным информационно-телекоммуникационным технологиям на территории Самарской области; повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и органов власти на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2017 г. N 191-ПП «О структуре и порядке представления в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащем информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения»

Урегулирован порядок представления в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения на сайте, содержащем информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в КБР. Так, сайт расположен по адресу http://безопасныедороги.рф.

Определено, что сведения о принятых мерах публикуются на сайте в целях общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству. Принятие мер, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения КБР, по фактам размещения на сайте инициатив граждан осуществляет ГКУ КБР «Управдор». Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР является уполномоченным органом, который направляет запрос оператору для регистрации ответственного представителя, уполномоченного на размещение информации о принятых мерах. Рассмотрение и подготовка ответов на инициативы граждан осуществляется ГКУ КБР «Управдор» в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления инициативы. Кроме того, оговорено, что на сайте не размещается информация, содержащая сведения, составляющие гостайну и сведения конфиденциального характера.

Приказ Комитета по связи и информатизации Ленинградской области от 2 октября 2017 г. N 28 «Об утверждении порядка использования государственных информационных систем Ленинградской области в целях решения вопросов местного значения, исполнения переданных полномочий, обеспечения оказания муниципальных услуг в Ленинградской области органами местного самоуправления Ленинградской области»

Определен механизм взаимодействия Комитета по связи и информатизации Ленобласти (уполномоченного органа) и органов местного самоуправления в процессе использования региональных государственных информационных систем в целях решения вопросов местного значения, исполнения органами местного самоуправления переданных полномочий, обеспечения оказания муниципальных услуг.

Использование региональных ГИС обеспечивается через Единую сеть передачи данных в порядке, определяемом Правительством области. Прописаны правила получения и прекращения доступа к последней. В частности, заявку о предоставлении доступа потребуется сопроводить документами, обосновывающими такую необходимость. Оговорены основания для прекращения (приостановления) доступа. В их числе – нарушение требований действующего законодательства. Использование ГИС органами местного самоуправления контролируется.

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2017 г. N 31-РЗ «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об универсальной электронной карте»

Утратил силу Закон КБР «Об универсальной электронной карте». Это обусловлено исключением ФЗ от 28 декабря 2016 года N 471-ФЗ Главы VI, посвященной выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК. Данное исключение объясняется минимальным функционалом, предоставляемым владельцу универсальной электронной карты, низкой востребованностью у граждан, несопоставимыми затратами на выпуск и поддержание инфраструктуры универсальных электронных карт с социальным и экономическим эффектом ее использования.Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 г. N 639-пп «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»

Установлено, что документы, указанные в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, направляются в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Постановление вступает в силу с 31 декабря 2018 г., но не ранее чем через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 октября 2017 г. N 396 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»

Установлено, что с 1 января 2018 г. документы для выдачи разрешения на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию направляются в разрешающие инстанции (органы исполнительной власти ЧР, органы местного самоуправления) исключительно в электронной форме, если проектная документация объекта капстроительства и/или результаты инженерных изысканий, выполненные для ее подготовки, а также другие документы для госэкспертизы такой документации и результатов, представлялись в электронной форме.

Постановление вступает в силу с 15 октября 2017 г.

Приказ Комитета Ставропольского края по государственным закупкам от 25 октября 2017 г. N 01-05/855 «Об отборе электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема»

Урегулирован порядок отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема в Ставропольском крае. Так, организатором проведения отбора является Комитет края по госзакупкам. Отбор проводится комиссией комитета. Участниками отбора являются лица, представившие заявку на участие в нем, а также информацию и документы, предусмотренные документацией об отборе. Извещение о проведении отбора и документация об отборе размещаются комитетом не менее, чем за 10 календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в отборе. Любой участник отбора вправе направить в письменной форме в комитет запрос о даче разъяснений положений документации об отборе. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса комитет обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об отборе, если указанный запрос поступил не позднее необходимой даты. Решение об отмене отбора размещается комитетом на официальном сайте в день принятия такого решения. Участник отбора самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, участием в отборе и заключением соглашения о сотрудничестве. По результатам отбора заключается соглашение о сотрудничестве между комитетом и победителем отбора на условиях, указанных в заявке, поданной участником отбора, с которым заключается соглашение, и в документации об отборе.

Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Приказ Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства хабаровского края от 6 октября 2017 г. N 119-п «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (электронный читальный зал)»

Краевым государственным бюджетным учреждением «Государственный архив Хабаровского края» предоставляется государственная услуга по обеспечению доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (электронный читальный зал).

Заявителями на предоставление государственной услуги выступают физические и юридические лица (организации), от их имени – законные представители. Государственная услуга заключается в организации государственным архивом Хабаровского края доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним с использованием Единой краевой архивной информационной системы края.

Государственная услуга предоставляется госархивом края как посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, так и при личном посещении госархива края. Предоставление госархивом края государственной услуги осуществляется бесплатно. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

Постановление Администрации города Омска от 2 октября 2017 г. N 1077-п «О проекте «Электронная площадка «Омский экономический союз»

Цель проекта «Электронная площадка «Омский экономический союз» заключается в создании благоприятных условий для продвижения товаров и услуг организаций и индивидуальных предпринимателей города Омска на межрегиональном и международном рынках, а также содействии в поиске бизнес-партнеров на территории Российской Федерации и за пределами границ Российской Федерации. Участие в проекте носит заявительный характер.

Постановление администрации Владимирской области от 18 октября 2017 г. N 885 «О государственной информационной системе обращений граждан»

Во Владимирском регионе создается государственная информационная система обращений граждан. Определены назначение и правила функционирования ГИС ОГ.

Цели информационной системы: обеспечение прав и законных интересов граждан РФ; формирование полной, достоверной и актуальной информации о работе с обращениями граждан.Государственным заказчиком и координатором работ по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации ГИС ОГ и дальнейшему хранению содержащейся в ее базе данных информации является администрация области.

ГИС ОГ предназначена для обеспечения автоматизации процессов обработки обращений граждан РФ, предоставления в установленном порядке информации об обращениях граждан и ходе их рассмотрения, мониторинга и анализа обращений граждан и хода их рассмотрения с использованием средств аналитической обработки.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Оренбургской области от 9 октября 2017 г. N 719-п «Об утверждении положения об информационной системе учета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера «spravka.orb.ru»

Администрирование и функционирование информационной системы обеспечивает аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области. Техническое сопровождение информационной системы осуществляет государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр информационных технологий Оренбургской области».

Субъектами учета информационной системы являются лица, замещающие государственные должности в органах исполнительной власти Оренбургской области, должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти, включенные в соответствующие перечни, муниципальные должности Оренбургской области, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, включенные в соответствующие перечни, а также члены их семей.Объектами учета информационной системы являются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера субъектов учета. Доступ в информационную систему органам исполнительной власти, органам местного самоуправления предоставляет ГКУ «ЦИТ» по заявке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Правительства Магаданской области от 5 октября 2017 г. N 870-пп «Об утверждении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных исполнительных органов государственной власти Магаданской области и их подведомственных учреждений, структурных подразделений Правительства Магаданской области»

В целях обеспечения единого подхода к определению угроз безопасности персональных данных, Правительством Магаданской области установлены угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных исполнительных органов государственной власти Магаданской области и их подведомственных учреждений, структурных подразделений Правительства Магаданской области.

Исполнительным органам государственной власти Магаданской области и их подведомственным учреждениям, структурным подразделениям Правительства Магаданской области рекомендовано учитывать установленные угрозы безопасности при разработке систем защиты персональных данных, используемых в информационных системах персональных данных.

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2017 г. N 187-ПП «О вводе в действие региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»

На территории КБР введена в действие региональная навигационно-информационная система на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. ГКУ КБР «Безопасная республика» определено оператором региональной навигационно-информационной системы на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также оператором ее технической поддержки.

Постановление Правительства Красноярского края от 11 октября 2017 г. N 611-П «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества»

Увеличен общий объем финансирования государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» с p4 597 149,9 тыс. до p4 635 896,0 тыс. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Постановление Правительства Мурманской области от 4 октября 2017 г. N 469-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Информационное общество»

Скорректирована государственная программа Мурманской области «Информационное общество». Общий объем финансирования программы уменьшен с p3 031 713,9 тыс до p3 031 068,7 тыс. в связи с уменьшением финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства».

Постановление Администрации Смоленской области от 5 октября 2017 г. N 673 «Об определении уполномоченного органа, обеспечивающего информационное взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах»

Департамент Смоленской области по информационным технологиям определен уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области по обеспечению информационного взаимодействия между главными администраторами (администраторами) доходов областного и местных бюджетов, областными государственными (муниципальными) учреждениями с Федеральным казначейством в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2017 г. N 532 «О государственной информационной системе управления проектами в Республике Коми»

Определены основные принципы построения государственной информационной системы управления проектами и ее структура; порядок доступа к сведениям, содержащимся в Системе; порядок их представления, а также обеспечение защиты указанных сведений; порядок подключения к Системе и предоставления прав; порядок приостановления доступа к Системе; порядок обучения пользователей работе в информационной системе управления проектами. Установлены основные функции информационной системы управления проектами; полномочия участников информационной системы управления проектами.

Постановление Управления записи актов гражданского состояния Ростовской области от 4 октября 2017 г. N 3 «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных управления записи актов гражданского состояния Ростовской области»

Определены угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке последних в информационных системах управления записи актов гражданского состояния Ростовской области и органах ЗАГС. Приводятся исчерпывающие перечни таковых, подготовленные в разрезе требований ФСТЭК России и ФСБ России. В их числе – угроза несанкционированного доступа к информации и несанкционированной ее модификации, угроза перехвата передаваемых данных, внедрения в системы вредоносных кодов и пр.

Специалистам, ответственным в управлении за обеспечение защиты информации, предписывается руководствоваться установленным. Отделам ЗАГС муниципальных образований это рекомендуется.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Министерства информационных технологий и связи Ростовской области от 23 октября 2017 г. N 5 «О внесении изменения в постановление министерства информационных технологий и связи Ростовской области от 09.09.2016 N 1»

Новым административным регламентом урегулирована процедура предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий».

Круг заявителей в целом остается прежним. Это понесшие соответствующие затраты организации и ИП. Для решения вопроса им, как и ранее, с документами согласно оговоренному перечню следует обращаться в министерство информационных технологий и связи Ростовской области. Через МФЦ и посредством Портала госуслуг эта услуга по-прежнему не предоставляется.

В регламент включены необходимые справочные сведения, приводятся описание и сроки выполнения административных процедур, оговариваются порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров. Утверждены формы для делопроизводства.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области от 6 октября 2017 г. N 173 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «согласование строительства, реконструкции в границах придорожных полос и полосе отвода автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкции, информационных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникации»

Определены сроки и последовательность административных действий при предоставлении государственной услуги по согласованию строительства (реконструкции) в границах придорожных полос и полосе отвода автодорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций. Услугу предоставляет ТОГКУ «Тамбовавтодор». Согласование осуществляется без взимания платы. В МФЦ услуга не предоставляется. При несоответствии фактического месторасположения объекта данным, указанным в заявлении, а также по иным основаниям в предоставлении услуги отказывается.

Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 16 октября 2017 г. N 2629 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем»

Муниципальная услуга «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем» предоставляется физическим и юридическим лицам Администрацией города Элисты в лице структурного подразделения – архивного сектора Администрации города Элисты.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления в Администрацию города Элисты заявления. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление архивной справки, архивной выписки, архивной копии, информационного письма; отказ в предоставлении архивной справки, архивной выписки, архивной копии, информационного письма; уведомление о направлении заявления на исполнение по принадлежности в другие органы и организации. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Постановление Администрации Спасского муниципального района Приморского края от 9 октября 2017 г. N 1451-па «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Спасского муниципального района на 2018-2022 гг.»

Муниципальная программа принята в целях внедрения новых информационных систем в администрации Спасского муниципального района, оптимизации информационно-технических ресурсов администрации. Планируется приобретение оргтехники, лицензионного программного обеспечения и другого необходимого оборудования в целях информатизации и обеспечения информационной безопасности администрации Спасского муниципального района. Объем финансирования программы составляет 14190,53 тыс. рублей за счет средств районного бюджета Спасского муниципального района.

Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

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